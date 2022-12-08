Politie San Francisco mag toch geen robots inzetten die mensen kunnen doden

De politie van de Amerikaanse stad San Francisco mag toch geen robots inzetten om mensen te doden. Eind november stemden de leden van een plaatselijk overheidsorgaan voor het beleid dat dit toe zou staan, maar dat gaat toch niet door.

Vorige maand werd bekend dat de politie van San Francisco een aanvraag had ingediend om robots tegen mensen te kunnen gebruiken bij interventies waarbij het leven van politieagenten in gevaar is. In die gevallen zouden de robots ook mensen mogen doden, maar alleen als er echt geen andere opties meer zijn.

De Raad van Toezichthouders stemde voor het nieuwe beleid, ondanks het verzet van burgerrechtenorganisaties. Ze vreesden onder andere voor meer slachtoffers van politiegeweld. Dinsdag volgde er een tweede, verplichte stemmingsronde. Die moet plaatsvinden voordat een nieuw beleid naar de burgemeester kan worden gestuurd voor goedkeuring. Tijdens de tweede ronde stemde de meerderheid echter voor een verbod op het gebruik van dodelijk geweld door politierobots.

De plaatselijke krant San Francisco Chronicle merkt op dat deze ommezwaai vrij ongebruikelijk is, aangezien de tweede stemmingrondes van de Raad formaliteiten zijn die de resultaten van de eerste stemmingen weerspiegelen. De toezichthouders hebben ook het oorspronkelijke beleid waarin de inzet van dodende robots werd voorgesteld teruggestuurd voor herziening. Dat kan gewijzigd worden zodat het strengere regels voor het gebruik van met bommen uitgeruste robots bevat, of het oude voorstel kan helemaal worden geschrapt.