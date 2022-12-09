FTC dient klacht in om overname Activision Blizzard door Microsoft te blokkeren

De FTC wil de overname van Activision Blizzard door Microsoft voorkomen en heeft daarom een antitrustklacht ingediend. De Amerikaanse marktautoriteit vreest dat de overname zou leiden tot belemmering van concurrentie op de markt voor games.

De Federal Trade Commission wil voorkomen dat het inlijven van Activision Blizzard door Microsoft ervoor zorgt dat de concurrentie van andere bedrijven in de gameindustrie onderdrukt wordt. De waakhond vreest onder meer dat Microsoft de games van Activision Blizzard enkel beschikbaar stelt voor zijn eigen Xbox-consoles of de games pas op een later moment toestaat op andere platforms, zoals de PlayStation-console van Sony. "Microsoft heeft al laten zien dat het content kan en zal achterhouden voor gamesconcurrenten", aldus de FTC.

Hoewel Microsoft eerder deze week bevestigde dat het Call of Duty-games naar Nintendo-consoles wil brengen en dat het Sony een aanbod heeft gedaan om nieuwe CoD-games tien jaar lang gegarandeerd uit te brengen op PlayStation-consoles, heeft de techgigant er bij de overname van ZeniMax voor gekozen om bepaalde games van dochteronderneming Bethesda Softworks enkel uit te brengen op Xbox-consoles en Windows-pc's. "Microsoft besloot verschillende Bethesda-titels, waaronder Starfield en Redfall, exclusief voor Microsoft te maken, ondanks dat het Europese antitrustautoriteiten had verzekerd geen reden te hebben om rivaliserende consoles games te onthouden".

Als Activision Blizzard in handen is van Microsoft, zou de techgigant 'zowel de middelen als het motief hebben' om de concurrentie schade toe te brengen door de prijzen van games te manipuleren, of zelfs de 'spelkwaliteit of spelerservaring op de platforms van concurrenten kunnen verslechteren'. Microsoft zou in staat zijn om de 'voorwaarden en timing van Activision-content te wijzigen' of 'inhoud volledig achter te houden van concurrenten'. De consument zou daar uiteindelijk de prijs voor betalen.

In november meldde Politico al dat het einde van het onderzoek van de FTC naderde en dat het waarschijnlijk was dat de waakhond de overname wilde tegengaan. In januari van dit jaar kondigde techgigant Microsoft aan dat het van plan is Activision Blizzard over te nemen voor een bedrag van 68,7 miljard dollar. Het zou de grootste overname van Microsoft ooit moeten worden, maar ook een van de grootste overnamedeals in het algemeen.

Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen en bezwaren van de deal. De FTC is niet de enige markttoezichthouder die zich buigt over de overnamedeal. Ook de Europese Commissie en de Britse marktwaakhond CMA zijn bezig met een onderzoek rond de kwestie. In Brazilië en Saudi-Arabië is de deal weer wel goedgekeurd door marktwaakhonden.