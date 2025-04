Gerucht: Apple schrapt dure Mac Pro-variant met twee 'M2 Ultra'-socs aan elkaar

Apple zou de duurste variant van zijn aankomende Mac Pro-desktop hebben geschrapt. De duurste Mac Pro zou twee 'M2 Ultra'-socs aan elkaar hebben, maar de prijs voor de desktop zou dan mogelijk uitkomen rond tienduizend dollar.

De Mac Pro stond in eerste instantie op de rol voor een release met een variant op de M1-soc, maar Apple heeft dat plan geschrapt, claimt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Momenteel is er alleen nog een M2 en geen 'M2 Pro', 'M2 Max' en 'M2 Ultra'. Die M2 zit onder meer in diverse modellen MacBooks en in de nieuwste iPad Pro.

Van de M1 zijn er wel Pro-, Max- en Ultra-varianten. Die zitten onder meer in de MacBook Pro-modellen met 14" en 16"-schermen, terwijl de M1 Ultra te vinden is als variant in de Mac Studio-desktop. De M1 Ultra is twee M1 Max-socs aan elkaar. De soc in de duurste Mac Pro's zou vier M2 Max-socs aan elkaar zijn. Dat is duur en complex om te produceren, terwijl weinig klanten het geld zouden over hebben voor een computer die in de basisconfiguratie richting 10.000 dollar gaat.

De Mac Pro had dit jaar moeten uitkomen. Apple had gezegd dat alle Macs binnen twee jaar op M-socs zouden moeten lopen. Bovendien hintte het bedrijf in maart naar een snelle release van de Mac Pro bij de aankondiging van de Mac Studio. De nieuwe Mac Pro zou net als de voorgaande versie uitbreidbaar geheugen en uitbreidbare opslag hebben. Dat hebben andere Mac-producten niet.

De productie zou bovendien buiten China plaatsvinden. Ook dat is een reden voor het uitstel. De productie van de onderdelen van de Mac Pro vindt plaats in China, waarna het in elkaar schroeven voor de Amerikaanse markt gebeurt in Texas. Dat zal niet langer het geval zijn. In welk Aziatisch land de productie dan zal plaatsvinden, is onbekend.