Lenovo-directeur: nieuwe Motorola razr komt 'heel snel' uit

Een nieuwe versie van de Motorola razr komt 'heel snel' uit. Dat zegt Lenovo-directeur Yuanqing Yang in een interview. Deze week kondigden veel fabrikanten nieuwe vouwbare smartphones aan, maar Lenovo deed dat niet.

De volgende razr heeft vooral een beter scharnier, zegt Yang in een interview met CNBC. Er gingen al langer geruchten over de volgende razr, maar een release was geen gegeven: Lenovo bracht in 2019 en 2020 razr's uit, maar deed dat niet in 2021. Vorig jaar kwam er wel weer een nieuw model uit. Dat gebeurde in het najaar.

Yang specificeerde niet hoe snel de nieuwe telefoon zal uitkomen en zei ook niet wat er precies nieuw zal zijn, behalve het scharnier en 'applicaties'. Directeuren bevestigen zelden voor de aankondiging dat een nieuwe telefoon eraan komt. De razr is de serie klaptelefoons met vouwbaar scherm van Lenovo.

Deze week kondigden meerdere fabrikanten vouwbare smartphones aan. Zo kwam het Chinese Tecno met zijn eerste vouwbare telefoon Phantom V Fold, Honor brengt zijn Magic Vs in Europa uit, OPPO komt met de Find N2 Flip-klaptelefoon naar Europa en OnePlus bevestigde ook een vouwbare smartphone uit te brengen.

Lenovo was wel aanwezig op de beurs. Het toonde naast een reeks nieuwe laptops ook een laptop met rolbaar scherm en een telefoon met rolbaar scherm, die volgens de behuizing Motorola rizr gaat heten.

Motorola razr 2023, bron: EvLeaksMotorola razr 2023, bron: EvLeaksMotorola razr 2023, bron: EvLeaks

Bron: EvLeaks

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 12:03 31

02-03-2023 • 12:03

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Reacties (31)

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Forte 2 maart 2023 12:49
Een foldable smartphone heeft voor mij dezelfde gimmick waarde als de 3D televisies van paar jaar terug. Qua functionaliteit zijn die twee niet vergelijkbaar natuurlijk, maar er is bij beide naar mijn idee niet een directe toegevoegde waarde qua functionaliteit of gebruiksgemak.

Die foldables van vroeger was gewoon het gevolg van een groter scherm willen maar ook nog de numpad moeten hebben. Die fysieke numpad hebben we niet meer dus de noodzaak om het scherm dan dubbel te klappen zie ik niet. Daarnaast heb je ook nog eens een dubbel dikke unit in je broekzak.

Wel benieuwd wat de markt hierin/hiermee gaat doen.
911GT2 @Forte2 maart 2023 12:52
Ik ben het daar niet mee eens. Het gemak om een telefoon dicht te klappen bij ophangen is vele malen hoger dan op een knop drukken om op te hangen. Tevens wil ik geen steeds groter scherm, ik wil juist een kleinere vormfactor. Dus als hij daardoor dikker word prima, maar ik draag mijn telefoon graag in mijn broekzak en met bar modellen gaat dat gewoon minder prettig, zeker als ze groot zijn.

De startac die ik hierboven al benoemde was voor mij de perfecte telefoon.
Forte @911GT22 maart 2023 12:58
Eens dat het dichtklappen bij het bellen vroeger wel echt beter was, dat gaf psychologisch ook een mooie afronding van een gesprek.
Tweddy @911GT22 maart 2023 13:03
Met wat verbeteringen aan het scherm (zelfde gevoel als glas) en vouw (minder voelbaar of zichtbaar) zou ik graag overstappen naar een vouwdevice. Die dikte is voor mij ook minder van belang en die wordt vanzelf in de toekomst dunner.
iFre4ked @Forte2 maart 2023 14:40
Ik vond het fantastisch om op reis een telefoon te hebben die uit te klappen was tot tabletformaat. Op die manier een landkaart/google maps erop en het navigeren was stukken fijner dan op een smal scherm. Ook het spelen van games in het vliegtuig gaf een betere ervaring.

Tuurlijk, het is een luxe die je niet per se nodig hebt, maar het is voor mij meer dan een gimmick.
FSXnoob 2 maart 2023 12:15
Originele razor was heilig, dit opklapbare meuk word pas goed/interessant in 2030. Tot dan #next
911GT2 @FSXnoob2 maart 2023 12:18
De originele razor was een StarTac :o
McDeeJ @FSXnoob2 maart 2023 13:29
Het simpele feit dat Tony Soprano er altijd 1 had, was eigenlijk al voldoende.
remonkok1990 2 maart 2023 12:17
De originele blijft de beste
Verwijderd 2 maart 2023 12:34
Motorola, we worden echt oud :'(
!GN!T!ON @Verwijderd2 maart 2023 12:44
Ik heb nog zo'n motorola op zolder liggen: https://i.insider.com/4dc...700&format=jpeg&auto=webp

Vader werkte vroeger in de telecommunicatie. Paar dingen bewaard.
himlims_ @Verwijderd2 maart 2023 13:14
verkocht die dingen vroegen vanuit kluisje op school :+ gouden tijden
ravw @Verwijderd2 maart 2023 22:22
Gisteren nog een Motorola Moto e13/64 GB gekocht
Dus dat valt wel mee
De Motorola Razr V3 was echt wel een mooi een makkelijk toestel
Verwijderd 2 maart 2023 12:36
Ik ben wellicht niet de doelgroep (vouwbare telefoon), maar snap oprecht niet waar de meerwaarde in zit. Zelf een iPhone 13 en een iPad Air. Telefoon gebruik ik idd voor datgene waar ie voor gemaakt is, bellen... en berichtjes versturen. Wil ik per se iets zien (YouTube/Netflix of whatever), dan pak ik mijn iPad. Heb beide bijna altijd bij me, dus kan makkelijk switchen. Is dan de meerwaarde meer voor mensen die niet of niet willen, switchen dan de beste oplossing? Gezien de kwetsbaarheid (lijkt me zo fragiel vouwbare telefoon) zie ik niet in dat je continue openvouwt of mis ik nu iets?
FooLsKi @Verwijderd2 maart 2023 12:53
Met toestellen zoals de RAZR, Galaxy Flip e.d. (dus niet de Galaxy Fold-achtige modellen) is het vooral het compacte wanneer ze dichtgeklapt zitten wat interessant is. Open zijn ze het formaat van een normale (iets grotere) smartphone. Dicht passen ze bij wijze van spreken in je borstzak.
Psycho_Mantis @Verwijderd2 maart 2023 13:02
Heb je die iPad altijd in je broekzak? Waarschijnlijk niet.
Waarschijnlijk moet je nu altijd een tas meenemen. Met een vouw telefoon hoeft dat dus niet.
ReVision. @Psycho_Mantis2 maart 2023 13:13
Een iPad Air is niet formaat telefoon, en volgens mij zijn er nog geen vouwbare tablets die daarna in je broekzak passen? Een telefoon past bij de meeste mensen sowieso wel in de broekzak ongeacht of deze vouwbaar is.
la cucaracha @ReVision.2 maart 2023 13:24
Freddy Heineken had altijd colberts aan met vergrootte borstzakken waar een bierglas in paste.
Dus met een beetje creativiteit......
Je moet dan denk ik wel de 'krak' van de tablet in je broekzak als je gaat zitten voor lief nemen.
Ik stop mijn smartphone overigens nooit in mijn broekzak want heb er slechte ervaringen mee.
lithiumangel @Verwijderd2 maart 2023 13:03
Je reageert op een artikel met de Motorola Razr. waarbij je een "normale" sized scherm doormidden vouwt om het geheel kleiner te maken. Je haalt een iphone + ipad combinatie als je voorbeeld bij, die combinatie moet je meer vergelijken met de foldables zoals een Fold 4 waarbij de bedoeling is dat je een scherm hebt die je groter opvouwt.

Maar om je vraag te beantwoorden in betrekking tot de Razr's foldable stijl (telefoon kleiner vouwen)

1. Minimalists, voor mensen die met zo min mogelijk naar buiten lopen voor welke reden dan ook.
Mijn eigen voorbeeld. Ik draag vaak een pak. Een "man purse" erbij staat niet, Jas gaat bij de gardrobe.
Ik will bij me: Sleutelbos (deze zit in een houder die andere objecten niet krast) , smartphone en portemonnee. Portemonnee en sleutels in rechterzak, telefoon in linker Zak, minder lomp dan een full-sized iPhone 13 in een case. Zo`n foldable past zelfs dan in de kleine binnen-pocket van je vestje.

2. Het "gevoel" - net zoals dat mensen liever een fysiek boek te lezen ipv een e-book op een smartphone, tablet of E-reader. Zijn er mensen, vooral degene die met "flip phones" opgegroeid zijn, zo`n flip stijl foldable voor het gevoel willen hebben. Het tactiele "openklappen" (ala star trek communicator) om op te nemen en het vervolgens dichtklappen om op te hangen heeft gewoon een bepaalde satisfying gevoel. Ik vind het zelf fijn, en ja ik groeide op met filp-phones dus vroeger deed ik dat altijd :)

ik kan je ook genoeg real-world cases geven waarbij de foldable stijl (telefoon-> tablet) nuttig is, want ik heb ook een Fold 4. Maar dan word m`n post te lang :) Maar er zijn degelijk goede redenen om een fold 4 te hebben boven een tablet/phone combi.

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 27 juli 2024 12:14]

TMC @lithiumangel2 maart 2023 13:15
minder lomp dan een full-sized iPhone 13 in een case
Dat is m.i. maar de vraag. Een dubbelgevouwen telefoon is namelijk wel dikker. Het wordt pas interessant wanneer dit soort telefoons ook daadwerkelijk minder volume hebben.
lithiumangel @TMC2 maart 2023 13:44
Nee, dat is niet de vraag. Dat is gewoon een feit in de praktijk, ik sprak in dat voorbeeld over eigen ervaring.
M`n werk toestellen zijn iPhones, heb zelf de iPhone 13 ook als zakelijke toestel, en de 2022 Razr als flip.

In mijn voorbeeld dat ik een pak draag, is de flip veel relaxter en minder lomp in m`n zak dan die iphone 13.
Een pantalon en/of binnen-pockets van een vestje hebben 9/10 geen diepe zakken, de dikte van het object is minder belangrijk dan de lengte.Dus het verschil is dat een ingeklapte flip-phone meer een kleine portemonnee is, dan een normale phone dat meer een blok is in je broek.
Pluto_P @Verwijderd2 maart 2023 13:37
@lithiumangel geeft al goede redenen. Daarbij komt ook dat een vouwbare telefoon juist minder kwetsbaar kan zijn (of in ieder geval voelen) . Doordat het scherm in opgevouwen aan de binnenkant zit bij een aantal modellen, is het minder kwetsbaar bij een val of als je hem los in je tas gooit.
Tweddy 2 maart 2023 13:00
Beter scharnier is mooi, beter scherm en geen rare bubbel of rand is veel belangrijker bij vouwtechniek.
Pluto_P @Tweddy2 maart 2023 14:51
De bubbel of rand zijn een direct gevolg van de vouwtechniek en het scharnier, die dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dostar 2 maart 2023 13:10
Ik heb zelf al enkele jaren een Motorola telefoon (G8 Power) in de budget klasse. Zelf zocht ik voor 200 euro een telefoon met lange accuduur en gemiddelde performance. Ook wilde ik een telefoon met een zo kaal mogelijke Android, zonder bijvoorbeeld een Samsung schil en apps die je niet kan verwijderen.
Mijn telefoon met mijn telefoongebruik, gaat makkelijk een 4 tot 6 dagen mee op 1 accu, juist vanwege niet veeleisende hardware.
Kortom, ik zou zo weer voor een Motorola gaan ipv de duurdere merken, of merken met een hoop bloatware erop.

Ik snap dat de Razr uit dit artikel geen budget smartphone zal worden, maar verwacht dat er zeker wel een markt voor zal zijn. Vooral mensen die opzoek zijn naar een lekker kale omgeving, maar toch de luxes van bijvoorbeeld een dure Samsung telefoon.
lighting_ 2 maart 2023 14:16
Zonder glasprotectie en vouw no buy
FSXnoob 2 maart 2023 14:38
Ik bewonder alle mensen die nu een opklapbare telefoon durven te nemen/kopen, ik doe 2 jaar met elke, good luck met je scherm en al dat geklap. Ik kijk 100den keren per dag er op, werk en prive, als ik het dan steeds moet uitklappen overleeft geen een scherm het.
Marzman 2 maart 2023 15:15
Wel grappig dat het weer terug komt met die klaptelefoons dankzij vouwbare schermen, en ook logisch dat ze het als Razr doen. Ooit een Motorola CD920 klaptelefoon gehad, maar dat model is iedereen waarschijnlijk al vergeten (is uit de tijd van de Nokia 3210 :) )

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