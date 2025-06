Gerucht: Apple brengt MacBook Air met 15,5"-scherm in april uit

Apple brengt mogelijk begin april zijn eerste MacBook Air met een 15,5"-scherm uit. Dat meldt Display Supply Chain Consultants-analist Ross Young. De analist zegt dat de schermen voor deze laptop inmiddels geproduceerd worden.

Ross Young schrijft in een tweet voor zijn abonnees dat Apple deze maand is begonnen met de massaproductie van MacBook Air-schermen van 15,5". Volgens hem komen de laptops naar verwachting begin april beschikbaar. Een aankondiging en preorders zouden eerder al kunnen plaatsvinden, merkt ook MacRumors op. Young deelde in het verleden regelmatig correcte informatie over de release en schermspecificaties van onaangekondigde Apple-hardware.

Apple houdt regelmatig in de lente een evenement waar het nieuwe hardware aankondigt. Vorig jaar kondigde de techgigant op 8 maart bijvoorbeeld zijn Mac Studio en een nieuwe iPad Air aan. Het jaar daarvoor introduceerde het bedrijf eind april onder meer een nieuwe iMac en iPad Pro. Mogelijk komt het bedrijf dit jaar tijdens een lentepresentatie dan ook onder meer met een 15"-MacBook Air, hoewel Young dat niet bevestigt.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een MacBook Air met 15"-scherm. Ross Young berichtte daar begin vorig jaar al over. TF Securities-analist Ming-Chi Kuo onderschreef dat bericht toen, maar hij stelde dat de laptop pas later in 2023 zou verschijnen. Bloomberg zei in juni ook dat Apple met een MacBook Air 15" zou komen, die 'niet eerder dan in de lente van 2023' zou verschijnen.

Het zou de eerste keer zijn dat Apple een MacBook Air met die schermgrootte uitbrengt. Tot op heden kwamen dergelijke laptopmodellen alleen uit met kleinere displays. Over de concrete specificaties van de MacBook Air 15" is verder nog weinig bekend. Mogelijk krijgt de laptop een M2-chip, maar dat is nog niet bevestigd.