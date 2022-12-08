Update voor kungfugame Sifu voegt replay-editor toe

Ontwikkelaar Slo Clap heeft donderdag een gratis update uitgebracht voor zijn kungfugame Sifu. De update voegt een replay-editor toe. Ook zijn er vier nieuwe cheats en drie nieuwe modifiers beschikbaar gemaakt.

Donderdag heeft Slo Clap een trailer van de Fall Update gepubliceerd, die meer laat zien van de replay-editor. De editor is te vinden binnen de fotomodus. Met de replay-editor kunnen spelers de opnames van hun gevechten naar wens van bepaalde effecten voorzien, zoals slow motion of speed-ups. Ook kunnen ze de camera verplaatsen en camerabewegingen bepalen.

De update voegt tevens vier cheats en drie modifiers toe. Een van de cheats, Free Throw, laat de speler zijn tegenstanders voortdurend gooien. Verder zijn er drie nieuwe outfits beschikbaar, waarvan een alleen te krijgen is in de Deluxe-versie van de game, en zijn er verschillende bugs opgelost.

Sifu verscheen op 22 februari 2022 voor PlayStation-consoles, de Nintendo Switch en voor pc via de Epic Games Store. Het is een actiegame met een derdepersoonsperspectief en spelers nemen de rol aan van een jonge kungfustudent, die uit is op wraak voor de moord op zijn familie. Slo Clap heeft eerder gewerkt aan Absolver, een vechtgame uit 2017.

Sifu replay editor

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 20:43 8

08-12-2022 • 20:43

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Sifu

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Reacties (8)

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Terpstars 8 december 2022 21:38
Tevens beschikbaar voor de Nintendo Switch!
AuteurLFranxWind @Terpstars8 december 2022 21:59
Das waar ook. Even toegevoegd aan het rijtje. Bedankt!
KKose 9 december 2022 08:37
Ik ken maar 1 sifu en dat is Ip Man
MrMonkE @KKose9 december 2022 09:04
v4 of v6?
toro @KKose9 december 2022 09:49
Er zijn veel meer Sifu's hoor, ook in Nederland, heel veel Sifu's:

https://wingchun.nl/

Bron: mijzelf als Wing Chun Kung Fu beoefenaar.
KKose @toro9 december 2022 10:17
Zijn er videos van hem, jij zou het weten.
toro @KKose9 december 2022 13:21
Aan je reactie te merken vermoed ik dat je het niet helemaal begrijpt, dat geeft niet dan leg ik het uit ;)

Ip Man was diegene die het Wing Chu naar de massa bracht in China en later de rest van de wereld. Hij leerde het ook van een andere Sifu die op zijn beurt het weer leerde van Leung Jan, 1 van de eerste beoefenaars van het Wing Chun Kung Fu.

Een Sifu is praktisch hetzelfde als een Sensei, een leraar. En daar heeft het Wing Chun wereldwijd heel veel van, ook hier in Nederland.
CRXLunatic @toro9 december 2022 16:39
Klopt. Sifu (uit het Kantonees, of Shifu in het Mandarijn) betekend letterlijk ook gewoon "meester", als in "meester van het vak". Dat kan dus ook op koks, schilders, etc slaan.

Shifu uit Kung Fu panda heet ook niet voor niets zo (Oogway heet eigenlijk ook gewoon schildpad aangezien oogway (陸龜) simpelweg Chinees is voor schildpad ;) )

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