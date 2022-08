Man veroordeeld voor hacken website Haagse huisartsenpost is vrijgesproken

Het gerechtshof in Den Haag heeft een 31-jarige man uit Tiel vrijgesproken. Hij was in 2020 veroordeeld tot twee maanden celstraf voor het hacken van de website van een Haagse huisartsenpost. De man ging in beroep tegen het vonnis en heeft gelijk gekregen.

De hack vond in augustus 2017 plaats. De Tielenaar had ingebroken op de website van de huisartsenpost via een beveiligingslek. De man belde met de directeur van de huisartsenpost en zei dat hij toegang had tot alle persoonlijke gegevens van de artsen. Het ging onder andere om bankrekeningnummers, wachtwoorden en gebruikersnamen.

Later ontving de directeur een offerte van de Tielenaar, die een bedrag tussen de 16.500 en 23.000 euro vroeg om het lek te verhelpen. Naast het bedrag stond er een opmerking op de offerte. Daarin schreef de verdachte dat de huisartsenpost waarschijnlijk beboet zou worden als het beveiligingslek openbaar zou worden gemaakt en veel reputatieschade ging lijden.

Hierop stapte de directeur naar de politie, die een onderzoek instelde. Deze leidde uiteindelijk naar de Tielenaar, die werd aangehouden voor "het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk". In juni 2020 werd hij door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan één voorwaardelijk, en kreeg een proeftijd van twee jaar.

Vervolgens ging de man in beroep tegen het vonnis. Het gerechtshof spreekt de man dinsdag vrij van "het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk". Een website is namelijk geen geautomatiseerd werk zoals beschreven staat in artikel 80 van het Wetboek van Strafrecht, zegt het gerechtshof. Onder een geautomatiseerd werk wordt een fysiek voorwerp verstaan en een website is dat niet. "Nu een website feitelijk slechts bestaat uit een samenstel van gegevens, geen fysieke vorm heeft en derhalve het karakter van ‘inrichting’ ontbeert, bestaat op grond van het voorgaande voldoende aanleiding om een website niet aan te merken als geautomatiseerd werk."

Het vonnis van de rechter wordt vernietigd. Ook krijgt de Tielenaar zijn in beslag genomen apparatuur terug.