Overheid NL komt met centraal loket voor melden cyberaanvallen en kwetsbaarheden

Drie Nederlandse overheidsorganisaties openen een gezamenlijk loket waar onderzoekers en ethische hackers informatie kunnen delen over cyberaanvallen en kwetsbaarheden. Het gaat om een loket voor het NCSC, het Csirt-DSP en het Digital Trust Center.

Via het gezamenlijke loket kunnen beveiligingsonderzoekers, ethische hackers en andere partners informatie over 'cyberdreigingen en incidenten' delen. Dat loket wordt ondergebracht bij het Nationaal Cyber Security Centrum en is bereikbaar via cert@ncsc.nl, meldt de overheidsorganisatie. Het NCSC beoordeelt de kwaliteit van de meldingen die daar binnenkomen aan de hand van verschillende criteria. Vervolgens worden ze eventueel doorgespeeld naar de twee andere cybersecurityorganisaties van de overheid: het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten en het Digital Trust Center. De melding gaat dan naar de instantie waarvoor dat nuttig is. Zo kan het DTC zich richten op kleinere bedrijven.

Vanaf eind 2025 gaan de NCSC, het Csirt-DSP en het DTC nauwer samenwerken. De drie overheidsorganisaties beginnen vanaf dan een gezamenlijke dienst waarmee doelwitten en slachtoffers van cyberaanvallen worden gewaarschuwd. De drie cybersecurityorganisaties doen dat momenteel alle drie zelfstandig en voor verschillende doelgroepen; het NCSC waarschuwt vitale bedrijven, de rijksoverheid en schakelorganisaties voor kwetsbaarheden en cyberdreigingen. Het Csirt-DSP doet dat voor digitale dienstverleners en het DTC waarschuwt 'de rest van het Nederlandse bedrijfsleven'. Vanaf eind 2025 worden waarschuwingen dus vanuit één afzender verstuurd.

Het nieuwe loket en de gezamenlijke waarschuwingsdienst vallen onder eerdere plannen van de Nederlandse overheid. De regering meldde vorig jaar al dat de drie cybersecurityorganisaties op termijn worden samengevoegd.