Bloomberg: Apple wil vanaf 2024 eigen microledschermen gebruiken in apparaten

Apple is van plan om vanaf 2024 eigen microledschermen gaan gebruiken in mobiele apparaten. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van eigen bronnen. Apple wil daarmee minder afhankelijk worden van leveranciers als Samsung en LG.

Apple zou eind 2024 zijn meest high-end Apple Watch-modellen willen voorzien van een eigen scherm, schrijft Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Apple. De duurste smartwatches van Apple zouden daarmee volgend jaar een microleddisplay krijgen, waar die momenteel een oledpaneel hebben. Bronnen melden echter aan Gurman dat de release hiervan een jaar kan opschuiven. De techgigant zou ook van plan zijn om zelfgemaakte microledschermen later naar andere apparaten te brengen, waaronder iPhones, hoewel dat volgens Bloomberg nog jaren kan duren.

Apple produceert momenteel een klein aantal schermen voor testdoeleinden. Het bedrijf doet dat volgens Gurman in een eigen fabriek van 7560 vierkante meter nabij zijn hoofdkantoor in Cupertino, Californië. Het bedrijf heeft de schermen zelf ontwikkeld en een eigen productieproces uitgewerkt, hoewel de massaproductie vermoedelijk wordt uitbesteed aan een externe leverancier.

De techgigant zou al jarenlang aan de gang zijn; Gurman schreef in 2018 voor het eerst dat het bedrijf eigen microledschermen wil gaan maken. Het bedrijf nam in 2014 microled-start-up LuxVue over. Het schermproject wordt geleid door Wei Chen, die de displaygroep draait binnen Apples hardwaredivisie. Apple zou inmiddels begonnen zijn met het testen van zijn microledschermen op een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Het microledscherm in kwestie moet een hogere helderheid, betere kleurweergave en betere kijkhoeken bieden ten opzichte van het oledscherm in de huidige Apple Watch Ultra.

Het bedrijf wil met zijn eigen schermen minder afhankelijk worden van de ontwerpen van andere bedrijven. De huidige schermen van het bedrijf worden geproduceerd door leveranciers als Samsung en LG. Met eigen schermen zou het bedrijf meer controle krijgen over het ontwerp en de features van zijn producten. Apple werkt om diezelfde reden al langer om belangrijke componenten zoveel mogelijk zelf te ontwerpen. De fabrikant verving eerder de Intel-cpu's in zijn Mac-producten door eigen chipontwerpenen en is naar verluidt ook van plan om vanaf 2025 zijn eigen bluetooth- en wifichips te gaan gebruiken in zijn iPhones.