X Social Media klaagt het voormalige Twitter aan wegens inbreuk handelsmerk

X Social Media, een Amerikaans marketingbedrijf, klaagt het voormalige Twitter aan. Het socialemediaplatform, dat tegenwoordig X heet, maakt volgens dat bedrijf inbreuk op zijn handelsmerken. X Social Media stelt dat de Twitter-rebrand tot verwarring leidt bij zijn klanten.

X Social Media heeft de rechtszaak tegen het voormalige Twitter deze week ingediend bij een rechtbank in Florida, schrijft Reuters. Het marketingbedrijf eist dat het socialemediaplatform stopt met het gebruik van de naam X en vraagt daarnaast een onbekende schadevergoeding. Het bedrijf zegt dat de rebrand van Twitter naar X tot verwarring leidt bij zijn klanten en claimt dat het al omzet heeft misgelopen vanwege de rebrand van Twitter naar X, die eind juli werd aangekondigd door eigenaar Elon Musk.

X Social Media is een marketingbedrijf dat zich richt op advertenties rondom massaclaims van consumenten, vooral via Instagram en Facebook. Het bedrijf werd in 2015 opgericht om inwoners van de 'pannensteel' van Florida in contact te brengen met advocaten rondom de Deepwater Horizon-olieramp in de Golf van Mexico. X Social Media gebruikt zijn naam naar eigen zeggen sinds 2016 en heeft de naam geregistreerd als handelsmerk. Eerder bleek al dat honderden bedrijven handelsmerken met daarin de letter X hebben, waaronder Meta en Microsoft.