Apple stopt reparaties eerste generatie Apple Watch uit 2015

Apple heeft zijn eerste generatie Apple Watch uit 2015 als 'obsolete' gemarkeerd. Daarmee worden die smartwatches niet langer fysiek gerepareerd of vervangen door het bedrijf. De eerste generatie Apple Watch kreeg sinds 2018 al geen software-updates meer.

Apple zou de eerste generatie Watch op 30 september hebben toegevoegd aan zijn lijst met verouderde producten, blijkt uit een interne memo die in handen is van MacRumors. Daarmee biedt Apple niet langer onderdelen, reparaties of vervanging voor die smartwatches aan in zijn Apple Stores of via Apple Authorized-reparatiewinkels. Dat geldt voor de 38mm- en 42mm-varianten van de eerste Apple Watch, de Hermès-uitgaven en de Edition-versies. Laatstgenoemde varianten hadden een behuizing van 18-karaats goud en werden verkocht vanaf 11.000 euro.

De eerste Apple Watch verscheen in 2015. De smartwatch ontving sinds 2018 al geen software-updates meer; watchOS 4.3.2 was de laatste versie die werd uitgebracht voor de eerste generatie Apple Watches.

De eerste generatie Apple Watch uit 2015