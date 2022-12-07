Microsoft wil Call of Duty naar Nintendo-consoles brengen na Activision-overname

Microsoft heeft bij monde van Xbox-topman Phil Spencer laten weten dat het zich heeft 'gecommitteerd' om Call of Duty naar Nintendo-consoles te brengen, voor een periode van tien jaar. Dit zal pas aan de orde zijn als de overname van Activision Blizzard King doorgaat.

Spencer meldt dit op Twitter en voegt daar aan toe dat deze inzet past bij het streven van Microsoft om eraan bij te dragen dat 'meer games beschikbaar komen voor meer mensen', ongeacht hun keuzes hoe ze de games te spelen. De toezegging lijkt te betekenen dat Call of Duty beschikbaar zal komen voor Nintendo en daar aanwezig zal blijven voor in ieder geval de duur van tien jaar. Het is onduidelijk om welke Call of Duty-games het zou gaan en ook worden er geen specifieke consoles genoemd, maar het zal ongetwijfeld de Nintendo Switch betreffen. Verder is onbekend hoe Nintendo hier tegenaan kijkt.

Dit streven past bij eerdere uitlatingen van Spencer waarbij hij aangaf het Minecraft-model voor zich te zien en Call of Duty ook zo te willen behandelen. Minecraft is aanwezig op ontzettend veel verschillende platforms en dat is volgens Spencer ook het voorland van Call of Duty als de overname van 69 miljard dollar doorgaat. Daarbij zei hij ook dat hij Call of Duty graag op de Switch ziet en dat de franchise aanwezig zal zijn op de PlayStation.

The New York Times suggereert dat het aanbod om Call of Duty beschikbaar te maken voor Nintendo een poging is om de Amerikaanse Federal Trade Commission te behagen. Deze toezichthouder zou donderdag tijdens een besloten sessie tegen de door Microsoft gewenste overname kunnen stemmen. Politico meldde eerder dat het waarschijnlijk is dat de FTC een rechtszaak zal beginnen om de overname te blokkeren. De bewuste vier commissieleden van deze toezichthouder zouden sceptisch staan tegenover Microsofts argumenten en bang zijn dat het bedrijf een oneerlijk voordeel zou krijgen en de concurrentie in de markt zou beperken.

Ten aanzien van de PlayStation-consoles bevestigde Microsoft onlangs dat het een aanbod heeft gedaan aan Sony om Call of Duty gedurende tien jaar beschikbaar te maken. Daarbij zouden de titels gelijktijdig uitkomen op zowel Xbox- als PlayStation-consoles. Dit aanbod werd bevestigd door Microsoft-topman Brad Smith. Hij wil met deze deal bereiken dat deze mogelijke licentieovereenkomst 'juridisch afdwingbaar is in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie'. Het is onduidelijk of Sony akkoord zou gaan met deze overeenkomst. Smith benadrukte ook dat het uitsluiten van PlayStation-consoles economisch gezien niet logisch zou zijn.