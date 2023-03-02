FTC: Sony moet deals rond exclusiviteit van games openbaar maken

Sony moet de tot nu toe geheime deals van het bedrijf met gamestudio's om games exclusief voor PlayStation uit te brengen openbaar maken. Dat zegt de Amerikaanse handelsautoriteit FTC. Dat gebeurt vanwege de overname van Activision-Blizzard door Microsoft.

Microsoft had verzocht om de deals openbaar te maken om die te kunnen gebruiken bij zijn verdediging. Sony maakte bezwaar tegen de openbaarmaking, maar de FTC heeft dat bezwaar deels van tafel geveegd. Wel vond de FTC dat Sony de deals die het sloot tussen 2012 en 2019 geheim mag houden. De gesloten deals na 2019 moeten wel openbaar worden.

Sony had ook bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van documenten die in het Japans zijn, maar FTC ziet het vinden en vertalen van die documenten niet als een probleem. Het is nog onbekend wanneer de documenten van de deals openbaar zullen worden.

De FTC wil de overname van Activision-Blizzard tegenhouden. Daarvoor diende het in december een klacht in. Microsoft wil dat de overname doorgaat en heeft daarom om de publicatie van de documenten gevraagd.