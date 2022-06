Sonic 3-maker schept verwarring over Michael Jacksons invloed op de soundtrack

Wederom verschijnt er tegenstrijdige informatie over de eventuele betrokkenheid van Michael Jackson bij de originele soundtrack van Sonic the Hedgehog 3 uit 1994. De popster werd voor de release van de game van seksueel misbruik beticht en sindsdien wordt zijn betrokkenheid betwist.

De nieuwe informatie komt van een van de bedenkers van Sonic, Yuji Naka. Op Twitter schrijft Naka: "Oh mijn god, de muziek van Sonic 3 is [in de Sonic Origins-compilatiegame] veranderd, terwijl het officiële SEGA-kanaal Michael Jacksons muziek gebruikt". Veel grote media zagen dit als een bevestiging van de betwiste betrokkenheid van de popster bij de originele soundtrack van die game.

Daaropvolgend schrijft Naka dat velen hem verkeerd hebben begrepen en dat hij refereerde naar een TikTok-post waarin Sonic te zien is in combinatie met het nummer Billie Jean. Hiermee lijkt hij, wijzend op de taalbarrière, te beweren dat niet de Sonic 3-game, maar de gelinkte TikTok-post Jacksons muziek bevat.

Om het geheel nog verwarrender te maken, deelt Naka kort na de originele post wel een vervaagde foto gemaakt vanuit een helikopter, vermoedelijk boven Jacksons landgoed Neverland. Naka schrijft: "Deze foto heb ik gemaakt met mijn camera toen ik naar zijn huis ging in zijn helikopter", wat binnen de context van de tweetsessie naar Jackson moet refereren.

Jackson werd in de zomer van 1993 voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige, ten tijden van de ontwikkeling van Sonic 3. Sindsdien hebben verschillende bronnen rondom het project de betrokkenheid van Jackson ontkent dan wel bevestigd. De popster zelf heeft vanwege de controverse in elk geval nooit de credit gekregen voor de betreffende nummers in de soundtrack.

Betrokken of niet, Michael Jacksons eventuele invloeden zijn nooit verder dan Sonic the Hedgehog 3 gekomen; voor Sonic Origins heeft SEGA om onbekende redenen remixes gebruikt van de originele soundtrack. Ook voor de pc-port van Sonic 3 werd in 1997 al van een vervangende soundtrack gebruikgemaakt, al is nooit duidelijk geworden of dit juridische of morele redenen had.