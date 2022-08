Sonic Frontiers komt volgens lek op 8 november uit

Sonic Frontiers komt waarschijnlijk op 8 november uit. Dat blijkt uit een trailer die SEGA zelf had gepubliceerd op dinsdag. Niet lang na de publicatie is de via YouTube gedeelde trailer echter op privé gezet. Het is aannemelijk dat SEGA de trailer per ongeluk had gepubliceerd.

De trailer was kort zichtbaar op het Japanse YouTube-kanaal van SEGA. Het is mogelijk dat SEGA de trailer voor het eerst wil tonen op Gamescom, dat 23 tot en met 28 augustus plaatsvindt in de Duitse plaats Keulen. Sonic Frontiers staat namelijk in de line-up van spellen die SEGA wil tonen op de beurs.

Ondanks dat de trailer snel door SEGA was afgeschermd, is de video inmiddels via meerdere platforms gedeeld. Twitter-gebruiker Nibel liet een screenshot van de trailer zien met de releasedatum. In dezelfde thread deelde een andere gebruiker de dertig seconden durende teaser.

Sonic Frontiers is een 3D-platformer, dat qua gameplay lijkt op Sonic Adventure uit 1998. De speler verkent als Sonic de Starfall Islands, die bestaan uit verschillende biomen, waaronder bloemrijke velden, bossen, oude ruïnes en woestijnen. Het spel verschijnt voor Windows, de Nintendo Switch, de PlayStation-consoles en de Xbox-consoles.