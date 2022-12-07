Microsoft wil Call of Duty naar Nintendo-consoles brengen na Activision-overname

Microsoft heeft bij monde van Xbox-topman Phil Spencer laten weten dat het zich heeft 'gecommitteerd' om Call of Duty naar Nintendo-consoles te brengen, voor een periode van tien jaar. Dit zal pas aan de orde zijn als de overname van Activision Blizzard King doorgaat.

Spencer meldt dit op Twitter en voegt daar aan toe dat deze inzet past bij het streven van Microsoft om eraan bij te dragen dat 'meer games beschikbaar komen voor meer mensen', ongeacht hun keuzes hoe ze de games te spelen. De toezegging lijkt te betekenen dat Call of Duty beschikbaar zal komen voor Nintendo en daar aanwezig zal blijven voor in ieder geval de duur van tien jaar. Het is onduidelijk om welke Call of Duty-games het zou gaan en ook worden er geen specifieke consoles genoemd, maar het zal ongetwijfeld de Nintendo Switch betreffen. Verder is onbekend hoe Nintendo hier tegenaan kijkt.

Dit streven past bij eerdere uitlatingen van Spencer waarbij hij aangaf het Minecraft-model voor zich te zien en Call of Duty ook zo te willen behandelen. Minecraft is aanwezig op ontzettend veel verschillende platforms en dat is volgens Spencer ook het voorland van Call of Duty als de overname van 69 miljard dollar doorgaat. Daarbij zei hij ook dat hij Call of Duty graag op de Switch ziet en dat de franchise aanwezig zal zijn op de PlayStation.

The New York Times suggereert dat het aanbod om Call of Duty beschikbaar te maken voor Nintendo een poging is om de Amerikaanse Federal Trade Commission te behagen. Deze toezichthouder zou donderdag tijdens een besloten sessie tegen de door Microsoft gewenste overname kunnen stemmen. Politico meldde eerder dat het waarschijnlijk is dat de FTC een rechtszaak zal beginnen om de overname te blokkeren. De bewuste vier commissieleden van deze toezichthouder zouden sceptisch staan tegenover Microsofts argumenten en bang zijn dat het bedrijf een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt zou beperken.

Ten aanzien van de PlayStation-consoles bevestigde Microsoft onlangs dat het een aanbod heeft gedaan aan Sony om Call of Duty gedurende tien jaar beschikbaar te maken. Daarbij zouden de titels gelijktijdig uitkomen op zowel Xbox- als PlayStation-consoles. Dit aanbod werd bevestigd door Microsoft-topman Brad Smith. Hij wil met deze deal bereiken dat deze mogelijke licentieovereenkomst 'juridisch afdwingbaar is in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie'. Het is onduidelijk of Sony akkoord zou gaan met deze overeenkomst. Smith benadrukte ook dat het uitsluiten van PlayStation-consoles economisch gezien niet logisch zou zijn.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 08:38 186

07-12-2022 • 08:38

186

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Reacties (186)

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DutchEZmoder 7 december 2022 08:40
Leuk voor als men met 15fps een shooter wilt spelen.
Sugocy @DutchEZmoder7 december 2022 09:43
Lekker pessimistisch. De Switch is geen krachtpatser maar daarentegen draaien de meeste games prima om er uren van goed vermaak uit te halen.

Ikzelf vind het erg vermoeiend hoe er naar minder hoge spec consoles word gekeken. Heb je zelf een Switch? Ik game op allerlei platformen en kom vaker terug bij Switch games dan PS games.... ookal zijn ze "mooier".
Raem @DutchEZmoder7 december 2022 08:49
Zal dan ongetwijfeld via Switch Cloud Streaming aangeboden worden, zodat je niet de beperkingen van de Switch hardware hebt.
Berlinetta @Raem7 december 2022 08:50
Gewoon een mobiele versie denk ik?
Joncik91 @Berlinetta7 december 2022 09:25
Inderdaad, a la android versie + single player is te doen via cloud
ThanosReXXX
@Raem7 december 2022 09:13
Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Zo zwaar zijn Call of Duty games niet, dus een verlaging van de resolutie, weglaten van geavanceerde effecten die de hardware niet ondersteunt en versimpeling van bepaalde assets zou meer dan voldoende zijn. De Switch hardware is beter dan die in de Wii U, en die kon ook prima uitziende versies van Call of Duty games draaien, dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet rechtstreeks kan.
GranCanaria @ThanosReXXX7 december 2022 10:11
Ja inderdaad. Fortnite ziet er ook nog best goed uit op de switch en speelt goed genoeg. Ik denk dat ze cod nog beter kunnen laten draaien als ze willen. Hou er ook rekening mee dat er ook nog een nieuwe switch aan zit te komen die als alles klopt weer meer processing power krijgt.
VonDudenstein @GranCanaria7 december 2022 11:10
Ik denk dat ze cod nog beter kunnen laten draaien als ze willen.
Maar dat is het hele punt toch?
Waar is frkn COD op Switch dan? Niks heeft ActiBlizz tegengehouden om COD op Switch uit te brengen de afgelopen jaren. En nu schreeuwen ze het van de daken. Er is geen enkele COD op Switch er is nooit commitment geweest terwijl niks ze in de weg stond. Maar nu de FTC meekijkt gaan we even de show stelen? Dat is toch gewoon een onzin verhaal.

Nintendo geeft wss geen bal om COD, maar dat gaan ze natuurlijk nooit zeggen. Nintendo gaat zich sowieso niet mengen in dit ordinaire straatgevecht, wat echt van het niveau kleuter begint te worden.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 27 juli 2024 20:50]

Ramon @VonDudenstein7 december 2022 11:42
Ik denk je ergens iets niet helemaal goed begrijpt. De uitspraak is gedaan door iemand bij Microsoft, over de toelomstige plannen voor na de overname. Dus die zijn anders dan het resultaat van het verleden.
VonDudenstein @Ramon7 december 2022 12:23
Ja dankjewel. Dat had ik echt totaal niet door inderdaad....

Het hele sentiment van dit PR toneelstuk is -> maak je niet druk, COD is veilig voor 10 jaar op je platform. Dus we doen een zachte transitie. Ja? Iedereen blij? Dat is een deadline statement.
COD bestaat op dit moment helemaal niet op het Nintendo platform, dus een deadline statement is gewoon gebakken lucht. Maar commitment + Nintendo klinkt gewoon heel mooi.

Er moet dan in ieder geval nog een tweede persbericht naast (of eigenlijk vooraf ) --> "owja en btw fellas... we zijn ook committed om COD weer eens terug te brengen naar Nintendo. Sorry guys!", groetjes Phil.

Alsof MSFT zich meteen gaat mengen in de Activision operatie om dat Nintendo commitment erin te rammen, voor wat wisselgeld op Switch.
Activison is een groter powerhouse dan Xbox zelf, die gaan de komende jaren gewoon hun ding doen. We hebben het over de publisher die bijna alles kapot maakt om een COD fabriek te zijn. En dan moet Nintendo daar prio krijgen? Komop zeg.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 27 juli 2024 20:50]

ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 13:41
Het lijkt me zeer sterk dat als die overname door Microsoft door gaat, dat Activision Blizzard dan gewoon volledig onbeperkt "lekker zijn eigen ding" kan gaan blijven doen. Ja, tot een bepaalde hoogte, want uiteindelijk zal Microsoft bepalen, niet meer zij zelf. Als ze wel gewoon geheel ongehinderd hun eigen koers kunnen blijven varen, dan heeft de overname voor Microsoft ook verrekte weinig zin.

Niet dat dit gaat gebeuren want Microsoft heeft al aangegeven dat Activision Blizzard creatief gezien wel de vrije hand zou krijgen en houden, maar wat algeheel management betreft neemt Microsoft het wel over, dus als zij bij wijze van spreken zou zeggen dat ze bij Activision Blizzard na de overname voortaan alleen nog maar wasknijpers zouden moeten gaan maken, dan is dat simpelweg wat er zou gebeuren. Daar heeft Activision Blizzard zelf niet zo heel veel meer over te zeggen als ze eenmaal zijn overgenomen... ;)
VonDudenstein @ThanosReXXX7 december 2022 15:49
Niet dat dit gaat gebeuren want Microsoft heeft al aangegeven dat Activision Blizzard creatief gezien wel de vrije hand zou krijgen en houden,
Waar heb je het dan over?

Man we hebben het over een situatie met een deadline van 10 jaar.
Blizzard heeft na hun merger jaren en jaren er een grote zooi van kunnen maken en toen Activision zich voor het eerst met Blizzard ging bemoeien (sneller games eruit, als ik het me goed herinner) werd het alleen maar erger.

Maar goed, genoeg over dit topic vandaag. We gooien het wel op "we zullen zien"
ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 16:00
Akkoord. Eerst maar eens zien of die overname er überhaupt komt.

P.S.

Dat wasknijper scenario was gewoon mijn versie van: when I tell you to jump, the only question I want to hear is "how high?" oftewel dat Activision Blizzard dan toch echt wel volledig onder beheer van Microsoft komt en de beslissingen omtrent wat ze kunnen en mogen doen wel met Microsoft afgestemd zullen moeten worden, tenzij van tevoren al is besproken binnen welke kaders ze mogen/kunnen werken.
VonDudenstein @ThanosReXXX7 december 2022 16:27
ja dat snap ik ook wel. maar ik geloof gewoon niet dat MSFT ooit bij ActiBlizz de lakens uit gaan delen.
Zeker niet de komende jaren. Misschien ooit als ze dat rotte management eruit hebben geknikkerd.

En ik geloof niet dat COD op Switch voor ActiBlizz ooit prio gaat hebben. En dat is niet eens een bash naar Phil op MSFT, maar vooral dat rotte ActiBlizz. Wellicht wordt het ooit weer wat met ze.... We shall see.
ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 16:50
Volgens mij was een deel van het management al opgestapt, naar aanleiding van al die ongewenste activiteiten richting personeel?

Overigens heb ik nooit beweerd dat Nintendo een prioriteit voor hen zal zijn, maar als Microsoft Activision Blizzard mag overnemen, en zij willen CoD games op de Switch uit brengen, dan heeft Activision Blizzard dat maar gewoon te doen, want dat bepaalt Microsoft dan.

Of de huidige uitspraak ook daadwerkelijk een echte commitment is of simpelweg een tactiek om die marketing autoriteiten van hun rug af te krijgen, dat zal de tijd leren.
ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 12:40
Dat is ooit gekomen door het hele gedoe met de Wii U. Ze hebben daar destijd twee CoD titels op uit gebracht, en die hebben het gewoon niet goed gedaan, dus het heeft ze meer gekost dan opgeleverd.

Daarna is er sindsdien nooit meer een CoD titel op een Nintendo console verschenen, en zowel Activision Blizzard als Nintendo zelf hebben er al die tijd blijkbaar ook geen energie en moeite in gestoken om die situatie te veranderen.

Waarom dit nu dan eventueel toch wel komt, staat helemaal los van die twee partijen, want dit is een uitspraak van Phil Spencer zelf, dus het is niet een wens/idee van Nintendo of Activision Blizzard.

Het valt echter wel prima samen met eerdere uitspraken van Spencer, die al jaren roept dat hij meer games voor meer spelers op meerdere platformen dan enkel Xbox beschikbaar wil maken, net zoals ze dat met Minecraft hebben gedaan.
VonDudenstein @ThanosReXXX7 december 2022 13:05
Nintendo heeft sowieso geen bal met dit verhaal te maken. Nintendo heeft gewoon een platform dat beschikbaar is. Klaar. Ik snap niet waarom je Nintendo er inhoudelijk bij betrekt alsof ze een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor COD op het platform.

Je maakt er zelf bijna een vaag PR verhaal van. Het valt in de lijn van generieke statements van Phil. Ja dat is het? Phil doet aan de uitspraken en soms ook beloftes, waar later een 180 op wordt gedaan. No shit dat Phil Spencer op meerdere platformen wil zijn, want hij wil Game Pass verkopen. En GP op Switch en PS is gewoon geld verdienen op platforms die een gigantische installbase hebben. Dat is geen liefdadigheid, maar gretigheid.

En dit ging ook niet over generieke wollige statements, maar --> COD heeft een deadline.
COD heeft een deadline op een platform waar het niet eens op bestaat. De belofte om COD terug te brengen naar Switch is er nog niet en de klokt tikt al.

Dat statement gaat maar over 1 ding en 1 ding alleen. FTC beinvloeden en laten zien dat MSFT de teamplayer is. Het idee dat mensen dit proberen recht te breien is gewoon genant. No offense.
ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 13:13
Nou, nou. Een beetje minder passief-agressief mag ook wel. Ik probeer gewoon even een toelichting te geven op het hele Nintendo en Call of Duty verhaal, en wat ik vermeldde zijn gewoon bekende feiten die je heel gemakkelijk na kunt trekken op internet.

Niets "klaar" dus. Je doet net alsof alleen jouw mening telt of feit is, maar je kan er niet verder naast zitten. Sowieso heeft Nintendo er wel wat mee te maken, want doordat zij niet de juiste hardware en een groot genoeg zijnde doelgroep hadden ten tijde van de Wii U, zijn de CoD games van Nintendo platformen verdwenen en sinds die tijd ook niet meer terug gekeerd, dat is gewoon een feit.

Los daarvan bepaalt Nintendo zelf welke soort games zij op hun platform willen hebben/toelaten, een externe ontwikkelaar kan niet zo maar vanuit het niets een spel op de Switch droppen, dus wat je daarover zegt klopt ook van geen kant.

Wat Spencer betreft: ik ben benieuwd naar je concrete bewijzen, want ik heb deze man zelden, als ik het überhaupt al ooit heb gezien, op zijn eigen uitspraken terug zien komen, dus ik kijk met belangstelling uit naar de links naar artikelen die deze bewering van jou gaan bewijzen.

En dan wel graag van gerenommeerde/gerespecteerde bronnen, hè? Niet van "ihatephilspencer.com" of "vondudensteinknowseverythingandisalwaysright.com" :P

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 27 juli 2024 20:50]

VonDudenstein @ThanosReXXX7 december 2022 16:20
Nee het gaat mij echt niet enkel op mij mening. Ben het gewoon niet met alles wat je zegt eens.
Die dealine is een feitelijkheid en geen COD op Switch bevestid je letterlijk zelf.
Alleen je betrekt WiiU erbij en dat heeft mijns inziens er nu echt niks meer mee te maken. Dat ding is bijna 6 jaar dood.

Er is technisch geen enkele reden waarom COD niet op Switch kan draaien, want Doom, Doom Eternal en Witcher 3 draaien prima. De Switch is daarnaast al bijna 6 jaar uit (wat je bijna een generatie kunt noemen) en is op zeer korte termijn de console met de grootste installbase.
Als er geen COD op Switch is, dan is dit door gebrek aan interesse of in mooie zwoele PR terminologie 'commitment'.

Maar goed, er is genoeg over gezegd zoals ik in een andere post al zei. lets agree to disagree.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 27 juli 2024 20:50]

ThanosReXXX
@VonDudenstein7 december 2022 16:44
Mee eens. Wel een klein laatste puntje, en ter verduidelijking betreffende waarom ik de Wii U noemde en erbij haalde: dat is simpelweg vanwege het feit dat ten tijde van de Wii U het besluit door Activision Blizzard werd genomen om geen CoD games meer uit te brengen op dat platform, en dat is tot nu toe altijd zo gebleven. Met andere woorden: die beslissing uit het verleden, heeft nog altijd gevolgen voor de Switch, waardoor er, voorlopig in ieder geval, nog steeds geen Call of Duty op de Switch verschenen is.

Misschien dat daar in de tussentijd wel al over gepraat is achter de schermen, maar zover mij bekend is daar geen informatie over, dus deze uitspraak van Phil Spencer is de eerste keer sinds lange tijd dat ik weer Call of Duty in één zin met Nintendo consoles genoemd hoor worden. ;)
teun2408 @Raem7 december 2022 08:58
Call of Duty is denk ik juist een spel wat niet heel geschikt is voor cloud streaming door de latency die eraan gekoppeld is.
loki504 @teun24088 december 2022 18:43
Hangt er helemaal vanaf wat je wilt spelen en eventueel op welk niveau. Een potje SP of Zombies zou prima kunnen in de Cloud. Ik zou inderdaad niet zo snel een tournee op spelen.
deSenna24 @DutchEZmoder7 december 2022 08:44
Geen idee wat Call of Duty op de Switch zal doen maar Black Ops 2 op WiiU was wel een fijne ervaring :)
Retrospect @deSenna247 december 2022 09:26
Toen ik een Wii U had heb ik idd voor het eerst (en laatst) een Call of Duty gekocht. Werkte idd heerlijk vooral ook omdat er een gyroscoop in de controller zat zodat je net dat beetje sneller en beter kan mikken. Dat mis ik sindsdien bij elke shooter op mijn Xbox.
JobKlimop @Retrospect7 december 2022 09:35
Gyro aiming is in Modern Warfare 2 weer toegevoegd voor controller spelers ;)
Prjct Unknown @JobKlimop7 december 2022 09:36
Ik was net te laat, wat Job zegt, Gyro aiming is weer terug.
benvanoers @deSenna247 december 2022 09:21
tja dat komt omdat de wii u tussen de ps3 en ps4 inzat qua power.
Was inderdaad fijn, ook vooral dat je een tablet als apart scherm kon hebben voor splitscreen.
Goede oude tijden :'(
VonDudenstein @DutchEZmoder7 december 2022 09:57
Leuk voor als men met 15fps een shooter wilt spelen.
Dan moeten ze misschien eens op cursus bij id??

id games hebben doorgaans een betere fidelity dan CODs (veel betere engine) en ze hebben Doom knap draaiend gekregen op Switch.

Hangt er gewoon van af hoe 'committed' ze daadwerkelijk zijn, maar als we gewoon even drie seconden nadenken dan is duidelijk dat ze Nintendo willen gebruiken om een deal er doorheen te krijgen.

Want waar was dat commitment de afgelopen jaren? Hoeveel CODs heeft Nintendo gehad de afgelopen 15 jaar? Ik kan uberhaupt maar 1 COD vinden die iets meer dan 1 miljoen op Wii heeft gedaan. Splatoon 2 zit intussen op 14 miljoen ofzo? En dat is een nieuwe, vrij weirde, bijna niche franchise.

Ik heb niks met of tegen COD en ook niks tegen COD op Switch. Laat ze die game dumpen waar ze willen, the more the merrier. Maar hou op met die belachelijke PR show. Echt genant gewoon.

Whats next? We also offered a 10 year commitment of COD on steammmmm? We also... bla bla Epic?
Gerucht gaat dat Phil ook bij Stadia was, maar hij moest kloppen want de bel deed het niet....

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 27 juli 2024 20:50]

thedicemaster @VonDudenstein7 december 2022 12:20
waar was dat commitment de afgelopen jaren?
"de afgelopen jaren" was microsoft nog niet bezig de ontwikkelaar van COD te kopen.
Activision Blizzard zag er geen winst in, Microsoft wel.

Microsoft heeft ook een groter kapitaal, waardoor ze groter kunnen denken.
AB wil de kosten niet aan gaan om COD van de grond af opnieuw op te bouwen op switch, en een simpele port gaat niet werken.
MS kan genoeg geld naar een dev team en marketingcampagne gooien om er wat van te maken.
VonDudenstein @thedicemaster7 december 2022 12:36
"de afgelopen jaren" was microsoft nog niet bezig de ontwikkelaar van COD te kopen.
Activision Blizzard zag er geen winst in, Microsoft wel.
Zegt wie?
Ben ik dan de enige die het statement van MSFT heeft gemist dat ze COD terugbrengen op Nintendo platforms? Link dan in ieder geval naar de bron.

Misschien moet MSFT eerst eens zorgen dat hun eigen IPs sneller de deur uit krijgen.
Jij hebt over COD van de grond af opnieuw bouwen voor Switch? Terwijl de basis van dit statement gaat over een deadline.

Dat MSFT genoeg geld heeft om overal tegenaan te gooien dat weten we wel. Maar alleen geld hebben is niet hetzelfde als slagkracht. Hoe lang heeft Cory erover gedaan om God of War (2018) uit te brengen. Dat was geen geld kwestie hoor. Neem Blizzard als het stijlicoon. Zoveel geld en doen er eeuwig over om games uit te brengen. Maar ook Nintendo. Enerzijds productief, maar ze hebben bakken en bakken met geld en tegelijkertijd enorm veel IPs die al veel te lang in de ijskast staan.
thedicemaster @VonDudenstein7 december 2022 14:01
Ben ik dan de enige die het statement van MSFT heeft gemist dat ze COD terugbrengen op Nintendo platforms?
Link dan in ieder geval naar de bron.
lees jij wel de artikelen waar je op reageert?
en als je een nieuwsbericht van tweakers.net niet accepteert als bron, is er altijd nog het Twitter bericht van Phil Spencer dat gelinkt wordt in het nieuwsbericht.
WhySoSerious? @DutchEZmoder7 december 2022 08:54
Hoezo? Als je het goed optimaliseert kan het zelfs rond de 60fps draaien zoals Rogue Company, Paladins, Darksiders Warmastered enz.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 27 juli 2024 20:50]

YopY @DutchEZmoder7 december 2022 08:58
Dat valt wel mee, het draait prima op mobiele platforms. Maw, als het op 15fps draait is het een keuze van de ontwikkelaars, niet zozeer de hardware.
Atilim @DutchEZmoder7 december 2022 09:03
CoD is redelijk schaalbaar. Op een ps4 zit je tegen de 60fps aan dus een 30fps versie op een switch (2?) is ondenkbaar.
benvanoers @DutchEZmoder7 december 2022 08:42
lijkt mij eerder dat ze de resolutie dan verlagen...
mrjimmy @DutchEZmoder7 december 2022 09:06
Ja ik zat ook te denken, cod spelen op 240p, om net op 30 fps uit komen, op je 78 inch tv.
dok33 @mrjimmy7 december 2022 11:09
Nee joh...


Wie heeft er nou nog zo'n klein TVtje...


;)
ThanosReXXX
@mrjimmy7 december 2022 12:43
Kan prima op 720p of op variable resolution tot 900p met evt. 1080p docked. Extreem lage resoluties zijn niet van toepassing op sandbox games. Kijk maar naar de Switch conversies van de Sniper Elite games, de Metro games en bijvoorbeeld Warframe. Zien er allemaal prima uit en draaien ook zeer stabiel.
Bliksem B @DutchEZmoder7 december 2022 09:26
Dat hangt helemaal af van welke versie ze pakken. Zo hebben ze ook een mobiele versie van die al geschikt is voor ARM.

Ook kunnen ze de engine pakken van enkele versies geleden.

De Wii had ook ondermaatse hardware, maar de komende Cod versie draaide er best goed op. Activision had hun engine flink aangepast voor de Wii.
Kewne @DutchEZmoder7 december 2022 09:27
2023 is vrijwel zeker het laatste jaar voor de Switch, maart 2017 is alweer even geleden. Zal waarschijnlijk dus sowieso pas op de opvolger uitkomen.
dok33 @Kewne7 december 2022 11:11
De Switch krijgt gewoon steeds hardware updates, a la PS4 Pro. Denk dat er gewoon nog een compute update komt.
Travelan @DutchEZmoder7 december 2022 09:30
Call of Duty Mobile werkt ook erg goed op low-energy devices, dus denk dat ze wel weten hoe ze zoiets moeten aanpakken.
R0ckrider @DutchEZmoder7 december 2022 09:36
Had gelezen over performance issues met nieuwe pokemon games, maar is de hardware van de Switch echt zo flut?
thedicemaster @R0ckrider7 december 2022 12:13
nieuwe pokemon games hebben dan ook de grootste aaneengesloten gebied dat er ooit gezien is in een pokemon spel.
en gamefreak is niet zo goed met optimalisatie van 3D spellen.
ThanosReXXX
@R0ckrider7 december 2022 12:49
Nee, dat ligt gewoon aan Game Freak/The Pokemon Company, die voor de zoveelste keer met een snelle ordinaire cash grab van ontstellend lage kwaliteit komt. Er is nog geen enkele grote Pokémon game echt goed uit de bus gekomen op de Switch. Alleen de twee "Let's Go!" titels zijn nog wel nagenoeg vlekkeloos, maar die zijn ook naar verhouding een stuk simpeler van opzet. Alle open wereld Pokémon games op de Switch hebben problemen met frame rate, pop-in en pop up, clipping, en ga zo maar door.

En als je dan ziet hoeveel andere games van veel hogere kwaliteit wel gewoon prima draaien, ook als ze qua opzet veel complexer zijn dan een Pokémon game, dan kun je wel nagaan wat voor een halfgare rotzooi The Pokémon Company telkens weer aflevert...
Verwijderd 7 december 2022 08:49
COD op een switch... wellicht met een pro controller nog net te doen, met de joycon zeker niet te spelen.
En of dit genre nou echt lekker loopt (qua verkoop)? Is de doelgroep "Papa wil in de avond ook wel eens even lekker schieten" daar groot genoeg voor? Of heeft die papa in kwestie al een PS/XB gekocht voor zichzelf?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 27 juli 2024 20:50]

ThanosReXXX
@Verwijderd7 december 2022 10:07
Er zijn zat van dat soort games op de Switch te vinden, dus ik zou niet weten waarom niet. En lekker makkelijk op je luie stoel gamen, terwijl de rest van de familie gewoon TV kan kijken, is ook best wel handig. ;)

En of het lekker loopt: ik zou zeggen, bekijk/lees eens wat reviews van vergelijkbare games, en je zal zien dat de Switch het best aardig doet op dat vlak:

https://www.digitalfoundr...ested-a-superb-conversion
https://www.eurogamer.net...e-edition-switch-analysis
https://www.digitalfoundr...-switch-ports-weve-tested
https://www.eurogamer.net...rame-switch-tech-analysis
https://www.digitalfoundr...rt-yet-but-is-it-the-best
https://www.eurogamer.net...e-most-ambitious-port-yet
https://www.eurogamer.net...ing-of-an-impossible-port
https://www.eurogamer.net...l-switch-fps-port-to-date

En ga zo maar door... ;)

Zelf heb ik de Sniper Elite games zowel op de Switch als op de Xbox One, en zelfs op een 55 inch 4K scherm zijn de grafische verschillen echt niet zo heel groot als je misschien zou denken.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 27 juli 2024 20:50]

Verwijderd @ThanosReXXX7 december 2022 10:22
Bedoel vooral "loopt in de verkoop", dat de game best prima zal lopen geloof ik wel ;)
ThanosReXXX
@Verwijderd7 december 2022 10:32
Ah, my bad. Dan had ik je helemaal verkeerd begrepen... :X
Scriptkid @Verwijderd7 december 2022 12:06
kosten van porten zijn tegenwoordig enorm laag,

Zeker als je een fatsoenlijke engine gebruikt als unreal die al heel veel platforms support en het letterlijk 1 druk op de knop kost om zonder optimalisatie de port te doen.
Darkwolf_1982 @Scriptkid7 december 2022 14:29
Even daargelaten betreft hetgeen wat jij hier schrijft, gaat dit absoluut niet op voor de Switch.
En al helemaaaaaaaaal niet met de genoemde titels door @ThanosReXXX ........
gerrit-jan83 @Scriptkid8 december 2022 07:31
Cod gebruikt aangepaste id engine en we hebben gezien dat doom eternal op switch kan dus zou cod ook op switch moeten kunnen. Doom is nog eens mooier ook.
Scriptkid @gerrit-jan838 december 2022 13:28
leuk en aardig maar MS gaat de nieuwe COD maken dus de engine keuze is nog niet gemaakt :)
gerrit-jan83 @Scriptkid8 december 2022 22:00
Dat is nog niet 100% en micro bezit id tech dus kans is groot dat als cod studios daar mee door willen dat ze dat kunnen en mogen.
571Pro @ThanosReXXX7 december 2022 13:17
Je bent nog Wolfenstein vergeten
Wolfenstein II: The New Colossus
Wolfenstein®: Youngblood

Wolfenstein II: The New Colossus vond ik persoonlijk wel de moeite.
ThanosReXXX
@571Pro7 december 2022 13:20
Nee, die heb ik er expres niet op gezet omdat die volgens Digital Foundry/EuroGamer in verhouding met Doom Eternal een stuk minder goed waren, op meerdere vlakken.

Nog steeds redelijk knappe conversies, dat wel, maar de laatste Doom game is dus wel de beste conversie van die drie.
OrangeStar @Verwijderd7 december 2022 09:18
Overwatch, DOOM, Bioshock, Metro, Fortnie, Apex Legends etc etc etc werken ook gewoon lekker op de Switch? Waarom zou iets basaals als Call of Duty niet lekker lopen?

Door het werken in een game store heb ik trouwens ervaren dat het vooral de kleintjes zijn die Call of Duty en GTA Online spelen terwijl Papa Zelda oid op de Switch speelt. Zo heeft iedereen zijn/haar eigen interesses.
oef! @OrangeStar7 december 2022 14:14
De games die je noemt lopen voornamelijk op 30fps. Cod is een competitieve shooter waardoor 60fps toch wel het minimum is tenzij er Switch lobbies komen.

Een port zal mogelijk zijn gezien de goed lopende ps4 versie maar waarschijnlijk moet je meer concessies doen dan wenselijk is om daadwerkelijk een strakke 60fps te halen. De switch is nu eenmaal geen snel ding anno 2022.

Als Cod al uitkomt op Nintendo dan verwacht ik dat dit op de opvolger van de Switch gebeurt.
OrangeStar @oef!8 december 2022 10:29
Alsof de huidige consoles 60fps halen. Dat beloven ze al sinds de 360/Ps3 era en toch blijven ze haken op 30fps. Ook op de Ps5 van vrienden (en mijn eigen Series X) zit ik te spelen op 30fps in performance mode terwijl ik op de Switch regelmatig games in 60fps kan spelen.

Daarnaast zegt niemand dat er cross play hoeft te zijn. Rocket League op de Switch heeft dat ook. Om 60fps te behouden online ga je naar een resolutie waar je zelfs in handheld-mode niet blij van wordt. Dat hoeft niet niet het geval te zijn. Hebben de PC/Ps5/XSeX versies inmiddels crossplay? Een port met andere assets en een lagere resolutie - of nog beter, een eigen serie aan originele versies - zou een stuk leuker zijn.

Ik ben trouwens geen Call of Duty-speler, op de zombie mode na nooit wat aan gevonden. Ook op 60fps is die game te sloom - voor een echte competitieve shooter speel ik liever Counter Strike, op een PC met een muis. CoD was leuk om te spelen met vrienden toen wij nog 14 waren als excuus om geen huiswerk te hoeven maken.
Bliksem B @Verwijderd7 december 2022 09:23
Waarom denkt iedereen altijd dat de Switch enkel een kinder console is? Het is eerder een mainstream console. Voor jong en oud.

Andere shooters doen het ook gewoon goed op Switch. Paladin potjes hebben bijvoorbeeld nooit wachttijden.

Wellicht dat CoD eindelijk motion controls krijgt. Werkt een stuk beter dan aim assist. ;)

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 27 juli 2024 20:50]

HADES2001 @Bliksem B7 december 2022 11:38
De doelgroep met mario en pokemon zijn kinderen maar juist de volwassenen die het spelen wat juist op de xbox en playstation weer omgekeerd is waar GTA en CoD voor de volwassenen is maar juist door de kids word gespeelt
ThanosReXXX
@HADES20017 december 2022 12:20
De voornaamste doelgroep van de Switch zijn niet de kinderen. Al sinds de allereerste introductie en commercials is duidelijk dat naast de standaard hele gezin reclames er vooral gefocust werd op de leeftijd tussen 20 en 30 jaar. Dat ouders dan toevallig een Switch voor hun kinderen kopen, betekent niet dat het doel van Nintendo zelf daardoor veranderd is.

En daarom is het assortiment aan games nu ook zoveel breder dan op de Wii en Wii U; juist omdat ze die iets oudere doelgroep aan willen spreken.
Dazzyreil @ThanosReXXX7 december 2022 15:30
Doelgroep is iedereen, zo simpel is het.
ThanosReXXX
@Dazzyreil7 december 2022 16:13
Vanuit een sales perspectief in het algemeen ja. Wat betreft Nintendo's specifieke focus omtrent de marketing campagne voor de Switch: die is pas sinds een jaar of twee aangepast naar "fun for the whole family". De eerste 5 of zes reclame campagnes waren echt voornamelijk gericht op 20-plussers.
watercoolertje @Verwijderd7 december 2022 08:53
Of heeft die papa in kwestie al een PS/XB gekocht?
Misschien wil papa wel zelf spelen op de PS/XB :)
Verwijderd @watercoolertje7 december 2022 09:08
Dat bedoelde ik ook ;)
Switch is toch meer een portable console, wat meer gericht op kinderen.
Een gezins console voor iedereen.

Wil papa echt lekker knallen of racen, zal een PS/XB er toch aan te pas moeten komen, idem als de kinderen ouder worden.
Groningerkoek @Verwijderd7 december 2022 09:31
Maar de Switch die al in veel huishoudens aanwezig is, doet het echter ook heel goed in zijn houder. Het is een volwassen console met voor bijna iedereen wat wils. Als ze de speelbaarheid goed krijgen dan kan het ook op de Switch een grote klapper zijn. De wat mindere graphics boeit velen niet zolang het maar soepel draait.
djunicron @Verwijderd7 december 2022 12:45
Ik zou zeggen een "thuiswerk" machine waar ondertussen een 79x0 of 12/13x00 CPU in zit met een 3090 of daarboven. :Y

Daar hebben (jonge) kinderen dan niets te zoeken. Een console is nog steeds te beschikbaar, en kan niet naast TV gebruik worden gecombineerd zodra de kinderen op bed liggen. En dan komen ze beneden omdat ze niet kunnen slapen en zien ze je alsnog zombies opblazen.

Daarnaast combineert dat weer erg goed met een Steamdeck. Wat dan ook meteen weer een veel leuker apparaat is dan een Switch met veel betere gamepad afmetingen voor volwassenen. Die geeft daarna veel leuker door op langere termijn als een opvolgende PC portable langs komt.

De switch is daarnaast wel weer leuk om bij een klein gezelschap erbij te pakken voor party games. Hoewel Jackbox games hosten vanaf een Steamdeck ook prima gaat.
rexxor @Verwijderd7 december 2022 11:54
Je hoeft niet alles potable te spelen hé, hij kan ook op het dock aangesloten met pro controller.
ThanosReXXX
@Verwijderd7 december 2022 15:10
Ligt er ook aan wat voor race game je bedoelt. De shooters hebben we al gehad, maar racers zijn er ook, sommige last gen, sommige current gen, en dan ook nog arcade racers of serieuze racers.

Er is best een aardig assortiment aanwezig op de Switch. Ben zelf meer van de arcade racers, sims vind ik te droog. Wat ik persoonlijk kan aanbevelen is wat oudjes betreft Burnout Paradise City, en daarnaast de free to play titel Asphalt 9: Legends, een werkelijk geweldige arcade racer.

Daarnaast heb ik onlangs Hot Wheels Unleashed en Wreckfest aangeschaft, ook allebei absolute aanraders in het arcade racer segment. Ongeacht op welke console, trouwens, maar de Switch versies zijn ook prima in orde. ;)
Sevenanths @Verwijderd7 december 2022 09:08
Dat weet ik nog zo niet. Door de pointer controls op de Wii zijn veel versies van shooters op dat platform gewoon de beste versies. De Switch heeft die pointer controls ook, zij het minder accuraat. Ik denk dat het wel zou werken.
YopY @Verwijderd7 december 2022 09:14
Ligt eraan hoe serieus je bent, ik vond het prima op een mobiel (touch screen) met autofire.
Retrospect @Verwijderd7 december 2022 09:29
Zowel de pro controller als de Switch Lite liggen bij mij prima in de hand. De joy cons idd een stuk minder. Maar dat zal mensen niet weerhouden om het te spelen.
Xfade @Verwijderd7 december 2022 12:46
Niemand speelt shooters op een steam deck. Joh.
mdj84nl @Verwijderd7 december 2022 15:26
Het krijgt pokemon en zelda nog niet eens zonder haperingen op 1080p... Wie wil dit soort spellen nou op de switch spelen man
Epsix @Verwijderd7 december 2022 16:12
Heb nog een tijdje een Call of Duty op de Wii U en PS3 gespeeld. Op de Wii U speelde veel lekkerder dan op de PS3 moet ik zeggen. Op de Wii U zat trouwens een geniale split screen optie in, waar een sterkere speler een leuke handicap kon krijgen mbt een zwakkere speler.
The Zep Man
7 december 2022 08:41
Verder is onbekend hoe Nintendo hier tegenaan kijkt.
Levert het geld op? Dan zal het wel meevallen, gezien het verleden. ;)

(niet-uitputtende lijst)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 27 juli 2024 20:50]

LongTimeAgo @The Zep Man7 december 2022 08:54
Het was niet dat die games zo slecht waren op de Nintendo consoles. Maar hét Call of Duty "core audience" zat simpelweg niet op die consoles. De Nintendo Switch daarentegen heeft wel iets meer spelers van alle kalibers. Maar om dan te zeggen "Goh, laat ik Call of Duty voor de Switch halen", wetende dat die versie inferieur zal zijn aan de rest... Hmm.
The Zep Man
@LongTimeAgo7 december 2022 09:03
Dat zal Nintendo niet tegenhouden. Zie de andere AAA-spellen die uitkomen voor de Switch.

Mogelijk denk je verkeerd om. Nu zal een Call of Duty-speler minder snel een Switch halen. In de toekomst wordt die kans mogelijk groter, zonder elders klanten te verliezen. Nintendo heeft daar enkel baat bij.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 27 juli 2024 20:50]

Zoop @The Zep Man7 december 2022 09:29
En vergeet het mobiele aspect niet als pluspunt ten op zichtte van andere consoles. Er zijn ook zat Call of Duty mobile spelers, maar met echte sticks is toch altijd fijner dan een touchscreen voor een first person shooter. Die doelgroep zal vast niet heel groot zijn, maar telt toch mee.
CoMaestro @LongTimeAgo7 december 2022 09:05
Ik denk vooral dat het voor Nintendo is "Goh we kunnen een enorme reeks naar onze console halen voor hoogstwaarschijnlijk niks of een heel klein bedrag". Er is voor nintendo niet echt een reden om deze deal niet te pakken. Microsoft gaat het gebruiken voor huna rgument in die Activision-Blizzard overname, Nintendo krijgt een enorm populaire reeks. Voor hun twee win-win
rexxor @CoMaestro7 december 2022 11:45
Nintendo heeft anders wel aangegeven dat ze achter Sony staan, en ook hun twijfels hebben over deze overname.
ThanosReXXX
@rexxor7 december 2022 12:21
Linkjes naar officiële statements daarover, aub? ;)
Bliksem B @LongTimeAgo7 december 2022 09:21
De Wii versie was redelijk populair. Servers draaien volgens mij nu nog steeds.

De switch is in sommige huizen de enige console. Vaders die van een shooter houden, zijn dan snel geneigd om deze game te kopen. Het is minder dan op ps5, maar nog wel substantieel.

Dan heb je nog gewoon de tieners die een Switch heeft en een shooter wilt spelen. En natuurlijk de 20er die hem als Party console of handheld voor onderweg heeft liggen.

Vergeet niet dat de Steam Deck ivm anti cheat software nog geen CoD kan draaien.
The Zep Man
@Bliksem B7 december 2022 09:29
Vergeet niet dat de Steam Deck ivm anti cheat software nog geen CoD kan draaien.
Dat gaat prima onder Windows. Gebruiksvriendelijk is uiteraard wat anders, want je moet er eerst Windows opzetten. Dat is een technische eis die te groot is voor de meeste console-spelers.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 27 juli 2024 20:50]

Bliksem B @The Zep Man7 december 2022 11:56
Vergeet ook de performance issues niet. De APU drivers schieten best te kort.

Ik heb de Deck al sinds juni, maar nog geen behoefte gehad om Windows te installeren. Juist het spelen vanuit Game Mode, trekt mij. Alle games wil ik daarom ook kunnen starten hier vanuit.

Ik ga vandaag toevallig wel Windows proberen, maar eigenlijk om te zien of ik het hem als thuiswerk PC kan gebruiken }> . Maar wie weet blijf ik hangen (denk het niet :P ).

Sowieso hebben Nintendo en Microsoft best goede connecties. Microsoft heeft diverse Xbox exclusives uitgebracht op de Switch. Benieuwd hoe Microsoft omgaat met de Deck? Gamepass willen ze natuurlijk maar al te graag pushen. Maar ik kan me voorstellen dat Microsoft nog wel eens een eigen handheld wilt uitbrengen. Ze hebben de Logitech G ook al op hun website gezet: https://www.xbox.com/en-U...h-g-cloud-gaming-handheld
ThanosReXXX
@LongTimeAgo7 december 2022 10:31
Er zijn op dit moment anders meer dan zat prima conversies van zowel first person als third person shooters op de Switch, dus al zien die er uiteraard minder mooi uit dan op de twee andere consoles, zijn ze echt wel prima te spelen. Ik heb er zelf ook meer dan genoeg op de Switch, en af en toe vergelijk ik ze ook nog wel eens op het grote scherm met de Xbox One versies, en de verschillen zijn echt niet zo groot als sommigen denken.

Dit soort games zijn per slot van rekening geen open wereld games zoals de Witcher, die echt een zware reductie in resolutie en textures heeft op de Switch. Ik heb in een andere reactie onder dit artikel meerdere links naar reviews geplaatst van allerlei moderne shooters die naar de Switch zijn geport, nagenoeg allemaal met positief resultaat.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 27 juli 2024 20:50]

SunnieNL @LongTimeAgo7 december 2022 11:51
Waarom zou het inferieur zijn aan de rest?
Misschien hebben ze wel het idee om het te laten draaien op het xcloud platform.
YopY @The Zep Man7 december 2022 09:00
Als het ook maar een fractie oplevert wat hun mobiele versie doet zal het zeker wel geld opleveren denk ik.
ThanosReXXX
@The Zep Man7 december 2022 09:07
Goed dat je dat laatste tussen haakjes er even bij zet, want er zijn natuurlijk wel meer Call of Duty games uitgekomen op Nintendo systemen. Als je die er allemaal bij zet krijg je dus een... wèl-uitputtende lijst? ;)
JeroenED @The Zep Man7 december 2022 10:31
Je vergeet wel nog 1 ding: ten tijde van de gamecube wilde Nintendo wel nog meedoen in de race om de beste specs. Sinds de Wii is dit niet meer het geval en zijn de specs van nintendo vooral een feature dingetje geworden. Het zal er dus vooral vanaf hangen in hoeverre ze de games aan de praat krijgen op de consoles. Ze kunnen uiteraard voor een streaming-versie gaan, maar dat zou wel een bekentenis betekenen.
The Zep Man
@JeroenED7 december 2022 11:38
Skyrim, Doom, The Witcher 3... Als dat allemaal werkt op de Switch, dan gaat Call of Duty ook wel werken. Een shooter is te verwateren totdat het draait op beperktere systemen.
Vagax @The Zep Man7 december 2022 10:53
Haha Black Ops op de DS, ik kan me nog herinneren hoe vaak ik Zombies daar op had gespeeld
ocmerius 7 december 2022 09:09
De bewuste vier commissieleden van deze toezichthouder zouden sceptisch staan tegenover Microsofts argumenten en bang zijn dat het bedrijf een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt zou beperken.
Ik heb deze hele discussie de afgelopen maanden met interesse gevolgd, maar ik heb tot nu toe nog geen enkel valide argument gezien waarom MS DB niet over zou kunnen/mogen nemen.
Ik zie een hoop sentiment, een hoop drogredenering maar solide argumentatie waarom dit slecht zou zijn voor concurrentie niet. Iemand?
PearlChoco @ocmerius7 december 2022 10:28
Zonder duidelijke afspraken / voorwaarden zou een dergelijke overname kunnen betekenen dat de allergrootste entertainment franchise ter wereld (of toch bijna) onmiddellijk door het grootste deel van de consumenten (de niet-Xbox bezitters) niet meer kan gespeeld worden, tenzij ze hiervoor extra geld betalen aan Microsoft (aankoop Xbox console, ook al hebben ze andere consoles).

Dat dit een disruptie van de markt kan veroorzaken lijkt me evident, en het is dan ook logisch dat een dergelijke overname grondig bekeken wordt alvorens men het toestaat.

Of het nu Microsoft of Sony is, ik persoonlijk ben absoluut tegenstander van dergelijke overnames; dit is hoe dan ook in het nadeel van de gamers.
ocmerius @PearlChoco7 december 2022 12:10
Klopt, maar MS heeft nu toch al meerder malen duidelijk aangegeven dat ze geenzins van plan zijn COD exclusief te maken, dus ik denk dat dat argument de prullenbak in kan. Des te meer omdat het me duidelijk lijkt dat MS wel heel dom zou zijn om dat te doen aangezien ze dan tientallen miljoenen mislopen, dus dat maakt het vanuit een zakelijk oogpunt ook nog eens onzinnig.

Dan zie ik vooral het argument 'monopolie' voorbij komen. Mijns inziens ook vreemd aangezien MS met deze overname nog steeds kleiner is dan Sony en Tencent, zij het dat ze dan wel bijna net zo groot zijn.

Ja, maar dan gaan ze ook EA en Ubisoft overnemen. Ook onzinnig mijns inziens, want als dit doorgaat, dan is het ook gelijk de laatste grote overname die MS kan doen, er zal nooit toestemming gegeven worden dat MS nog zo'n grote publisher overneemt.
Of het nu Microsoft of Sony is, ik persoonlijk ben absoluut tegenstander van dergelijke overnames; dit is hoe dan ook in het nadeel van de gamers.
Dit vind ik interessant, want je ziet toch wel een heel duidelijk verschil in benadering van Sony en MS.
Waar Sony heel duidelijk inzet op exclusiviteit, dat is hun hele business model, zie je dat MS veel meer dat ze inzetten op zo veel mogelijk software of abonnementen verkopen aan zoveel mogelijk mensen.
PearlChoco @ocmerius7 december 2022 14:05
Klopt, maar MS heeft nu toch al meerder malen duidelijk aangegeven dat ze geenzins van plan zijn COD exclusief te maken, dus ik denk dat dat argument de prullenbak in kan.
In het zelfde jaar dat Microsoft's Phil Spencer zegt dat hij gelooft in multiplat games en hoopt dat er steeds minder exclusives zullen zijn, koopt hij wel Bethesda op en kondigt hij aan dat Starfield en TES 6 Microsoft exclusives zullen zijn. Dus wat MS 'belooft' mag je gerust met een korrel zout nemen.
Dit vind ik interessant, want je ziet toch wel een heel duidelijk verschil in benadering van Sony en MS.
Waar Sony heel duidelijk inzet op exclusiviteit, dat is hun hele business model, zie je dat MS veel meer dat ze inzetten op zo veel mogelijk software of abonnementen verkopen aan zoveel mogelijk mensen.
Ik vind wel dat er een zeer groot verschil ontstaat tussen de Playstation exclusives en de opkomende MS exclusives: Sony heeft van in het begin samen gewerkt met ontwikkelaars, die vervolgens topgames exclusief voor de Playstation console uitbrengen. Zonder Sony maakten die gewoon geen topgames (kijk maar naar Guerilla of Naughty Dog).
Microsoft daarentegen zoekt naar onafhankelijke ontwikkelaars die reeds multiplatform topgames hebben uitgebracht, en koopt die dan op om ze plots exclusive te maken. Dat is imo een zeer anti-consumer praktijk.

Geen enkele neutrale toeschouwer kan blij worden van het feit dat MS topstudios opkoopt om hun games plots exclusive te maken, zoals de opkomende Bethesda AAA games.
ocmerius @PearlChoco7 december 2022 17:08
Ik vind wel dat er een zeer groot verschil ontstaat tussen de Playstation exclusives en de opkomende MS exclusives: Sony heeft van in het begin samen gewerkt met ontwikkelaars, die vervolgens topgames exclusief voor de Playstation console uitbrengen. Zonder Sony maakten die gewoon geen topgames (kijk maar naar Guerilla of Naughty Dog).
Vanuit zakelijk oogpunt, geen enkel verschil. Sony koopt ontwikkelaars, MS koopt ontwikkelaars, alleen de schaal is anders. Dit is een emotioneel standpunt. Ik snap best dat het irritant is dat een mutiplatform ineens exclusief wordt, maar dat is de discussie niet. MS heeft een gigantische achterstand tov Sony mbt ontwikkelaars en die zijn ze nu in 1x in aan het halen. Sony heeft er 30 jaar over gedaan. MS doet het in 5. Tsja.
In het zelfde jaar dat Microsoft's Phil Spencer zegt dat hij gelooft in multiplat games en hoopt dat er steeds minder exclusives zullen zijn, koopt hij wel Bethesda op en kondigt hij aan dat Starfield en TES 6 Microsoft exclusives zullen zijn. Dus wat MS 'belooft' mag je gerust met een korrel zout nemen.
MS heeft bij mijn weten nog niet bevestigd dat TES6 exclusief wordt, dus dat moeten we afwachten.
Geen enkele neutrale toeschouwer kan blij worden van het feit dat MS topstudios opkoopt om hun games plots exclusive te maken, zoals de opkomende Bethesda AAA games.
Ik kan FF7 nog steeds niet spelen op mijn Xbox en het ziet er niet naar uit dat het ooit gaat gebeuren. Death Loop is een jaar exclusief geweest. Ghost Wire Tokyo, nergens te bekennen, Stray, Forspoken, Silent Hill 2 remake, FF7 Rebirth, FF 16, Star Wars KOTOR, allemaal third party exclusives. Hoe is dat anders? Ik kan ze overigens wel op mijn PS5 spelen daar niet van, maar het gaat om het principe, ik zie het verschil niet.

Het stoort me gewoon gigantisch dat MS hier weggezet wordt als de bad guy en 'good guy' Sony is pro consumer? Kom nou. Ze willen allebei geld verdienen en zullen dat op alle mogelijke manieren proberen te doen. De manier waarop is alleen anders.
Groningerkoek @PearlChoco7 december 2022 11:47
De grootste groep consumenten kan gewoon COD op de PC blijven spelen.
ThanosReXXX
@PearlChoco7 december 2022 12:57
De werkelijkheid is echter compleet anders, dus de stelling van Sony, en in het verlengde daarvan deze zogeheten marketing autoriteiten, schetst een vertekend beeld.

Er is LETTERLIJK geen enkele op zich staande video game titel of serie die zo'n wereldschokkend effect zou kunnen bewerkstelligen als gezegd wordt. Ja, Call of Duty is de meest populaire first person shooter, maar even los van die ene serie zou Microsoft, zelfs als ze zowel Bethesda als Activision Blizzard hebben overgenomen, nog steeds niet het grootste marktaandeel hebben in de video game industrie, want dat is ook dan nog steeds Sony zelf.

Kortom: Sony zeikt, en de autoriteiten zijn erin gestonken en gaan mee met de drogredenen die Sony aan hen heeft voorgelegd, want feitelijk is er niets aan de hand. Phil Spencer heeft altijd al gezegd dat hij sowieso meerdere game series op meerdere platformen uit zou willen brengen, dus er was al nooit een gevaar dat er titels van andere platformen zouden verdwijnen of weg gehouden zouden worden.
Kusanagi 7 december 2022 08:56
Ik heb me prima vermaakt met Black Ops II op de Wii U destijds xD
Wolfos
@Kusanagi7 december 2022 09:53
Lokale multiplayer zonder split-screen. Fantastisch was dat.
Winduss @Kusanagi7 december 2022 10:24
Jammer dat ze nooit de DLC naar de Wii U hadden gebracht. Zelfde met Ghosts. Was toch een minder groot succes dan ze hadden gehoopt :P
Dreflar 7 december 2022 09:04
Persoonlijk zou ik dit wel erg leuk vinden. Zit genoeg in de trein op een dag en een potje COD mobile is bijzonder lastig met enkel touch controls. Om nou een controller mee te nemen vind ik ook weer zo..
Maar een COD Mobile achtige Switch versie, controllers al attached! Lekker simpel wat botjes wegknallen in de trein. Leuk!
madmaus @Dreflar7 december 2022 12:35
Waarom koop je dan geen steamdeck? Windows erop en ik speel dagelijks MW2 zonder issues.
Dreflar @madmaus8 december 2022 10:02
Gewicht - formaat - prijs.
Simpliciteit van Switch trekt mij dan meer bij gebruik in de trein.
Linksquest Moderator Spielerij
7 december 2022 09:15
Ik verwacht als het verkoopt dat het ook na die 10 jaar gewoon op meerdere systemen blijft komen, er zit te veel geld in die game, en heb het al vaker genoemd, kijk naar Minecraft, die word ook nog steeds op elk platform uitgebracht.
OrangeStar 7 december 2022 09:25
Call of Duty Black Ops 2 op de Wii U was wel geinig. Qua multiplayer shooters blijf ik wel Counter Strike spelen op de PC - dat blijft nog de meest competitieve en na al die jaren ook de leukste.

Mocht er een CoD op Switch komen wil ik het wellicht wel een kans geven, mits er een zombie mode in zit. Dát was altijd de highlight van CoD bij vrienden vroeger.
rexxor 7 december 2022 11:39
Wat is het toch een gluiperige slang die Spencer.
Kijk ons eens goed doen voor alle gamers, en hopen dat de deal door gaat.

Waar is toch de tijd van echte concurrentie ?
Laat xbox hierdoor maar groter worden, dan komt er misschien eindelijk weer eens actie om betere en innovatieve games te ontwikkelen.
Het is de laatste jaren een ingekakt zootje, met alleen maar prequels, sequels, zonder eens met echt nieuwe concepten te komen.
piertje1984 7 december 2022 08:45
Sommige dingen horen niet thuis op de switch en COD is daar naar mijn mening 1 van.
Loller1
@piertje19847 december 2022 09:19
Je trekt de lijn bij de gigantisch cataloog aan hentai, Doom Eternal, etc.?
piertje1984 @Loller17 december 2022 09:44
Nee ik ben bang dat die game dan gigantisch door de in mijn ogen grafische grens gaat.
ThanosReXXX
@piertje19847 december 2022 13:07
Maar baseer je dat op feitelijke kennis over wat er mogelijk is met shooters op de Switch, of is dat puur gebaseerd op je eigen mening en een idee wat je daar over hebt?

Om je een idee te geven van hoe goed dat soort games er, ondanks de bescheiden hardware, toch nog steeds uit kunnen zien, heb ik in deze reactie meerdere links naar zowel geschreven reviews als video reviews geplaatst, die een heel mooi overzicht geven van die mogelijkheden. Wellicht zal je dan tot de conclusie kunnen komen dat het echt wel mee valt, en lang niet zo slecht is als je schijnt te denken.

Maar goed, en met alle respect, aan de andere kant, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je toch een beetje neigt naar de categorie mensen die op internet vaak zo liefkozend aangeduid worden met de titel "graphics whore", die blijkbaar niet verder kijken naar of een game wel goed draait en er nog steeds meer dan acceptabel uit ziet, ook als die game niet per sé in 4K en op 120fps loopt, want als al niet aan die minimale vereisten voldaan wordt, dan is de game voor dat soort mensen al per definitie "slecht"... ;)
piertje1984 @ThanosReXXX7 december 2022 13:39
Ow nee zeker niet, graphics zeggen mij niet altijd wat hoor. Speel tot de dag van vandaag trouw World of Warcraft en 4k 120hz boeit me gewoonweg geen reet

Ik ben gewoon bang omdat ik COD juist wel op de ps5 en pc speel ik de overgang naar de switch gewoon beroerd trek. Zal ongetwijfel kunnen en mogen hoor, maar tis oprecht niet mijn ding. Ik zie de Nintento gewoon meer voor de Mario/Zelda/Pokemon games.

Ligt dat aan mij hell yes, is het mijn mening zeker. Is het een feit nee absoluut niet.
ThanosReXXX
@piertje19847 december 2022 13:49
Nou, gelukkig maar, dan. In dat geval ben je dan toch een normaal, realistisch mens. ;)
Overigens moet je het me maar niet al te veel kwalijk nemen, maar dan snap ik al helemaal niet wat je bedoelt met dat een CoD game door die grafische grens zou gaan (ik neem aan dat je door de ondergrens zakken bedoelt?).

Gezien wat je kunt afleiden uit de verschillende reviews van andere fps games die ik plaatste, zou je bezorgdheid daaromtrent al volledig weg genomen moeten zijn. Een CoD game is meestal vrij kleinschalig, wat betreft spelwereld, dus het zijn allemaal kleine tot middelgrote sandboxes, die met slechts minimale downgrades ook op een minder krachtig platform prima gedraaid zouden kunnen worden.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe de Metro en Sniper Elite games er op de Switch uit zien en hoe ze draaien, dan denk ik dat we daarmee een redelijk idee krijgen van hoe een CoD game het zou doen, tenzij de teams daarachter niet zo goed zijn in optimaliseren als de mensen achter al die Switch conversies, zoals bijvoorbeeld het simpelweg briljante team van PanicButton.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 27 juli 2024 20:50]

piertje1984 @ThanosReXXX7 december 2022 13:59
Ik moet eerlijk zijn dat ik je link nog niet bekeken had. Je hebt gelijk, ziet er donders netjes uit! Cod Beelden liggen qua graphics tussen Call of Duty 2 en een iets nieuwere setting in. Helemaal niet gek, ik had oprecht geen idee dat de Switch dit uberhaupt aan kon.

Hoe zeggen ze dat ook alweer, I was 38 years old when I learned ;)

Dank voor de opheldering! Fijn dat er nog mensen zijn die bereidt zijn een ander wat te leren en niet direct plat te branden!
ThanosReXXX
@piertje19847 december 2022 14:14
Graag gedaan. En nee, plat branden doe ik pas als mensen niet normaal kunnen communiceren. Sowieso vind je dat soort types gelukkig maar zelden hier op Tweakers, op de enkele eigenwijze rakker na... ;)

Overigens, als dit soort games je interesseert, kan ik je zowel de Sniper Elite als de Metro games op de Switch van harte aanbevelen. En de gratis download van Warframe is er natuurlijk ook nog steeds, en ook die is alleszins de moeite waard. Daar heb je dan wel nog flink wat opslagruimte voor nodig, maar dat hebben de meesten inmiddels wel.

Ik speel die games overigens niet alleen portable, maar ook op de TV, 55 inch, 4k LG OLED en het ziet er ook dan nog steeds heel netjes uit. :)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 27 juli 2024 20:50]

ThanosReXXX
@piertje19847 december 2022 09:41
Dat mag je natuurlijk vinden, maar shooters op een Switch, of welke andere Nintendo console dan ook, die werken prima. Sterker nog: motion controls werken regelmatig beter dan een normale controller, omdat je veel sneller kunt richten/mikken. ;)
Wolfos
@piertje19847 december 2022 09:54
Er zijn zat Call of Duty's op Nintendo platforms geweest. Zelfs op de DS.
rexxor @piertje19847 december 2022 11:52
Dit is totale onzin, waarom zou een systeem, en type spellen, niet geschikt mogen zijn voor diverse jonge en oude gamers?
Als je bijvoorbeeld denkt dat de switch te kiddy is, dat moet je ook alle kind vriendelijke games bij Playstation verwijderen.
Wolfos
@rexxor7 december 2022 15:56
Dit is totale onzin, waarom zou een systeem, en type spellen, niet geschikt mogen zijn voor diverse jonge en oude gamers?
Dat is wel iets dat speelt hoor. Sommige genres doen het veel beter op bepaalde platforms. En dat komt niet alleen omdat de besturing anders is.

Nou is CoD zo populair dat het waarschijnlijk ook op de Switch het prima doet. Microsoft zegt dat niet voor niks natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 27 juli 2024 20:50]


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