Riot Games gaat spraakcommunicatie in Valorant beluisteren bij 'storend gedrag'

Riot Games gaat de spraakcommunicatie in zijn game Valorant beluisteren als er meldingen komen over 'storend gedrag'. De ontwikkelaar wil dat automatiseren door een taalmodel te trainen dat dergelijk gedrag kan herkennen. Later dit jaar moet dat als bèta live gaan.

Vanaf 13 juli begint Riot Games met een test in Noord-Amerika, met de Engelse taal. Die test is bedoeld om het taalmodel te trainen en 'om de techniek goed werkend te krijgen' voor de start van de bèta later dit jaar.

Tijdens de test wordt de methode nog niet gebruikt om conclusies te trekken over misdragingen van spelers in de voicechat. Het bedrijf zegt dat het eerst zeker moet zijn van de efficiëntie van de tool en dat valse positieven en negatieven herkend moeten kunnen worden.

Eind april heeft Riot Games de voorwaarden van Valorant al aangepast. Daarin staat dat het bedrijf spraakcommunicatie opneemt als er een rapport voor storend gedrag wordt ingediend. Aan de hand van die opname wil het bedrijf eventueel acties ondernemen. De opnames worden volgens het bedrijf verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor de beoordeling.