Bloomberg: Apple komt in 2023 met 15"-MacBook Air en werkt aan 12"-laptop

Apple brengt mogelijk een 15"-MacBook Air uit in 2023. Het gaat om een grotere versie van de onlangs aangekondigde MacBook Air met M2-soc. Daarnaast werkt het bedrijf naar verluidt aan een nieuwe 12"-laptop waarvan de specificaties nog onbekend zijn.

De grotere 15"-MacBook Air verschijnt niet eerder dan in de lente van 2023, stelt techjournalist Mark Gurman op basis van ingewijden. Het is voor het eerst dat er een 15"-variant van de MacBook Air zou verschijnen. Ook komt er mogelijk voor het eerst sinds de 12"-MacBook uit 2019 een laptop van Apple met hetzelfde formaat. Deze kleinere laptop wordt aan het eind van 2023 of het begin van 2024 verwacht. Het is niet duidelijk of het om een instapmodel gaat of dat het apparaat uitgebreidere specificaties heeft.

Volgens Bloomberg is het komende 15"-model een grotere versie van de 13,6"-MacBook Air die Apple eerder deze week aankondigde tijdens de WWDC. Ook werd er een nieuwe 13"-MacBook Pro geïntroduceerd. Deze laptops beschikken beide over Apples nieuwe M2-soc, de opvolger van de M1-soc.

Later dit jaar verschijnen naar verluidt ook nieuwe MacBook Pro's met M2 Pro- en M2 Max-socs. Bloomberg meldt dat de release ook naar begin 2023 kan verschuiven. Het gaat hierbij opnieuw om 14"- en 16"-modellen, die op de snellere socs na niet veel zullen verschillen van de huidige line-up. Daarnaast werkt Apple volgens Bloomberg al aan een M3-soc, evenals nieuwe versies van de Mac mini en Mac Pro.