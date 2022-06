DTC waarschuwde in jaar tijd 1700 Nederlandse bedrijven voor cyberdreiging

Overheidsorgaan Digital Trust Center heeft sinds juni 2021 ruim 1700 bedrijven gewaarschuwd voor ernstige cyberdreigingen of -kwetsbaarheden. Er waren 46 verschillende incidenten waarbij bedrijven werden gewaarschuwd. Het overgrote merendeel van de waarschuwingen was in 2022.

Vorig jaar waarschuwde het DTC 361 bedrijven, ruim 1000 minder dan de 1378 bedrijven die het DTC dit jaar tot 15 juni heeft gewaarschuwd. Het DTC geeft niet concreet aan waar dit verschil door komt, al zegt het overheidsorgaan wel met verschillende pilots meer bedrijven te willen inlichten. Zo waarschuwt het DTC sinds augustus ook niet-vitale bedrijven.

Het gros van de waarschuwingen draaide om kwetsbaarheden als beveiligingslekken, configuratiefouten en gestolen inloggegevens bij apparaten of software. Een recent voorbeeld is een fout in Atlassian Confluence. Bedrijven worden telefonisch of per mail gewaarschuwd voor deze kwetsbaarheden. Naast een melding over de kwetsbaarheid, geeft het DTC aan welke acties bedrijven kunnen ondernemen. Zo wil het DTC bijvoorbeeld ransomwareaanvallen en diefstal van bedrijfsgegevens voorkomen.

Het DTC is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en onderzoekt de cyberdreigingen niet zelf. In plaats daarvan krijgt de organisatie meldingen van andere organisaties en cyberonderzoekers. Het overheidsorgaan bepaalt of deze meldingen ernstig zijn voor Nederlandse bedrijven. Als de meldingen inderdaad ernstig zijn, worden bedrijven gewaarschuwd.

Naast het actief waarschuwen, werkt het DTC aan een pilot met een geautomatiseerd waarschuwingssysteem waarbij bedrijven kunnen aansluiten. Inmiddels hebben 57 bedrijven zich hierbij aangesloten, waarvan 32 sinds afgelopen oktober zijn gewaarschuwd met 182 meldingen. Het verkrijgen en actualiseren van de benodigde bedrijfsinformatie is echter 'zeer arbeidsintensief', waardoor het DTC wil kijken naar 'mogelijk efficiëntere distributiemodellen'. Een mogelijke oplossing hiervoor is security.txt, waar het DTC dan ook op inzet. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hoe het DTC en het NCSC bedrijven waarschuwen.