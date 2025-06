Bloomberg: Apple brengt nieuwe MacBook Pro en Mac mini begin 2023 uit

Apple komt dit jaar niet meer met nieuwe Mac-apparaten. Dat stelt Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Het bedrijf zou nu van plan zijn de nieuwe MacBook Pro en Mac mini begin 2023 uit te brengen. Eerder was de verwachting dat deze dit jaar zouden verschijnen.

Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple heeft besloten om tot volgend jaar te wachten met het aankondigen van nieuwe Mac-producten. Dat is inclusief nieuwe MacBook Pro 14"- en 16"-modellen met een M2-soc, die deze maand nog verwacht werden. Naast de nieuwe MacBooks werd eind dit jaar ook een bijgewerkte Mac mini met M2-chip verwacht.

Bronnen vertellen aan de insider dat Apple nu van plan is om zijn nieuwe Mac-modellen in het eerste kwartaal van volgend jaar uit te brengen. De release van Apples nieuwe Macs zou daarmee samenvallen met de release van macOS Ventura 13.3 en iOS 16.3. Gurman speculeert dat de nieuwe Mac-producten in de eerste helft van maart verschijnen, omdat het bedrijf in januari en februari zelden nieuwe producten uitbrengt.

Apple hintte onlangs al dat het bedrijf dit jaar geen nieuwe producten meer introduceert. Bij de presentatie van Apples kwartaalcijfers zei ceo Tim Cook kort geleden tegen aandeelhouders dat Apples productline-up 'vaststaat' in aanloop naar de feestdagen. Cfo Luca Maestri zei daarnaast dat de omzet uit Macs dit kwartaal zou terugvallen ten opzichte van vorig jaar, omdat het bedrijf een jaar geleden profijt had van zijn nieuwe MacBook Pro's. Daarmee leek de topman te suggereren dat Apple dit jaar geen extra omzet uit nieuwe producten verwacht.

De huidige MacBook Pro 14" en 16" uit 2021