Politie San Francisco kan toegang krijgen tot private beveiligingscamera’s

De Amerikaanse stad San Francisco heeft beslist dat de lokale politiediensten via een proefproject tijdelijk en onder bepaalde omstandigheden toegang kunnen krijgen tot de feeds van private beveiligingscamera’s. Hiervoor is wel toestemming nodig van de betrokkenen.

In het goedgekeurde Surveillance Technology Policy dat deze week werd goedgekeurd door de San Francisco Board of Supervisors staat te lezen hoe toegang tot de beveiligingscamera’s van derden de werkzaamheden van de lokale politie kan ondersteunen. De politie kan enkel toegang krijgen als er toestemming werd gegeven door de betrokken partijen, maar ook als een gerechtelijk bevel of een dagvaarding de toegang heeft opgelegd. De feeds mogen enkel aangewend worden als sprake is van gebeurtenissen waarbij de algemene publieke veiligheid in het gedrang komt, of wanneer er een onderzoek wordt gevoerd naar actieve misdrijven. De monitoring stopt volgens het beleidsdocument 24 uur nadat de derde partij toegang heeft gegeven tot de camerafeed.

De beelden kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar criminele feiten, maar ook voor intern onderzoek naar wangedrag van agenten. De politie mag tijdens de monitoring geen gezichtsherkenning of andere biometrische identificatiemethodes inzetten. Het wordt ook verboden om de beelden te gebruiken om mensen of groepen op basis van huidskleur, etniciteit, origine, religie of seksuele oriëntatie te identificeren. Het betreft een proefproject dat na 15 maanden automatisch komt te vervallen. Het is nog niet duidelijk of daarna een vervolg komt.