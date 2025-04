KPN-klanten met vast internet via 4G ervaren 's avonds lage upload en hoge ping

KPN-klanten in het buitengebied in Nederland die gebruikmaken van vast internet deels of helemaal via 4G hebben al avonden achter elkaar te maken met lage uploadsnelheden en hoge pings. KPN erkent het probleem, maar weet nog niet waar het aan ligt.

Update, 21.00 uur: Ondertussen meldt KPN dat het probleem verholpen is met een update. Het originele bericht volgt hieronder.

Klanten met de dienst Snel Internet Buitengebied en een 4G-modem voor vast internet rapporteren 's avonds uploadsnelheden van 0,1Mbit/s tot 0,5Mbit/s, terwijl de ping oploopt tot meer dan 1000ms en in sommige gevallen nog hoger. De internetverbinding is daardoor onbruikbaar voor veel toepassingen, zeggen klanten.

De problemen doen zich voor bij klanten die afhankelijk zijn van de verbinding die loopt via een combinatie van DSL en 4G. Door die combinatie moeten zij ondanks dat ze voor DSL ver van de wijkcentrale zitten en dus lage snelheden halen toch snel kunnen internetten. Het is onduidelijk wat er mis is waardoor het nu al avonden lang in de avond niet werkt. In de nacht en overdag speelt het probleem niet of minder.

Het probleem begon vier dagen geleden en houdt nog steeds aan. In een reactie op het forum van de eigen site zegt een moderator van KPN dat de provider de meldingen heeft gezien. "We hebben de verzamelde voorbeelden doorgezet naar de juiste partij. Die onderzoekt wat er aan de hand is en lost het op zodra duidelijk is wat er stuk is." Daarmee is er nog geen oplossing in zicht. "Wel nemen we de storing serieus en laten we het hier weten zodra er meer informatie is. "