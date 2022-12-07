'Apples zelfrijdende auto krijgt toch een ontwerp met stuur en pedalen'

Er wordt al jaren van uitgegaan dat Apple over enkele jaren een zelfrijdende auto wil uitbrengen, maar het ontwerp wordt volgens bronnen minder ambitieus dan voorheen de bedoeling was. Zo zou het ontwerp zo zijn aangepast dat toch een stuur en pedalen aanwezig zijn.

Volgens bronnen die naar verluidt bekend zijn met de plannen, is het project aanzienlijk bijgesteld en wordt er nu gewerkt aan een ontwerp dat minder ver gaat wat autonomie betreft, schrijft Bloomberg. Dat betekent niet alleen dat er een stuurwiel en pedalen aanwezig zullen zijn, maar ook dat de volledig autonome capaciteiten enkel ondersteund worden op snelwegen. Een woordvoerder van Apple heeft niet gereageerd op vragen die door Bloomberg gesteld zijn.

Het project, intern bij Apple bekend als Titan, zou in de afgelopen maanden min of meer hebben stilgelegen, omdat leidinggevenden bij Apple tot het besef zijn gekomen dat de oorspronkelijke, ambitieuze visie niet haalbaar is met de huidige technologie. Volgens de bronnen is ook de releasedatum met een jaar opgeschoven en moet de auto volgens de huidige planning in 2026 uitkomen. Het gaat dan om een auto voor consumenten en dus geen voertuig voor taxidiensten.

De eerdere visie van Apple was het ontwikkelen van een auto met level 5-autonomie. Dat is het hoogste niveau en is eigenlijk nog niet binnen het bereik van autofabrikanten. Bij dit hoogste niveau kan een auto in alle omstandigheden volledig autonoom rijden en hoeft de 'bestuurder' nooit het stuur over te nemen, voor zover er bij level 5 al een stuur aanwezig is. Rijders kunnen bijvoorbeeld aan zo'n auto vragen om naar specifieke locaties te rijden, waarna de auto dat zelfstandig uitvoert.

Twee jaar geleden meldde Reuters nog dat Apple zijn zelfrijdende auto in 2024 wilde uitbrengen en dat er dan gebruik wordt gemaakt van lidar om de omgeving in kaart te brengen en de afstanden tot objecten te kunnen meten. Deze scanners zouden zijn afgeleid van de tof-sensors die Apple in 2020 in de iPad Pro en iPhone 12 Pro heeft geïntegreerd.

Naast lidar waren er ook camera's en radar voorzien, een combinatie die veel autofabrikanten toepassen voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's; alleen Tesla zet in op camera's als de enige sensors. Voor het verwerken van al die data werd gedacht aan een computersysteem in de auto met de codenaam Denali. De prestaties zouden gelijk zijn aan vier van de hoogst gepositioneerde Mac-processors. Deze chip voor de zelfrijdende auto is naar verluidt al bijna klaar voor productie, maar het kan dat er een minder geavanceerde versie zal worden gebruikt nu de mate van autonomie ook lijkt te worden teruggeschroefd.