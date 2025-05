'Apple stelt Watch Ultra met microleddisplay weer uit, nu tot 2026'

Apple heeft de Apple Watch Ultra met een microleddisplay naar verluidt opnieuw uitgesteld vanwege productieproblemen. Het horloge zou nu op zijn vroegst begin 2026 op de markt komen.

De productie van microledschermen zou vooralsnog te duur zijn en dat probleem is voorlopig niet opgelost, schrijft The Elec op basis van informatie van TrendForce. Oorspronkelijk werd verwacht dat er ergens in 2024 een Apple Watch Ultra met een microledscherm op de markt zou komen. Dat zou uitgesteld zijn tot de tweede helft van 2025 en nu dus tot begin 2026. Voor de microledschermen ontwikkelt Apple een eigen technologie, die vooralsnog in een vroeg stadium zou verkeren.