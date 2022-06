Roguelite-shooter Witchfire komt eind dit jaar uit in Early Access

Ontwikkelaar The Astronauts, bekend van The Vanishing of Ethan Carter, wil in het vierde kwartaal van dit jaar zijn volgende game uitbrengen in Early Access. Dat zal gebeuren in de Epic Games Store, maar later komt het spel ook naar andere platforms.

Witchfire is volgens de makers een fps-roguelite 'voor mensen die een hekel hebben aan roguelites'. De makers beloven uitdagende, maar bevredigende gameplay, met verschillende manieren om te winnen. Door het spel in Early Access uit te brengen willen de makers de community betrekken bij de ontwikkeling. Het plan is om in het vierde kwartaal een versie beschikbaar te stellen, maar dat zal alleen gebeuren als het team daar tegen die tijd tevreden over is.

The Astronauts werkt naar eigen zeggen al sinds 2007 samen met Epic en kiest voor de Epic Games Store als platform voor de Early Access-versie. Uiteindelijk moet het spel ook naar andere platforms komen, maar welke dat zijn, is nog niet bekend.

Witchfire gaat over een oorlog tegen heksen. Spelers krijgen de beschikking over vuurwapens en 'verboden heidense magie' om de strijd in hun voordeel te beslechten. Het spel is bedacht door ontwikkelaars die eerder betrokken waren bij Painkiller en Bulletstorm.