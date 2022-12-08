Planbureau: Doel zonne- en windparken blijft haalbaar, maar er zijn knelpunten

Maar met ETS2 zouden naast industrie, energieproducenten en de binnen-Europese luchtvaart die moeten betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten, nu ook transport en huizen moeten mee betalen.
Ik weet niet wat ETS2 voor staat, Google geeft alleen links naar Euro Truck Simulator 2.
Wat betreft het moeten betalen voor broeikasgassen door industrie, energieproducenten en interne luchtvaart, ik denk dat dit onvermijdelijk is (tenzij je het standpunt inneemt dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat, en dat dit door andere oorzaken komt, maar dat is een heel andere discussie), maar het eeuwige dilemma is dus dat dit de concurrentiepositie aantast van de bedrijven hier ten opzichte van die van bedrijven in landen waar men niet (of minder) aan CO2-reductie doet. Dat geldt ook voor de transportkosten, het transport van bv China (maar ook Vietnam, Thailand waar geproduceerd wordt door Nikon, Canon en veel fabrikanten van harddisks, SSD's en andere electronica) naar Europa kost geen drol, en daarop kan de EU niet zomaar een CO2-heffing leggen. Importtarieven houden namelijk geen rekening met de CO2-uitstoot van het transport of de CO2-uitstoot en andere vervuiling ter plaatse. Dat is ook vrijwel niet te controleren. De huidige tarieven kijken in feite alleen of de arbeid die er in het product verwerkt is ook hier uitgevoerd zou kunnen worden. Als je als voorbeeld sinaasappelsap neemt, dat komt in grootverpakking hier naartoe en wordt hier afgevuld in consumentenverpakking, omdat de tarieven op die laatste fors hoger zijn. (Daarnaast is het transport in bulk natuurlijk ook nog goedkoper, vooral als je er eerst concentraat van maakt en het hier weer aanlengt, maar het afvullen van de consumentenverpakkingen is hier natuurlijk duurder)
Om je concurrentiepositie niet onderuit te halen zul je dus het laten betalen voor de uitstoot moeten compenseren. Dat compenseren kan op vijf manieren,
1) subsidies aan bedrijven; dit geldt in internationale handelsverdragen als ongewenst. Het lijdt al snel tot het opbieden van landen tegenover elkaar. Bovendien verhinderen bv vestigingssubsidies niet dat bedrijven alsnog vertrekken direct nadat de subsidie afloopt.
2) lagere belastingen voor bedrijven; het verlagen van vennootschapsbelasting verbetert niet de concurrentiepositie, maar zorgt er alleen voor dat er meer geld naar aandeelhouders gestuurd wordt, vooral buitenlandse. het verlagen van de BTW verbetert ook de concurrentiepositie niet omdat hetzelfde tarief ook van toepassing is op producten afkomstig uit andere gebieden.
3) subsidies aan consumenten; dit vergroot de bestedingscapaciteit van de lokale klanten en die zullen dit deels lokaal besteden. Daardoor zal dit allicht enige invloed uitoefenen op de lokale producent die daarmee meer slagkracht krijgt, zijn nadeel t.o.v. concurrenten die geen rekening hoeven te houden met CO2 en daardoor goedkoper zijn, blijft.
4) Verlaging van de inkomstenbelasting van consumenten; ook dit vergroot de bestedingscapaciteit van lokale klanten, dus deels heeft dit hetzelfde effect, maar dit maakt dat mensen met minimumloon meer bestedingsruimte krijgen, het voor mensen aantrekkelijker wordt om te gaan werken, dus de krapte op de arbeidsmarkt kleiner wordt, dat het voor de Nederlandse high-potentials minder interessant wordt om naar het buitenland te vertrekken, dat het voor ex-pats (researchers en bestuurders) interessanter wordt om in Nederland te werken.
5) Verlaging van de loonkosten voor werkgevers. Dit geeft direct voordeel, maakt werknemers goedkoper, en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om mensen in te huren, minder risicovol, en indirect zullen ook de werknemers hiervan kunnen profiteren als ze loonsverhoging krijgen.
Dit laatste is de beste oplossing. In België praat men hier al jaren over, noemt men dit de tax-shift: minder loonkosten, minder belasting op lonen, meer belasting op grondstoffen en CO2. In de praktijk vlot dat nog niet zo erg.
Daardoor zullen ook burgers rechtstreeks meebetalen voor hun uitstoot.
Als dat is via doorberekening van de tarieven van industriële producten e.d. is dat prima, maar het is niet goed om mensen die nu al niet kunnen verduurzamen omdat ze te weinig inkomsten hebben, te straffen door hen meer te laten betalen,
Maar het zal ook enkel gestemd worden, als er ook een draagvlak is. Vandaar het voorstel van een nieuw sociaal klimaatfonds. Dat zal gespekt worden met een deel van de inkomsten uit de emissiehandel. Het geld uit dat fonds zal terugvloeien naar de lidstaten, die op hun beurt verplicht zullen zijn om de energiefacturen voor hun burgers te verlichten. Aldus dit artikel
(maar Vlaanderen blokkeert Belgische stem over Europees klimaatpakket).
Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zal dit niet werken. Nederland zal dat geld gebruiken om de energiefacturen van de grote bedrijven te verlichten, met name die van de grootste uitstoters. Vervolgens laat men de burgers dubbel betalen voor de uitstoot om daarmee subsidies in te stellen om die bedrijven over te halen te verduurzamen. Dat laatste heeft men de laatste paar jaar al gedaan.