FTC dient klacht in om overname Activision Blizzard door Microsoft te blokkeren

De FTC wil de overname van Activision Blizzard door Microsoft voorkomen en heeft daarom een antitrustklacht ingediend. De Amerikaanse marktautoriteit vreest dat de overname zou leiden tot belemmering van concurrentie op de markt voor games.

De Federal Trade Commission wil voorkomen dat het inlijven van Activision Blizzard door Microsoft ervoor zorgt dat de concurrentie van andere bedrijven in de gameindustrie onderdrukt wordt. De waakhond vreest onder meer dat Microsoft de games van Activision Blizzard enkel beschikbaar stelt voor zijn eigen Xbox-consoles of de games pas op een later moment toestaat op andere platforms, zoals de PlayStation-console van Sony. "Microsoft heeft al laten zien dat het content kan en zal achterhouden voor gamesconcurrenten", aldus de FTC.

Hoewel Microsoft eerder deze week bevestigde dat het Call of Duty-games naar Nintendo-consoles wil brengen en dat het Sony een aanbod heeft gedaan om nieuwe CoD-games tien jaar lang gegarandeerd uit te brengen op PlayStation-consoles, heeft de techgigant er bij de overname van ZeniMax voor gekozen om bepaalde games van dochteronderneming Bethesda Softworks enkel uit te brengen op Xbox-consoles en Windows-pc's. "Microsoft besloot verschillende Bethesda-titels, waaronder Starfield en Redfall, exclusief voor Microsoft te maken, ondanks dat het Europese antitrustautoriteiten had verzekerd geen reden te hebben om rivaliserende consoles games te onthouden".

Als Activision Blizzard in handen is van Microsoft, zou de techgigant 'zowel de middelen als het motief hebben' om de concurrentie schade toe te brengen door de prijzen van games te manipuleren, of zelfs de 'spelkwaliteit of spelerservaring op de platforms van concurrenten kunnen verslechteren'. Microsoft zou in staat zijn om de 'voorwaarden en timing van Activision-content te wijzigen' of 'inhoud volledig achter te houden van concurrenten'. De consument zou daar uiteindelijk de prijs voor betalen.

In november meldde Politico al dat het einde van het onderzoek van de FTC naderde en dat het waarschijnlijk was dat de waakhond de overname wilde tegengaan. In januari van dit jaar kondigde techgigant Microsoft aan dat het van plan is Activision Blizzard over te nemen voor een bedrag van 68,7 miljard dollar. Het zou de grootste overname van Microsoft ooit moeten worden, maar ook een van de grootste overnamedeals in het algemeen.

Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen en bezwaren van de deal. De FTC is niet de enige markttoezichthouder die zich buigt over de overnamedeal. Ook de Europese Commissie en de Britse marktwaakhond CMA zijn bezig met een onderzoek rond de kwestie. In Brazilië en Saudi-Arabië is de deal weer wel goedgekeurd door marktwaakhonden.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 07:59
174 • submitter: Verwijderd

09-12-2022 • 07:59

174

Submitter: Verwijderd

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Reacties (174)

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BryanD 9 december 2022 08:38
Ik volg dit inmiddels al een poosje vrij closely via een Amerikaanse jurist die op YouTube videos maakt over de kruising tussen tech en de wet (Hoeg Law voor de geïntereseerden). Hij heeft alle stukken zover door genomen en uitgelegd in termen waardoor dummies zoals ik zelf het ook kunnen begrijpen en hier komt het eigenlijk een beetje op neer:

Dit was eigenlijk een beetje verwacht.

De FTC lijkt het afgelopen half jaar / jaar namelijk een beetje een kruistocht te houden tegen big tech. Dit omdat de commissie zelf allemaal belangrijke politieke figuren zijn in de Amerikaanse politiek en het lijkt haast een beetje alsof ze dit doen om zichzelf jegens het volk een beetje een boost te geven ("kijk, wij bescherme jullie tegen big tech"). Dit terwijl de FTC eigenlijk niet echt een case heeft tegen, specifiek, deze overname. De argumenten waar ze mee aankomen komen zijn namelijk erg zwak als het gaat om een anti-competitief gedrag.

De FTC (en CMA) beweren dat cloud gaming een losse markt is die los staat van normale games verkoop (daar is cloud gaming momenteel helemaal nog niet groot genoeg voor) en exact zelfde met subscription services zoals Gamepass. Je kunt argumenten maken dat het wel aparte markten zijn, maar onder de streep, voor het oog van de wet zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zo beschouwd worden.

Daarnaast negeren ze Nintendo en PC gaming volledig.

Er wordt tevens beweerd door Sony (en dit wordt door de CMA en FTC dus ver overgenomen) dat als COD niet op PS is Sony niet concureren kan en haast failliet zal gaan (of zo doen ze het overkomen). Maar vervolgens wordt er compleet genegeerd dat Sony Bungie aangeschaft heeft en in het verleden zelf grote shooters had zoals Killzone en Resistance en die hebben ze gewoon dood laten bloeden. Is niet Microsoft's schuld dat ze geen geld investeren in een eigen shooter franchise.

Dit zegt verder helemaal nog niets. Het zegt alleen dat de FTC een poging gaat doen om de deal te blokkeren via een rechtzaak. Ze moeten nu eerst een officiele lijst met redenen indienen waarom ze dit doen en dan is het wachten op Microsoft om te kijken in hoeverre ze dit willen aanvechten. Dit tot in de diepste diepte uitvechten kost namelijk ontzettend veel geld en tijd. Dat gezegd hebbende, als Microsoft nu besluit terug te trekken dan zijn ze Activision 2 miljard dollar schuldig. Dat wordt eerdaags opgehoogd naar 2.5 miljard en uiteindelijk 3 miljard. Zo staat dat in het contract wat ze afgesloten hebben met Activision. MS heeft dus in ieder geval 2 miljard dollar die ze óf aan Activision moeten geven, óf die ze in een rechtzaak pompen. Daar kan je heel wat juristen voor betalen.

Als Microsoft het aanvecht is de vraag of de FTC bereid is om met concessies van Microsoft de deal wel door te laten gaan. Dat is in principe 50/50 kans, maar de houding van de FTC over de laatste maanden doet toch een beetje vermoeden dat ze waarschijnlijk koppig gaan zijn en dit zo lang mogelijk gaan proberen uit te rekken. Als ze dat doen gaat deze overname nog jaren duren. Dan is het echter wel zo dat Microsoft, indien ze het hard blijven aanvechten, waarschijnlijk als winnaar (zij dat met concessies) uit de bus zal komen omdat hun case gewoon sterker is.

Wederom, voor meer info hierover verwijs ik graag naar Hoeg Law op youtube, die legt het beter uit dan ik dat kan :P
ThanosReXXX @BryanD9 december 2022 10:43
Nou, als ik je een compliment mag geven, dan vind ik dat je het toch al aardig duidelijk hebt gedaan. ;)

Ik ben het ook helemaal met je eens. Sony heeft geen poot om op te staan, de politici achter de FTC en/of waaruit de FTC grotendeels bestaat, zijn op een algehele kruistocht tegen big tech, niet specifiek tegen Microsoft of deze overname, maar Sony speelt een vuil spel, gebaseerd op halve waarheden, en de verschillende commissies, niet alleen de FTC, gaan daar maar al te graag in mee. De FTC natuurlijk omdat het hun eigen doelen ondersteund, dus hiermee hebben ze een mooi middel om in de strijd te gooien.

Dat ze er niet echt veel van weten of snappen, blijkt voor mij bijvoorbeeld al uit onderstaande opmerking.
"Microsoft besloot verschillende Bethesda-titels, waaronder Starfield en Redfall, exclusief voor Microsoft te maken, ondanks dat het Europese antitrustautoriteiten had verzekerd om rivaliserende consoles geen games te onthouden".
Nee, meneertje FTC, dat is NIET wat Microsoft destijds heeft gezegd. Het ging namelijk helemaal niet om die specifieke titels. Wat er is gezegd, beloofd en ook contractueel met Sony is overeengekomen, is dat de nog lopende contracten met Bethesda gehonoreerd zouden worden, òòk als de games nog niet in ontwikkeling waren maar wel al "besteld".

Met andere woorden: Sony krijgt nog steeds waar het voor betaald heeft en wat al vast stond voor de overname. Er is letterlijk geen enkele concrete belofte gedaan over toekomstige titels die nog voor geen enkel platform bevestigd zijn.

En zo staan er nog wel meer generaliserende onzinnigheden in dit betoog. Het is een zielige vertoning, die niet verder van de waarheid kan staan dan hij nu is. Zelfs al zou deze overname plaats vinden, dan nog komt Microsoft niet verder dan de derde grootste partij in de markt van video gaming te worden, dus nog steeds niet groter dan Sony.

Gezien de grootte van de overname is dat gegeven wat mij betreft al heel erg veelzeggend.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:34]

BryanD @ThanosReXXX9 december 2022 11:11
Hartstikke bedankt, dat waardeer ik enorm ^^ Zeker voor een vrijdag ochtend post :P

Verder inderdaad helemaal met je eens hoor. Sony is echt bruggen aan het verbranden hiermee. MS en Activision niet alleen, maar ze hebben in hun reactie om de CMA's klachten ook EA gewoon domweg door de modder gesleept. De exacte bewoording ontschiet me even, maar het kwam er op neer dat "Ja, EA heeft wel battlefield, maar ja die is eigenlijk gewoon slecht tegenwoordig en is gewoon geen competitie tegen CoD". Het is niet per sé onwaar, maar of je dat nou zo out-of-the-blue er even uit wil gooien.....
ThanosReXXX @BryanD9 december 2022 11:18
Graag gedaan. Credit where credit's due, zeg ik altijd, en als iemand het lukt om in redelijk beknopte vorm een hoop gerechtelijke blabla te verduidelijken, dan is dat mijns inziens altijd een goed iets.

Sony is de laatste jaren sowieso erg spastisch aan het doen. Dat zag je al steeds weer terug komen met hun terughoudendheid omtrent leveren van cross play voor een behoorlijk aantal games, met als "geweldig" argument dat ze hun spelers zogenaamd "de beste ervaring" willen bieden en dat zou natuurlijk alleen op de PlayStation kunnen. Uitermate arrogant en niet eens waar, want andere betrokkenen, of dit nu op de Xbox, PC of zelfs de Switch is, hebben er geen enkele baat bij om die spelervaring slecht te laten verlopen, dus ze moeten allemaal samen werken om online gamers die kwalitatieve spelervaring te kunnen bieden.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:34]

Verwijderd @BryanD9 december 2022 09:15
Er wordt tevens beweerd door Sony (en dit wordt door de CMA en FTC dus ver overgenomen) dat als COD niet op PS is Sony niet concureren kan en haast failliet zal gaan (of zo doen ze het overkomen). Maar vervolgens wordt er compleet genegeerd dat Sony Bungie aangeschaft heeft en in het verleden zelf grote shooters had zoals Killzone en Resistance en die hebben ze gewoon dood laten bloeden. Is niet Microsoft's schuld dat ze geen geld investeren in een eigen shooter franchise.
Dat is wat kort door de bocht, Resistance en Killzone zijn nooit grote shooters geweest, dat zijn games die per stuk 1 tot 5 miljoen keer zijn verkocht. Dat kan je niet echt een grote shooter noemen. Daarnaast vergelijk je deze 2 games met een shooter die jaarlijks uitkomt en nu binnen een week voor 1 miljard aan omzet binnen haalt. Lijkt mij niet helemaal te vergelijken?

Daarnaast heeft Microsoft zelf toch ook genoeg shooters in huis zoals Doom en Halo (Die overigens veel meer verkopen dan Killzone en Resistance). Waarom is het dan nodig om nog een shooter erbij te kopen? Waarom investeert Microsoft dan niet meer geld in hun huidige shooters om die groter te maken?
Cergorach
@Verwijderd9 december 2022 09:57
Vergelijk het dan wel met de juiste aantallen. De laatste Killzone is van 9 jaar geleden, voor alleen de PS4: Killzone Shadow Fall. In de eerste drie maanden ruim 2 miljoen sales op alleen de PS4.

In diezelfde periode was de release van Call of Duty: Ghosts voor de Xbox 360, Xbox One, WiiU, Windows, PS3 en PS4 en deed in diezelfde drie maanden 19 miljoen sales over 6 platformen. Ik verwacht echter dat de sales voor de PS4 significant lager zijn voor CoD dan op de primaire systemen van Xbox en Windows... Ik verwacht dat Killzone een hele grote concurrent is op het Playstation platform, als ze tenminste een Killzone uitbrengen om mee te concurreren...
Verwijderd @Cergorach9 december 2022 10:24
Ik verwacht echter dat de sales voor de PS4 significant lager zijn voor CoD dan op de primaire systemen van Xbox en Windows
Ik ben wel benieuwd waarom je dat verwacht. De PS4 heet 2x zoveel units verkocht als de Xbox One, waarmee ik dus echt niet zou verwachten dat er 'significant minder' wordt verkocht. Relatief kun je gelijk hebben, maar absoluut weet ik niet wat de Xbox One een 'primair systeem' maakt als de slechts verkopende console in de generatie (en even voor de nuance, slecht verkopend is 60 miljoen units dus dat is nog steeds een prima aantal voor een prima console).
Cergorach
@Verwijderd9 december 2022 10:43
Kijk naar de release date van PS4, Killzone Shadow Fall en Call of Duty: Ghosts. Daarnaast heeft het Windows platform 35x meer sales dan een Xbox One, maar dat vertaald ook niet naar 35x meer sales van CoD op Windows tov Xbox (One)...

Dit zijn echter sales van 5 jaar later voor CoD:BO4:
https://www.sportskeeda.c...-compare-for-each-console
Waarbij er wel veel meer CoD werd verkocht op PS dan op Xbox. Echter al 5 jaar geen nieuwe Killzone en al zes nieuwe releases voor CoD. Ik kan geen goede cijfers vinden uit de periode met een Killzone concurrent op de PS...

Echter nu doet CoD het enorm goed op de PS, maar dat is eigenlijk zonder grote Sony concurrentie op de PS in dit genre. Ik vermoed dat Sony relatief weinig ziet van all die PS CoD sales, maar men bang is dat als dit niet op PS uitkomt dit enorm in hun fysieke console sales gaat hakken en daarmee hun marktaandeel.
Finraziel
@Verwijderd9 december 2022 10:24
Microsoft koopt niet een shooter maar een complete uitgever. Je doet nu net alsof ze specifiek CoD kopen. Het is een package deal.
Flix20 @Finraziel9 december 2022 12:45
Men vergeet ook vaak dat bijvoorbeeld ook Candy Crush onder dezelfde paraplu hangt.
Marc-Jan @Verwijderd9 december 2022 09:37
Resistance en Killzone zijn nooit grote shooters geweest, dat zijn games die per stuk 1 tot 5 miljoen keer zijn verkocht. Dat kan je niet echt een grote shooter noemen. Daarnaast vergelijk je deze 2 games met een shooter die jaarlijks uitkomt en nu binnen een week voor 1 miljard aan omzet binnen haalt. Lijkt mij niet helemaal te vergelijken?
Goh, hoe zou dat nou komen.. Misschien omdat sony deze games nooit beschikbaar heeft gesteld aan een breder publiek? #exclusive :+
Cspa @Verwijderd9 december 2022 09:44
Call of Duty verkocht ook niet vanaf dag één wat ze nu verkopen. Pas bij deel 4 werd het echt een mega success.

Verkopen op dit moment ook niet zo'n beetje alle Sony first party titels beter dan ze op bijv de PS3 gedaan hebben. Killzone SF was een launch titel, die hebben vaker afwijkende verkoop aantallen dankzij de beperkte markt.

Een nieuwe Resistance zie ik zeker wel kans van slagen hebben.

[Reactie gewijzigd door Cspa op 22 juli 2024 14:34]

CH4OS @Verwijderd9 december 2022 09:57
Waarom investeert Microsoft dan niet meer geld in hun huidige shooters om die groter te maken?
Iets wat je van Sony net zo goed kan zeggen natuurlijk. Waarom USD $3.6 miljard in overname Bungie steken*, terwijl Sony dat ook had kunnen investeren in eigen franchises en die (ook) nog groter maken. Een beetje pot verwijt de ketel in dit schaakspel (zal dus altijd wel blijven). Sony heeft immers ook de nodige shooter franchises, waarom was het dan nodig om Bungie/Destiny erbij te kopen? ;)

* Of zelfs de Playstation Showcase niet door laten gaan, omdat je bang bent dat het Microsoft juist helpt in de overname en daarbij dus ook geld overhoud die aan andere zaken besteed kan worden, zoals blijkbaar het voorkomen van deze overname.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

ThanosReXXX @Verwijderd9 december 2022 10:57
Microsoft heeft echt geen 68,7 miljard dollar uitgegeven voor één enkele IP, dus dat is natuurlijk nonsens. Er zijn tal van andere titels die ze ook wilden hebben, en natuurlijk is het ook mooi mee genomen dat ze met die overname ineens een heel aantal extra ontwikkelaars in huis hebben.
Lekker Ventje @Verwijderd9 december 2022 10:51
Het gaat MS helemaal niet om CoD maar om het totale pakket. Het is Sony die zich met hun gejank alleen op CoD richt.
BryanD @Verwijderd9 december 2022 11:00
Het punt was ook niet per se dat KZ en Resistance CoD killers zijn voor Sony. Het punt was meer dat Sony aan het zeuren is dat ze zonder CoD geen enkele shooter hebben en dat ze daardoor kapot gaan. Dat is gewoon domweg niet waar. Ze hebben Bungie, ze hebben KZ en Resistance in de la liggen en ze hebben genoeg tripple A studios om een nieuwe IP op te zetten die wel zou kunnen concureren. Dat was meer het punt.
gerrit-jan83 @BryanD9 december 2022 09:11
Die volg ik ook, altijd even. Luisteren in de auto. Maar ben benieuwd wat ie van dit argument zegt van ze beloofde zenimax games multiplat en doen dat niet.
BryanD @gerrit-jan839 december 2022 11:16
Ja, Hoeg is wel een erg goede hier in. Hij is absoluut onpartijdig en laat het ook absoluut zien als MS iets doet wat niet helemaal klopt. Hij probeert ook altijd alle kanten van het verhaal te bekijken, ook al zijn ze in sommige gevallen wat onzinnig (kuch kuch FTC kuch)
gerrit-jan83 @BryanD9 december 2022 11:21
Check even nieuwe video van destin van ign, die gaat hier ook op in nu. En zegt ftc staat geen kans in rechtbank.
ThanosReXXX @gerrit-jan839 december 2022 12:17
Dat is interessant. Kan je kort vertellen waarom dat zo is volgens hem? Hoef ik niet de hele video te kijken... ;)
gerrit-jan83 @ThanosReXXX9 december 2022 12:31
Moet je kijken, hij zegt op de documenten van ftc dat z geen kans maken en waarom.
ThanosReXXX @gerrit-jan839 december 2022 12:36
Dat was juist mijn punt: als je kon vertellen waarom hij het zei, dan hoef ik juist niet te kijken. Ik zit op mijn werk, en beman een systeem waarvoor ik continu online moet zijn, en geen YouTube kan kijken of luisteren,
gerrit-jan83 @ThanosReXXX9 december 2022 13:15
Het zijn veel punten, die hij zegt staan geen kans. En geeft ook de redes daar voor, kijk het vanavond zal ik zeggen
ThanosReXXX @gerrit-jan839 december 2022 13:40
Nou, dan ga ik dat toch maar doen, want nu wil ik het weten ook. ;)
Heb je wel een link naar de video dan?
gerrit-jan83 @ThanosReXXX9 december 2022 14:25
https://youtu.be/jHmu2q9hYk4
ThanosReXXX @gerrit-jan839 december 2022 14:25
Dank u. :)
InfiniteSpaze @BryanD9 december 2022 09:14
Wow bedankt voor je bijdrage. Je geeft hier een hoop informatie waarvan ik me al een tijdje afvroeg hoe het nou precies zat. Ik heb wel 1 kleine correctie op het volgende.
in het verleden zelf grote shooters had zoals Killzone en Resistance en die hebben ze gewoon dood laten bloeden
Guerilla Games is bewust (tijdelijk) gestopt met Killzone omdat ze merkten dat ze creatief uitgeput waren door jarenlang aan dezelfde franchise te werken. Ze waren toe aan iets nieuws.
bzzzt @InfiniteSpaze9 december 2022 10:53
Guerilla Games is bewust (tijdelijk) gestopt met Killzone omdat ze merkten dat ze creatief uitgeput waren door jarenlang aan dezelfde franchise te werken. Ze waren toe aan iets nieuws.
Wie zegt dat GG de enige is die Killzone games kan maken? Er zijn zat voorbeelden van nieuwe delen in een franchise die door een ander bedrijf geproduceerd zijn.
Finraziel
@InfiniteSpaze9 december 2022 11:02
Denk je niet dat de mensen die aan CoD werken ook wel eens wat nieuws zouden willen doen? Die krijgen gewoon de optie niet. Het is dus wel gewoon een keuze van Sony. En daar is zeker wat heel moois uit gekomen, ik ben heel blij dat ze die keuze gemaakt hebben... Maar dat is ook precies waarom ik benieuwd ben wat die AB studios kunnen doen wanneer ze van Microsoft iets anders mogen dan alleen maar helpen CoD te maken.
BryanD @InfiniteSpaze9 december 2022 11:14
Dank ^^ Ah ik heb me niet heel erg bezig gehouden met het verleden van KZ en Resistance om eerlijk te zijn, excuses voor de verkeerde conclusie van die zin. Maar punt was ook meer dat KZ en Resistance 2 IP's zijn die Sony wel in de la heeft liggen als ze zelf een FPS willen maken die zou kunnen concureren met CoD. Ze doen nu een beetje als of CoD hun levens bloed is en dat is gewoon feitelijk incorrect.
rnenator @BryanD9 december 2022 09:17
De FTC (en CMA) beweren dat cloud gaming een losse markt is die los staat van normale games verkoop (daar is cloud gaming momenteel helemaal nog niet groot genoeg voor) en exact zelfde met subscription services zoals Gamepass. Je kunt argumenten maken dat het wel aparte markten zijn, maar onder de streep, voor het oog van de wet zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zo beschouwd worden.
Dit is wel de grootste angst van Sony. Microsoft heeft in principe zakken die diep genoeg zijn om ontzettend veel content exclusief naar Gamepass te halen (Gamepass =/= Cloud gaming).

Sony heeft met de nieuwe Playstation Plus structuur geprobeerd het Gamepass verhaal na te bootsen, maar dat is lang niet succesvol genoeg om van de afhankelijkheid van €60+ games verkoop af te komen.

Dus Sony zal elke overname aanvechten met hetzelfde argument, dat Microsoft te groot wordt. Sony kan namelijk niet concurreren met een succesvol Gamepass.
BryanD @rnenator9 december 2022 11:04
Klopt hoor. Maar als je het goed bekijkt, wiens probleem is het dat PS+ niet werkt? Eén van de redenen dat Gamepass zo succesvol is is omdat MS niet bang is om nieuwe tripple A's direct op Gamepass uit te brengen, dat is Sony wel. Tevens heeft Sony veel te lang gewacht met PS+ én hebben ze voor zo ver ik mee gekregen heb nog niet kunnen concureren op prijs (Gamepass voor 1 euro/dollar/whatever voor 3 maand). Er zijn vele redenen dat Gamepass gewoon succesvoller is, maar om MS nou af te straffen omdat Sony gewoon domweg niet goed geanticipeerd heeft....tja, is wat voor te zeggen aan beide kanten, maar persoonlijk vind ik wel dat MS hier in gewoon slim is geweest en Sony is gewoon shit-out-of-luck
Zerora
@BryanD9 december 2022 09:46
Ik heb wel het vermoeden dat er een hoop consessies gaan komen. En niet zozeer een deal om bepaalde franchises cross-platform te houden, maar zelfs bepaalde studio's die niet onder Xbox gaan hangen en dus ontwikkelen voor cross-platform. Misschien worden in de afspraken ook wel studio's meegenomen die Microsoft al in bezit heeft als zijnde consessie.
BryanD @Zerora9 december 2022 11:06
Dat zou goed kunnen hoor. De FTC benoemt Redfall en Starfield bij naam als voorbeeld van items die MS exclusief gemaakt heeft nadat ze Zenimax gekocht hebben. Als er concessies gedaan gaan worden is het goed mogelijk dat de FTC gaat eisen dat Redfall en Starfield ook naar PS moeten komen.

Qua concessies vraag ik me vooral af of de FTC mee zal gaan met Sony in dat ze willen dat CoD naar PS+ komt als het ook naar Gamepass gaat. Dat lijkt namelijk de harde grens te zijn voor Microsoft, dat willen ze niet doen.
Wolfos
@BryanD9 december 2022 11:58
Als Microsoft hun grootste exclusive opgeeft dan geven ze zich echt gewonnen, en heeft Sony feiitelijk geen concurrentie meer.
Ik denk dat ze nog liever de overname staken dan dat.
Qua concessies vraag ik me vooral af of de FTC mee zal gaan met Sony in dat ze willen dat CoD naar PS+ komt als het ook naar Gamepass gaat. Dat lijkt namelijk de harde grens te zijn voor Microsoft, dat willen ze niet doen.
Dat lijkt me geen onredelijke eis. Het is alleen de vraag of Sony daarvoor bereid is om te betalen (anders zijn ze namelijk gewoon gratis games aan het weggeven). Sony lijkt er niet zo in te geloven om games op dag één op PS+ beschikbaar te stellen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

BryanD @Wolfos9 december 2022 15:28
Ik denk juist dat het ze andersom gaat. Ik zie Microsoft eerder Redfall en Starfield naar Playstation brengen (waarschijnlijk niet tijdens launch want dat is waarschijnlijk development-timeline-wise niet mogelijk) dan dat ik ze PS+ zie supporten.

Microsoft zit niet echt in de business van Exclusives he. Als ze een exclusive kunnen krijgen is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar Microsoft zet vooral in op Gamepass en op cloud streaming. Als ze dan op eens gedwongen worden om de concurentie te gaan voorzien van games op dwang van de FTC....dan zou dat best wel eens een reden kunnen zijn dat Microsoft uit de deal stapt denk ik.
Lekker Ventje @BryanD9 december 2022 12:25
Dat zou goed kunnen hoor. De FTC benoemt Redfall en Starfield bij naam als voorbeeld van items die MS exclusief gemaakt heeft nadat ze Zenimax gekocht hebben. Als er concessies gedaan gaan worden is het goed mogelijk dat de FTC gaat eisen dat Redfall en Starfield ook naar PS moeten komen.

Zou ik prima vinden, maar dan wel pas na een of twee jaar. Want zonder overname van Bethesda hadden de spelers op XBox ook een of twee jaar moeten wachten voor ze de games zouden kunnen gaan spelen.
BryanD @Lekker Ventje9 december 2022 15:29
Weet niet of het direct 2 jaar zou zijn, maar zou me niets verbazen als dat na een half jaar of een jaar is. Puur en alleen al omdat die games nu al zo ver in ontwikkeling zijn en dan moet er nog een port naar PlayStation gemaakt worden. Ik zou het tenzeerste betwijfelen dat dit voor de launch van die games al geport en goed getest gaat zijn.
iew @BryanD9 december 2022 12:56
En hoeveel grote mooie titels heeft Sony al niet exclusive gemaakt ? Ik ben wel een beetje klaar met Sony, heb nu ook de overstap naar Xbox gemaakt.
Sony schopt ook al vanaf het begin tegen cross platform aan.
BryanD @iew9 december 2022 15:32
Absoluut hoor. Ben het helemaal met je eens. Ik ben zelf als ik eerlijk ben een Xbox fan (naja, PC...maar goed), dus in die zin stond ik sowieso al wat achter Microsoft hier in, maar Sony is echt super achterlijk aan het doen. Wat je al zegt, het gaat de afgelopen jaren allemaal al stug en lastig en traag en met heel veel tegenzin, maar wat Sony in deze overname laat zien is echt niet mals. Ik hoop dat meer consumenten zich gaan realiseren dat Sony dit soort stomme dingen doet. Natuurlijk zou Microsoft in Sony's positie precies het zelfde doen, maar op dit moment heb ik liever MS dan Sony als consument zijnde.
Bulls @iew9 december 2022 20:32
Kortom iedereen wil het beste voor zichzelf vanwege de keuze die ze hebben gemaakt. “Waar ik op speel is goed en moet groeien, de rest is slecht en mag kapot gaan”
En komt op neer: Ik kan game A niet spelen en dat vindt ik stom..
of vergelijkbaar:
Ik wil graag een Tesla maar is te duur dus vind ik Tesla’s stom en haat ik Twitter
SunnieNL @BryanD9 december 2022 10:12
Ik vind vooral de opmerking interessant dat ze denken dat microsoft de games pas later op andere platformen zou uitbrengen. Want ja, dat is nu natuurlijk totaal al niet aan de hand met CoD, waar Sony voorrang krijgt op uitbreidingen en die pas maanden tot een jaar later naar de xbox komen.
Dus als je daar als FTC zo ontzettend bang voor bent, dan raad ik ze aan nu per direct een ban te leggen op dat soort zaken en alle timed exclusives niet meer toe te staan.
BryanD @SunnieNL9 december 2022 11:07
Het probleem daarmee is dat de hele industrie dit doet, ook Nintendo doet dit. Dat is tevens niet iets waar de FTC heel veel tegen kan doen buiten deze overname om. Aangezien zij puur op anti-competitieve overnames gefocused zijn hier in kunnen ze alleen MS hiervoor aanpakken nu.
Groningerkoek @BryanD9 december 2022 08:46
Optie 3: Rechtszaak verliezen en niets hoeven te betalen aan Activision.
gerrit-jan83 @Groningerkoek9 december 2022 09:09
Dat kost dan 3 miljard, als de deal niet door gaat kost het micro 3 miljard dollar. Dus niks te betalen dat bestaat niet. Stel dat abk zegt we gaan niet door moeten hun 3 miljard betalen
Groningerkoek @gerrit-jan839 december 2022 09:38
Zo werkt dat niet, als het niet mag van de rechter is MS niet de verzakende partij. Het enige wat MS moet doen is een redelijke inspanning leveren bij de rechtszaak zodat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld.
gerrit-jan83 @Groningerkoek9 december 2022 09:45
Zo werkt het dus wel want dat hebben micro en abk vast laten leggen. Dit is toen deal bekend werd gemaakt dat als instanties de deal afwezen het na bepaalde tijd bij paalde bedragen kost zo nu kost het 3 miljard het maximum.
Groningerkoek @gerrit-jan839 december 2022 11:33
Heb het opgezocht, en tot mijn grote verbazing heb je gelijk. Vindt het onvoorstelbaar dat men akkoord gaat om 3 Miljard te betalen als volledig buiten de eigen macht om een overname wordt verboden.

https://www.sec.gov/Archi...225196-3_prem14a.htm#tRTF
gerrit-jan83 @Groningerkoek9 december 2022 11:41
Zal wel een rede hebben daarom gaat micro ook leger advocaten sturen met deze zaak en verwacht uk ook en eu.
Groningerkoek @gerrit-jan839 december 2022 13:11
Dat er een bepaalde vergoeding is voor bestede tijd, aandeelhouders onzekerheid tijdens procedure kan ik mij prima voorstellen, maar dit is wel erg gortig.
gerrit-jan83 @Groningerkoek9 december 2022 13:22
Het is van beide kante, stel abk stapt uit deal moeten hun micro betalen.
BryanD @Groningerkoek9 december 2022 15:34
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Activision andersom ook een flinke boete zou moeten betalen als zij de deal stop zetten, bijvoorbeeld omdat ze een andere geïntereseerde partij gevonden hadden die een beter deal bied.
Groningerkoek @BryanD9 december 2022 16:05
Ik ben gewend ook contracten waar je clausules op neemt die erop neerkomen dat als je door factoren die je niet kunt beïnvloeden je contract niet kunt nakomen dat er geen geld wordt geschoven (hooguit reeds gemaakte kosten e.d.)
maghribier @Groningerkoek9 december 2022 09:46
Er is tussen Microsoft en Activision contractueel vastgelegd hoelang de deal mag duren, indien deze langer dan twee jaar zou duren, moet Microsoft 2 miljard aan Activision betalen. dit kan zelfs oplopen tot 3 miljard als dit nog langer gaat duren.
morphje @gerrit-jan839 december 2022 09:25
Ik heb wel een klein vermoeden dat er diverse ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, waarbij een kleiner of geen boetebedrag uitgekeerd hoeft te worden. Zaken die buiten je invloedsfeer staan, zoals overheidsinstanties die vervelend doen.

Neemt niet weg dat ze een plicht hebben deze aanklacht te bestrijden.
Groningerkoek @morphje9 december 2022 11:33
Ik ben net zo verbaasd, maar lees dit:

https://www.sec.gov/Archi...225196-3_prem14a.htm#tRTF
morphje @Groningerkoek9 december 2022 13:55
I stand corrected. Ik had inderdaad niet de moeite genomen om het originele contract op te zoeken, want blegh legal meuk heb ik al genoeg op m'n werk.

Maar wauw, expliciet antitrust wetgeving en bijbehorende boetes op dat specifieke deel. Dat klinkt wel als een heel goede deal voor activision. En dan ook nog eens extra veel als de FTC op een latere datum besluit bezwaar aan te tekenen.
Mathijs22 @BryanD9 december 2022 10:29
Kijk dat zou nou een goed achtergrond verhaal voor Tweakers zijn!
Linksquest Moderator Spielerij
@BryanD10 december 2022 02:16
Heel mooi omschreven, sluit me er ook helemaal bij aan, ben ook benieuwd waar dit uit eindelijk naar uit loopt.
er0mess 9 december 2022 08:30
Ik denk, voordat mensen gaan roepen “ja maar Sony en Nintendo maken ook exclusives en Sony koopt ook studios op,” dat het niet gaan zozeer om het maken van exclusives (wat MS trouwens zelf ook al doet Halo/Gears of War/Flight Simulator, Forza etc) maar dat het gaat om het feit dat ze één van de grootste studies opkopen die tot heden “multi-platform” is , of iig niet worden gedwongen om zich te richten op maar één console en dat dat gegeven na de aankoop geen gegeven meer zal zijn terwijl de developers die door Sony zijn opgekocht over de afgelopen jaren vaak al alleen PS games maakte en er door de aankoop er niks veranderd op “concurrentie gebied”

Ook moet men de concurrentie vervalsing op de prijzen niet vergeten. Als jij 100 studios bezit die, laten we zeggen, 100 games uitbrengt kan jij als “overlord” bepalen dat alle 100 games even veel moeten kosten zodat er voor de consument geen “goedkopere keuze” meer is.

[Reactie gewijzigd door er0mess op 22 juli 2024 14:34]

CH4OS @er0mess9 december 2022 08:46
Want Sony mag wel Guerrilla Games en Bungie overnemen en diens concurrentie mag géén overnames doen? ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

er0mess @CH4OS9 december 2022 08:54
Waar zeg ik dat Sony wel iets mag en MS niet?

Wat ik wel aangaf is dat Sony met name studio’s koopt die toch al (bijna) alleen Playstation exclusive maken zoals, de door jou aangegeven, Guerilla (Horizon) en Bungie (Destiny) dus dat werkt niet markt verstorend in tegenstelling tot een studio overnemen die multiplatform is en door de aankoop exclusive wordt

[Reactie gewijzigd door er0mess op 22 juli 2024 14:34]

CH4OS @er0mess9 december 2022 09:02
Destiny 2 is anders ook op zowel PC als xbox en dat was al sinds launch, alleen deel 1 was exclusive. Dat was het al vóórdat Sony Bungie opkocht. Horizon is, zij het later, ook op PC gekomen, dus dat lijkt me dat het een timed exclusive was. Punt blijft dat met beide studios overnemen Sony eigenlijk hetzelfde heeft gedaan en nu dus huilie huilie doet omdat de concurrentie een overname doet.

EDIT: Ik zie trouwens dat Destiny, het eerste deel dus, ook op de X360 is. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

er0mess @CH4OS9 december 2022 09:06
En wat is nou je punt?

Zie je nou echt niet het verschil tussen een Bungie (1/2titels) een een Blizzard/Activision die vele tientallen IP’s onder zijn vleugels heeft?
CH4OS @er0mess9 december 2022 09:16
Wat maakt het aantal uit voor het principe? :? Killzone was en Destiny is evengoed een grote, succesvolle franchise. PC en Xbox gamers moeten ook maar op de woorden van Sony/Bungie vertrouwen* dat Destiny bijvoorbeeld op de PC en Xbox blijft en dat is met deze overname en de franchises die dat behelst, niet anders.

* In de berichten die ik vind, spreekt men vooral over Destiny 2, over andere zaken wordt alleen zo'n beetje in de zijlijn wat gezegd.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

er0mess @CH4OS9 december 2022 09:22
Voor de toezichthouders en concurrentie alles. Of je neemt 0,5% (Bungie) van de markt over, als in games in de winkel, of je neemt 30% (Activision/Blizzard) van de markt over. Dat is nogal een verschil

(cijfers zijn verzonnen om even een indicatie van het verschil aan te tonen)
loki504 @er0mess9 december 2022 23:11
Waarbij je met 30% van de markt overneemt je samen met je grootste concurrent in de top 3 staat van grootste gaming companies. Dat is ook nog al een verschil.
Tevens doet Sony vanaf dag 1 veel exclusieve kopen en daarna kopen want dat is minder marktverstorent... CoD na 10 jaar weet je als consument ook waar je aan toe bent.
Cspa @CH4OS9 december 2022 09:16
Destiny 1 was multiplatform op PS4, PS3, XB1 en Xbox 360. Wel had Sony exclusieve content die zeer lang exclusief bleef.
Cspa @er0mess9 december 2022 09:18
En als die studio's iets anders gaan doen, zie Insomniac, dan koopt Sony het snel op.

Insomniac kwam na jaren exclusief voor Playstation bezig te zijn met titels voor andere platformen en bracht oa meerdere PC VR games uit.
bazchillin @er0mess10 december 2022 15:01
Het zijn studios die eerst via exclusiviteit deals (haast) alleen maar PlayStation games maken waardoor ze al met PlayStation geassocieerd worden. En dat is dan vervolgens in de ogen van de ps loyalisten het geval. Dus via dat patroon zou MS eerst x aantal jaren of titels exclusiviteit moeten bemachtigen en de associatie er mee hebben en dan is het wel geoorloofd?

Mensen vergeten gemakshalve dat Sony begin jaren negentig Psygnosis Limited hebben gekocht wat destijds ook een grote neutrale publisher was. Ook om voet aan de grond te krijgen.

Ik vind die hele Sony first party developers zijn allemaal gezellig om het kampvuur aangeschoven en kumbaya gaan zingen met elkaar sfeer die mensen proberen te wekken altijd heel lachwekkend. Het is business just as usual alleen heeft Sony nu een partij tegenover zich met diepe zakken en waarbij de console divisie niet noodlijdende onderdelen van het bedrijf hoeft te compenseren.

Microsoft koopt publishers van deze omvang simpelweg omdat het dat kan. Als Sony dit had gekund hadden ze dat ook maar wat graag gedaan. Beter had Sony zelf iets dieper in de buidel getast en Bethesda gekocht want voor de helft van dat bedrag hebben ze nu Bungie (ook niet een developer met een honkvaste achtergrond) gekocht.

[Reactie gewijzigd door bazchillin op 22 juli 2024 14:34]

justmiketech @CH4OS9 december 2022 13:42
Bungie is na de overname nog steeds zelfstandig én multiplayform. Guerilla was al een PlayStation Exclusive studio en bovendien vrij klein destijds. Op het moment van overname hadden ze enkel Killzone, Shellshock, en een handje vol Gameboy games gemaakt.

Daar zit het verschil: De studio’s die Sony koopt zijn over het algemeen kleiner, maken toch al PlayStation Exclusives, en hebben vaak al eerder cash injecties van Sony gehad.

Microsoft richt zich momenteel meer op grote, multifranchise studio’s.
CH4OS @justmiketech9 december 2022 15:22
Bungie heeft Destiny nooit als PlayStation exclusive verkocht? Destiny is ook gewoon op de X360 beschikbaar bijvoorbeeld. Groot of klein zou geen argument moeten zijn om een overname toe te staan of niet. Onderaan de streep kan met Destiny hetzelfde gebeuren, immers. In de artikelen over de Bungie overname wordt immers ook vooral (en specifiek) over Destiny 2 gesproken, andere games worden rakelings genoemd, dus ook voor Sony/Bungie kan het maar zo veranderen. ;)

Nu doet Microsoft een studio overnemen en is het huilen, piepen en stampen van (met name) Sony, omdat ze bang zijn CoD als franchise op hun platform te verliezen, terwijl ze een aanbod hebben gekregen voor minimaal 10 jaar en zelf dezelfde en andere anti-consumer praktijken er op na houden.

EDIT:
Bungie is na de overname nog steeds zelfstandig én multiplayform.
IIets wat Microsoft ook van plan is met ActivisionBlizzard, overigens.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

justmiketech @CH4OS9 december 2022 17:59
Ik vind dat de grootte van een studio best mee mag spelen.

De overname van een grote studio met meerdere IP’s die games ontwikkeld voor meerdere platforms zal meer invloed hebben op de markt dan de overname van een relatief kleine studio’s die sowieso al exclusives maakte.

10 jaar CoD is mooi, maar Activision Blizzard heeft natuurlijk wel meer franchises in handen. Warcraft, Diablo, Overwatch… wat gaan ze daar mee doen?
CH4OS @justmiketech9 december 2022 18:01
Schijnbaar zijn dat niet dergelijk grote games, dat die er opeens wel toe doen. Er wordt vol ingezet op CoD door Sony.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:34]

justmiketech @CH4OS11 december 2022 02:20
Dat is dan ook met uitstek de grootste en meest uitgebreide franchise van AB, maar Diablo is ook niet bepaald een kleine naam.
iew @justmiketech10 december 2022 13:07
De markt..., die eigenlijk al heel lang bijna volledig in handen van Sony ligt wanneer het om consoles gaat.
loki504 @justmiketech9 december 2022 23:24
Guerrilla was helemaal niet PS exclusieve.
Ze begonnen met 2 GameBoy games. Daarna kwam shellshock(2004) die pc PS/Xbox was
In 2004 kwam ook killzone uit voor alleen de ps1(gekocht of met een reden), en in 2005 kocht Sony Guerirlla. Ze hadden dus 1 ps exclusieve voor ze gekocht werden
Dat noem ik niet een ps exclusieve studio.
justmiketech @loki50411 december 2022 02:07
En nog vóór Shellshock en Killzone uitkwamen tekende ze al een exclusiviteitscontract met Sony. Dat Shellshock uitkwam voor meerdere platforms was ook enkel omdat ze al voor die game hadden getekend bij Eidos.
loki504 @justmiketech11 december 2022 06:39
Kijk ik wist niet of het een bewuste keuze was of een zak geld deal keuze was.
FreakGIB @er0mess9 december 2022 10:03
Precies dit
En wat veel mensen niet lijken te snappen met deze deal is dat COD zo groot is geworden omdat het zo veel werd verkocht met de nadruk op Verkocht.
Nu komt het dus bij Microsoft en dus bij Xbox en dus in de Gamepass.
in Gamepass komt het dus bij het abbo waar Microsoft alle developers van moet betalen.
Dus ja ze willen heel graag een meer jaren deal bij Sony en Nintendo want anders komt er gewoon veel te weinig geld binnen voor COD.
En ze moeten ergens het geld van terug verdienen.

En dat is dus het verschil met de andere exclusives die er al niet op meerdere consoles waren.
En Destiny als voorbeeld volgens mij zit die niet in Gamepass dacht ik ik heb Gamepass niet meer en weet het niet zeker.
Maar die is dus niet exclusive en iedereen moet er gewoon voor betalen.

Ik denk als Microsoft COD buiten de Gamepass zou houden het voor Sony geen probleem zou zijn.
Sony doet zoiets vergelijkbaars met Destiny.

Zou wel willen weten wat er zou gebeuren mocht de deal door gaan en Sony gewoon alle nieuwe COD games helemaal niet verkoopt op hun console?
Zou iedereen dan over gaan naar de Xbox of PC?
en dan gebruik maken van de Gamepass deal of als nog los kopen?
en dan hoe goed zou het dan gaan met COD kwa inkomsten
Hoeveel geld zou Sony miss lopen als ze geen COD meer verkopen
en hoeveel spelers zouden ze kwijt raken?

Of wat als Sony EA zou kopen en dan de kwaltijd van Battlefield zou verbeteren Battlefield heeft soms best wel goede versie's gehad die dacht ik zich best wel konden meten met COD
En dan Battlefield in PS Extra zou stoppen en de rest mag er voor betalen?

Wat mijn grootste probleem eigenlijk is, en dat is mijn view dat Gamepass slecht is voor de Game industrie
Grote games zoals COD Battlefield Destiny noem maar op kosten honderden miljoenen om te maken.
en dat gaat voorlopig niet lukken als je zulke studio's in Gamepass stopt en ze uiteindelijk moet gaan betalen van het abonnement's geld wat er maandelijks binnen komt.

Het zal wel werken voor de casual games

Wat Microsoft nu doet bewust if misschien onbewust is zich volledig in de Game wereld inkopen omdat ze heel veel geld hebben.
en uiteindelijk de concurrenten stuk maken.
Ik kan je vertellen dat je daar niet blij van word en ga er maar vanuit dat zij ook de prijzen flink omhoog zullen gooien uiteindelijk.
SunnieNL @FreakGIB9 december 2022 10:18
Destiny zat in de gamepass... totdat Sony Bungie overnam. Toen is het contract niet meer verlengt en is Destiny uit de gamepass verdwenen.

Ik wacht rustig af. De zak geld die MS voor Activision over had kunnen ze ook gebruiken om timed exclusives te kopen... heel veel timed exclusives. En als ik Microsoft was, zou ik daar dan vervolgens totaal geen probleem meer mee hebben. Want timed exclusives is iets waar Sony en MS beiden al heel goed in zijn. En het grappige is dat de FTC blijkbaar bang is dat dat alleen gebeurd als MS activision overneemt. Weet niet onder welke steen ze leven, maar blijkbaar zitten ze daar al heel lang onder.
Lekker Ventje @SunnieNL9 december 2022 12:31
Als de overname afketst kan het best zijn dat Sony daar spijt van gaat krijgen. Dan kan na 2025 CoD opeens voor tien jaar bij MS zitten omdat die meer te besteden hebben. En dat kan voor veel meer games gaan gelden.
Wolfos
@FreakGIB9 december 2022 12:28
Wat Microsoft nu doet bewust if misschien onbewust is zich volledig in de Game wereld inkopen omdat ze heel veel geld hebben.
Ja want Sony's 10 exclusives dit jaar zijn natuurlijk allemaal gekomen omdat de ontwikkelaars Playstation zo geweldig vinden. Oh wacht, die studios hebben ze ook gekocht of betaald.

Het enige verschil is het tempo waarmee het gebeurt. Sony is al 20 jaar bezig ontwikkelaars op te kopen en heeft daardoor een gigantisch aantal exclusives. Ze betalen Activision zelfs om Call of Duty van Game Pass weg te houden, en dat is waarschijnlijk de trigger van deze overname geweest.
Wat marktverstorend is, is wanneer één partij het niet mag en de andere het wel.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

FreakGIB @Wolfos9 december 2022 15:31
Heb je alles gelezen of alleen een stukje ?
Je ziet toch wel dat er een verschil is tussen games die pas werden gemaakt naar dat een studio was over genomen en dan exclusive werd tegen een game die iedereen al jaren speeld en nu op 2 platform zo goed als gratis word en misschien in de toekomst wel exclusive.

Ja ik snap wel waarom ze Activision betaalden om het spel uit Gamepass te houden?
word het voor de Xbox en PC spelers bijna gratis maar de rest mag gewoon betalen
dan kan je een verschuiving verwachten

maar goed ik hoop dat de deal door gaat en iedereen het gaat spelen op Gamepass kijken hoe lang het nog zo goed blijft als er dan bijna geen inkomsten voor binnen komen.

[Reactie gewijzigd door FreakGIB op 22 juli 2024 14:34]

Wolfos
@FreakGIB9 december 2022 16:12
Je ziet toch wel dat er een verschil is tussen games die pas werden gemaakt naar dat een studio was over genomen en dan exclusive werd tegen een game die iedereen al jaren speeld en nu op 2 platform zo goed als gratis word en misschien in de toekomst wel exclusive.
Nee, dat zie ik niet. Kijk effe serieus naar het aanbod van Xbox het afgelopen jaar. Als ze Bethesda niet hadden gekocht dan waren Starfield en Redfall ook tijdelijk PS exclusief geweest en riepen we met z'n allen weer "Xbox heeft geen games".
Dat is veel belangrijker dan "een franchise bestaat al". Zoveel exclusives opkopen dat de concurrentie geen games meer op z'n platform kan krijgen.

Het is natuurlijk niet wenselijk dat Microsoft alle grote uitgevers op gaat kopen (en het moet wel echt even klaar zijn na Activision), maar ik zie best in dat ze zich willen wapenen tegen Sony die steeds meer grote games exclusief weet te krijgen door ervoor te zorgen dat ze in ieder geval nog wat eigen games hebben.
Als daarvoor een toezegging nodig is dat alle Activision/Blizzard titels ook naar Playstation komen is dat des te beter.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

Bulls @Wolfos9 december 2022 20:44
Wat als Sony dan Bandai Namco op koopt met de kans dat alle games van die uitgever exclusief worden of Ubisoft of EA?

Ik vind ook dat er wel wezenlijk verschil zit in een studio kopen die aan een game werkt en met de deal een exclusive gaat maken. (Vaak zorgt zo’n overname voor een kapitaalinjectie en kunnen ze de game nog beter of eerder uit brengen)
En tussen een grote uitgever opkopen die verschillende franchise bezit.

Zo zijn er van bijvoorbeeld obsidian entertainment games die voorheen multiplatform waren nu plotseling Xbox en Windows only games in de maak, zelfs opvolgende delen.

Ik vraag me trouwens af in hoeverre de verschillende studio’s daadwerkelijk tot de uitgever behoort. FromSoftware heeft bijvoorbeeld via Activision zowel als Bandai Namco games uitgebracht.
Joey-94 @er0mess9 december 2022 09:23
terwijl de developers die door Sony zijn opgekocht over de afgelopen jaren vaak al alleen PS games maakte en er door de aankoop er niks veranderd op “concurrentie gebied”
Die developers stonden al lang onder contract dat ze alleen games voor sony mogen uitbrengen. De reden dat ze uiteindelijk ook opgekocht worden is omdat dit op lange termijn goedkoper is dan contracten blijven verlengen om exclusief te blijven.

Of je nou een bestaande developer exclusief maakt of juist een developer exclusief houdt, ze spelen allebei hetzelfde spel, daarnaast heeft Microsoft ook nog amper AAA exclusives. Halo en GoW idd, misschien mag je Grounded nog mee tellen en dat was het dan. + Halo zn dagen zijn ook geteld.

De enige reden dat Sony dit allemaal wilt tegenhouden is omdat ze nu aan de top staan, en met deze overname kan Microsoft juist het speelveld weer gelijk trekken.
Lekker Ventje @Joey-949 december 2022 12:32
Je vergeet Forza Horizon en Forza Motorsport.
Wolfos
@Lekker Ventje9 december 2022 12:39
Forza Horizon en Sea of Thieves zijn Microsoft's bestverkopende games.
rko4u @er0mess9 december 2022 11:34
Dus als Microsoft dit koopt zou het om concurrentievervalsing gaan en voor Sony geldt dat niet, Is dat dan geen concurrentievervalsing wanneer er met twee maten gemeten wordt. Als er dat soort eisen gesteld worden moet Sony ook XBox games gaan maken.

[Reactie gewijzigd door rko4u op 22 juli 2024 14:34]

ThanosReXXX @er0mess9 december 2022 11:30
Je noemt meerdere dingen die puur theoretisch zijn en/of überhaupt niet van toepassing.

Er kan een heleboel, maar speculeren op wat er wel allemaal niet fout kan gaan, is niet meer dan dat: speculeren. Het heeft geen enkele basis in de realiteit, en heeft dus ook geen effect op deze eventuele overname.

Sony baseert zijn "bezorgdheid" op basis van FEITELIJK halve waarheden. Ze halen nu ineens ook weer de Bethesda deal erbij, terwijl Sony daar ALLANG een overeenkomst met Microsoft heeft gesloten, waarin contractueel is vastgelegd dat alle nog voor de PlayStation in ontwikkeling zijnde games gewoon volgens afspraak geleverd worden, en ook games die ze besteld hadden, maar waarvan de ontwikkeling destijds nog niet per sé gestart was, worden ook gewoon geleverd.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:34]

Wolfos
@ThanosReXXX9 december 2022 12:39
Sony baseer zijn "bezorgdheid" op basis van FEITELIJK halve waarheden.
Het gaat over de FTC, niet Sony.
ThanosReXXX @Wolfos9 december 2022 12:56
Jawel, maar mede op aangeven van en/of vanwege de aanklacht van Sony is er meer aandacht voor en worden ook PRECIES dezelfde uitspraken die Sony zelf al deed, gehanteerd om de aanklacht te formuleren die deze overname kan dwarsbomen.

Het zou wel héél toevallig zijn als de FTC geheel op eigen houtje tot precies dezelfde conclusie als Sony is gekomen, en ook nog precies dezelfde voorbeelden als Sony noemt...

P.S.

Het merendeel van de politici waaruit de FTC bestaat, die is niet eens technisch vaardig genoeg om echt te begrijpen waar het over gaat of hoe de vork in de game industrie precies in de steel zit. Ze hebben gewoon een standaard kruistocht die ze tegen big tech in het algemeen aan het voeren zijn, en dit plan van Microsoft valt in die zin dus prima in hun straatje, maar of ze er echt objectief naar kunnen kijken of er echt kaas van hebben gegeten, lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:34]

mrbullet 9 december 2022 08:04
Na de overname zou MS een na de grootste game uitgever worden.
Wie is de grootste?
timodv @mrbullet9 december 2022 08:09
Is dit een retorische vraag?
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Het antwoord is namelijk Sony zelf
Source: https://www.alltopeveryth...est-video-game-companies/

[Reactie gewijzigd door timodv op 22 juli 2024 14:34]

B0KIT0 @timodv9 december 2022 08:17
Het antwoord is namelijk Sony zelf
Volgens mij is Tencent nog een flink wat groter.

Vlak ook Apple en Google niet uit.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 22 juli 2024 14:34]

hiostu @B0KIT09 december 2022 08:37
Maar Google en Apple zijn voornamelijk zo groot, omdat ze gewoon afromen van andere ontwikkelaars. Het is niet zo zeer dat ze zelf grote investeringen doen en bepalen welke spellen uitgebracht worden zoals echte uitgevers dat doen.
Verwijderd @hiostu9 december 2022 08:48
Het is niet zo zeer dat ze zelf grote investeringen doen
Stadia?
hiostu @Verwijderd9 december 2022 08:54
Dat ding dat niet meer bestaat ;) . Maar eens, dat had ik nog even buiten beschouwing gelaten. Maar binnen Stadia werden nog niet als eigen uitgever veel spellen uitgegeven. Het was nu nog meer een platform waarop andere uitgevers spellen konden uitgeven. De eigen ontwikkelingen waren nog niet zo ver.

De discussie gaat hier over uitgevers niet gameplatformen.
mrbullet @Verwijderd9 december 2022 08:54
Stadia?
Een echte tweaker weet wel beter.

Is Google stadia still a thing?
The service continued to offer games by creating partnerships to use the technology as a white-label product to deliver game content over the cloud. Google announced in September 2022 that it would be shutting down Stadia on January 18, 2023
B0KIT0 @hiostu9 december 2022 10:02
Maar Google en Apple zijn voornamelijk zo groot, omdat ze gewoon afromen van andere ontwikkelaars.
Dat klopt zeker :)

Maar omdat het zo’n gigantische inkomstenbron voor ze is moeten we ze wel als één van de groten spelers in de industrie zien denk ik.
Wolfos
@hiostu9 december 2022 11:39
Nou koopt Apple wel exclusives (lees: niet Android) in via Apple Arcade.
SunnieNL @B0KIT09 december 2022 10:14
En je zult zien dat als MS zich terugtrekt Tencent direct in dat gat springt en Activision zonder problemen kan overnemen. En dan is het maar afwachten wat er mee gaat gebeuren allemaal. Het zal er daardoor niet heel veel beter van worden in ieder geval.
wiseger
@SunnieNL9 december 2022 11:19
Die kans acht ik eerlijk gezegd niet zo groot. De laatste jaren is er veel weerstand tegen tech bedrijven uit China, onder Trump probeerde men ByteDance al te dwingen om Tiktok te verkopen. De kans dat Tencent toestemming krijgt om Activision over te nemen acht ik zeer klein.
ThanosReXXX @B0KIT09 december 2022 11:09
Die laatste twee partijen tellen in dit verhaal niet mee, omdat het specifiek gaat om marktaandeel van de video gaming sector.
wildhagen
@mrbullet9 december 2022 08:12
Tencent, volgens deze site
In 2021, the largest public companies by game revenue were Tencent, with US$32.2 billion, followed by Sony, with US$18.2 billion, and Apple, with US$15.3 billion, according to Newzoo.
De combinatie MS+Activision zou dus tussen Tencent en Sony komen, waardoor ze tweede zouden zijn.
Groningerkoek @wildhagen9 december 2022 08:42
Omzet uit gaming is iets heel anders dan zelf games uitgeven ;)

Apple draait die omzet omdat anderen games op hun platform uitbrengen, als game-uitgever is Apple zeer klein en onbeduidend.
ThanosReXXX @wildhagen9 december 2022 11:11
Het gaat in dit verhaal niet om winst/revenue, maar om marktaandeel in de branche. Na deze eventuele overname zou Microsoft de derde grootste aandeelhouder worden, na Sony en Tencent.
BryanD @mrbullet9 december 2022 08:21
Qua marketshare is dat Nintendo.
ThanosReXXX @mrbullet9 december 2022 11:07
Nee, de derde grootste. Eerst heb je Sony en Tencent nog.
Soullie @mrbullet9 december 2022 08:45
Wellicht Bethesda ?
Zerora
@Soullie9 december 2022 08:49
Bethesda is Microsoft.
ShadLink 9 december 2022 08:12
Microsoft wil juist Activision games op Nintendo consoles uitbrengen, inclusief Call Of Duty. Welke voor het laatst op de Wii U is uitgekomen. Verder heeft MS deze generatie meerdere games op de Switch uitgebracht (Beide Ori games, Minecraft, Cuphead) Dus deze "angst" lijkt mij ongegrond.
er0mess @ShadLink9 december 2022 08:18
Aangezien Microsoft na de aankoop van Zenimax (Elder Scrolls, Starfield, Doom en Fallout) heeft aangegeven dat een groot aantal van oa de bovengenoemde games Xbox en Pc exclusives worden is er zeker reden tot zorgen

Uit het artikel zelf

(..)heeft de techgigant er bij de overname van ZeniMax voor gekozen om bepaalde games van dochteronderneming Bethesda Softworks enkel uit te brengen op Xbox-consoles en Windows-pc's. "Microsoft besloot verschillende Bethesda-titels, waaronder Starfield en Redfall, exclusief voor Microsoft te maken, ondanks dat het Europese antitrustautoriteiten had verzekerd om rivaliserende consoles geen games te onthouden".

[Reactie gewijzigd door er0mess op 22 juli 2024 14:34]

ShadLink @er0mess9 december 2022 08:47
De genoemde games zijn nog niet uit, dus dat kan nog steeds veranderen. Zo werd er niet van te voren aangeven dat de genoemde titels op de Switch zouden uitkomen. Maar voor alle vier is dat wel gebeurt. Verder heeft Sony voldoende eigen exclusives die ze van de Switch en XBOX houden.

Verder heeft Nintendo momenteel geen Call of Duty en MS heeft juist aangegeven CoD op de Switch uit te willen brengen. Waarom zouden ze dat zeggen als ze geen enkele intentie hebben dat te doen?

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 14:34]

er0mess @ShadLink9 december 2022 09:00
Om de toezichthouder om de tuin de leiden. Net als Facebook had belooft niet w’app te integreren na de aankoop en MS had “belooft” Zenimax games ook op de Playstation te houden.

En vervolgens als de verkoop rond is en de toezichthouders niet meer kunnen ingrijpen al hun beloftes in te trekken

[Reactie gewijzigd door er0mess op 22 juli 2024 14:34]

Cspa @er0mess9 december 2022 09:14
Als je puur toezichthouders om de tuin wilt leiden dan stuur je geen concept contracten rond waarin je jouw beloftes vast legt.

In ieder geval heeft Valve/Gabe al aangegeven dat MS werkelijk zo'n contract heeft opgestuurd.
https://kotaku.com/micros...o-switch-steam-1849862479
ThanosReXXX @er0mess9 december 2022 11:47
Toezichthouders kunnen ook ingrijpen als een deal al rond is, bijvoorbeeld in de vorm van eenmalige boetes, of herhalende boetes als een bedrijf geen aanpassingen maakt, dus ook dat is totale onzin.
Seal64 @ShadLink9 december 2022 09:13
Omdat Microsoft echt niet gek is. Die hebben door dat de aankondiging over onder meer Starfield onrust gezaaid heeft onder PS spelers, en via hen, de marktwaakhonden. Die statements kunnen ze niet meer terugnemen (hooguit teniet doen door alsnog multiplatform te gaan met die games) maar de onrust is er.

Het enige dat ze dan nu kunnen doen, zeker omdat dit een nog veel grotere overname is, is preventief alvast zoveel mogelijk laten zien dat je multiplatform wilt blijven met de games die in deze overname zitten.

Ik vind het allemaal nogal hypocriet. Sony is de absolute koning van de walled garden. Crossplay was heel lang onmogelijk, niet omdat het technisch niet zou kunnen, maar omdat Sony eiste dat het niet kon zodra hun platform met andere consoles zou moeten gaan verbinden. First party spul is en blijft first party. PC ports zijn sinds kort dan een dingetje waar ze wat in toegeven, maar ook al met de harde voorwaarde dat de PC port minstens een jaar ná de consoleversie komt.

Doe dan gewoon wat Nintendo doet. Je eigen ding, trek je van de rest niets aan, en houd ook je waffel als de concurrent dingen doet die je eigenlijk liever niet had gezien, maar kom gewoon zélf met een oplossing, in plaats van alleen maar te klagen.
Skajetolaf @er0mess9 december 2022 11:19
Helaas is dit een wat ongelukkige vertaling in het Tweakers artikel. In het originele FTC artikel wordt gesteld dat Microsoft het heeft gedaan ondanks dat het aan de Europese antitrustautoriteiten heeft verzekerd dat het geen incentive (reden/motief). Dus ook al is het misschien een wat nasty move heeft Microsoft nooit met de EC afgesproken niet Bethesda games exclusief te maken en heeft de EC zelf gezegd dat ook al zou Microsoft dat doen er nog geen groot probleem is. Zie ook andere mijn comment.
ThanosReXXX @er0mess9 december 2022 11:43
Dat is niet waar. Dat is het narratief dat Sony de FTC heeft voorgehouden. Redfall en Starfield waren NOOIT beloofd als multi-platform titels voor Sony. Sterker nog: er was al een deal gesloten met Microsoft, zoals ik al aangaf in een eerdere reactie aan jou, dat alle nog voor de PlayStation in ontwikkeling zijnde games gewoon volgens afspraak geleverd worden, en ook games die ze besteld hadden, maar waarvan de ontwikkeling destijds nog niet per sé gestart was, worden ook gewoon geleverd.
Lekker Ventje @er0mess9 december 2022 12:34
Lijkt me niet dat ze eerder gedane beloftes niet na zouden willen gaan komen want dan krijgen ze een rechtszaak aan de broek die ze heel veel geld gaat kosten
Sir_Murray @ShadLink9 december 2022 09:52
1 zwaluw maakt geen zomer. En er zijn genoeg redenen voor MS om ook op deze toezegging terug tekomen, net als met Bethesda.
ThanosReXXX @Sir_Murray9 december 2022 11:52
Er is geen sprake van "net als met Bethesda". Daarover was al een deal gesloten met Sony, dus gingen ze destijds daarmee blijkbaar wel akkoord, om het nu alsnog tegen Microsoft te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 14:34]

Lekker Ventje @Sir_Murray9 december 2022 12:34
Zolang de toezeggingen op papier staan moet MS zich er gewoon aan houden.
Danfoss 9 december 2022 08:05
Vreemde uitspraak. De concurrenten van Microsoft (Sony en Nintendo) zijn juist de partijen die de grootste eeuwige exclusives hebben op hun platformen in tegenstelling tot het huidige Microsoft
ShadLink @Danfoss9 december 2022 08:16
Nintendo heeft (bijna) alleen first party exclusives, en Nintendo koopt niet actief andere studio's op.

Dus nee, niet Nintendo. Wel Sony trouwens. En Sony loopt hier dan ook behoorlijk te klagen.
Sjaakys @ShadLink9 december 2022 08:24
Ik vind Sony maar een slechte verliezer. Ze krijgen een koekje van eigen deeg en vervolgens doen ze moeilijk. Ze hebben jaren aan de top gestaan, maar dat stokje wordt nu langzaam overgedragen aan MS. Ze hadden maar beter beleid of meer innovatie moeten doen om dit niet te laten gebeuren of dat het niet zo'n belemmering zou zijn.

[Reactie gewijzigd door Sjaakys op 22 juli 2024 14:34]

SuperDre @Sjaakys9 december 2022 13:33
Koekje van eigen deeg? Wanneer kocht Sony een grote publisher en maakte daarna een hoop franchises PS exclusief? Of wanneer namen ze een bedrijf over dat succesvolle multiplatform games maamte en daarna alleen nog maar PS exclusives?
raro007 @SuperDre9 december 2022 14:53
Lijkt wel of mensen alles wat hun beter uitkomt recht praten.
Dit hele deal is niet alleen slecht voor Sony maar voor de hele markt, want blizzard is niet alleen COD.
SuperDre @raro0079 december 2022 21:16
Maar wat probeer ik dan recht te praten? Er werd gesuggereerd dat Sony dit deed, en ik vraag dan wanneer ze dit dan gedaan hebben.
raro007 @SuperDre9 december 2022 22:32
Ik had het niet over jou maar tweakers...
crazyx @Sjaakys9 december 2022 08:27
Sinds wanneer is een bedrijf overnemen innovatie?
watercoolertje @crazyx9 december 2022 11:42
Dat stelt ie niet.
Triblade_8472 @Danfoss9 december 2022 08:37
Precies. Is snap hier echt helemaal niks van. Alle bedrijven hebben exclusives. Sterker nog, MS loopt in een boel zaken flink achter. En nu zit dit bij willen trekken wordt er opeens moeilijk gedaan? Heel raar.
XLord 9 december 2022 08:30
Ik vraag me af of die spellen zoals Redfall en Starfield op de PS waren uitgekomen als Microsoft Zenimax niet had overgenomen (als die spellen überhaupt uit waren gekomen).
Maar goed ze kunnen het helaas wel mooi als excuus gebruiken om deze overname te blokkeren.
Cspa @XLord9 december 2022 09:28
Grote kans dat als MS Bethesda niet had overgenomen dat in ieder geval Starfield een (timed) exclusieve titel voor PlayStation was geworden. Net als zoals Deathloop en mogelijk Ghostwire Tokyo.
raro007 @Cspa9 december 2022 14:55
Precies maar niet exclusief ps zodat andere mensen alsnog het spel kunnen spelen op de xbox.
Niet dat ik dat soort deals goed vind nee liever ook niet.
Lekker Ventje @XLord9 december 2022 12:36
Starfield was zeker op de PS uitgekomen. MS was er net op tij bij met de overname want Sony had al interesse getoond om Starfield als timed exclusive uit te gaan brengen.
XLord @Lekker Ventje9 december 2022 16:51
Precies als Microsoft het vieze spelletje niet had gespeeld had sony het gedaan, beetje stom dus om dat spel als voorbeeld te nemen.
Beter zou zijn als ze de exclusiviteit gewoon weg doen, maar daar verdienen de bedrijven te veel geld mee dus zal helaas nooit gebeuren.
Bulls @XLord9 december 2022 20:46
We zullen zien of Elder Scrolls 6 en Fallout 5 nog op de PlayStation komt, terwijl eerdere titels wel gewoon op alles gereleased waren
Verwijderd 9 december 2022 08:17
Sony speelt ook altijd smerige spelletjes met exclusives en betaald devs om games niet uit te brengen op gamepass of stelt contracten op dat studios alleen mogen onderhandelen met sony en dan pas 6 maanden later met andere.

ook hebben ze voor veel games exclusieve content of dlc.

dus ik vind het raar dat ze zich zo opstellen als ze zelf het ergste zijn. microsoft kan zeker wat exclusives gebruiken om goed te concurreren met sony.

Als ze het zo vervelend vinden om call of duty te missen kunnen ze toch gaan concurreren met een nieuwe killzone

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:34]

maghribier @Verwijderd9 december 2022 09:26
Het eerste punt die je aanhaalt is al door menig ontwikkelaars debunked, dus lijkt niet te kloppen. Betreft exclusieve content, het is en blijft een vrije markt waar iedereen kan bieden voor bepaalde content. Het is niet zo dat Microsoft minder diepe zakken heeft als Sony waardoor het bieden op dit soort content oneerlijk wordt. Microsoft heeft er gewoonweg minder interesse bij waardoor zij minder of helemaal niet bieden.
Wolfos
@maghribier9 december 2022 13:57
Maar hoeveel grote onafhankelijke ontwikkelaars zijn er nog? Tegenwoordig komt zo'n beetje alles van een Ubisoft, EA, Embracer Group, etc.
Als ik hier lees dat Sony al op Starfield had geboden dan schrik ik toch wel even. De Bethesda games waren altijd zeer belangrijk voor Xbox, en als ze die ook nog eens hadden weggekaapt dan was het Xbox aanbod wel héél mager geweest.

Ik denk dat we zonder deze overnames gevaarlijk dicht in de buurt waren gekomen bij totale marktdominantie van Sony.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:34]

Notlupus 9 december 2022 08:23
Waarom maakt zo'n instituut zich druk om een overname in videospelletjesland terwijl de grote vier vijf spelers alles overal mogen opkopen en zeer zelden op de vinger getikt worden?
Byron010 @Notlupus9 december 2022 08:31
Dat is exact wat hier gebeurd... iemand van de "grote vier vijf spelers" die iets wil kopen maar dat dus niet zomaar kan.

Gebeurd het eindelijk eens is het nog steeds niet goed?
FalconerHG 9 december 2022 09:16
Na meerdere keren te zijn gedown-vote omdat ik de verwachting uitsprak dat de overname zou worden tegengehouden, ben ik blij te zien dat de FTC zijn werk doet. Er zijn veel te veel grote bedrijven met teveel marktmacht in de wereld. Het is tijd om die te gaan strippen, niet om nog grotere bedrijven te laten ontstaan.
BiaggioLuciano @FalconerHG9 december 2022 11:23
Een grote kanttekening:
Het feit dat de FTC een klacht indient, betekent niet of dat ook gegrond is. Dit is puur een formaliteit om het onderzoek af te sluiten. Het ligt aan de rechter om te bepalen of de klacht gegrond is. Of er wordt een deal gemaakt waar MS zich wettelijk aan moet houden.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 22 juli 2024 14:34]

drakiesoft @BiaggioLuciano9 december 2022 17:10
Er komt helemaal geen rechter aan te pas omdat het een interne aangelegenheid is.
Between the lines: The FTC chose to file the complaint in its own administrative court, not in federal court.

The agency is not seeking a preliminary injunction to stop the deal from closing, so the two parties are still likely to clear regulatory roadblocks in the U.S.
mschol @FalconerHG9 december 2022 09:40
probleem is dat er geen regels zijn (of zullen komen) om bedrijven als sony volledig op te splitsen in kleine bedrijven die verder boekhoudkundig ed niets met elkaar te maken hebben, lobby is te groot
FalconerHG @mschol9 december 2022 09:42
Helaas ben ik daar ook bang voor. :(

En dan krijg je dit:
https://www.youtube.com/watch?v=px4LkyuMs0I
(voor iedereen zich afvraagt waarom de prijzen in de supermarkt zoveel hoger lijken te liggen dan de inflatie cijfers)
Lekker Ventje @FalconerHG9 december 2022 12:40
Of de FTC zijn werk goed doet moet afgewacht worden. Maar er komen nog hoorzittingen zover ik begrepen heb dus niets is nog zeker.
old_spice 9 december 2022 10:17
Is het niet juist beter voor de concurrentie tussen Microsoft en Sony als deze overname doorgaat? Ze moeten dan gaan concurreren op kwaliteit. Eigenlijk exact datgene waar marktwerking voor bedoeld is, betere kwaliteit en lagere prijzen door concurrentie.
koelpasta @old_spice9 december 2022 11:41
Nee, absoluut niet.
Die bedrijven slokken elkaar op waardoor de concurentie juist afneemt.
Case in point: Activision-Blizzard.
Dat was ooit Activision en Blizzard. Maar Activision was ooit Raven Software, Neversoft, Infinity Ward, etc.

De grote spelers kopen telkens de concurenten op en op die manier ontstaat juist steeds minder concurentie.
Bulls @koelpasta9 december 2022 12:36
En er komt splitsing op de markt doordat er steeds minder multiplatform games komen. Microsoft scheert Windows en Xbox over 1 kam.

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