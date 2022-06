Gurman: Mac Pro krijgt M2 Ultra- en M2 Extreme-chips

Apple brengt volgens insider Mark Gurman tussen de herfst van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar tal van nieuwe producten uit met M2-socs. Zo zou er onder andere een nieuwe Mac Pro verschijnen, met M2 Ultra- en M2 Extreme-chips.

Volgens Gurman komen er Mac mini's met de M2 en M2 Pro en verschijnen er nieuwe versies van de MacBook Pro 14" en 16" met de M2 Pro en M2 Max. Ook de headset voor VR en AR, die Apple naar verluidt begin 2023 aankondigt, zou voorzien zijn van een M2-soc. Gurman meldt verder dat deze bril 16GB aan ram krijgt.

Nieuwe uitvoeringen van de Mac Pro-desktop zou voorzien zijn van de M2 Ultra en de M2 Extreme. Momenteel heeft Apple nog geen Extreme-variant van een M-soc in zijn assortiment. De M1 Ultra bestaat in feite uit twee aan elkaar gekoppelde M1 Max-chips. Mogelijk is de M2 Extreme een combinatie van twee Ultra-varianten.

Gurman spreekt over een 'stortvloed aan nieuwe Apple-producten' die vanaf dit najaar tot de eerste helft van volgend jaar verschijnen. Wanneer de vernieuwde Macs precies uitkomen, geeft hij niet aan. De Apple-insider stelt echter dat het bedrijf ook werkt aan een M3-soc, die volgend jaar verschijnt in een nieuwe MacBook Air 13", MacBook Air 15", iMac en mogelijk een nieuwe 12"-laptop.

Als Apple vanaf volgend jaar producten met de M3-soc uitbrengt, lijkt het aannemelijk dat veel van de producten die een M2-soc krijgen, dit jaar worden aangekondigd. Volgens Gurman geldt dat in ieder geval voor nieuwe iPad Pro-modellen van 11" en 12,9", die krijgen ook de M2-soc, de Stage Manager-functie en komen dit jaar uit. Apple zou daarnaast plannen hebben voor een grotere iPad van 14" of 15" 'in de komende twee jaar'.

Verder zegt Gurman dat er een nieuwe Apple TV-settopbox op komst is, met een A14-soc en een gigabyte extra geheugen. De huidige versie heeft een A12-soc en 3GB ram. Volgend jaar zou Apple een nieuwe HomePod uitbrengen, met een vernieuwd schermpje aan de bovenkant en 'misschien' met multitouchfunctionaliteit. Ook verwacht Gurman nieuwe AirPods Pro, met vernieuwde chips en 'hogere audiokwaliteit'.