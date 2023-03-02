FTC: Sony moet deals rond exclusiviteit van games openbaar maken

Sony moet de tot nu toe geheime deals van het bedrijf met gamestudio's om games exclusief voor PlayStation uit te brengen openbaar maken. Dat zegt de Amerikaanse handelsautoriteit FTC. Dat gebeurt vanwege de overname van Activision-Blizzard door Microsoft.

Microsoft had verzocht om de deals openbaar te maken om die te kunnen gebruiken bij zijn verdediging. Sony maakte bezwaar tegen de openbaarmaking, maar de FTC heeft dat bezwaar deels van tafel geveegd. Wel vond de FTC dat Sony de deals die het sloot tussen 2012 en 2019 geheim mag houden. De gesloten deals na 2019 moeten wel openbaar worden.

Sony had ook bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van documenten die in het Japans zijn, maar FTC ziet het vinden en vertalen van die documenten niet als een probleem. Het is nog onbekend wanneer de documenten van de deals openbaar zullen worden.

De FTC wil de overname van Activision-Blizzard tegenhouden. Daarvoor diende het in december een klacht in. Microsoft wil dat de overname doorgaat en heeft daarom om de publicatie van de documenten gevraagd.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 13:36
135 • submitter: Retrospect

02-03-2023 • 13:36

135

Submitter: Retrospect

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Reacties (135)

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Forte 2 maart 2023 13:47
Laten we eerlijk zijn dat Sony ook niet altijd even nette praktijken erop na houdt. Ben benieuwd wat de FTC uit deze documenten gaat concluderen en hoeverre dat Microsoft helpt. Microsoft die Activision overneemt betekent nog steeds dat Microsoft verreweg de grootste gaat zijn, zelfs al zou Sony soortgelijke praktijken uitgevoerd hebben.
Vexxon @Forte2 maart 2023 16:21
Microsoft die Activision overneemt betekent nog steeds dat Microsoft verreweg de grootste gaat zijn
Hoe kom je daarbij? Het marktaandeel van Sony is echt een stuk groter dan dat van XBox toch?
Weet jij al hoeveel marktaandeel Microsoft erbij gaat krijgen ten koste van Sony waardoor ze 'verreweg' de grootste gaat worden?
DestroBan @Vexxon2 maart 2023 16:50
Ik vermoed dat hij enkel game-ontwikkeling, dus de studios bedoelt.. Sony Studios (dus al hun studios tesamen) heeft ongeveer 4000 werknemers in dienst (https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Studios), terwijl Activision Blizzard alleen al 13000 werknemers heeft (https://en.wikipedia.org/wiki/Activision_Blizzard).

Op dat vlak heeft Microsoft natuurlijk heel veel potientieel om Playstation voorbij te steken qua markaandeel, eenmaal er tal van exclusives zullen komen. Maar dat is natuurlijk speculeren en de grootte van de game-studios is natuurlijk niet het enige dat telt.
gerrit-jan83 @DestroBan2 maart 2023 19:12
Daar staat bungie niet bij, en micro heeft nu een voorstel liggen dat abk games allemaal voor 10 jaar multiplat blijven. Enige voordeel als deal door gaat is dat deze games in gamepass zullen komen Day one, cod games nadat de Sony marketing deal is afgelopen.
Forte @Vexxon2 maart 2023 17:06
Wat @DestroBan reageert inderdaad, ik bedoel specifiek op hun game divisies. Dat had ik wel iets duidelijker kunnen zeggen :)
Marc37 @Vexxon2 maart 2023 17:08
Met een pak schuur vol geld kan je blijven kopen
Maar
iets moois maken komt toch echt uit het koppie van mensen.

Lijkt dat de mensen bij micro gewoon niet gemotiveerd zijn om goede games te maken
Op een uitzondering na
LOTG @Forte2 maart 2023 14:53
Denk dat de FTC hier weinig van gaat vinden, het gaat er om wat Microsoft er van gaat zeggen.

De FTC kan die documenten ook opvragen en ze niet aan Microsoft geven.

Sony hun hele verweer gaat over exclusiviteit, en Microsoft heeft dus gevraagd om inzage te krijgen in de communicatie van Sony met het FTC en wil daarnaast dan inzage hebben in de deals die Sony heeft gesloten.

Dus de bal ligt bij Microsoft om te kijken of ze hier mee hun verweer tegen Sony kunnen versterken.
. Microsoft states that it is aware that SIE requires many third-party publishers to agree
to exclusivity provisions, including preventing the publishers from putting their games on
Xbox’s multi-game subscription service, and that understanding the full extent of SIE’s
exclusivity arrangements and their effect on industry competitiveness will assist in its defense.
Het verweer van Sony was overigens dat het voornamelijk lastig was en veel werk om de documenten aan te leveren.
Kaasje123 @LOTG2 maart 2023 15:11
Ja als Sony dat als verweer aandraagt dan zijn ze er toch echt zelf schuldig aan aan hun eigen papieren rompslomp. A: hoe kan het zo lastig zijn? B: wie de bal kaatst kan hem terug verwachten
LOTG @Kaasje1232 maart 2023 15:15
Het klinkt mij ook meer als een standaard advocaten excuus. Waarom zo maar die informatie prijsgeven?

Als je het verweer leest is zou je inderdaad concluderen dat de administratie niet op orde is, wat ik niet verwacht.
andries98 @Kaasje1232 maart 2023 18:30
Mag ik jou vragen hoeveel jou familie exact uitgeeft aan je basis voedsel (dus geen luxe voedsel zoals chips, snoepjes, koekjes etc.)(aangenomen dat je familie meewerkt)?
Dan gaat dat heel lastig worden (kosten supermarkt=niet perse kosten basisvoedsel, naast dat je het familielid voor famielid zal moeten afgaan).
Wat ze hier vragen is net zo lastig. Het is gewoon een groot bedrijf met allerlei subbedrijven/takken, allerlei soorten deals (bijv vast bedrag, of per gebruiker, ingame aankopen, eerder spelen, niet uit mogen brengen etc.). En hoe zit het met hun eigen games, hoeveel exclusiviteit hang je daar aan? Dit staat waarschijnlijk niet allemaal netjes onder een kopje "exclusiviteit" bij de accountant, wat waarschijnlijk betekend dat als ze het accuraat willen doen (wat ze zullen moeten) ze game voor game door alle bijbehorende administratie zullen moeten ploeteren. Ik kan me best voorstellen dat dit erg veel tijd kost, en of de geinvesteerde tijd/geld vs de relevantie in deze zaak het rechtvaardig maakt vraag ik mij af. Klinkt gewoon als een politiek/informatie spelletje van microsoft/FTC, die informatie is best veel waard en het kost Sony veel geld...
Ben wel benieuwd of microsoft dan ook alles moet delen, lijkt me wel zo eerlijk

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 21:09]

david-v @andries983 maart 2023 08:04
Met andere woorden, wat je hier zegt is dat een mega internationaal bedrijf als Sony een administratief zooitje is waarvan de contracten met de gameindustrie overal en nergens te vinden zijn, de accountants niet op de hoogte zijn van de details enz...

:?
andries98 @david-v3 maart 2023 09:21
Ik probeer te zeggen dat het een groot bedrijf is en exclusiviteit deals niet iets is wat als een standaard item terug komt bij de accountant en dus stuk voor stuk uitgezocht moet worden. Ik denk dat veel mensen een veelste mooi beeld hebben van administratie, werking en dergelijke van grote bedrijven. In de praktijk is de administratie en specifieke data naar boven halen vaak juist lastiger hoe groter je bedrijf, er komt simpelweg meer verschillende en in veel grotere hoeveelheden data binnen. Bij een klein bedrijfje van 1-50 man kom je nog weg met een excelletje en een redelijk overzichtelijke mappen structuur voor de rest van de data. Dat wordt een stuk lastiger als je vele duizenden mensen in dienst hebt en ook nog vele duizenden externe subcontractors en klanten hebt.

Ik probeerde te laten zien dat het mogelijk niet zo makkelijk is als jij denkt, maar daar ben je het schijnbaar totaal niet mee eens. Prima, gaan we toch niet uitkomen en wordt een weleens nietes spelletje.
david-v @andries983 maart 2023 10:12
Ik denk dat Microsoft net zoveel stukken moet of heeft aangeleverd omdat Sony dat eiste. Nu heeft Microsoft het omgedraaid en vergelijkbare stukken gevraagd van Sony. Dan is de redenatie "het is allemaal heel moeilijk te achterhalen" wel een beetje flauw, maar zo kijk ik er persoonlijk tegen aan, dus we hebben beide een eigen kijk erop. We agree to disagree ;)
still_the_same @andries982 maart 2023 19:04
Dat klopt als ik de bonnen niet heb, anders kost het werk en kan ik het vertellen.
Ik mag hopen dat sony goede contracten heeft (wat ze zeker hebben) dus dat mag niet zo'n probleem zijn.
andries98 @still_the_same2 maart 2023 20:19
Ze zeggen ook niet dat het niet kan, ze zeggen dat het veel werk is. Ze zullen goede contracten hebben, maar hoeveel van die contracten denk je dat ze hebben? En een contract is wel stuk ingewikkelder en langer dan een kassabonnetje, dus zal je al je contracten moeten doorlopen en op zoek gaan naar iets wat te maken heeft met exclusief (want er zal vaak een omschrijving staan en niet perse een hoofdstuk of het woord exclusief) en dat zijn denk ik meer dan 4 cijfers aan contracten. Misschien zelfs meer als 5, afhankelijk hoe ze alle kleine exclusive item/missie deals en dergelijke afhandelen.
Kaasje123 @andries983 maart 2023 00:16
Wat een onzin. Je runt een bedrijf dan behoor je je boekhouding gewoon op orde te hebben. We hebben het hier niet over een particulier die een eigen webwinkeltje runt, maar een enorm groot bedrijf dat kennelijk wel moeilijk kan doen over een overname, maar als puntje bij paaltje komt zich ineens geen raad weet hoe die documenten een beetje vlot zijn boven tafel te krijgen.

En nee ik ga je geen antwoord geven over hoeveel geld ik spendeer aan voedsel. Als je dat zo nodig wil weten zie je het maar bij een rechter zover te krijgen dat ik mee moet werken. Dan kan ik dat zonder problemen zo overhandigen. :)
ariekanari @LOTG2 maart 2023 15:15
Sony heeft nog enigszins geluk dat ze de prestatiebeloningen van Jim Ryan en top managementteam niet hoeven te overleggen. Hieruit kun je namelijk precies afleiden welke productgroepen/geldstromen binnen PS belangrijk zijn en welke strategie men momenteel volgt en welke richting men richting de toekomst inslaat. En hun prestatiebeloningen zijn hieraan gekoppeld.

Microsoft heeft bijvoorbeeld het aantal Game Pass-abonnementen als één van de speerpunten voor de Xbox divisie vastgelegd en maakt ook deel uit van de beloningsmaatstaven van hoogste baas van Microsoft Satya Nadella. Zijn bonus stijgt of daalt als targets rondom Game Pass abonnementen wel of niet worden behaald. Vooralsnog worden deze targets niet behaald en blijft het aantal abonnementen achter bij de prognoses. Het betekent wel dat Microsoft momenteel vol inzet op de Xbox tak.
ThanosReXXX
@LOTG2 maart 2023 16:55
Ik denk op zijn minst dat de FTC hier behoorlijk in geïnteresseerd is, anders zouden ze Sony niet verplichten om die documenten vrij te geven. De FTC is er namelijk niet om Microsoft een lol te doen of ze te helpen met het verdedigen van hun standpunt.
SkyStreaker @LOTG2 maart 2023 18:22
Dit riekt meer naar een verwijten-spelletje, toch? "Ja, maar jij", "ja, maar jij ook".
cold_as_ijs @Forte2 maart 2023 17:41
Kan jij uitweiden welke praktijken van Sony niet altijd even netjes zijn?
SanKroepoek @Forte2 maart 2023 13:56
volgens mij blijft sony met activision alsnog de grootste partij.
Verwijderd @SanKroepoek2 maart 2023 14:00
Het is Microsoft die Activision wil overnemen, niet Sony...
SanKroepoek @Verwijderd2 maart 2023 14:51
ik bedoel te zeggen dat sony groter blijft ookal heeft microsoft activision erbij
Marc37 @SanKroepoek2 maart 2023 17:05
Nah, ze maken alleen betere games.
Ik, zelf vind het niet boeiend.
Zolang de gamer er maar op voorruit ga.

En jammer dat blizz, wel onderdeel van, micro wordt.
Maja, andere kant miss weer eens een nieuwe starcraft
Licko @Forte2 maart 2023 14:25
Iemand moet de grootste zijn hè, dus waarom niet Microsoft? :)
ThanosReXXX
@Licko2 maart 2023 17:02
Microsoft zou zelfs inclusief Bethesda èn Activision Blizzard nog steeds een kleiner marktaandeel hebben dan Sony, dus die vlieger gaat helaas niet op. ;)
Palindrome @ThanosReXXX2 maart 2023 18:02
Dat weiger ik te geloven, het zijn mooie praatjes en grafiekje vooraf het effect van de overname.
Verwijderd @Palindrome2 maart 2023 18:27
Dat is ook zeker niet. Het aantal studios die Microsoft nu heeft is al meer dan dat Sony er heeft. Iedereen kijkt alleen maar naar marktaandeel op dit moment, maar heeft geen idee wat dit voor impact heeft op de industrie. Microsoft heeft wel even twee grote uitgevers gekocht.
EraYaN @Palindrome3 maart 2023 10:53
De grootste worden ze sowieso niet want dat was en is al een tijdje Tencent. Ze komen wel een stuk dichterbij Sony als ze Activision-Blizzard-King hebben.
ThanosReXXX
@Palindrome3 maart 2023 11:17
Je mag geloven wat je wil, en iedereen heeft recht op een eigen mening, maar het is al feitelijk aangetoond, zowel door Microsoft zelf als door externe bureaus die gespecialiseerd zijn in het samenstellen van dergelijke cijfers.

Het feitelijke marktaandeel van Microsoft is nu ongeveer 27%, dat van Sony ruimschoots het dubbele. Die verhouding slaat echt niet ineens van de ene op de andere dag om in het voordeel van Microsoft. En dan is er ook nog Nintendo, die ook zo'n 29% marktaandeel bezit, en die doen het ook nog steeds goed, dus ook aan die kant zal dat percentage niet ineens gigantisch naar beneden vallen.

Er komt ook nog wel wat meer bij kijken dan alleen een overname van een bedrijf om die cijfers concreet en permanent te beïnvloeden, dus sowieso zal het in eerste instantie niet eens effect hebben, maar pas bij beweging van de assets dan wel werking van de markt, in dit geval betreffende de opgekochte bedrijven en de producten/diensten die zij leveren. Zolang zij nog niet leveren na overname, gebeurt er vrij weinig.

Met andere woorden: er moeten in de nieuwe situatie eerst cijfers gegenereerd worden middels o.a. de sales van de games, om te weten te komen wat het effect op de markt zal zijn. En zo zijn er nog een aantal factoren die mee spelen maar niet in directe zin, dus dan zouden we inmiddels wel een jaar of twee verder zijn, na een daadwerkelijke overname.

Wat wel kan is dat het direct effect zou kunnen hebben op aandelen/de beurs, maar absoluut niet op marktaandeel. Dat zijn altijd lange termijn trajecten.
NoSugar 2 maart 2023 13:38
Laten we vooral geen wetgeving maken die developers verplicht om games op minstens twee verschillende platformen uit te brengen... Al die rechtszaken en onderzoeken achteraf leveren natuurlijk geld en banen op.
The Zep Man
@NoSugar2 maart 2023 13:43
Laten we vooral geen wetgeving maken die developers verplicht om games op minstens twee verschillende platformen uit te brengen...
Volgens mij mag je als ontwikkelaar gewoon je spel op een enkel platform uitbrengen. Niets staat je in de weg. Dat is zeker handig voor als je ontwikkeltijd beperkt is en je toegang tot platformen ook, hoewel je mogelijk een groot deel van je doelgroep buitensluit.

Wat nu op losse schroeven ter discussie staat zijn exclusiviteitscontracten. Die worden mogelijk in de toekomst beperkt, als consolebakkers in de toekomst bepaalde zaken niet meer met zekerheid geheim kunnen houden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:09]

Verwijderd @The Zep Man2 maart 2023 13:53
Wat nu op losse schroeven staat zijn exclusiviteitscontracten. Die worden mogelijk in de toekomst beperkt.
Dit staat helemaal niet op losse schroeven, dit zal in de toekomst net zo vaak voorkomen. De contracten tussen 2019 en 2023 van Sony worden nu openbaar gemaakt. Niets meer of minder.
cold_as_ijs @The Zep Man2 maart 2023 13:54
en ook exclusiviteitscontracten zijn niet per definitie verboden ;)
Iblies @cold_as_ijs2 maart 2023 14:19
Dat is het rare omdat het heel vaak voorkomt;

Nintendo heeft deed/doet het uit “armoede” omdat het platform zoveel anders is.
Daarnaast kent het ook talloze games alleen voor de Nintendo van onafhankelijke bureaus.


In hoeverre hier ooit een fatsoenlijke uitspraak kan komen is maar afwachten.
JBVisual @cold_as_ijs2 maart 2023 14:25
Daarnaast vind ik dat deze ook best mogen bestaan.
Als je als onafhankelijke ontwikkelaar een flinke zak geld krijgt om een game voor een platform te maken, dan mag de investeerder daar best zo'n eis tegenover stellen.
Met onafhankelijk bedoel ik vooral "geen eigen van een ander (groot) bedrijf".

Reactie op exclusiviteit (niet op de console aan zich)
Zo krijgt Epic behoorlijk wat exclusieve games op dit moment, en veel mensen die EPIC als "evil" zien moeten toch eens goed kijken naar de verschillen die ze met Valve hebben. Waardoor ik snap dat games op een moment exclusief zijn.

voor de ontwikkelaar
-18% commissie ipv 30%
-vaak investeringen voor een tijdelijke exclusiviteit

Voor de consument
-optionele opt-in om je gegevens met de ontwikkelaar te delen

Concurrentie is goed, ik ben ook iemand die alsnog graag mijn games graag op steam koopt omdat ik dit platform prettiger vind. Maar ik snap dat veel ontwikkelaars hun games liever op EPIC uitbrengen als je al kijkt naar de marge, laat staan als je nog een zak geld krijgt om het (tijdelijk) exclusief te maken.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 21:09]

Wolfos @NoSugar2 maart 2023 13:53
Dus maak je een game voor een eigen stuk hardware dat totaal niet lijkt op een Playstation mag je dat gaan porten? Of wat dacht je van Kinect games? Of games die echt een muis en toetsenbord vereisen.
Moeten indie ontwikkelaars verplicht duizenden euro's voor een devkit en PEGI certificering gaan betalen?

Ik zie geen manier om zo'n wetgeving te maken zonder de vrijheid en innovatie van ontwikkelaars ernstig aan te tasten.
Uiteindelijk zijn er genoeg legitieme redenen om games maar op één platform uit te brengen.
ariekanari @Wolfos2 maart 2023 14:11
Hebben indie-devs een keuze dan? Behalve kiezen voor welke platformen ze ontwikkelen? Dan kiezen ze voor het platform met het grootste marktaandeel of voor het platform met de laagste opstartkosten.
Ze moeten sowieso devkits aanschaffen [een platformhouder kan dit weigeren], een game-engine-abonnement afsluiten en als een spel uitgebracht wordt aan de (leeftijds)certificering van landen/regio's voldoen.
Dat kost per definitie veel geld en daar valt niet onderuit te komen.
Wellicht wil een platformhouder (Nintendo, Sony, Microsoft) hieraan (deels) meebetalen of financieren en een exclusiviteitsclausule of een andere vorm van al dan niet tijdelijke binding aan een bepaald platform of juist een concurrerend platform uitsluit.
Dat laatste is waarvan Microsoft Sony beschuldigd en zou voornamelijk bij Japanse ontwikkelaars en uitgevers voorkomen. De Japanse contracten zijn dus van belang. Ik weet eigenlijk niet wie opdraait voor de kosten van de vertaling van de contracten naar het Engels. Dat lijkt mij al een duur grapje al zal dat hier slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn.

@Verwijderd dat zeg ik toch ook niet. Ze doen exact datgene waarvan ze een concurrent beschuldigen.

[Reactie gewijzigd door ariekanari op 22 juli 2024 21:09]

Verwijderd @ariekanari2 maart 2023 14:26
Wellicht wil een platformhouder (Nintendo, Sony, Microsoft) hieraan (deels) meebetalen of financieren en een exclusiviteitsclausule of een andere vorm van al dan niet tijdelijke binding aan een bepaald platform of juist een concurrerend platform uitsluit.
Dat laatste is waarvan Microsoft Sony beschuldigd en zou voornamelijk bij Japanse ontwikkelaars en uitgevers voorkomen.
Dit is toch exact wat Microsoft doet met alle timed exclusives die ze hebben met bepaalde developers die hun game naar gamepass brengen? O.a. Tunic, 12 minutes, the falconeer, Shredders, The Gunk, Stalker 2, Ark 2 noem ze allemaal maar op. Het is niet alsof Microsoft daar zich niet schuldig aan maakt.
Wolfos @ariekanari2 maart 2023 14:13
Game engines zijn gratis voor kleine ontwikkelaars. Steam vereist geen leeftijdscertificering.

Er zijn zat games met vrijwel 0 budget die dit soort dingen dus echt niet kunnen betalen. Moet er niet aan denken om door complexe wetgeving ineens aangeklaagd te worden door een fanboy die vind dat de game wel naar Switch kan komen. En dan mag je in de rechtzaal dus gaan bewijzen dat dat technisch niet kan.
beantherio @NoSugar2 maart 2023 14:55
Laten we vooral geen wetgeving maken die developers verplicht om games op minstens twee verschillende platformen uit te brengen... Al die rechtszaken en onderzoeken achteraf leveren natuurlijk geld en banen op.
Met die verplichting zou je het gros van indie developers de nek om draaien. Die zullen lang niet altijd de capaciteit hebben om voor 2 platformen tegelijk te ontwikkelen. Voor zover zo'n game daar al geschikt voor is natuurlijk.
Dark Angel 58 @NoSugar2 maart 2023 17:34
Laten we vooral geen wetgeving maken die developers verplicht om games op minstens twee verschillende platformen uit te brengen...
Xbox en Windows bedoel je... "Minstens twee verschillende platformen"...
Dus vergeet het maar, het moet zijn "Minstens twee verplichte XBOX en PLAYSTATION platformen". Dat is veel eerlijker :P
Kom maar Halo voor Playstation!!!
Pingewin 2 maart 2023 13:41
Ik denk dat het meer gaat om de situatie dat de FTC de overname wil tegenhouden omdat Microsoft dan te veel mark macht zou krijgen en Microsoft aangeeft dat Sony die positie al heeft (en gebruikt) en dat dus geen echt goede reden is om de overnamen af te keuren.
Terr-E @Pingewin2 maart 2023 14:09
Tja, de correcte reactie daarop zou moeten zijn dat de positie van Sony onterecht verkregen is en dat eigenlijk Sony wat macht op zou moeten geven. Niet dat we de situatie dubbel zo erg maken door een tweede partij te introduceren die teveel macht heeft.
Verwijderd @Terr-E2 maart 2023 14:19
Tja, de correcte reactie daarop zou moeten zijn dat de positie van Sony onterecht verkregen is en dat eigenlijk Sony wat macht op zou moeten geven.
Waaruit blijkt dat de positie onterecht is verkregen? Aangezien Microsoft ten tijden van de xbox 360 een gelijk marktaandeel had als Sony. Dat Microsoft na die periode ingezakt is in verkopen is vooral te wijten aan het beleid bij Microsoft. Kijk naar Nintendo, die heeft zich na het mislukken van de wii u (13 miljoen verkopen) compleet herpakt met de switch (+/-130 miljoen verkopen).

Het punt van de FTC is vooral dat Microsoft nu een uitgever koopt die enorme multiplatform games maakt en potentieel weg kan halen bij de concurrent.
Kaasje123 @Verwijderd2 maart 2023 15:48
Zoals Sony er tot nu toe instaat gaat het ze puur en alleen om Call of Duty en daar wil Microsoft voor tenminste een 10 jaar deal maken. Ik snap dan niet waar FTC nog zo moeilijk over doet.
cold_as_ijs @Kaasje1232 maart 2023 17:55
Misschien omdat de overname van Activision ongeveer gelijk staat aan 50% van de waarde van heel Sony? Gamin zit qua omzet op een kwart van het totaal, moeilijk te vinden wat de totale waarde is van de gaming divisie.
Verder is de overname groter dan de marktwaarde van heel Nintendo.

Ik gun MS echt wel een succes deze console generatie, maar het is serieus geen kattepis wat hier gebeurd. En het is volkomen terrecht dat wanneer een moloch als MS dergelijke grote overnames gaat doen er echt kritisch naar gekeken gaat worden. Dit is even los van de console war en markt aandelen in die markt. Maar MS vergaard hier weer heel veel marktmacht mee en het is niet dat ze dat niet al op heel veel markten hebben (retorisch)
drakiesoft @cold_as_ijs2 maart 2023 18:35
Ze blijven een kleinere speler. Sony en tencent zijn bv nog steeds groter. Misschien moeten we de deal wel toejuichen. Met gamepass als voorbeeld van disruptive model krijgen we wellicht wel meer van dat soort noviteiten. Misschien moet Sony wel aan de bak om fatsoenlijke shooters te gaan maken. Is alleen maar goed voor de consument.
field33P @drakiesoft2 maart 2023 21:01
Sony heeft zijn eigen first/second-party shooters nogal laten verslonzen. In de Killzone-reeks is al bijna tien jaar geen nieuwe game meer uitgekomen. SOCOM is al bijna twaalf jaar dood. Het enige wat Sony aandraagt als argument om het niet te doen is Battlefield, wat door toedoen van EA zelf de grond in gerund is.
Verwijderd @Kaasje1232 maart 2023 16:25
Het gaat inderdaad bij Sony voornamelijk om Call of Duty, maar zolang Sony niet akkoord gaat met deze deal dan zou Microsoft theoretisch de game nog steeds exclusief kunnen maken. Dat is slecht voor de consument en de FTC is er voor die specifieke consument.
Terr-E @Verwijderd2 maart 2023 15:56
Ik bedoel met "onterecht" meer dat NIEMAND zoveel macht mag hebben dat het de markt verstoort en consumenten/eindgebruikers schaadt. En ja, het gebeurt dagelijks, overal ter wereld in alle industrieën.
Daarom hebben we organisaties als de FTC, FCC, BBB, etc. ( in Nederland NVWA, ACM, etc. )
Omdat de bedrijven zelf gewoon pakken wat ze pakken kunnen als ze niet aan regels gebonden zouden zijn. Marktwerking werkt bijna nooit in het voordeel van de eindgebruiker.

Dus moet dat gereguleerd worden. En als 1 bedrijf door de mazen glipt ( Sony in dit verhaal, volgens Microsoft ) dan betekent dat niet dat Microsoft dan opeens "recht" heeft om dezelfde regels aan hun laars te lappen, maar dat betekent dat Microsoft tot de orde geroepen moet worden en er een onderzoek moet worden ingesteld naar Sony over misbruik van marktpositie.
Marc37 @Verwijderd2 maart 2023 17:15
Hier sluit ik me bij aan
Goed en duidelijk geschreven
LOTG @Pingewin2 maart 2023 14:55
Het gaat er voornamelijk om dat Sony hun verweer vooral leunt op exclusiviteit en dat het slecht is voor de industrie.

Wat Microsoft wil aantonen is wat de exclusiviteit die Sony zich nu verwerft voor een impact heeft.
Lekker Ventje @LOTG2 maart 2023 15:35
Vooral als blijkt dat Sony betaalt om games niet in Game Pass te laten verschijnen. Geen idee of dit waar is maar ik ben benieuwd wat er in de exclusiviteitscontracten voor bepalingen staan.
LOTG @Lekker Ventje2 maart 2023 15:39
Volgens mij is dat nooit ontkend dat ze exclusiviteit ook voor PS+ bedongen hebben, maar het lijkt mij ook gewoon een zelfde situatie als exclusiviteit op content en games in het algemeen.
Groningerkoek 2 maart 2023 14:43
Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dit af gaat lopen, als we naar de Amerikaanse markt kijken dat heeft Sony een marktaandeel van meer dan 90% en dan betalen om kleinere partijen uit te sluiten daar houden ze in Amerika niet zo van.
Retrospect @Groningerkoek2 maart 2023 15:02
Volgens mij was de markt tussen Xbox en PlayStation in de VS juist redelijk in evenwicht. Het is ook de thuismarkt van Xbox.
nightraven79 @Retrospect2 maart 2023 16:33
Duidelijk van niet
Console Operating System Market Share North America Jan 2013 - Feb 2023
Verwijderd @nightraven792 maart 2023 16:40
Nintendo staat in jouw grafiek op 0,07%. Lijkt mij niet dat dit klopt...
Groningerkoek @nightraven792 maart 2023 19:49
Ik heb die site in het verleden ook wel een paar keer gebruikt, maar als je hun statistieken even bestudeerd dan wordt het duidelijk dat het echt de grootst mogelijke onzin is.

Hoeveel consoles zou Sony verkocht in de herfst van '21 moeten hebben verkocht om in 2 maanden tijd 40% extra marktaandeel te verkrijgen om maar iets te noemen.
WhiteSnake76 @Retrospect2 maart 2023 16:16
Ik had ook ergens gelezen dat ze in de V.S. echt juist ver uit de grootste zijn, nog meer als in Europa
Marc37 @WhiteSnake762 maart 2023 17:13
Sony heeft door hard werken en games maken die positie de jij verkregen.

Micro koopt alleen maar op en dat moet ook ophouden vind ik.
Ik hou niet van, de soort games zoals, bv shooters
maar ik vind wel dat de meeste games door een ieder zou bespeelt kunnen worden.

Op de exclusieve eigen tent games na zoals bv nintendo

En dat micro in america het grootste zou zijn das best wel logisch..
Mico
komt daar vandaan,
Iets van nationalistisch
WhiteSnake76 @Marc372 maart 2023 19:00
Xbox is in de V.S. niet de grootste, dat is de Playstation met een hele ruime marge, dat zeggen meerdere mensen hier boven ook al, zit zo rond de 75%, toegegeven dat het met de Xbox One X en Playstation 5 een minder groot verschil is en misschien omdat Sony nu ziet dat Microsoft een flink groter deel van de markt verovert (PS5 60 v.s. Xbox OneX&S 40) Sony rare dingen gaat roepen omdat hun positie van marktleider in gevaar komt.

Als of Sony geen Studios heeft opgekocht... Vraag me af waar je die onzin vandaan komt, Sony heeft juist meer studio's opgekocht in het verleden als M.S., alleen bij Sony houd de Studio al snel op zelfstandig te bestaan, dus dan valt het minder op, bij M.S. blijft de Studio zelf vaak gewoon bestaan en en hebben ze nog zelf zeggenschap over hun games die onder hun eigen naam worden uitgebracht waardoor het dus meer opvalt als je in de credits Microsoft en bvb Turn 10 Studio's voorbij ziet komen.

Ik heb helemaal niets tegen Sony, ik heb zelf mijn hele huis vol staan met Sony spullen, enigste wat ik van M.S. heb is een Sidewinder Force Feedback 2 joystick en een Xbox One controller for Windows en natuurlijk Windows zelf voor mijn PC.

Maar er zijn hier een paar mensen die echt onzin lopen te posten nu en Sony gaan verdedigen...

[Reactie gewijzigd door WhiteSnake76 op 22 juli 2024 21:09]

Verwijderd @WhiteSnake762 maart 2023 20:13
Xbox is in de V.S. niet de grootste, dat is de Playstation met een hele ruime marge, dat zeggen meerdere mensen hier boven ook al, zit zo rond de 75%,
Heb je hier een bron van? Want het het is jaren lang 50/50 geweest. De bronnen die hierboven aangegeven wordt kloppen totaal niet. Die bronnen geven aan dat Nintendo 0,07% marktaandeel heeft.

Edit:

https://www.statista.com/...ng-systems-united-states/

In 2021 had xbox een marktaandeel van 53% in de usa.
Sony heeft juist meer studio's opgekocht in het verleden als M.S.
Op dit moment heeft Microsoft meer studios dan Sony. Ze hebben niet alleen de uitgever zenimax (waar al veel studios onder vallen) overgenomen. Maar daarvoor hebben ze ook aardig wat studios overgenomen zoals compulsion games, double Fine, obsidian, ninja theory etc. Als ze nu Activision overnemen hebben ze meer dan 2x zoveel studios dan Sony.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:09]

WhiteSnake76 @Verwijderd2 maart 2023 22:28
https://www.vgchartz.com/...ison-in-the-us-july-2022/
https://www.dualshockers....-units-new-report-states/
https://www.theverge.com/...lifetime-versus-ps4-sales
https://n4g.com/news/2508...son-in-the-us-august-2022
https://www.playstationli...es-x-sales-sony-consoles/
https://www.windowscentra...an-double-of-the-xbox-one
https://en.wikipedia.org/...est-selling_game_consoles

Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, lijkt me toch duidelijk dat de Playstation beter verkocht en dat nog steeds doet, al is het verschil nu veel kleiner met PS5 v.s. Xbox One X/S

En op dit moment heeft M.S. meer studio's als Sony inderdaad, dat komt door wat ik al eerder zei in het stuk wat je niet quote, Sony heft Studio's meestal op (of voegt ze samen), bij M.S. gebeurt dit veel minder vaak, Sony heeft in het verleden meer Studio's opgekocht, ik dacht tot voor kort net als jij, tot dat er over de Activision overname en het protest van Sony er tegen bij een voorgaand artikel mensen hier het tegen gestelde aantoonde.
Verwijderd @WhiteSnake763 maart 2023 00:06
Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, lijkt me toch duidelijk dat de Playstation beter verkocht en dat nog steeds doet, al is het verschil nu veel kleiner met PS5 v.s. Xbox One X/S
De Xbox one x/s? Ik denk dat je hier de series x/s bedoeld? Maar je dropt enorm veel bronnen die over van alles en nog wat gaan. Maar ik vroeg alleen om een bron van de usa markt. Want daar ging je statement over namelijk.

Zoals je in mijn bovenstaande bron hebt kunnen lezen had xbox een marktaandeel van 53% in de usa. Jij quote vooral artikelen die allemaal de bron vgchartz hebben. Die zou ik met een korreltje zout nemen als je weet hoe zij het berekenen. Ze hebben enorm vaak correcties doorgevoerd omdat hun gegevens niet klopte. Ik zal dat niet echt als een geldige bron nemen. De laatste cijfers van een gerenommeerd bedrijf die ik kan vinden zijn dus van 2021 en daar wordt duidelijk dat xbox de grootste is in de usa. Aangezien Microsoft al een paar jaar geen cijfers meer publiceert is het lastig te bepalen.

Hier een stukje over waarom vgchartz onbetrouwbaar is:

https://www.wired.com/2008/06/why-we-dont-ref/
En op dit moment heeft M.S. meer studio's als Sony inderdaad, dat komt door wat ik al eerder zei in het stuk wat je niet quote, Sony heft Studio's meestal op (of voegt ze samen), bij M.S. gebeurt dit veel minder vaak, Sony heeft in het verleden meer Studio's opgekocht, ik dacht tot voor kort net als jij, tot dat er over de Activision overname en het protest van Sony er tegen bij een voorgaand artikel mensen hier het tegen gestelde aantoonde.
Hoe kom je erbij dat Sony vaak studios opheft en Microsoft niet? De laatste twee die ze hebben gesloten waren in 2021 en 2020 en dat waren studios die ze zelf hebben opgericht. In totaal hebben ze 8 studios gesloten in de laatste 20 jaar. Kijk hier maar onder studios en dan "former":

https://en.m.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Studios


Het lijstje van Microsoft is toch een stuk langer die ze allemaal hebben gesloten:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xbox_Game_Studios

Dus geen idee waar je het vandaan haalt dat Sony veel meer studios sluit dan Microsoft. Maar dat klopt dus niet.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:09]

WhiteSnake76 @Verwijderd3 maart 2023 18:39
Duidelijk dat je niet alle links bekeken hebt, komt niet alleen bij vgchartz vandaan, andere bronnen zijn o.a. MS zelf en Sony zelf.

En bij de M.S. lijst goed kijken, daar staan onderdelen van Microsoft zelf bij vermeld + studios die zelfstandig zijn verder gegaan of verkocht zijn aan andere.

Die Sony lijst 100% is niet compleet... zie zo al dat Bungie bvb ontbreekt.
Verwijderd @WhiteSnake763 maart 2023 18:52
Duidelijk dat je niet alle links bekeken hebt, komt niet alleen bij vgchartz vandaan, andere bronnen zijn o.a. MS zelf en Sony zelf.
1ste bron: vgchartz zelf
2de bron: op basis van Vgchartz: The report, compiled by VGChartz on December 31
3de bron: gaat over de vorige generatie en over de hele wereld. Staat niks in over de usa.
4de bron: op basis van Vgchartz.
5de bron: staan geen cijfers in. Wordt niet duidelijk wat het marktaandeel is.
6de bron: zelfde als de 3de bron
7de bron: wikipedia pagina over lifetime sales. Gaat niet over huidige marktaandeel.

Dus de bronnen geven dus geen bewijs over je statement.
En bij de M.S. lijst goed kijken, daar staan onderdelen van Microsoft zelf bij vermeld + studios die zelfstandig zijn verder gegaan of verkocht zijn aan andere.
Uhm ja ik heb goed gekeken. Maar veel zijn ook opgegeven.
Die Sony lijst 100% is niet compleet... zie zo al dat Bungie bvb ontbreekt.
Ik heb nog geen lijst van jou zelf gezien die jouw bewering bewijst.
WhiteSnake76 @Verwijderd3 maart 2023 19:00
Jij zegt dat alles wat ik post niet klopt, en ik zeg dat wat jij post niet klopt, dus laten we het er op houden dat we het niet eens zijn, ik ga er niet nog meer tijd in stoppen.
Marc37 @Retrospect2 maart 2023 17:09
En nintendo dan?
Die hebben toch ook een behoorlijke fanbase
LockeNL @Groningerkoek2 maart 2023 15:23
In Europa is het 80 om 20 (Nintendo niet mee genomen). In de vs meer gelijkwaardig
WhiteSnake76 @Groningerkoek2 maart 2023 19:11
Het is nu 75%, maar sinds de PS5 en Xbox One X/S omdat de laatste generatie Xbox dus wat beter verkocht in vergelijking tot hun voorgangers.
narimantos @WhiteSnake763 maart 2023 01:54
bron plz
WhiteSnake76 @narimantos3 maart 2023 18:20
Had ik al gepost verder op, en niet een bron maar meerdere.
M3m3nt0m0r1 2 maart 2023 13:44
Ik snap wel dat Sony dit niet wil. :D
Die zien met een beetje pech hun complete verweer aan gruzelementen vallen.
Jammer dat de eerdere deals niet boven water hoeven te komen tho. Maar beter iets dan niets.
En mocht blijken dat eerdere jaren alsnog nodig zijn, zullen die ook wel boven de tafel getoverd moeten worden.
Wolfos @M3m3nt0m0r12 maart 2023 14:26
Of er komen nu ineens een aantal hele smerige deals boven water.
Wat is er bijvoorbeeld afgesproken met Epic over Unreal Engine?
nieuws: Sony investeert 250 miljoen dollar in Epic Games
Marc37 @Wolfos2 maart 2023 17:19
Weet je.. Ikheb een ps5
En speel hogwarts legacy.
En ik vind het echt een smerig spelletje dat daar een giga leuken missie inzit, en een winkeltje en een items.. Alleen voor Playstation.

Dat soort praktijken zouden verboden moeten worden
En ja. Ik zeg, dit, als ps5 eigenaar

Zou, voor een ieder moeten zijn
Dit. Zijn
Mafia praktijken
Wolfos @Marc372 maart 2023 18:07
Ik vind het eerder zorgwekkend dat een engine waar héél veel ontwikkelaars afhankelijk van zijn niet onpartijdig is.
Zou Sony hier misbruik van maken dan zou dat vele malen grotere impact hebben dan Activision.

Momenteel heeft Unreal Engine immers geen concurrentie voor AAA games. CryEngine slaapt. Unity zit in een heel ander marktsegment.

Het zou daarom goed zijn als deze deal openbaar word gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 21:09]

Marc37 @M3m3nt0m0r12 maart 2023 17:17
Lol gruzlementen.
Kep net alle harry potter. Films bekeken
Helemaal niks er mee te make. Maar ik moest lachen
petermetroid 2 maart 2023 13:46
Transpiratie bij de grootste spelers van de industrie. Soms wint de consument nog wel eens.
Finraziel
@petermetroid2 maart 2023 13:53
Het zou inderdaad best kunnen dat Sony hiervan gaat zweten maar ik geloof dat je dat toch niet bedoelde :+
SaraNostra 2 maart 2023 14:29
Sterke move van Microsoft. Nu moet Sony wel..
Linksquest Moderator Spielerij
2 maart 2023 16:14
Ben benieuwd hoeveel het er daadwerkelijk zijn, ik weet uit eigen ervaring al dat Konami en Square Enix een hele grote partner zijn die ook veel exclusieve deals met Sony maken.

Exclusieve games van eigen bodem snap ik en dat zal ook niet veranderen, maar die exclusieve deals in het algemeen is voor geen enkele gamer leuk, want zelfs ik als een echte game freak heb niet alle systemen en kan bepaalde games hierdoor niet spelen.
mutley69 2 maart 2023 16:41
Dankzij die rechtszaak breekt Microsoft als vervolgde - het karkas van Sony open! Ongelooflijk is dit.
GoT 3 maart 2023 12:41
Aanvankelijk heeft MS aangegeven dat Activision games voor alle platformen beschikbaar zal blijven.
Maar als MS nu met dergelijke verzoeken aankomt, komt de aap uit de mouw.

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