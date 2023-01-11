Bloomberg: Apple wil vanaf 2024 eigen microledschermen gebruiken in apparaten

Apple is van plan om vanaf 2024 eigen microledschermen gaan gebruiken in mobiele apparaten. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van eigen bronnen. Apple wil daarmee minder afhankelijk worden van leveranciers als Samsung en LG.

Apple zou eind 2024 zijn meest high-end Apple Watch-modellen willen voorzien van een eigen scherm, schrijft Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen Apple. De duurste smartwatches van Apple zouden daarmee volgend jaar een microleddisplay krijgen, waar die momenteel een oledpaneel hebben. Bronnen melden echter aan Gurman dat de release hiervan een jaar kan opschuiven. De techgigant zou ook van plan zijn om zelfgemaakte microledschermen later naar andere apparaten te brengen, waaronder iPhones, hoewel dat volgens Bloomberg nog jaren kan duren.

Apple produceert momenteel een klein aantal schermen voor testdoeleinden. Het bedrijf doet dat volgens Gurman in een eigen fabriek van 7560 vierkante meter nabij zijn hoofdkantoor in Cupertino, Californië. Het bedrijf heeft de schermen zelf ontwikkeld en een eigen productieproces uitgewerkt, hoewel de massaproductie vermoedelijk wordt uitbesteed aan een externe leverancier.

De techgigant zou al jarenlang aan de gang zijn; Gurman schreef in 2018 voor het eerst dat het bedrijf eigen microledschermen wil gaan maken. Het bedrijf nam in 2014 microled-start-up LuxVue over. Het schermproject wordt geleid door Wei Chen, die de displaygroep draait binnen Apples hardwaredivisie. Apple zou inmiddels begonnen zijn met het testen van zijn microledschermen op een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Het microledscherm in kwestie moet een hogere helderheid, betere kleurweergave en betere kijkhoeken bieden ten opzichte van het oledscherm in de huidige Apple Watch Ultra.

Het bedrijf wil met zijn eigen schermen minder afhankelijk worden van de ontwerpen van andere bedrijven. De huidige schermen van het bedrijf worden geproduceerd door leveranciers als Samsung en LG. Met eigen schermen zou het bedrijf meer controle krijgen over het ontwerp en de features van zijn producten. Apple werkt om diezelfde reden al langer om belangrijke componenten zoveel mogelijk zelf te ontwerpen. De fabrikant verving eerder de Intel-cpu's in zijn Mac-producten door eigen chipontwerpenen en is naar verluidt ook van plan om vanaf 2025 zijn eigen bluetooth- en wifichips te gaan gebruiken in zijn iPhones.

Apple Watch Ultra
De Apple Watch Ultra, die momenteel nog een oledscherm heeft

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-01-2023 07:44 71

11-01-2023 • 07:44

71

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Reacties (71)

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machiel 11 januari 2023 08:38
Beetje apart dat ze nu nog voor micro-led kiezen, is dat niet een beetje een transitie-technologie naar OLED en mini-led?

Edit: Oh, ik haal mini-led en micro-led door elkaar

[Reactie gewijzigd door machiel op 24 juli 2024 03:59]

NovapaX @machiel11 januari 2023 09:13
juist niet.
review: De heilige graal van televisietechniek - Samsung zet flink in op micr...
jcbvm @machiel11 januari 2023 09:46
In tegendeel, microled wordt meer gezien als de opvolger/vervanger van oled. Microled kan vele malen feller schijnen dan oled en dus optisch voor meer contrast zorgen. Daarnaast zal microled ook langer meegaan dan oled.
Ryan1981 @jcbvm12 januari 2023 10:15
Nou lees ik dat oled oneindig contrast heeft omdat pixel helemaal uit kan dus meer contrast lijkt me niet mogelijk dan? Ik vraag me ook af wat het dynamisch bereik van het oog is voordat je iris in moet grijpen. M.a.w. zou het contrast van oled al meer dan toerijkend zijn. Microled is wel feller dus kan in lichtere omgeving tot beter beeld lijden. Ik hoorde wel dat microled veel energie gebruikt dus de keuze voor een smartwatch lijkt mij dan weer minder logisch.
jcbvm @Ryan198112 januari 2023 15:55
Hoe feller iets kan hoe meer verschil je in helderheid kunt creëren en dus optisch meer contrast kunt creëren.
Blokker_1999
@machiel11 januari 2023 09:50
mini LED is een LCD techniek waarbij de backlight door enorm veel kleine LEDs wordt gedaan om betere local dimming te krijgen. Bij micro LED is elke pixel een eigen LED. Het is dus micro LED wat vandaag mogelijks de toekomst is van schermen, als je ze betrouwbaar en goedkoop genoeg kunt fabriceren.
PacinoAllstars 11 januari 2023 08:02
Dit lijkt een slimme zet te zijn. Door zelf schermen te ontwikkelen en te produceren, kan Apple afhankelijkheid van externe leveranciers verminderen en meer controle krijgen over het ontwerp en de features van zijn producten. Dit zou kostenbesparingen kunnen opleveren en kan leiden tot een technologische voorsprong in vergelijking met concurrenten. Bovendien geeft het de flexibiliteit om innovatie te stimuleren en unieke producten te ontwikkelen. Ook kan dit een manier zijn om privacy en gegevensbeveiliging te verhogen door de controle over de schermtechnologie.
Rob Coops @PacinoAllstars11 januari 2023 08:25
En toch is er ook een groot risico, wat als, zoals we jaren geleden zagen bij de chips die Mac's gebruikte, de markt een andere kant op gaat. Kan Apple dan mee komen? Op het moment wel men heeft het geld er voor en kan het zich veroorloven de markt voor te blijven maar zoals we eerder gezien hebben bij Apple kan een verkeerde leider voor een groot probleem zorgen en kunnen de inkomsten snel dalen. Op zo'n moment is alles zelf doen een groot risico.

Wat betreft privacy en gegevensbescherming, ja het is helemaal waar dat de meeste informatie die door onbevoegde wordt ingezien van een scherm gelezen wordt tegenwoordig maar hoe zelf een scherm maken Apple kan helpen dit te voorkomen zie ik niet helemaal.

Het idee achter micro led is leuk maar het is een patent weg van totale onmogelijkheid voor iedereen anders dan de patent houder een beetje zo als we zien met OLED dat eigenlijk alleen door LG gemaakt kan worden op formaten groter dan die van de mobiele telefoon.
Ik hoop dat Apple niet de geen is die dat patent weet te claimen omdat Apple nu niet bepaald bekend staat om haar makkelijke beleid richting concurrenten of haar bereidheid voor andere te produceren.
bzzzt
@Rob Coops11 januari 2023 08:43
En toch is er ook een groot risico, wat als, zoals we jaren geleden zagen bij de chips die Mac's gebruikte, de markt een andere kant op gaat. Kan Apple dan mee komen? Op het moment wel men heeft het geld er voor en kan het zich veroorloven de markt voor te blijven maar zoals we eerder gezien hebben bij Apple kan een verkeerde leider voor een groot probleem zorgen en kunnen de inkomsten snel dalen. Op zo'n moment is alles zelf doen een groot risico.
De vraag is of de markt voor schermen nog wel ergens heen gaat. Afgaande op de CES artikelen kunnen we komend jaar marginale verbeteringen verwachten. Mijn vermoeden is dat we ondertussen wel zo'n beetje de piek gehaald hebben wat betreft het projecteren van plaatjes op een kleurenschermpje. (hoop dat ik het fout heb, maar ik word niet opgewonden van 20% meer helderheid die ik in eerste instantie al meer dan genoeg vond)
Het is ook allerminst duidelijk wat de opvolger van 'het scherm' wordt: VR? Matrix-stijl implanteerbare poort? :) Wat me wel duidelijk is is dat die opvolgers nog een lange weg te gaan hebben. In de tussentijd kan Apple gewoon cashen op hun investering.
Het idee achter micro led is leuk maar het is een patent weg van totale onmogelijkheid voor iedereen anders dan de patent houder een beetje zo als we zien met OLED dat eigenlijk alleen door LG gemaakt kan worden op formaten groter dan die van de mobiele telefoon.
Het hele idee van het patentsysteem is dat patenten onder "reasonable and non-discriminatory" voorwaarden aan de rest van de wereld beschikbaar worden gesteld en daarmee juist de concurrentie verbeteren. Volgens mij timmert Samsung met QD-OLED TV's ondertussen ook aardig aan de weg en is het grootste obstakel vooral dat partijen die massaal geïnvesteerd hebben in LCD daar liever niet te hard op afschrijven...
Blokker_1999
@bzzzt11 januari 2023 09:47
Er blijven altijd innovaties komen. Zowel op bestaande technologie, zoals OLED, als op nieuwe technologie, zoals nu met micro LED. Of micro LED de volgende grote technologie gaat worden? Dat is nog afwachten. Jaren terug dachten we hetzelfde van SED, maar dat heeft Canon uiteindelijk ook nooit gecommercialiseerd gekregen.
Immanent Ike @Blokker_199911 januari 2023 10:09
Het gaat erom of de innovaties nog significante verbeteringen meebrengen. Ik heb bijvoorbeeld niet het idee dat de kijkhoek of helderheid van moderne e watches of smartphones nog iets ten wensen overlaten. Ook de kleurweergave is al jaren heel goed. Natuurlijk zal je als je graag fotografeert misschien blij zijn als de schermen nog verder worden verbeterd maar het gros van de mensen gaat het verschil niet zien.
bzzzt
@Immanent Ike11 januari 2023 10:43
Dat punt dus: full HD schermen waren voor veel menzen al scherp genoeg - ik prefereer hogere scherpte maar verbaas me over de hoeveelheid mensen die dat niet als een voordeel zien of beter gezegd: domweg het verschil niet zien. Kleurweergave is zelfs op goedkope IPS panelen uitstekend te noemen vergeleken met waar we genoegen mee namen net na de introductie van platte schermen.
Natuurlijk kan het allemaal nog net een tandje beter, mooier, groter maar ik zie geen fundamentele verandering en aangezien we allemaal al decennia beeldschermen gebruiken denk ik ook niet dat de beeldschermen die we op dit moment gebruiken binnen 10 jaar vervangen zijn door iets compleet anders.
Rob Coops @bzzzt11 januari 2023 11:31
Het hele idee van het patentsysteem is dat patenten onder "reasonable and non-discriminatory" voorwaarden aan de rest van de wereld beschikbaar worden gesteld en daarmee juist de concurrentie verbeteren. Volgens mij timmert Samsung met QD-OLED TV's ondertussen ook aardig aan de weg en is het grootste obstakel vooral dat partijen die massaal geïnvesteerd hebben in LCD daar liever niet te hard op afschrijven...
QD OLED is niets anders dan een oplossing om niet de door LG gepatenteerde OLED techniek te hoeven gebruiken. De reden dat alleen LG grote OLED panelen maakte tot Samsung eindelijk hun QD OLED op de markt konden brengen is niets anders dan een patent.
De door jouw aangehaalde "reasonable and non-discriminatory" voorwaarden gelden alleen voor situaties waarbij er sprake is van bijvoorbeeld een technologische standaard die niet te gebruiken is zonder dat patent, denk aan bijvoorbeeld 5G waar een hele lading patenten aan vast zitten maar die allemaal op deze manier gedeeld moeten worden omdat anders de 5G standaard niet gebruikt zou kunnen worden. En zelfs in dit soort standaard gevallen is het niet uitgesloten dat er rechtszaken nodig zijn om te bepalen wat "reasonable and non-discriminatory" nu eigenlijk precies inhoud.
Patenten zijn bedoeld om een uitvinder te beschermen tegen andere (voornamelijk grote bedrijven) die snel het werk kopieren en dankzij hun productie capaciteit, marketing, distributie en bekendheid de originele uitvinder zonder product achterlaten. In het verre verleden gebeurde dit nog al eens dat iemand een goed idee had en dat een groot bedrijf binnen een paar weken de massa productie er van startte zonder dat de uitvinder er iets voor betaald kreeg. In middels zijn patenten vrij nutteloos voor burgers en worden ze met name gebruikt door grote bedrijven om andere grote bedrijven een poot uit te draaien en ze een fortuin te laten betalen voor het gebruik van een patent, of zo als in het LG geval het patent simpel weg niet beschikbaar stellen voor andere waardoor iedereen op zoek moet naar een alternatieve methode om een OLED scherm te maken bijvoorbeeld.

Helaas is het gehele patent systeem inmiddels verworden tot het tegenover gesteld van de originele reden waar het voor bedoeld was. Individuele uitvinders zijn er bijna niet meer, de kosten voor een patent aanvraag zijn relatief hoog en de kans dat er een bedrijf interesse heeft in het gebruikmaken van jouw patent is klein. Als ze dat wel doen dan moet je via de rechtbank bewijzen dat ze dat doen iets wat lang niet altijd lukt waarna je met de kosten van de rechtszaak blijft zitten boven op de kosten van het patent. Waar die kosten voor een bedrijf zeker een groot bedrijf verwaarloosbaar zijn.
Helaas is er al tijden een roep om het systeem aan te passen maar zijn er nog geen zinnige voorstellen gedaan die ook een kans maken. Dat komt voor een deel door dat het systeem voor grote bedrijven niet slecht is, ook niet goed maar niet slecht en de voorstellen hen minder macht geven. Laten deze bedrijven nu precies de geen zijn die toch al lobby groepen hebben die zich richten op het informeren van politici als het gaat om patent recht en waarom het zo moet blijven...
Ik waag te betwijfelen of dit ooit nog echt zal veranderen en of er als het veranderd of er dan een beter systeem zal komen om individuele uitvinders te beschermen of dat het juist nog meer in het voordeel van de grote bedrijven zal zijn.
bzzzt
@Rob Coops11 januari 2023 12:11
Ik vraag me serieus af of een individuele uitvinder wel in staat is om een verbetering bovenop de technologie die we al hebben te realiseren. Niemand heeft een 5nm chiplithografiemachine in z'n schuur staan of de mogelijkheid z'n eigen OLED panelen te produceren. En dat heeft niets met patenten te maken, meer met complexiteit en prijs.
Rob Coops @bzzzt11 januari 2023 16:27
En toch zijn er nog genoeg patenten die toegewezen worden aan individuele personen, het zijn lang niet allemaal vindingen in de extreme technologie zo als lithografie en organische leds maar bijvoorbeeld voor een handig apparaat om iets te automatiseren waar je nooit bij stil gestaan hebt dat het ook automatisch zou kunnen of bijvoorbeeld een materiaal dat bepaalde nuttige eigenschappen heeft.
Helaas blijven dit soort uitvindingen vaak in die hobby kamer/schuur/kelder steken omdat de uitvinder niet instaat is het product commercieel aan te bieden en de bedrijven die dat wel zouden kunnen doen er om welke reden dan ook geen brood in zien.
Denk aan een Google dat niet tevreden is met services die minder dan 100 miljoen gebruikers hebben binnen het eerste jaar. Het is niet dat al die services die Google heeft gestopt niet goed waren of geen gebruikers meer hadden het is meer dat het voor Google een te kleine groep mensen is die er gebruik van maakt en dus de moeite niet waard is om er in te blijven investeren.

Google zelf had bijna niet bestaan als er niet een investeerder was die er wat in gezien had, Sergey en Larry hebben eerst geprobeerd de engine te verkopen aan bedrijven als Yahoo en Microsoft die allemaal geen interesse hadden in de technologie, ook al had het ze maar $100000 gekost om Google de nek om te draaien voor het ooit begonnen was.
GekkePrutser @bzzzt11 januari 2023 10:53
Mijn vermoeden is dat we ondertussen wel zo'n beetje de piek gehaald hebben wat betreft het projecteren van plaatjes op een kleurenschermpje.
Aan de andere kant, wat wil je verder nog verbeteren? We hebben pixels kleiner dan we kunnen zien. We hebben refreshrates die we niet meer bij kunnen houden en kleuren die het oog evenaren. Het is inmiddels gewoon een 'solved problem'.

Wat nu belangrijk is is de prijs omlaag brengen en de nadelen zoals inbranden (OLED -> MicroLED) zoveel mogelijk onderdrukken. En wellicht de output verbeteren voor HDR (al boeit dat voor veel toepassingen niet zo). Ik zou zelf ook heel graag zien dat een scherm ook heel goed donkere beelden kan weergeven, de minimale helderheid wordt vaak over het hoofd gezien waardoor ik op mijn 4K monitor nu overdag al op 0% helderheid loop te werken 8)7.

Maar de noodzaak voor innovatie is gewoon een beetje weg. Het zijn niet meer de contrastarme grijsachtige brokkelige TN schermpjes, wat je nu koopt is gewoon zeer hoogwaardig.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 03:59]

bzzzt
@GekkePrutser11 januari 2023 12:08
Misschien dat schermen die duurzaam opvouwbaar of oprolbaar zijn misschien nog wat toe zouden voegen, maar verder precies mijn punt. De beeldkwaliteit van de huidige schermen gaat al ver over de kwaliteit van de ogen van veel mensen.
Herko_ter_Horst @bzzzt11 januari 2023 10:00
Het hele idee van het patentsysteem is dat patenten onder "reasonable and non-discriminatory" voorwaarden aan de rest van de wereld beschikbaar worden gesteld en daarmee juist de concurrentie verbeteren.
Dit is zeker niet "het hele idee van het patentsysteem", verre van. In bepaalde standaarden is dit voor bepaalde soorten technologie afgedwongen door de organisatie die de standaard beheerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal telecompatenten rondom de 5G-standaard. Voor beeldschermen zelf ken ik daar geen voorbeelden van (wel voor aansluitingen zoals HDMI en DisplayPort).
florizla @bzzzt11 januari 2023 10:07
Patenten hoeven helemaal niet onder "reasonable and non-discriminatory" voorwaarden aangeboden te worden (helaas!). De patenthouder kiest zelf OF hij een licentie geeft, en onder welke voorwaarden.

RAND wordt enkel afgedwongen bij standaarden zoals 5G -- die gebruiken enkel technieken die ofwel niet gepatenteerd zijn, ofwel met zekerheid als RAND beschikbaar zijn . Als er een koppige patenthouder is, komt zijn techniek niet in de standaard.

[Reactie gewijzigd door florizla op 24 juli 2024 03:59]

TheVivaldi @Rob Coops11 januari 2023 11:54
Ik denk niet dat die verschuivende markt zo'n probleem zal zijn, anders zouden aandeelhouders dit soort plannen, om dingen in eigen beheer te doen, wel tegenhouden i.v.m. het risico.
Aaargh! @Rob Coops11 januari 2023 12:25
En toch is er ook een groot risico, wat als, zoals we jaren geleden zagen bij de chips die Mac's gebruikte, de markt een andere kant op gaat. Kan Apple dan mee komen?
Dit is juist waarom ze het zelf in de hand willen houden. Het probleem waar Apple met de PPC chips tegenaan liep was dat deze veel te veel energie zopen en te heet werden, waardoor ze niet te gebruiken waren in laptops. Deze chips werden ontwikkeld door IBM, en op dat moment was IBM meer geïnteresseerd in het ontwerpen van server processoren.
Shark.Bait @Rob Coops11 januari 2023 09:07
De eerste LCD schermen hadden een gelimiteerde kijkhoek; fabrikanten hebben die dingen jaren doorontwikkeld om de kijkhoek te verbeteren en gebruikers willen de kijkhoek al jaren verminderen ivm privacy. Het is dus imo raar om te stellen dat schermen gemaakt moeten worden die meer privacy geven; dan kan je net zo goed oude technology van de plank trekken.
Rob Coops @Shark.Bait11 januari 2023 11:40
Je hebt het over heel erg verschillende dingen.
Voor een TV is een grote kijkhoek erg belangrijk omdat je nu eenmaal zelden allemaal recht voor het scherm zit. Voor een monitor hangt het heel erg af van waar de monitor voor gebruikt wordt, als het het kijken van youtube video's met de kinderen is omdat op de TV het nieuws of een voetbal wedstrijd aan staat dan is een grote kijkhoek juist erg handig. Maar als je op kantoor met gevoelige payrol informatie bezig bent dan is een kleine kijkhoek toch wel erg handig.
Als je een telefoon gebruikt is een kleine kijkhoek zelden handig omdat je vaak het scherm niet precies recht voor je houd, maar als je die pikante foto's van je nieuwe vriendin wil bekijken dan is het juist wel fijn als je klasgenoten niet mee kunnen kijken.
Voor een horloge is een grote kijkhoek erg handig omdat je vrijwel nooit het scherm precies zo houd dat je er recht op kijkt.

Dus de stelling dat fabrikanten iets gemaakt hebben wat gebruikers niet willen is onzin. Ja er zijn situaties waar een kleinere kijkhoek handig is maar er zijn ook erg veel situaties waar je dat juist niet wil. Als je gebruik hebt gemaakt van de vroege LCD TV's dan weet je hoe lastig een te kleine kijkhoek kan zijn. Of als je zo'n privacy plastic ding voor je monitor gehangen hebt om te voorkomen dat andere mensen met je mee lezen op kantoor dan weet je dat het toch wel erg fijn is als je dat stomme ding ook weer even weg kunt halen als er een collega even met je mee moet kijken.
Shark.Bait @Rob Coops12 januari 2023 10:17
Ik heb het niet over LCD TVs, die werden zo rond 2005 betaalbaar en beter dan CRT TVs; Ik heb het over de jaren 90 toen vooral Hitachi de kijkhoek van LCDs enorm verbeterde. Monitoren en TVs waren allemaal nog CRT, dus je betoog is daarvoor onzin.
Rob Coops @Shark.Bait12 januari 2023 10:46
Wacht even, onzin als ik zeg dat de meeste mensen niet precies recht voor hun TV zitten? En hun tablet of telefoon niet altijd precies recht voor hun neus houden?

LCD TV's hadden in het begin TN panelen en dus een belabberde kijkhoek waar je al heel snel weinig tot niets meer kon zien wat kleuren betreft. Pas toen de IPS panelen betaalbaar werden werd dat anders en kon je de schermen ook echt als vervanging van CRT schermen zien.

Is het een slecht ding dat je een veel grotere kijkhoek hebt? Natuurlijk niet, als je dat niet wil kun je zo als ik al aangaf er wat aan doen maar het feit dat je de grote kijkhoek hebt maakt dat je de schermen voor veel meer doeleinde kan gebruiken dan als je een veel meer beperkte kijkhoek zou hebben.

De claim dat het slecht is om meer met een technologie te kunnen doen is het geen wat ik niet snap. Als ik een auto zou hebben die niet harder dan 25km/h kon rijden en iemand poogt mij een auto te verkopen die 100km/h kan rijden voor een zelfde prijs dan is dat een goed ding in mijn optiek.
Roepen dat zo'n auto slecht is omdat er situaties zijn waar de extra snelheid gevaarlijk kan zijn is onzinnig, je kunt gewoon je snelheid minderen net als je een "te grote" kijkhoek kan verminderen. Maar als de limiet 25km/h is kun je hoe graag je het ook zou willen op dat hele lange rechte stuk weg nooit sneller rijden. Net als je een scherm met een beperkte kijkhoek niet kan gebruiken voor toepassingen waar een grotere kijkhoek eigenlijk gewoon nodig is maar je een scherm met een te grote kijkhoek wel kunt aanpassen zodat het een kleinere kijkhoek heeft.

Ik heb al van af begin 2000 voor mijn werk met LCD monitoren gewerkt en de kijkhoek was echt een probleem met die dingen zeker als je samen met iemand wilde werken of meerdere schermen gebruikte. En ook toen waren er al mensen die simpel weg een plastic film voor hun scherm hingen om de kijkhoek verder te beperken als ze in een open office situatie bijvoorbeeld payroll informatie moesten verwerken.
Nogmaals een te grote kijkhoek kun je kleiner maken een te kleine kijkhoek is simpel weg te klein.
MicGlou @PacinoAllstars11 januari 2023 11:54
Sorry dat ik het zo zeg, maar werk jij in marketing? Want ik lees een reactie vol marketing termen die eigenlijk in de praktijk geen steek houden. Of ze het nu zelf doen of de schermen bij een ander bestellen, Apple zal altijd de producten krijgen zoals ze dat zelf willen, zeker in de aantallen die Apple besteld. Het is wat dat betreft niet dat Apple 1 miljoen nieuwe schermen nodig heeft en dat een fabrikant dan zegt "dit is wat we hebben, ontwerp je daar een telefoon omheen?", Apple krijgt exact wat ze willen hebben.

Tevens zal Apple bij een eigen productie ook gewoon patenten van anderen moeten gebruiken om de technieken te mogen implementeren en de voorsprong die men al heeft als het maken van schermtechnologie je core business is, daarop gaat Apple absoluut geen (technologische) voorsprong krijgen en daarmee het ontwikkelen van unieke producten stimuleren. Wat dat betreft loopt Apple sowieso al jaren niet meer voor op de rest, de eerste jaren van de iPhone waren nog innovatief, maar over het algemeen implementeert Apple nooit werkelijk 'nieuwe/innovatieve' technieken. Waar ze wel goed in zijn is het gebruiken/afkijken van technologieën die door anderen op de markt zijn gebracht en zijn dan in staat om dit flink te optimaliseren en dan te implementeren op hun eigen apparaten.

Eventuele kostenbesparing is wss het enige argument wat werkelijk steek houdt.
Palindrome @MicGlou11 januari 2023 13:58
Apple heeft tal van eigen patenten op scherm technologie gebied.
Verwijderd @PacinoAllstars11 januari 2023 08:27
Valt me op dat er verdomd slecht gelezen wordt of men begrijpt de text niet.
"hoewel de massaproductie vermoedelijk wordt uitbesteed aan een externe leverancier"
= 3e partij dus kans op lekken enz.
M_Rodrigues @PacinoAllstars11 januari 2023 09:55
Geef toe, dit is geschreven door chatgpt. Je stukje is een grote open deur aan invalshoeken.
Marve79 @PacinoAllstars11 januari 2023 08:15
Mijn god wat een marketing riedeltje wat jij hier wegpent zeg. Heb je ervoor gestudeerd ofzo? :P
sjoerdadlp @Marve7911 januari 2023 08:27
Het kan ook door AI gegenereerd zijn tegenwoordig, om even bij te dragen met een alternatieve hypothese…
Shark.Bait @sjoerdadlp11 januari 2023 08:56
Het is ws AI; De schrijfstijl van de zinnen in het stuk en dan hetzelfde op een andere manier in dezelfde zin neerzet komt mij onnatuurlijk over. En die laatste zin hoort niet in de rest van het verhaaltje thuis i.m.o.
Door zelf schermen te ontwikkelen en te produceren, kan Apple afhankelijkheid van externe leveranciers verminderen en meer controle krijgen over het ontwerp en de features van zijn producten
Als je A zelf doet, ben je automatisch minder afhankelijk van anderen en heb je meer controle -- en Apple bepaalt zelf welke features het wil in haar producten. En ik vermoed dat de AI niet kan onderscheiden tussen het oppervlak dat licht uitstraalt en dat men soms de monitor ook een scherm noemt.
z1rconium @Shark.Bait11 januari 2023 09:23
Ook de schrijfstijl kun je aangeven in chatGPT.
Shark.Bait @z1rconium11 januari 2023 09:49
...maar dat wil niet zeggen dat het feilloos is. Ik heb het idee dat de AI in de uncanny valley zit.

Uncanny Valley
Marve79 @sjoerdadlp11 januari 2023 09:11
Inderdaad zo komt het over, het is alsof het niet door een persoon is geschreven maar echt een riedeltje vooraf geschreven en bedacht door een computer.
Nimrod @sjoerdadlp11 januari 2023 11:19
Definitely AI. Zelf nog maar enkele malen CHATGPT3 gebruikt en al herkenbaar, tot zover de buzz. Zucht, nu krijgen we nog meer loze content, ik kijk al uit naar AI die vertel-AI opnieuw samenvat }:O
Boeryepes @sjoerdadlp11 januari 2023 11:08
precies wat ik ook dacht :-)
bzzzt
@Marve7911 januari 2023 08:31
Vreselijk dat sommige mensen durven een inhoudelijke reactie te geven op een artikel toch?
Shark.Bait @bzzzt11 januari 2023 09:03
Het zou me niets verbazen als PacinoAllstars gewoon AI zit te testen op ons.
bzzzt
@Shark.Bait11 januari 2023 10:36
Aangezien die reactie meer inhoud heeft dan een random 'dit is marketing riedel' onderbuik grief denk ik dat Tweakers binnenkort de gebruikers wel weg kan automatiseren...
Shark.Bait @bzzzt12 januari 2023 10:14
Ik vind het idee leuk en tegelijkertijd zorgelijk; het is echt een IT experiment; kijken wat de AI ervan maakt en kijken hoe mensen erop reageren; wie weet zijn er nu bedrijven die op deze manier hun AI finetunen; en dat zal dan weer door kwaadwillenden gebruikt gaan worden om de massa te misleiden.
bzzzt
@Shark.Bait12 januari 2023 10:48
Of ze misleiden alleen bots, weten zij veel. Krijgen de aanhangers van de 'dead internet theory' toch uiteindelijk gelijk...
bombadil @PacinoAllstars11 januari 2023 08:06
hoe zie jij 'privacy en gegevensbeveiliging' in verband staan met schermtechnologie?
SunnieNL @bombadil11 januari 2023 08:11
Omdat de specs van het scherm die ze nodig hebben doorgestuurd moet worden naar de fabrikant en deze de gegevens kan lekken. Hetzelfde als er custom hoesjes worden gemaakt die uitlekken waardoor een deel van het ontwerp van de telefoon al bekend wordt.
Als je de gehele supplychain intern kan houden (chips, scherm, assemblage) dan ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de beveiliging en kan er niets meer uitlekken via een derde partij.
Cavemen @SunnieNL11 januari 2023 08:28
Maar het artikel zegt dat het massaproduceren waarschijnlijk wel wordt uitbesteed?
joost00719 @Cavemen11 januari 2023 09:05
Dan zal het mogelijke lekken een stuk later plaatsvinden; pas in de productiefase, en niet in de ontwerpfase.
Iblies @SunnieNL11 januari 2023 11:44
Dat heeft niks met privacy of gegevensbeveiliging te maken.


Apple wil niet dat je vervanging kunt krijgen van 3den partijen zonder dat ze daar zelf een hand in hebben. Laatste generatie van Iphones zijn vb redelijk makkelijk open te maken en de onderdelen kun je ook redelijk makkelijk vervangen,


alleen moet het dan weer wel onderdelen van Iphone zelf zijn en je moet ze daar ook nog eens aanmelden omdat anders simpele functies niet eens werken.

https://m.youtube.com/watch?v=K2WhU77ihw8

Twee identieke Iphones, helemaal nieuw, en je krijgt foutmelding als je onderdelen uitwisselt.


Hou op met Apple, privacy en andere lovende woorden in een zin te gebruiken. Ze kunnen wel met wat minder winst maar dat vertikken ze.
HermaHemie @bombadil11 januari 2023 09:36
Dat zijn dezelfde gekkies die claimen dat als niet apple engineers het repareren er gevaar is en dat daarom apple goed bezig is reparaties te blokkeren. Je kan niet met een cult logisch redeneren, anders zaten ze niet in een cult.

Deze video verteld al genoeg hoe "goed" apple is voor haar producten en haar klanten: https://www.youtube.com/watch?v=AUaJ8pDlxi8
Morress @PacinoAllstars11 januari 2023 08:07
Die laatste zin vat ik niet helemaal. Wat bedoel je?
LurkZ @Morress11 januari 2023 08:28
Als Apple alles in Applefabrieken maakt, dan kunnen bv medewerkers van Foxcon of Samsung niets lekken.
Dat laatste is waar, het eerste is onzin. Zelfs directieleden op het hoofdkantoor kunnen iets 'lekken'.
"de gehele supplychain" kan iets lekken zo simpel is het. Sterker nog ze lekken in opdracht van de directie.
Wij lezen dan op Tweakers "De doorgaans goed geinformeerde...", "Op Twitter verscheen een foto van een pallet waarop waarschijnlijk de dozen stonden van waarschijnlijk een nieuw model..."
Javaantje_75 @LurkZ11 januari 2023 08:32
Zelfs directieleden op het hoofdkantoor kunnen iets 'lekken'.."
Sterker nog: ze “vergeten” af en toe weleens iets in een trein, een bus of Starbucks 8)7
magician2000 @PacinoAllstars13 januari 2023 16:49
Hiermee zetten ze met name "Right to repair" buiten spel. Geen leveranciers van deze schermen (en andere onderdelen die ze zelf ontwikkelen en produceren), anders dan Apple zelf.

Geen after market alternatieve oplossingen betekent simpelweg: weggooien bij defect na garantieperiode.
Natrak @PacinoAllstars11 januari 2023 08:29
@PacinoAllstars Heb je misschien ChatGPT je post laten schrijven?
fapkonijntje @Natrak11 januari 2023 09:00
Dit is echt fantastisch, we hebben een soort mini-hype met automatisch gegenereerde teksten en iedere keer als iemand nu wat doms zegt, is 't gelijk een bot/gegenereerde tekst.

Gaat nog leuk worden dit.
Marve79 @fapkonijntje11 januari 2023 09:15
Maar check zijn andere reactie, soortgelijk:

PacinoAllstars in 'Ex-Forza Horizon-ontwikkelaars starten eigen studio en werken aan openwereldgame'
jaricool @Marve7911 januari 2023 09:30
Even eerlijk het is sowieso door een AI geschreven toch? Elke reactie van hem leest precies alsof het een AI is of een student die verplicht een stukje text over een onderwerp moet schrijven met minimaal x aantal woorden.
fapkonijntje @jaricool11 januari 2023 10:55
Eigenlijk wel hè. Krijgen we straks bij de Tweakers community ook een discussie dat er veel meer bots zijn dan mensen ooit gedacht hadden?
GekkePrutser @Marve7911 januari 2023 12:38
Ik heb ChatGPT nooit zien zeggen: "Ik kan niet wachten om meer te weten te komen". Het emotionele aspect ("Ik kan niet wachten") klinkt niet erg AI.

Tenzij het wellicht gevraagd is om een mens na te doen, maar ik vind het niet typisch AI.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 03:59]

Marcel Br @GekkePrutser11 januari 2023 12:57
Het lijk mij als een te letterlijke vertaling van een algemene uitdrukking (I can't wait...)
KroeT @Natrak11 januari 2023 09:04
Misschien heb je gelijk. Maar ChatGPT heb ik net gevraagd een reactie op dit artikel te schrijven. Het resultaat is wezenlijk anders:

Dit is een interessante ontwikkeling, ik ben benieuwd hoe de kwaliteit van de schermen zal zijn en of dit ook impact zal hebben op de prijs van de producten. Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken voor Apple en hun leveranciers.
NovapaX @KroeT11 januari 2023 09:12
En dat is nou weer precies een reactie waarvan je niet denkt "zou dat een AI tekst zijn"
Grappig dit. (en een klein beetje beangstigend eerlijk gezegd, maar die discussie hoeven we hier niet te voeren)
z1rconium @KroeT11 januari 2023 09:21
chatGPT produceert ook zelden dezelfde antwoorden.
darknessblade 11 januari 2023 08:50
Het enigste wat ik hiermee zie is een gevaar voor de "Right to repair" beweging, omdat APPLE dan als bedrijf alles in eigen hand heeft.

En als je scherm een kapotte vinger-afdruk scanner heeft [buiten garantie] waarbij dat 1$ onderdeel nog niet door apple gemaakt wordt, gaat apple dus 10x de hoofdprijs rekenen voor de gehele assembly, omdat het bedrijf wat de vingerafdruk scanner deze niet aan derden mag verkopen.

Dus dan verkopen ze dus een "scherm assembly" [wat is toegestaan in Newyork, na lobbyen van tech-giganten].
machiel @darknessblade11 januari 2023 10:16
Het voordeel is dat je geen 3rd party rommel in je apparaat krijgt als je een reparatie doet. Ik heb wel een zo'n 'alternatief' paneel in mijn iPhone gekregen, was echt belabberd.
PrimusIP @darknessblade11 januari 2023 10:20
Wat dan helpt is dat er geen aanwijzingen zijn dat Apple de vingerafdrukscanner terug wil brengen.
Andyk125 11 januari 2023 10:49
Werd dat ook niet gezegt van de Oled schermen, alleen duurde het veel langer voordat deze schermen uberhaupt in hun producten terug te vinden waren en alleen maar bij een select aantal.

Apple probeert steeds meer zelf te gaan doen, wat ook niet vreemd is gezien tijdens de corona pandemie naar voren is gekomen hoe afhankelijk bedrijven zijn van hun toeleveranciers en dat een groot risico kan zijn, zelfs al heeft men meerdere leveranciers voor de onderdelen.
Alcmaria @Natrak11 januari 2023 08:33
Ik gebruik nog steeds Eliza, ik hoop dat het niemand opvalt.

> Hello, I am Eliza.
* What do you think of apple creating his own screens?
> We were discussing you, not me.
* But do you have an opinion about this?
> Oh... have an opinion about this?
* yes?
> I see.

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