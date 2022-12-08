Planbureau: Doel zonne- en windparken blijft haalbaar, maar er zijn knelpunten

Het moet haalbaar zijn om 35TWh elektriciteit uit zonne- en windparken op land te produceren in 2030, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Toch merkt het dat er meerdere knelpunten zijn, waaronder het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Donderdag heeft het bureau de Monitor RES 2022 gepubliceerd. Het is een voortgangsrapport waarin staat hoe vergevorderd de energietransitie, die moet worden uitgevoerd door Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen, op het land is. Het PBL doet het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het bureau verwacht dat wind- en zonneparken op land 41TWh produceren in 2030. Dit is een middenwaarde in een bandbreedte van 35 tot 46TWh en evenveel als de raming van vorig jaar. Maar het PBL zegt wel dat 'de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke uitwerking van de plannen en het bestuurlijk draagvlak voor de realisatie van de RES’en uitdagingen zijn voor zowel de korte als langere termijn'.

Door de krapte op het elektriciteitsnetwerk kunnen er bijvoorbeeld minder grootschalige zonneparken worden gerealiseerd. Om dit op de korte termijn op te lossen wordt er door netbeheerders gekeken naar 'efficiënter gebruik van het bestaande netwerk'. Daarnaast hebben de netbeheerders de intentie om hun jaarlijkse investeringen voor de verzwaring van hun netwerken grofweg te verdubbelen tussen 2020 en 2030 vergeleken met de tien jaar daarvoor, zegt het PBL.

Verder merkt het PBL op dat 'processen rond het verkrijgen van een netwerkaansluiting, vergunningverlening, financiering en het betrekken van burgers' onvoldoende op elkaar aansluiten. Projecten dreigen tevens te stagneren door personeelstekorten en stijgende kosten door hoge rente, zegt PBL-onderzoeker Jan Matthijsen tegen de Volkskrant. Toch blijft de kans groot dat het klimaatdoel van 35TWh wordt gehaald. "We hebben zeven jaar om nog 4 terawattuur te realiseren. Dat gaat wel lukken", aldus Matthijssen. Maar om ervoor te zorgen dat tegen 2035 alle elektriciteit hernieuwbaar is, 'is er haast nodig'.