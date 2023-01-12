Bloomberg: Apple overweegt touchscreen toe te voegen aan Macs

Apple overweegt touchscreens toe te voegen aan Macs. Dat melden bronnen aan Apple-insider en Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf zou in 2025 een MacBook Pro met aanrakingsgevoelig scherm willen uitbrengen, maar die release staat nog niet volledig vast.

Technici van Apple zijn 'actief betrokken' bij het Mac-touchscreenproject, melden anonieme bronnen aan Bloomberg-journalist Mark Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen dat bedrijf. De journalist schrijft dat Apple momenteel werkt aan een MacBook Pro met een touchscreen, die voorlopig op de planning staat voor 2025. Gurman schrijft echter dat de release nog niet is afgerond en de plannen nog kunnen veranderen.

De insider meldt daarbij dat de touchscreens in Macs mogelijk een oledpaneel gebruiken in plaats van een miniledscherm, zoals in de huidige MacBook Pro 14" en 16", of een lcd, zoals in de huidige 13"-variant. Deze eerste MacBook met touchscreen zou verder een traditioneel laptopontwerp behouden met een trackpad en geïntegreerd toetsenbord. Het scherm moet dan gestures en andere aanraakinvoer ondersteunen, net als op de smartphones en tablets van het bedrijf. Na verloop van tijd zou de techgigant de touchscreen naar meer Mac-modellen kunnen brengen.

Als Apple zijn touchscreenplannen doorzet, dan zou dat een ommekeer zijn voor de techgigant. Het bedrijf stelt al jaren dat touchscreens niet goed werken op een laptop. Apple-oprichter Steve Jobs noemde computers met touchscreens 'ergonomisch verschrikkelijk'. Hij stelde dat mensen vermoeide armen krijgen van het gebruik van verticale touchscreens. De huidige ceo Tim Cook behield dat standpunt.

De huidige MacBook Pro met miniledscherm