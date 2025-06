Forum Standaardisatie start consultatie voor security.txt-plicht bij overheid

Het Forum Standaardisatie is een consultatie gestart voor breder gebruik van de security.txt-standaard bij overheden. Het Forum wil onderzoeken of Nederlandse overheidsinstellingen verplicht de securitycontactinformatie moeten opnemen onder het 'Pas toe of leg uit'-principe.

Het standaardisatieplatform van de Nederlandse overheid heeft de consultatie inmiddels online gezet. Die loopt nog door tot 12 maart. Volgens het Forum kan security.txt 'bijdragen aan een veiliger internet doordat meldingen over kwetsbaarheden in een dienst of systeem sneller terechtkomen bij de juiste personen binnen een organisatie'. Daardoor zouden zulke meldingen sneller worden opgepakt en afgehandeld. Het Forum sprak met verschillende experts die adviseren om de standaard te verplichten.

Dat verplichten zou via een 'Pas toe of leg uit'-beleid gaan. Die standaard verplicht Nederlandse overheden, zoals de Rijksoverheid, provincies en gemeenten, en semipublieke instellingen om bepaalde principes toe te passen, tenzij ze een goede reden hebben om dat niet te doen, die ook door de instantie duidelijk wordt uitgelegd.

Security.txt is een relatief nieuwe internetstandaard voor responsible disclosure. Het is een online tekstbestand waarin staat wat securityonderzoekers moeten doen wanneer ze een kwetsbaarheid willen melden. De standaard schrijft voor waar die tekst moet staan, op welke manier de informatie is opgesteld en welke informatie er in het bestand moet staan. Vorig jaar werd de standaard aangenomen als officiële RFC-draft. Tweakers sprak later met de bedenker van de standaard over zijn motivatie en wat de standaard moet bewerkstelligen.