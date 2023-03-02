Lenovo-directeur: nieuwe Motorola razr komt 'heel snel' uit

Een nieuwe versie van de Motorola razr komt 'heel snel' uit. Dat zegt Lenovo-directeur Yuanqing Yang in een interview. Deze week kondigden veel fabrikanten nieuwe vouwbare smartphones aan, maar Lenovo deed dat niet.

De volgende razr heeft vooral een beter scharnier, zegt Yang in een interview met CNBC. Er gingen al langer geruchten over de volgende razr, maar een release was geen gegeven: Lenovo bracht in 2019 en 2020 razr's uit, maar deed dat niet in 2021. Vorig jaar kwam er wel weer een nieuw model uit. Dat gebeurde in het najaar.

Yang specificeerde niet hoe snel de nieuwe telefoon zal uitkomen en zei ook niet wat er precies nieuw zal zijn, behalve het scharnier en 'applicaties'. Directeuren bevestigen zelden voor de aankondiging dat een nieuwe telefoon eraan komt. De razr is de serie klaptelefoons met vouwbaar scherm van Lenovo.

Deze week kondigden meerdere fabrikanten vouwbare smartphones aan. Zo kwam het Chinese Tecno met zijn eerste vouwbare telefoon Phantom V Fold, Honor brengt zijn Magic Vs in Europa uit, OPPO komt met de Find N2 Flip-klaptelefoon naar Europa en OnePlus bevestigde ook een vouwbare smartphone uit te brengen.

Lenovo was wel aanwezig op de beurs. Het toonde naast een reeks nieuwe laptops ook een laptop met rolbaar scherm en een telefoon met rolbaar scherm, die volgens de behuizing Motorola rizr gaat heten.

Bron: EvLeaks