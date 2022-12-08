Update voor kungfugame Sifu voegt replay-editor toe

Ontwikkelaar Slo Clap heeft donderdag een gratis update uitgebracht voor zijn kungfugame Sifu. De update voegt een replay-editor toe. Ook zijn er vier nieuwe cheats en drie nieuwe modifiers beschikbaar gemaakt.

Donderdag heeft Slo Clap een trailer van de Fall Update gepubliceerd, die meer laat zien van de replay-editor. De editor is te vinden binnen de fotomodus. Met de replay-editor kunnen spelers de opnames van hun gevechten naar wens van bepaalde effecten voorzien, zoals slow motion of speed-ups. Ook kunnen ze de camera verplaatsen en camerabewegingen bepalen.

De update voegt tevens vier cheats en drie modifiers toe. Een van de cheats, Free Throw, laat de speler zijn tegenstanders voortdurend gooien. Verder zijn er drie nieuwe outfits beschikbaar, waarvan een alleen te krijgen is in de Deluxe-versie van de game, en zijn er verschillende bugs opgelost.

Sifu verscheen op 22 februari 2022 voor PlayStation-consoles, de Nintendo Switch en voor pc via de Epic Games Store. Het is een actiegame met een derdepersoonsperspectief en spelers nemen de rol aan van een jonge kungfustudent, die uit is op wraak voor de moord op zijn familie. Slo Clap heeft eerder gewerkt aan Absolver, een vechtgame uit 2017.