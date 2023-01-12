Bloomberg: Apple overweegt touchscreen toe te voegen aan Macs

Apple overweegt touchscreens toe te voegen aan Macs. Dat melden bronnen aan Apple-insider en Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf zou in 2025 een MacBook Pro met aanrakingsgevoelig scherm willen uitbrengen, maar die release staat nog niet volledig vast.

Technici van Apple zijn 'actief betrokken' bij het Mac-touchscreenproject, melden anonieme bronnen aan Bloomberg-journalist Mark Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen binnen dat bedrijf. De journalist schrijft dat Apple momenteel werkt aan een MacBook Pro met een touchscreen, die voorlopig op de planning staat voor 2025. Gurman schrijft echter dat de release nog niet is afgerond en de plannen nog kunnen veranderen.

De insider meldt daarbij dat de touchscreens in Macs mogelijk een oledpaneel gebruiken in plaats van een miniledscherm, zoals in de huidige MacBook Pro 14" en 16", of een lcd, zoals in de huidige 13"-variant. Deze eerste MacBook met touchscreen zou verder een traditioneel laptopontwerp behouden met een trackpad en geïntegreerd toetsenbord. Het scherm moet dan gestures en andere aanraakinvoer ondersteunen, net als op de smartphones en tablets van het bedrijf. Na verloop van tijd zou de techgigant de touchscreen naar meer Mac-modellen kunnen brengen.

Als Apple zijn touchscreenplannen doorzet, dan zou dat een ommekeer zijn voor de techgigant. Het bedrijf stelt al jaren dat touchscreens niet goed werken op een laptop. Apple-oprichter Steve Jobs noemde computers met touchscreens 'ergonomisch verschrikkelijk'. Hij stelde dat mensen vermoeide armen krijgen van het gebruik van verticale touchscreens. De huidige ceo Tim Cook behield dat standpunt.

Apple MacBook Pro 16" 2021

De huidige MacBook Pro met miniledscherm

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-01-2023 09:37 160

12-01-2023 • 09:37

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RVervuurt 12 januari 2023 09:40
Nu heb ik nooit een laptop gehad met touch-scherm, maar zijn er mensen die dit actief gebruiken? Bevalt het?
Amasik @RVervuurt13 januari 2023 11:23
Zakelijk gebruik ik al ruim 5 jaar een laptop met touchscreen. Door de gekozen laptop was een touchscreen een standaard optie die er niet perse bij geselecteerd was. Toen waren er nog teveel laptops die bleven hangen op full HD resolutie.

Ik gebruik het zeker wel. en alle tijd die ik er mee win verantwoord wel een eventuele meerprijs.

Voor prive heb ik een surface achtig device met een los toetsenbord. en een losse muis.
Het toestenbord gebruik ik nog geen 10% van de tijd. Het onscreen toetsenbord van windows is zeker niet zo goed als van android of iOS maar is zeker goed genoeg voor die paar keer dat je iets moet typen. Voor netflix, webbrowsen is een touchscreen ideaal en zou ik ook niet meer zonder willen.

We moeten misschien voor 2025 een feestje organiseren waarin Apple welkom geheten wordt in 2015 :+
josstie85 @RVervuurt12 januari 2023 09:43
Ik heb het op mijn laptop van het werk en gebruik het zelden. Soms als ik mijn losse muis vergeten ben, dan vind ik het wel sneller om het scherm aan te raken dan de mousepad te gebruiken. Het ziet er alleen ene beetje gek uit als je dat doet tijdens een teams meeting.
fapkonijntje @josstie8512 januari 2023 09:55
Eerlijkgezegd ligt het aan gewenning. Ik heb een Surface gehad en nu een normale laptop met touchscreen en merk dat ik bijzonder veel op 't touchscreen doe. Maarja, als ik die Surface nooit had gehad? Was 't vast anders geweest.

Toch is 't vaak wel sneller voor mij dan met een muisje in welke vorm dan ook. Ook is het in/uitzoomen op foto's of websites en andere van dat soort gestures toch ook wel prettig. Vensters slepen is gek genoeg ook best leuk om zo te doen. Nou moet de UI er wel een beetje bij passen en dat is tegenwoordig bij Windows wel zo. Ik werk regelmatig nog met een macbook en dat zou met de huidige UI compleet nutteloos zijn met een touchscreen.

Oh en mijn camera zit net hoog genoeg waardoor het tijdens teams er gelukkig niet zo gek uitziet, behalve dan als ik echt te hard tik en het scherm gaat wiebelen, kom je een beetje vreemd over soms.
Verwijderd @fapkonijntje12 januari 2023 11:46
Ik ben nieuwsgierig (ik heb ook een Surface), had je er ook de folio (klein toetsenbord met trackpad) bij? Want ik merk juist dat ik voorkeur heb voor het trackpad ondanks dat het touchscreen is.
fapkonijntje @Verwijderd12 januari 2023 11:53
Nee, had ik niet. Tablet, stylus en dat was 't. Dus ik moest ook wel, maar juist daarom moest ik er ook wel aan wennen en dat ging eigenlijk wel snel en makkelijk.
Verwijderd @fapkonijntje12 januari 2023 12:01
Check, ik twijfel nu zelf of ik wel een voorkeur heb voor het trackpad of dat ik simpelweg te lui ben om iets verder te reiken.... :+
oef! @RVervuurt12 januari 2023 09:50
Ik heb 2 laptops met een touchscreen gehad. In laptop vorm is het beperkt nuttig wat mij betreft.

Als een laptop op een bureau staat dan raak je van nature het scherm niet aan en gebruik je automatisch de muis of trackpad. Daarnaast is er altijd het moment van zichtbare verwarring als iemand iets aan wil wijzen op je scherm en het aanraakt.

De enige use cases die ik zelf heb gevonden is als je naast iemand achter een laptop zit en een privé presentatie (PowerPoint werkt ok met ts) geeft of als je snel iets uit wil tekenen voor iemand.
n4m3l355 @oef!12 januari 2023 10:39
Is de use case niet sterk afhankelijk van wat je eigenlijk doet? Zo kan ik me voorstellen dat voor een programmeur er weinig baat mee heeft maar voor iemand in design of de bouw bijvoorbeeld weer wel.

Uiteindelijk zal er toch wel vraag naar zijn gezien dat er de nodige leveranciers zijn die dat als optie aanbieden. Eveneens Apple dat ze erover nadenken is toch wel een indicatie dat er mogelijke vraag naar is. Ik vind het eerder vreemd dat Apple pas nu met een touchscreen komt aanzetten omdat juist Apples toch wel vaak in design worden gebruikt.
oef! @n4m3l35512 januari 2023 13:01
Uiteraard is het afhankelijk van de use case. Alleen zie ik bij thuisgebruik en kantoorgebruik weinig voordelen. Alles daarbuiten lijkt me, gecombineerd met de form factor laptop (dus geen convertible laptop) een niche eerlijk gezegd.
batjes @oef!12 januari 2023 17:50
Op laptops zoals de Lenovo Yoga is het ook in het dagelijks gebruik best handig, maar deze vouw je dan meestal ook dubbel en gebruikt het meer als een tablet. Allicht dat Apple ook die kant op gaat?
evilution @oef!12 januari 2023 15:53
Bij mensen die mijn scherm aanraken als ze iets willen aanwijzen heb ik altijd een lichte neiging een stukje van hun vinger af te knippen. Beeldscherm = personal space.
Sjarelke @evilution13 januari 2023 07:24
Bij mensen die mijn scherm aanraken als ze iets willen aanwijzen heb ik altijd een lichte neiging een stukje van hun vinger af te knippen. Beeldscherm = personal space.
Ineens heb je 't, je wordt manicure 8)7
Kratos @RVervuurt12 januari 2023 09:42
Ja, ik gebruik op dit moment een Surface pro 8 (combinatie laptop/tablet) en ik vind het geweldig! Het punt dat je mogelijk lamme arme krijgt, heb ik geen last van.
The Zep Man @Kratos12 januari 2023 09:43
Ja, ik gebruik op dit moment een Surface pro 8 (combinatie laptop/tablet) en ik vind het geweldig!
Laten wij de vraag verfijnen:

Zijn er mensen met een laptop-only (niet hybride/ook tablet) die een aanraakgevoelig scherm regelmatig gebruiken?

Bij het gebruik van een apparaat als tablet is het logisch dat het touchscreen gebruikt wordt. Maar wat nu voor (alleen) laptops?

Ik heb het zelf op een laptop, maar de toegevoegde waarde is naar mijn mening beperkt, zeker als je capabel bent met een ingebouwde muis (in mijn geval pointing stick). De enige use case die ik kan bedenken is het spelen van spellen die beter werken met touch (Among Us, Goose Goose Duck, ...).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 06:02]

Kratos @The Zep Man12 januari 2023 09:47
Voor mijn surface tablet heb ik gewoon een volwaardig toetsenbord en trackpad. Ik gebruik hem meer als laptop dan als tablet :) Zelf gebruik ik het vooral om snel door pagina's te scrollen en te zoomen, dit gaat vaak net wat sneller/soepeler dan dat je een trackpad gebruikt.
sjoerdadlp @Kratos12 januari 2023 09:58
Een Surface Tablet geeft het al een beetje weg in zijn naam, het is een Tablet, met goede accessoires. De originele vraag gaat denk ik meer over een laptop waar alleen het scherm is aangepast naar een touchscreen, zoals je op sommige HP'tjes en Dell laptops ziet. Die zijn, zoals Steve Jobs ook al zei, ergonomisch verschrikkelijk bij langdurig gebruik, simpelweg omdat je een lamme arm krijgt van een scherm dat zo ver weg zit.

Daarmee vraag me af hoe Apple het touchscreen wil gaan implementeren. Als je kijkt naar de software, dan zie je al een tijdje dat ze toewerken naar een touchscreen vriendelijke interface, en dat de ipad interface steeds meer lijkt op de desktop omgeving. Als gokje, zie ik het best gebeuren dat de Ipad Pro 12.9 inch uiteindelijk de kleinste Macbook gaat vervangen. Dan krijg je weer 3 smaken:
1. De ipad, voor educatie en entertainment
2. De instap Macbook, een grotere ipad waarbij alles is af te nemen, met een snellere processor, groter scherm en betere batterij.
3. De 'pro' Macbook, met de snelste processor, de nieuwste technologische features en een nog groter en beter scherm, samen met een groter prijskaartje. Wellicht zonder touchscreen en afneembare onderdelen.

[Reactie gewijzigd door sjoerdadlp op 30 juli 2024 06:02]

B_Swinkels @sjoerdadlp12 januari 2023 10:17
Het is bij de Surface-lijn maar net hoe je het wil zien, maar ik weet (vrijwel) zeker dat de meeste gebruikers hun Surface Pro (of Go) vooral gebruiken als laptop. En ja, ook dan heeft het touchscreen toegevoegde waarde: zoals eerder aangehaald in het scrollen door dingen, en met de beschikbare pennen ook voor het ondertekenen van documenten. Daarnaast iets simpels als de swipe-to-previous-page iets wat ik haast net zo vaak gebruik op mijn touchpad als op mijn touchscreen, en zoals elders in comments al aangehaald werkt zoomen op een touchscreen ook veel natuurlijker. Is ook in Adobe Illustrator bijvoorbeeld een groot voordeel, omdat zoomen daar anders een toets+touchpad-interactie is.
Al met al zijn er zeker gebruiksvoordelen van een touchscreen zou ik zeggen, maar is het ook iets waar je aan moet wennen. Ik kan in elk geval niet echt meer zonder.

Toevoeging: de zorgen over vingerafdrukken herken ik ook echt helemaal niet. Dat ligt misschien aan het apparaat en de afwerking (Surface Pro 3, nu Surface Pro 8 ), of misschien aan mijn laptopgebruik (niet met vette handen uit je chipsbak of met eten bij je laptop is toch niet zo heel vreemd?). Al met al zelden tot nooit vieze vingervegen op m'n scherm, ondanks frequent gebruik.

[Reactie gewijzigd door B_Swinkels op 30 juli 2024 06:02]

Jerie @B_Swinkels12 januari 2023 13:32
Scrollen werkt wat mij betreft beter op een trackpad dan op een scherm omdat je 100% van je scherm kunt blijven gebruiken. Dat is nog afgezien van hoe schoon je scherm blijft.

De gestures op een trackpad van Apple werken zeer goed (heeft ook gewoon swipe to previous page namelijk dmv 2 vingers naar links), en al heel lang. Sterker nog ik kan op macOS niet zonder. Wil ik naar een terminal fullscreen? Maximize deze en vervolgens kan ik er vanaf m'n desktop zo heen met 3 vingers naar rechts swipen. Ideaal, dit soort dingetjes mis ik dan ook op Linux en Windows. Op Linux en Windows kun je je trackpad ook behoorlijk goed krijgen maar dan moet je daar wel moeite voor doen. Op macOS werkt het standaard goed, en middels Rectangle kun je dmv keybinds nog beter je window management regelen. Ik type dit op een MBP van 7 jaar oud en zelfs hier is de trackpad geweldig al heeft-ie de force touch feedback niet (geen groot gemis overigens want de vervanger die ik heb heeft het wel en voor mij is het niet zo belangrijk).

Het nadeel is dat het trackpad fysieke ruimte inneemt, net zoals een toetsenbord, front speakers, enz. Maar als hij er dan toch zit, kun je deze net zo goed gebruiken. En zonder touchscreen blijft je scherm langer schoon dat is gewoon een feit uit de praktijk.
mjz2cool @Jerie12 januari 2023 14:20
Waarom zou je met scrollen op een touchscreen niet 100% van je scherm kunnen blijven gebruiken?
De gestures op een iPad werken ook zeer goed en vergelijkbaar met de gestures op de trackpad van Macbooks. Ik verwacht dat dit hetzelfde zal blijven werken op een touchscreen van een Macbook.

In Windows werken gestures trouwens standaard ook best goed, 4 finger swipe voor het switchen tussen virtuele desktops (zelfde als het switchen tussen spaces in Mac OS, tenzij je dit op 3 vingers instelt), 3 finger swipe omhoog voor een overzicht van openstaande applicaties (ik geloof dat dit exposé van Mac OS opent, voor een vergelijkbaar overzicht), 1 finger swipe links of rechts voor navigeren in de historie van bijvoorbeeld je browser, etc.
Jerie @mjz2cool12 januari 2023 14:47
Waarom zou je met scrollen op een touchscreen niet 100% van je scherm kunnen blijven gebruiken?
Omdat je op het moment dat je de gesture gebruikt met je handen voor het scherm zit. En bovendien: iedere keer dat je zo'n gesture gebruikt, wordt je scherm viezer. Weet je wanneer het scherm van m'n MBP vies wordt? Als ik de griep heb en te laat ben omdat ik moest niezen. That's it.
In Windows werken gestures trouwens standaard ook best goed, 4 finger swipe voor het switchen tussen virtuele desktops (zelfde als het switchen tussen spaces in Mac OS, tenzij je dit op 3 vingers instelt), 3 finger swipe omhoog voor een overzicht van openstaande applicaties (ik geloof dat dit exposé van Mac OS opent, voor een vergelijkbaar overzicht), 1 finger swipe links of rechts voor navigeren in de historie van bijvoorbeeld je browser, etc.
De default om van desktop te switchen op macOS is 3 naar links of rechts, niet 4. 3 omhoog is Mission Control. 3 omlaag is Exposé (staat standaard uit). Het feit dat dat allemaal 3 is, voelt logisch aan. Overigens zie je bij Mission Control ook je desktop thumbnails, en kun je ook je desktops managen.

En een swipe van 1 vinger naar links naar rechts vind ik een slechte bind, die wil ik absoluut niet.

Dat is het leuke van macOS. De defaults zijn behoorlijk sane.
mjz2cool @Jerie13 januari 2023 08:00
Ik heb nooit last van een vies scherm op mijn tablet, dat lijkt me totaal geen probleem. En even voor het scherm met je hand is ook niet zo'n probleem, als ik scrol kan ik prima door blijven lezen, er zijn maar weinig sites die van links naar rechts het beeld vullen. Verder zou ik op een laptop niet zo vaak het touchscreen gebruiken omdat je toch al een goed werkend touchpad hebt. Op mijn Surface tablet gebruik ik het touchscreen ook alleen als ik de Typecover niet heb aangesloten.

En de manier waarop de gestures in Mac OS werken is ook niet echt van belang. Het ging mij erom dat de gestures voor Windows vergelijkbaar zijn en net zo goed werken. Of dat nou met 3 of 4 vingers werkt (4 vingers vind ik natuurlijker voelen).
En wat betreft mission control (dacht dat het exposé heette, maar dat is inderdaad niet meer zo), in Windows zie je onderaan ook je desktops en daarboven de openstaande applicaties.

En de swipe voor vorige en volgende is voor het touchscreen met 1 vinger, net zoals het werkt op vrijwel elk ander touchscreen device (tablets en smartphones, zowel Android als iOS/iPad OS), met het touchpad is het 2 vingers.
The Zep Man @B_Swinkels12 januari 2023 10:33
En ja, ook dan heeft het touchscreen toegevoegde waarde: zoals eerder aangehaald in het scrollen door dingen, en met de beschikbare pennen ook voor het ondertekenen van documenten.
Ondertekenen van documenten is een beetje overrated. Met veel ondertekensoftware importeer je één keer een handtekening, die je met een druk op de knop kan toevoegen aan een document. Een handtekening getekend met een muis is overigens ook wettelijk geldig.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 06:02]

supersnathan94
@The Zep Man12 januari 2023 11:36
Heel erg overrated. Iets als docusign of PKI geeft je ook gewoon wettelijk geldig ondertekende documenten zonder ook maar ooit een handtekening in te voeren.
The Zep Man @Kratos12 januari 2023 09:49
Zelf gebruik ik het vooral om snel door pagina's te scrollen en te zoomen, dit gaat vaak net wat sneller/soepeler dan dat je een trackpad gebruikt.
Dat is een goed punt. Op een touchpad gaat dat vaak wat onhandig. Met een pointing stick en een middelste muisknop heb ik dat probleem niet. Dat maakt mij mogelijk biased.

Overigens ben ik ook wellicht wat te ouderwets. Zonder pointing stick (en muis met scrollwheel) gebruik ik met name page up en page down.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 06:02]

Verwijderd @The Zep Man12 januari 2023 11:43
Zonder pointing stick (en muis met scrollwheel) gebruik ik met name page up en page down.
Hahaha, zo herkenbaar. Ik deed hetzelfde maar dat kwam voornamelijk omdat touchpads zo ongelofelijk slechts zijn op de meeste laptops.

Met mijn XPS had ik dit probleem al niet meer en op een macbook werkt scrolling zeker perfect.
Ik denk dat de opmerking 'Zelf gebruik ik het vooral om snel door pagina's te scrollen en te zoomen, dit gaat vaak net wat sneller/soepeler dan dat je een trackpad gebruikt' dan ook prima opgaat voor PC's maar niet zozeer voor Macbooks.
supersnathan94
@Kratos12 januari 2023 11:35
dit gaat vaak net wat sneller/soepeler dan dat je een trackpad gebruikt.
Maar… de kwaliteit van Apples trackpads is tot op heden nog steeds ongeëvenaard. Zelfs MS precision trackpads en die van de Dell XPS komen er nog niet bij in de buurt.

Apple heeft in dat opzicht dan ook de golden standard. Ik kan me dan ook niet indenken hoe een touchscreen sneller gaat zijn om te zoomen en te scrollen. Puur alleen al vanwege het feit dat mijn handen al op het trackpad/tobo gedeelte zitten en niet rond het scherm.
zwartpet @supersnathan9412 januari 2023 15:44
Vind Apples trackpad zelfs beter dan bijvoorbeeld een ipad scherm. De nauwkeurigheid van gestures lijkt veel hoger, maar dat kan aan mij liggen
latka @Kratos12 januari 2023 10:49
Heb ik ook wel gedaan, maar met zo'n glossy scherm zit je dan na iedere swipe 5 minuten te poetsen om de vette vingers weg te krijgen.
berchtold @Kratos12 januari 2023 13:02
Apple’s trackpads werken even goed als touchscreens in mijn ervaring
Chocomel_Deluxe @The Zep Man12 januari 2023 09:52
Ik heb voorheen een werk laptop gehad met touchscreen. Volgens mij een dell, maar ik gebruikte het vrijwel niet. In het begin even om te testen natuurlijk maar ben er vrij snel mee gestopt.
Voornamelijk omdat ik het niet handig vond en mijn scherm vies werd.
Ik werkte wel altijd met muis en aan een bureau, nooit los.
DestroBan @Chocomel_Deluxe12 januari 2023 12:09
Ik deel die mening volledig... Ook een dell gehad: nooit gebruikt tenzij de touchpad niet werkte for some reason, wat jammer genoeg meer gebeurde dan ik wou/verwachtte (klein beetje vochtige vingers en 't was al om zeep voor enkele minuten)...

Volgens mij zou gewoon een beter touchpad een veel hogere meerwaarde hebben, maar dat heeft apple dus al..
Verwijderd @The Zep Man12 januari 2023 10:10
ik gebruik een HP Elite x360 830.
Laptop met touchscreen Omklapbaar. Maar niet afneembaar oid.
Normaal gesproken op een degelijke werkplek met docking station en muis/keyboard nooit touchscreen, maar 'onderweg' zonder muis gebruik ik het touchscreen volop. Bevalt mij in elk geval prima.
Voor wat precisiewerk soms nog wel even het touchpad maar voor regulier scrollen en in/uitzoomen zitten mijn vette vingers overal op het scherm.

Ik zie dus zeker toegevoegde waarde voor een touchscreen ook op macs. Wist niet eens dat ze die nog niet hadden :o

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 06:02]

theduke1989 @The Zep Man12 januari 2023 10:28
Laat ik het voor je verfijnen.

Mijn Lenovo laptop met touchscreen gebruik ik dagelijks, en het is echt ideaal voor sommige dingen direct aanklikken schrijven, notities en noem zo maar op.

Soms raak ik de muis niet eens aan, omdat ik zo op het scherm zit te tikken.
JeppieW @The Zep Man12 januari 2023 10:31
Ooit heb ik een Asus laptop gekocht met een touch screen. Ik dacht dat dat handig zou zijn, maar dat bleek toch tegen te vallen. Touch op een laptop vormfactor klopt op een of andere manier gewoon niet. Ik gebruik die functionaliteit dus al jaren niet meer. De laptop nog wel overigens.
daantje.nl @The Zep Man12 januari 2023 11:26
Ik heb een Dell XPS met touch. Ik gebruik de touch alleen als ik wil inzoomen en soms in grafische pakketten, of wanneer ik de calculator gebruik. Oh, en de machine uitzetten doe ik meestal met touch.
Het is dat mijn XPS op dat moment alleen met touch leverbaar was, anders had ik het niet gekozen. Ik heb Gnome er op draaien en die is wel enigszins touch optimised. KDE of Cinnamon bijvoorbeeld is het niet lekker werken met touch, is mijn ervaring.
thefal @The Zep Man12 januari 2023 11:42
Ik heb een touchscreen maar gebruik die helemaal niet, maar ik was pas bij een kennis die hulp nodig had met haar computer. Ze wist niet eens dat het touchpad als muis kon dienen en gebruikte letterlijk alleen maar haar touchscreen. Ze verkiest het touchscreen dus zelfs boven een muis. Toen haar touchscreen wegens een windows update tijdelijk stopte met werken schoot ze meteen in de paniek. Die mensen bestaan dus wel.
evilution @The Zep Man12 januari 2023 12:15
Ja, ik gebruik het regelmatig. Een touchscherm is ideaal als je lui onderuit hangt of je laptop op je buik hebt liggen om wat te internetten, solitaire te spelen of een filmpje te kijken.
Wat de mening was van iemand die al meer dan 10 jaar dood is, is verder niet zo boeiend lijkt mij.
JustlikeNiko @The Zep Man12 januari 2023 14:24
Mijn vrouw heeft een Surface laptop en die maakt zeer intensief gebruik van het touchscreen. Dit kun je ook goed zien als je naar het scherm kijkt ;-)

Ik heb zelf een Macbook en maak gebruik van gestures op het touchpad. Naar mijn mening veel intuïtiever en het scherm blijft ook schoon.
k995 @The Zep Man12 januari 2023 15:07
Ja, dochter heeft een HP laptop met touchscreen en gebruikt dat veel, half als tablet en half om gewoon snel iets te doen.
DeFeCt @The Zep Man12 januari 2023 15:59
Ik heb een Surface laptop en gebruik het vaker dan dat ik het doorheb, als ik achter een laptop zonder touchscreen zit merk ik pas hoe vaak ik op een scherm druk / probeer te drukken.
Luchtbakker @RVervuurt12 januari 2023 09:50
Het blijven persoonlijke ervaringen. Ik heb een tijd een surface 15 inch gehad, en gebruikte het vrijwel nooit. De muis is toch vaak sneller. Voor alle andere zaken gebruik je al snel een tablet.

Ikzelf zie dus het totale nut niet in van een touchscreen op een laptop.
84hannes @RVervuurt12 januari 2023 09:57
maar zijn er mensen die dit actief gebruiken?
Wij hadden er een tijd eentje in huis, en af en toe werkt het wel handig. Niet als je lang achter je computer zit te werken vermoed ik, maar even scrollen ofzo. Ik merkte dat ik bij laptops zonder touch screen toch onbewust aan het scherm zat te frunniken. Als ik ooit moet kiezen tussen muis, toetsenbord, touchpad en touchscreen, dan is touchscreen het eerste dat er uit gaat. Maar als ik het allemaal kan hebben dan ben ik stiekem best blij.
Murazor4096 @RVervuurt12 januari 2023 09:58
Ik heb er een aantal gehad, en op geen enkele heb ik het gebruikt. Touch werkt trouwens verbazingwekkend goed in Windows, gebruik het regelmatig op een tablet via RDP. Maar een laptop is gewoon niet de juiste form factor voor touch.
LurkZ @RVervuurt12 januari 2023 09:58
Ik heb een HP Spectre 2-in-1.
Laptop mode: Voegt niets toe, gimmick.
Tablet mode: Erg handig (samen met pen)
feuniks @RVervuurt12 januari 2023 09:58
Zoals alles zijn er use cases, waarin ik een touchscreen wel gebruik. Knoppen indrukken bijvoorbeeld. In outlook ga ik in een vloeiende beweging naar de send knop en dadelijk als ik klaar ben met dit te tikken, weet ik zeker dat ik vrijwel automatisch (zonder te denken) naar de "plaats reactie" knop ga. Dat werkt voor mij sneller en prettiger dat het touchpad op te zoeken en daarmee naar de knop te gaan.
Ik heb overigens een HP Spectre x360 en ik heb ook use cases, waarbij ik het toetsenbord omdraai en alleen met het scherm werk. Ik heb ook een pen en tijdens vergaderingen werkt pen en touchscreen prettiger dan toetsenbord, omdat ik dan niet het scherm voor mij neus heb, maar vrijwel plat heb liggen. Dan kun je elkaar in de ogen kijken.

[Reactie gewijzigd door feuniks op 30 juli 2024 06:02]

Jeffrey2107 @RVervuurt12 januari 2023 09:59
ik heb een laptop met touchscreen en het is toch best wel handig. het begon voor mij als iets dat deze laptop wel had en zag niet echt de meerwaarde ervan maar inmiddels is dat wel veranderd.

het is soms veel handiger om gewoon het toucscreen te gebruiken ipv met het touchpad ergens heen te moeten, plus dat mijn laptop ook een pen ondersteund en dat voor notities wel handig is.

door websites heen scrollen vind ik ook handiger met het touchscreen dan met het touchpad. ik laat er soms zelfs mijn muis voor los.
RoyTrenneman @RVervuurt12 januari 2023 09:59
Ja, maar ook heel snel uitgeschakeld. Als ik een laptop op schoot gebruik, gebeurt het me te vaak dat ik per ongeluk het scherm aanraak met en vinger of een knokkel daarvan. Rete irritant.
jj71 @RVervuurt12 januari 2023 10:00
Ik heb een Dell XPS 15 gehad met touchscreen. Ik gebruikte het zelden, dus wat mij betreft is het geen heel erg nuttige feature.

Maar ik ben wel benieuwd wat Apple hiermee mogelijk gaat doen, misschien hebben zij een goede use case / iets bedacht waardoor dit handiger / nuttiger / zinvoller is dan dat het in Windows was op de Dell.
Bob Popcorn @RVervuurt12 januari 2023 10:01
Mijn vorige werklaptop had het, laten we het zo zeggen, na een jaar kwam ik er achter toen iemand z'n vette klauw tegen m'n scherm drukte. :+ Nee, ik gebruik het niet. Ik kan niet tegen een scherm met vette vingers.
arjanvdwal1992 @RVervuurt12 januari 2023 10:04
Heb het gehad in mn Razor laptop. Gebruikte het nooit
Edit: Razer uiteraard

[Reactie gewijzigd door arjanvdwal1992 op 30 juli 2024 06:02]

[Roland] @RVervuurt12 januari 2023 10:16
Ja, ik kan niet meer zonder. Na mijn eerste Spectre met touchscreen ben ik ook lang opzoek geweest naar een laptop met goede specs (dedicated gpu) en touchscreen. Zijn er niet veel van.

Nu wel voornamelijk voor gebruik lui op de bank. Als ik werk gebruik ik touchscreen een stuk minder.
Stiggy @[Roland]12 januari 2023 10:29
Mag ik vragen wat voor opvolger van de Spectre je gevonden hebt? Ik heb een HP Spectre x360 15-bl020nd, en die vind ik qua design prachtig, is lekker dun, maar niet meer de snelste en aan vervanging toe. De huidige Spectre lijn vind ik een stuk minder mooi en ze lijken in dikte enorm gegroeid. Ik kan zo nog geen vervanger vinden.
BugBoy @RVervuurt12 januari 2023 10:29
Mijn vorige laptop had een scherm met touch en ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Het enige waarvoor ik het handig vond was om gestures te testen tijdens het ontwikkelen van apps die op een telefoon/tablet gebruikt kunnen worden. Maar dat was het dan ook. Mijn huidige laptop heb ik het niet meer en ik mis er niks aan.
pim @RVervuurt12 januari 2023 10:32
Ik heb sinds 2012 laptop(s) met touchscreen.
Als ik in bed lig scroll ik met touchscreen, pauzeer ik videos met touchscreen.
Soms als ik iemand wat laat zien op mijn laptop, zoom ik in met pinch&zoom.

Ik wil een touch screen op mijn laptop, voor die enkele keer dat ik het gebruik.
broit1975 @RVervuurt12 januari 2023 10:33
Ik heb een dell xps 15 met touchscreen. Het is hetzelfde als met een auto die zelf kan in parkeren: Je gebruikt het een keer, laat het de buurman zien dat het kan en verder raak je het nooit meer aan.
avlt @RVervuurt12 januari 2023 10:37
Ik heb een Lenovo Yoga 7i omklapbare laptop met stylus en gebruik de touchfunctie best vaak. De stylus minder als gedacht omdat het toetsenbord telkens in de weg zit. Het toetsenbord omklappen en als tablet gebruiken werkt niet echt doordat je de hele tijd de toetsen van het toetsenbord indrukt als je de laptop ergens op legt.

Een oplossing om het fysieke toetsenbord uit te schakelen in tabletmodus heb ik nog niet gevonden.

Update/correctie: het fysieke toetsenbord wordt uitgeschakeld als ik de laptop helemaal omklap; blijkbaar iets dat er in een recente update aan toegevoegd is; toen ik de laptop 1 jaar geleden kocht was het nog niet het geval

[Reactie gewijzigd door avlt op 30 juli 2024 06:02]

GekkePrutser @RVervuurt12 januari 2023 10:44
Yep vooral op schoot. Voor scrollen en klikken tijdens het lezen van documenten bijvoorbeeld. Echt super om het te hebben.

Ik kantel hem dan wat naar achteren en gebruik dan vooral het touchscreen. Werkt prima. Het is niet eens een "yoga" convertible ofzo.

Op het bureau is het veel minder prettig. Dus ik denk dat je daarom zoveel uiteenlopende antwoorden krijgt. Op het bureau gebruik ik het ook nooit. Op de bank echter wel veel.

Wat ik erg fijn vind aan mijn Lenovo Thinkpad (van werk) is dat hij een touchscreen heeft dat toch mat is. Dus alleen maar voordelen en geen nadelen zoals een glimmend scherm.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 30 juli 2024 06:02]

G1LL3S-R @RVervuurt12 januari 2023 10:46
Ik heb een surface laptop (2.5 jaar) en heb het tot nu toe 1 keer gebruikt om iemand iets te laten zien. Alle andere keren was mijn muis de betere optie.
Jochem @RVervuurt12 januari 2023 11:01
Ik heb jaren Thinkpad Yogas (ca 8 jaar lanng) gehad en gemiddeld 1 keer per jaar het functioneel gebruikt. Naast de duizenden keren per ongeluk. Het is voor mij en mijn type gebruik niet functioneel. Voor sales of presentaties kan het handig zijn. Onze sales mensen hebben touchscreen laptops om di reden. Maar over het algemeen is het nooit het primaire interactiemechanisme. Slechts ondersteunend.
Bekers @RVervuurt12 januari 2023 11:05
Ik heb voor het werk ~5 jaar een Surface book gehad en nu over op een Surface Studio.
Even buiten het gebruik van het pennetje op het scherm gebruik ik het soms wel, maar zou het voor mij geen afknapper zijn als ik geen aanraak gevoelig scherm had.
Ik gebruik het heel af en toe om te scrollen/zoomen, maar dat kan ook prima met de touchpad. En daar staat Mac al bekend om dat die prima werken, dus ik zou het niet zien als een heel grote toevoeging... Zeker niet als je dus geen pennetje kunt gebruiken in een soort tablet(stand) zoals de Surface lijn allemaal wel hebben.
i-chat @RVervuurt12 januari 2023 11:06
ik heb ooit een vivobook pro gehad met highend ips-touchscreen en dat was echt ongelofelijk fijn, om de performance honger te wat te verlagen zou ik aan dat ontwerp (15inc 4k 450nits i7 gtx1050) graag hebben veranderd dat het in plaats daarvan een 1440p scherm had gehad, met een bijbehorende veel eenvoudigere gpu (of extreem krachtige igp).

kijk bijvoorbeeld eens naar de specs van een laptop als deze..
uitvoering: Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 7 (82UWCTO1WWNLNL0) vervang de rx3050 en de i7 voor een m2 of m2 pro en je hebt een laptop die in alle opzichten beter is dan elke mac tot nu toe.

het zal alleen jammer zijn dat apple in zo'n geval waarschijnlijk de prijs een stuk boven de 2k zal leggen terwijl deze laptop daar juist ruim onder zit.

toch ben ik ontzettend benieuwd naar hoe een highend laptop met degelijke koeling en een behoorlijk grote accu (voor zo'n power budget), het zou doen ten opizchte van het huidige aanbod, wie nu immers aple EN touchscreen wil zit vast aan een ipad (die door zijn screensize - ipad air m1) enorm tekortschiet.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 30 juli 2024 06:02]

Nitai @RVervuurt12 januari 2023 11:13
Ik behoor denk ik niet tot de doelgroep, heb verschillende Ultrabooks gehad, Surface Pro's maar maak er geen gebruik van. Ook als ik m'n iPad Pro 12.9" gebruik met de Magic Keyboard dan gebruik ik het niet (gewoon een muis er aan hangen).

Een trackpad (ook multi touch / gestures) werkt wel weer heel fijn....
dimocash @RVervuurt12 januari 2023 11:18
Ik had een Lenova laptop met touchscreen als werklaptop.
Deze koos ik met de verwachting er veel gebruik van te maken. In de praktijk gebruikte ik het zelden.
Veelal werkte ik met dockingstations en op andere momenten vind ik het touchscreen geen meerwaarde hebben ivm een goed trackpad. Deze ruilde ik daarna in voor een groter exemplaar zonder touchscreen en heb jet geen moment gemist.
Wel moet ik zeggen dat ik achter mijn privé Macbook air M1 een touchscreen wel zou gebruiken, omdat MacOS zich er, mijn inziens, meer voor leent dan Windows 10.
jimz93 @RVervuurt12 januari 2023 11:31
Voor werk gebruik ik een 15" inch Lenovo Thinkpad met een mat touchscreen.

Ik gebruik het eigenlijk alleen als ik de laptop op schoot heb / zonder muis werk (wat zelden gebeurd).

De toegevoegde waarde er van vind ik daarom ook bijzonder beperkt / niet opwegen te de extra kosten (hoewel ik niet weet wat het exacte prijsverschil is) O-)
Gamebuster @RVervuurt12 januari 2023 11:51
Vergeleken een trackpad is het vaak sneller en makkelijker. Ik gebruik beide als het erop zit, maar mijn macbook heeft het niet.

Meer dan eens heb ik het toch geprobeerd onbewust op mijn macbook.

Het is een heel klein beetje handig, maar zeker geen vereiste voor me. Voordeel is wel dat laptops met touch screens vaak wel schermen hebben met betere bescherming en het dus veiliger schoon te maken is

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 30 juli 2024 06:02]

tweakuwe @RVervuurt12 januari 2023 11:58
Ik had dat in het verleden en mis het nu enorm op mijn macbook. Je moet het wel zien als toevoeging op een trackpad/muis en niet een vervanging van. Je diep in kleine menus worstelen met een touchscreen op je laptop werkt voor geen meter, ook proberen overal grote lompe tiles van te maken (ala windows 8) werkt absoluut niet ergonomisch op een laptop. Echter met een goed ontwerp kan het zeker wel wat dingen toevoegen als aanvulling! Tijdens het typen wat extra hot-keys onderin je scherm erbij (de afstand van het toetsenbord naar onderin je scherm is kleiner dan naar het trackpad of je muis). Lekker scrollen/draaien/zoomen op een kaart zoals je op je mobiel/tablet gewent bent. Heel precies een slider aanpassen. Snel van app/venster switchen via de taakbalk (again, kleine afstand van het toetsenbord).

Eigenlijk elke nuttige toepassing van die touchbar op de duurdere Macbook Pro's zou je hartstikke prima, en vaak beter, onder in het reguliere scherm doen met een touch screen, maar dan hoef je geen rij toetsen op te offeren en hebben ontwikkelaars wat meer vrijheid met het formaat van knoppen/sliders/integratie met rest van de UI. Maar net als bij de touchbar zal wel gaan gelden dat het nut heel erg afhangt van hoe goed de software ervoor is ontworpen.
K0L3N @RVervuurt12 januari 2023 12:41
Mijn zusje heeft dat, het is soms best fijn, vooral als je door documenten of foto's heen aan het scrollen bent.

Het is meer een extratje dan een vervanger voor toetsenbord/touchpad. Ik vond het persoonlijk wel prettig, maar niet echt een must have.
dok33 @RVervuurt12 januari 2023 12:45
Ik vind een laptop met een touchscreen geweldig. Als je het een paar dagen gebruikt, begin je op alle schermen te tikken alsof het normaal zou moeten zijn. Het is zo direct. Ik wil dit activeren, dus ik raak dit ook aan.

Ik heb er wel altijd nog een muis bij gehad, want ik zou niet _alleen_ touchscreen willen. Sommig precisiewerk kan je niet met je dikke vingers.

Helaas heb ik al weer een tijdje geen laptops met touchscreen. En de gewoonte de schermen aan te raken is wel weer verdwenen.

Nooit last gehad van lamme armen, maar ik was dan ook niet 100% afhankelijk van het scherm, en ik tik meer op een toetsenbord dan dat ik muis of touchscreen nodig zou hebben.
supertheiz @RVervuurt12 januari 2023 12:58
Ik heb voor het werk een Dell met Touchscreen. Het enige gebruik ervan voor mij is op momenten dat ik het niet wil. Bijvoorbeeld tijdens een teams meeting een vuiltje van je scherm willen vegen, waarmee je de teams call beeindigd.
Jerie @RVervuurt12 januari 2023 13:22
Mijn werklaptop heeft het. Het staat aan, maar het is redelijk nutteloos omdat applicaties geoptimaliseerd zijn voor een pointer device (trackpad, muis, enz) ipv vingers (kan het uitzetten in bijvoorbeeld BIOS). Bovendien heeft de device ook nog een fysiek toetsenbord waar je veel mee kunt, mits je de shortcuts kent. Laat dat nou op macOS fantastisch werken: heel veel shortcuts zijn uniform in applicaties.

Het is en blijft toch een andere UI. Op macOS ligt dat wel wat anders want alle iOS applicaties kun je dan met native interface op macOS draaien. Als je met een druk op een knop je gehele desktop in touchscreen modus kan zetten, en bijvoorbeeld je touchpad kunt loskoppelen dan is het al een vooruitgang. Maar zelfs dan: voor mij hoeft het niet zo. Gimmick at best.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 30 juli 2024 06:02]

hamsteg @RVervuurt12 januari 2023 13:32
Mag ik omgekeerd reageren?

Ik zit regelmatig met mijn vingers op het laptop scherm. Door klikken naar een andere website, een veeg om te scrollen. Ik verlang op die momenten echt naar mijn tablet. Het toetsenbord is de reden dat ik naar de laptop ga, de muis kan wat mij betreft snel vervangen worden door touch bij leeswerk.

Echt werken in apps (Word/Excel) of programmeren dan denk ik dat de muis meer voordelen heeft (nauwkeuriger is).
O.E. @RVervuurt12 januari 2023 14:58
Ik heb een acer spin 5 (360° laptop) en daarop is een touchscreen wel handig.
Bij een gewone laptop, een die je dus niet helemaal kan omdraaien biedt dit naar mijn mening niet veel toe.
P_Tingen @RVervuurt12 januari 2023 15:53
Ik heb er ook een met touchscreen en ik ben er erg blij mee. Mijn vorige had het ook en ik heb deze er op geselecteerd. Ik gebruik het niet heel veel, maar met name bij het consumeren van media is het makkelijk. Inzoomen, uitzoomen, bewegen door pagina's gaat veel gemakkelijker als je dat met je vinger kan doen.

Daarnaast moet ik bij de klant waar ik werk nog wel eens de fabriek in om een administratieve correctie uit te voeren. Ik heb daarvoor een applicatie die makkelijk via touch te bedienen is met de laptop dubbelgeklapt op mijn arm.
m1999 @RVervuurt12 januari 2023 19:46
Ik gebruik mijn touchscreen meerdere keren per dag. Zelf vind ik het handig om even iets snel in een game te selecteren, iets te omcirkelen in bijvoorbeeld Word of aantekeningen te maken bij documenten. En als ik kan mijn laptop ook dubbelklappen en als grote tablet gebruiken, wat een voordeel is bij series kijken.
ericpronkcom @RVervuurt13 januari 2023 09:05
Hier thuis heeft mijn vrouw een touchscreen laptop. Als ze mijn macbook even gebruikt zit mijn scherm binnen een korte tijd onder de vinger afdrukken ;) Dus voor sommige mensen werkt het. Ik heb het nooit gemist gezien ik de meeste handelingen via een toetsenbord doe (of een magic pad). Maar volgens mij is het een kwestie van aanleren. Als je de optie hebt en vaak gebruikt wordt het onderdeel van je routine :)
gekko90 @RVervuurt13 januari 2023 15:39
jaren lang de thinpad X250 / 270 gebruikt met touchscreen.
veel gebruikt om bepaalde dingen vlug aan te tikken en of scrollen, maar alleen als ik niet een goeie muis had aangekoppeld alhoewel het soms zelf dan nog sneller was om ff met de vinger iets op het interne scherm aan te tikken.

de Yoga 260 vond ik daarin tegen weer echt een onhandig apparaat :X
Tjolk @RVervuurt14 januari 2023 10:42
Prive hebben we een laptop met touchscreen, vanuit mijn werk een laptop zonder touchscreen. Voor productiviteit heb ik totaal geen touchscreen nodig, plain and simple. Maar als we samen achter de laptop zitten heeft het wel een meerwaarde, want je hebt maar 1 touchpad en vaak geen muis (of die ligt net aan de verkeerde kant). Om dan toch simpele dingen te doen voor navigatie e.d. is een touchscreen handig.
Incidenteel mis ik een touchscreen dan ook wel met werken want dan help ik nogal eens junior collega's en wil ik niet steeds moeten zeggen Klik eens hier, scroll eens zo.
Maar dat is echt incidenteel.
911GT2 12 januari 2023 09:52
Argh, touchscreen in combinatie met die glossy schermen van apple, dan blijf je poetsen.
[Roland] @911GT212 januari 2023 10:18
Op je telefoon is dat toch ook geen probleem?
Jan Onderwater @[Roland]12 januari 2023 10:33
Op je telefoon is je scherm van glas
i-chat @Jan Onderwater12 januari 2023 11:22
en dat kan niet op een laptop? ik zie niet in waarom ik op een laptop geen glazen screenprotector zou kunnen hebben, zeker wanneer dat een touchscreen is zou ik het ontzettend toejuichen. liever wél als los (verwijderbaar) laagje dan als vastgelijmd aan het scherm, ivm krassen en vervangbaarheid maar ik zie niet in hoe een 16inc laptopscherm anders zou moeten zijn dan een 12inc tablet waar ik het ook op heb.
fapkonijntje @Jan Onderwater12 januari 2023 11:51
De meeste (fatsoenlijke) laptops met een touchscreen hebben gewoon een glazen scherm. Maar belangrijker is of er een oleophobic coating op zit. Die maakt dat vingerafdrukken e.a. niet zo blijven zitten. Op telefoons is dat gelukkig nu standaard. Op laptops niet altijd. Lenovo bezuinigde er bijvoorbeeld flink op in vorige modellen en dan voelt je scherm ruw aan en blijven vingerafdrukken zitten. Ik heb hier al 6 jaar een 15" laptop staan met Gorilla glas en touch screen met de juiste coating. Werkt fantastisch en voelt identiek aan als een smartphone.

Maar veel laptops met touchscreen komen gewoon met gorilla glas, al jaren. Behalve de ultieme budgetlaptops soms, maarja, als we het over Apple hebben dan hebben we het daar natuurlijk niet over dus daar gaan we niet mee vergelijken.
Jan Onderwater @fapkonijntje12 januari 2023 12:20
Ah, kijk, dat wist ik niet
TheMaurice @[Roland]12 januari 2023 13:34
Een telefoon kan je echter in een halve seconde even langs je broek schuren om het scherm weer kristalhelder te maken. Bij een laptop gaat dat een stuk lastiger.
Jeffrey2107 @911GT212 januari 2023 10:00
mwa. mijn laptop heeft ook beide. het valt best mee.

ja je scherm is enorm smerig en dat zie je als het scherm uitstaat maar tijdens normaal gebruik merk je het nauwelijks.
punishedbrains
@911GT212 januari 2023 10:32
Ik snap de glossy voorkeur ook niet echt, enige voordeel is dat het beeld er wat mooier uit ziet. Maar de nadelen als weerkaatsing van licht, vingerafdruk-magneet etc zijn nogal groot (voor mij). Ik ben ontzettend blij met een matte scherm.
TheVivaldi 12 januari 2023 10:09
En ik dacht dat Apple iOS, iPadOS en macOS strikt gescheiden wilde houden? Op deze manier lijkt het alsof ze een stap zetten om iPadOS en macOS te verenigen.
Groningerkoek @TheVivaldi12 januari 2023 12:25
Ik verwacht eerder dat ze die besturingssystemen juist zoveel mogelijk gelijk willen maken omdat dit enorme voordelen biedt.
H1sDudeness @Groningerkoek12 januari 2023 14:14
Enorme voordelen voor de consument, niet per se voor Apple. Zij hebben namelijk nu een hele mooie positie:
  • iPhone: mobiele telefoon - eenvoudig mee te nemen - broekzakformaat
  • iPad: touchscreen - groot scherm - niet hetzelfde besturingssysteem en daarmee functionaliteit als een MacBook
  • MacBook: geen touchscreen - maximale functionaliteit
Ik noem zomaar even een paar kenmerken, maar door iPadOS en macOS gelijk te trekken, vervalt voor héél veel mensen de noodzaak om zowel een iPad én een MacBook te kopen.

Als (hobby)-fotograaf bewerk ik mijn foto's via Lightroom op een Samsung Galaxy Tab S7+. Het touchscreen is hierbij voor mij onmisbaar. Alle andere zaken doe ik veel liever op een laptop, omdat de tablet in combinatie met een toetsenbord simpelweg niet hetzelfde is als een laptop. Het werkt m.i. veel minder efficiënt, met name de workflow in Office en met veel applicaties tegelijkertijd open.

Het enige wat me ervan weerhoudt om volledig naar Apple over te stappen is het feit dat er niet één apparaat met touchscreen is, maar dat wel een volledig besturingssysteem heeft. Voor mensen met een ruimer budget is dat precies de reden om twee apparaten te kopen.

Edit: typefouten

[Reactie gewijzigd door H1sDudeness op 30 juli 2024 06:02]

Groningerkoek @H1sDudeness12 januari 2023 14:43
Ik zeg dan ook niet dat ze de hardware gelijk gaan trekken (behalve prestatie dan), ik heb de verwachting dat ze de verschillende OS'en meer naar elkaar toe trekken en uiteindelijk misschien zelfs hetzelfde OS op al hun hardware kunnen zetten. Heerlijk voor developers, je game kan gelijk op AppleTv, iPad, iPhone, Mac
mOrPhie @TheVivaldi12 januari 2023 16:06
Die stap hebben ze al gemaakt. iPhone en iPad apps draaien al zonder porten op MacOS. En als je Mac Catalyst gebruikt tijdens development, kun je ook code sharen.
roawser 12 januari 2023 09:44
Ik geloof niet dat ik er extra geld aan zou willen uitgeven, ik zie het nut niet zo en ben geneigd de mening van Steve te volgen. Maar ik heb nooit zo'n ding gehad; wie weet. Wat ik wel interessant vind is die laptops met loskoppelbaar scherm, dus zeg maar een iPad Pro met extern toetsenbord dat je ook thuis kunt laten, maar dan draaiend op MacOS.
C64Boy @roawser12 januari 2023 10:00
Ik heb wel zo'n ding gehad en eigenlijk vond ik het alleen maar hinderlijk. Ik bleef gewoon toetsenbord en muis gebruiken- dat is veel preciezer en werkt dan ook beter met een desktop os en dito applicaties. Ik raakte soms per abuis het scherm aan, met ongewenste gevolgen. De schermkwaliteit was ook minder dan in niet-touch varianten van dezelfde laptop.

Het is mogelijk wat anders als je je laptop kunt omtoveren tot een soort tablet. Maar wacht even: er zijn ook iPad pro's die in principe zowel laptop als ook tablet zouden kunnen zijn?
Ik verwacht wel dat Apple dezelfde richting opgaat als Microsoft met zijn surface producten. Je ziet ook dat iPad OS en MacOs meer naar elkaar toegroeien en dat door de komst van Apple silicon desktop en iPad ook dichter tegen elkaar aan zijn geen schuren.
i-chat @roawser12 januari 2023 11:19
ik denk dat dat echt een verhaal is van gewenning.

ik wed dat je 10/15 geleden zoiets ook zij over laptops... een pc is goed genoeg en onderweg kun je beter gewoon schrijven op papier, dan hoef je ook geen rekening te houden met stopcontacten overal.

nu we laptops hebben met accu's die het letterlijk een hele (werk)dag volhouden laptops zonder toetsenbord (van tablets hadden we toen nog niet gehoord) is dat verhaal heel anders.
ymmv 12 januari 2023 10:02
Zeer slechte zaak. Microsoft ging ontzettend sleutelen aan het Windows OS om dat beter te laten werken met touchschermen. Dat kwam er toen op neer dat ze versimpelde modern apps introuceerden, het OS aanpasten zodat het beter werkte met bediening via je vingers (dus grotere knoppen, meer lege ruimte, er paste minder informatie op je scherm). Microsoft was daarna jaren bezig om de fouten van Windows 8 in Windows 10 en 11 te fixen.

Dat was allemaal geen verbetering voor iedereen die een gewoon laptop met een muis/trackpad en een toetsenbord wilde gebruiken en geen behoefte had om mobile apps op z'n laptop met de vingers te gaan gebruiken.

Er is een reden waarom die combinatie van laptop- en tablet-functionaliteit op Windows nooit van de grond gekomen is. Ik begrijp niet waarom Apple dan dit toch wil proberen. Laat de iPad en MacBook gewoon twee verschillende produktcategorieen blijven.
i-chat @ymmv12 januari 2023 11:30
de (in mijn optie) fout die MS heeft gemaakt heeft niets te maken met touchscreen of niet, ze wilde van een laptop een tablet maken. een tablet is echter over het algemeen klein (maximaal 12inc), en geen 14 tm 17 zou als de meeste laptops.

geloof me maar dat een normale windows 7 (de laatste non touch versie) of zelfs xp op een 15inc in 1440p touchpaneel prima werkt zonder verdere aanpassingen (of hooguit de lettertype scaling op 125%.

ik denk dat touchscreens in bepaald (vooral voor minder goeffende gebruikers) juist veel fijner kan zijn... je zit niet met een klein plat stukje glas waarover je op één onhandige manier je vinger moet bewegen terwijl je ogen elders kijken.

ik ken genoeg mensen die de hand-oog-coordinatie tussen muis/touchpad en scherm ongelofelijk lastig vinden. terwijl een aanraakscherm in de meest letterlijk zin POINT and ... touch is... je hoef dus niet meer een virttueel pijletje te manouvreren je kunt gewoon wijzen en aantikken, makkelijker kan niet.
laptopleon @i-chat12 januari 2023 13:18
Juist voor mensen met een minder goede oog/hand-coördinatie is een touchscreen gebruiken vaker een probleem.

Een muis, trackball, touchpad etc kun je op maat kopen, kun je bijvoorbeeld trager afstellen, zodat je niet op een paar millimeter hoeft te kijken. Bij het 1:1 echt aanraken van een scherm kun je dat niet aanpassen. De knop blijft altijd even groot of klein.
TheVivaldi @laptopleon12 januari 2023 15:44
Tenzij je een pen (stylus) gebruikt; die zijn preciezer dan vingers. Maar goed, blijft inderdaad minder prettig dan een trackball, dat ben ik met je eens.
laptopleon @TheVivaldi12 januari 2023 23:52
Ik denk dan meer mensen die beven, die gewoon hun armen / handen / vingers niet zo nauwkeurig onder controle hebben als jij en ik.

Stond ik vroeger ook nooit zo bij stil, maar sinds mijn vader jaren geleden een beroerte heeft gehad, heeft hij minder gevoel in met name zijn linker lichaamshelft. Alles doet het nog, maar hij voelt gewoon niet meer of dat iPhone-knopje nu ingedrukt is of niet. Dat maakt dat hij dan maar 'hard genoeg' drukt. Bij een iPhone loopt dat wel los maar het displaytje van een elektrische fiets bijvoorbeeld kon er minder goed tegen.. Maar dat verminderde gevoel helpt dus ook niet bij het nauwkeurig sturen van een muis, klikken, scrollwieltje gebruiken etc, laat staan als je spieren zelf trillen vanwege parkinson of zo.
TheVivaldi @laptopleon12 januari 2023 23:55
Ik denk dan meer mensen die beven, die gewoon hun armen / handen / vingers niet zo nauwkeurig onder controle hebben als jij en ik.
Ik kan door een aandoening mijn handen/armen ook niet altijd goed onder controle houden, maar fijn dat je me onder de categorie gezonden schaart... Ik weet dus júist hoe het is om niet nauwkeurig op een touchscreen te zijn. Daarom gebruik ik op mijn pc ook, zoals ik al had aangegeven, een trackball.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 30 juli 2024 06:02]

laptopleon @TheVivaldi13 januari 2023 00:50
Sorry, dat was een verkeerde aanname. Maar het geeft tegelijkertijd wel een beetje aan dat er misschien meer mensen zijn met een 'onzichtbare' beperking dan je op het eerste gezicht zou denken. Aan mijn vader bijvoorbeeld zie je het ook niet.
TheVivaldi @laptopleon13 januari 2023 10:17
Klopt, bij mij zie je het ook niet.
svenvbins 12 januari 2023 09:54
Mijn vorige werklaptop had een touchscreen. Ik zou een laptop nooit afkeuren omdat hij géén touchscreen heeft, maar toen ik hem eenmaal had was het toch wel prettig. Als je onderweg bent of geen toetsenbord+muis+grootscherm hebt, is het soms net wat sneller even iets met je vinger aan te tikken dan je muiscursor te zoeken. Scrollen en zoomen gaat soms net iets makkelijker. Enige nadeel is natuurlijk wel dat je een vies scherm krijgt.

Heb inmiddels een nieuwe laptop zonder touchscreen en ik betrap me er zelf toch af en toe nog op dat mijn hand even naar het scherm beweegt.

Zoals gezegd, absoluut niet essentieel, maar als je het eenmaal hebt stiekem toch wel praktisch.
musje83 @svenvbins12 januari 2023 10:28
Mijn vorige manager en enkele collega's hadden (/hebben) een MS Surface en als ze dan samen met mij of andere collega's achter hun non-touch ProBooks zaten om bijvoorbeeld iets uit te leggen, gingen ze regelmatig met hun handen naar het scherm om te scrollen of zoomen bijvoorbeeld :)
dok33 @musje8312 januari 2023 12:51
Ja, ale je het eenmaal hebt dan werkt het zo natuurlijk.

Touchpads en kietelsticks werken voor mij totaal niet. Een muis gaat wel, een gamecontroller ook.

Maar een touchscreen, dat werkt gewoon vanzelf, zonder nadenken raak je de knop aan die je in wil drukken.
morlune 12 januari 2023 09:56
Een microsoft surface book achtig concept waarbij het scherm omgedraaid dan wel afneembaar is om op te kunnen tekenen a la ipad met procreate etc zou heel fijn kunnen worden denk ik! En met de eigen apple processoren is het wellicht niet te veel werk meer om een ipad app naar macos te brengen.
Snowfall @morlune12 januari 2023 21:49
En met de eigen apple processoren is het wellicht niet te veel werk meer om een ipad app naar macos te brengen.
Klopt. iPad Apps kunnen mits de developer dit toestaat gewoon native op een M processor in de Mac draaien.
j4ck1nth3b0x 12 januari 2023 11:38
Dit hoeft voor mij niet, koop dan een iPad als je een touchscreen zo geweldig vindt, het scherm wat natuurlijk weer duurder is dan de huidige wordt vast 'serialized' in het Macbook en bovendien lastiger te repareren gemaakt.
Laat Apple wat meer effort steken in een robuuster PCB design en/of de repareerbaarheid verhogen, iets wat Louis Rossman al waar jaren voor strijdt. Het blijft idioot dat Apple €1275 durft te vragen voor een nieuw logicboard terwijl één onderdeeltje van omgerekend 0,20ct defect is geraakt en het hele Macbook platlegt.
We zouden ons globaal moeten afwenden van bedrijven met dit soort praktijken.
SynthCat @j4ck1nth3b0x12 januari 2023 14:21
Was het maar zo simpel. Na de zoveelste reeks 'pro' iPads nog steeds geen volledige pro applicaties.
Maw een MBP met touch (wat uiteraard een andere naam zal krijgen) zou een veel logischere keus zijn. Ik ben geen developer maar ik gok zo dat dat developers ook veel liever hun apps voor MacOS blijven ontwikkelen dan er een versie naast te gaan bouwen voor iOS waar nog steeds veel in ontbreekt vs wat MacOS te bieden heeft.
BikkelZ @j4ck1nth3b0x12 januari 2023 11:55
Tja maar om een logic board te vervangen kun je kort getrainde mensen inzetten, om het defecte onderdeel te vinden en goed te fixen heb je een hele goede reparateur nodig. Op de schaal van Apple kun je nooit voor al je reparaties top reparateurs inzetten.
j4ck1nth3b0x @BikkelZ12 januari 2023 12:21
Om het defecte onderdeel te vinden en goed te fixen heb je een hele goede reparateur nodig. Op de schaal van Apple kun je nooit voor al je reparaties top reparateurs inzetten.
Wel als je het kartel opheft op SMD onderdelen en diagnostische tools en schema's publiekelijk beschikbaar stelt, dan komen de reparatiebedrijfjes vanzelf naar de schaal van Apple.
Apple houdt met ijzeren vuist het kartel in stand waardoor een enorme berg E-waste ontstaat, en Apple zichzelf maar op de borst blijft slaan vanwege het gebruik gerecycled aluminium voor de cases, maar rept geen woord over de stijgende berg E-waste die door handelen van Apple maar niet kleiner wordt.
BikkelZ @j4ck1nth3b0x13 januari 2023 09:45
Ik ben het er ook niet mee eens dat je voor iets wat eigenlijk heel klein is een compleet board moet vervangen, maar dat iets "makkelijk" te repareren is met een onderdeel van 20 cent is natuurlijk niet het complete verhaal.
SynthCat 12 januari 2023 13:39
Dit kan iedere MacOS gebruiker ongeveer wel raden gezien de uiterlijke verandering en juich dit ook enorm toe. Na duizenden euro's aan iPads te hebben versleten en diep teleurgesteld te zijn in Apple met de vooruitgang ervan heb ik veel meer vertrouwen in Macs met touchscreens.

Mijn droom is altijd geweest om Logic Pro & Final Cut Pro oa met touch te kunnen gebruiken. (ik weet dat er al mogelijkheden zijn maar die hebben ook zo hun beperkingen)
Ik ga er ook even met gemak van uit dat dit meteen tijdens de release van de MBP's met touchscreens zo te gebruiken zal zijn. Laat maar komen! :)
j1b2c3 @SynthCat12 januari 2023 19:44
Het is totale onzin en totaal niet ergonomisch.
Microsoft surface studio is de enige saar ik kan bedenken dat het nuttig zou kunnen zijn.
Ipads met OSX zou een betere oplossing zijn dan huidige macs met touch. Voor tekenaars is de nieuwe ipad pro echt een verbetering. Omdat je nu van te voren kunt zien waar de pen neer gaat komen.
SynthCat @j1b2c313 januari 2023 00:07
Mijn gok is dat niet eens meer dan 1% van wat een iPad koopt daadwerkelijk een tekenaar is. En ook nog binnen die groep is men geïrriteerd dat apps te gelimiteerd zijn.
j1b2c3 @SynthCat14 januari 2023 09:01
Ik heb het over de Ipad pro.
De limitatie van Apps dat is een DEV ding.
Developers kunnen ook een iPad versie maken van bestaande osx apps. Het is niet de fout van Apple.
Natuurlijk dat er geen finalcut is voor de IPad pro is wel een ding. Gelukkig zijn er alternatieven.
musje83 12 januari 2023 09:41
Apple is wel vaker teruggekomen op haar eigen woorden. Grotere smartphone schermen (>3,5"), bijvoorbeeld.
fapkonijntje @musje8312 januari 2023 10:01
Dat is toch normaal? Ook Apple moet met de markt mee. Wat Apple alleen met al hun keuzes doet is zo lang mogelijk volhouden dat het de beste keuze is. Dat wekt vertrouwen bij de doelgroep. Dat is hun marketingstrategie. Hoe dom of fout de keuze ook kan zijn in de praktijk.

Maar soms is er dan een moment dat de markt je inhaalt en dan gaat Apple graag mee, alleen verpakken ze zo'n stap vaak ook weer in een nieuw marketinginitiatief en introduceren ze het alsof ze het zelf uitgevonden hebben en het het meest fantastische op aarde is, dan geven ze 't ook een eigen naam zodat ze kunnen doen alsof hun touchscreen daadwerkelijk anders is dan andere. Dat deden ze ook leuk met retinaschermen. Schermen met die resolutie bestonden al een tijdje, zelfs op smartphones, maar ineens was het hip en een bijzonder ding met een eigen naampje. Terwijl er niets nieuws of unieks aan was. Dit soort marketing zie je veel vaker bij Amerikaanse bedrijven en grappig genoeg ook heel veel in de politiek.
punishedbrains
@fapkonijntje12 januari 2023 10:30
Wat op zich goed is, want op die manier kunnen ontwikkelaars rekening houden met een feature die niet zomaar opeens verdwijnt. Als dat ieder jaar zou gebeuren, dan doen ze er simpelweg niks mee.
fapkonijntje @punishedbrains12 januari 2023 11:30
Dat je betrouwbaar overkomt is één ding, dat je van een onhandige keuze bewust blijft volhouden dat het de slimste keuze ooit is vind ik een ander uiterste. Ieder voordeel heb z'n nadeel hè. De houding van Apple vind ik vaak niet zo prettig met dit soort dingen. Microsoft is namelijk ook betrouwbaar maar niet zo verschrikkelijk arrogant.
punishedbrains
@fapkonijntje12 januari 2023 12:32
Daar ben ik het helemaal mee eens ja, ik heb dan ook geen Apple product meer (behalve mijn iPad) omdat ze keuzes hebben gemaakt die mij niet meer aanstonden. Kan altijd weer veranderen, maar er zit inderdaad een voor- en nadeel aan. Het gesloten zijn van Apple en altijd doen alsof het geweldig is, dat vind ik ook niks nee.
Shark.Bait @musje8312 januari 2023 10:31
Ik denk dat het meer over jouw aandachtspunten zegt dan dat het aan Apple ligt; want het zou me niets verbazen als alle bedrijven daar een handje van hebben. Nikon zei altijd dat image stabilisation in de camera niet slim was en dat ze het daarom niet deden; nou, de meeste van hun huidige modellen hebben het wel; Gates dacht ook dat het internet nooit iets zou worden,Hertz dacht dat radio golven grappig waren maar niet meer dan dat. Steve Balmer dacht dat de iPhone een stille dood zou sterven.

Die stelligheid die jij ziet, die zie ik vaker bij bedrijven; het is een manier om je gebreken achter te houden, en om bepaalde uitgestippelde koersen te kunnen bevaren; het is echt iets dat bedrijven doen en het kan hen ook niks schelen dat ze eerst A zeggen en dan B, zolang het maar geld oplevert.
musje83 @Shark.Bait12 januari 2023 10:44
Je leest toch echt zelf dat het een stelligheid is die je alleen bij Apple ziet. Ik heb dat nergens beweerd en dit artikel gaat over Apple, toch? Natuurlijk gebeurt dit ook bij andere bedrijven.
feuniks @musje8312 januari 2023 10:01
En het is goed dat een fabrikant dat doet. De wereld verandert, toepassingen veranderen en wat vijf of tien jaar geleden ongebruikelijk was, is nu de norm. Toen ik mijn eerste smartphone had, hoorde ik van veel mensen dat ze nooit met zoiets zouden gaan rondlopen. En nu is het moeilijk om iemand te vinden die er niet mee rondloopt.
musje83 @feuniks12 januari 2023 10:19
Tuurlijk, maar Apple kan heel hoog van de toren blazen dat iets wel of niet 'moet' op een bepaald product, tot ze het jaren later zelf introduceren (of weghalen). Ik weet nog dat Android-gebruikers welhaast uit werden gelachen (op allerlei fora) om hun groter wordende schermen, omdat Apple nog vasthield aan 3,5-4" (t/m iPhone 5s).
laptopleon @musje8312 januari 2023 10:40
Nu gooi je bepaalde Apple-consumenten en Apple op één hoop. Apple gaat toch zelf niet op die fora commentaar geven op Android-telefoons?

Daarnaast is het logisch dat in de vooral toen veel grotere groep Android-gebruikers eerder plaats is voor een afwijkend product. Er zijn ook altijd veel meer feature-phones op Android. Ik zou bijna zeggen alleen maar daar.

Maar bijvoorbeeld ook dat Apple begon met één muisknop, moet je zien in de tijd dat 99 van de 100 mensen voor het eerst een computer aanraakten. Dan moet je het simpel en overzichtelijk houden, want wennen aan een GUI is voor de meesten al complex genoeg. Overigens zie ik de meeste mensen tot op de dag van vandaag vrijwel nooit de rechtermuisknop gebruiken, ook niet op Windows, tenzij het echt niet anders kan.
musje83 @laptopleon12 januari 2023 10:56
Ja, want Apple-consumenten zijn erg trouw aan hetgeen Apple hen vertelt. In dit specifieke geval was het Jobs die nogal kon ageren tegen grote(re) schermen en dat vond (een groot deel van) de community dus ook. Tot de iPhone 6 en er niet meer over gesproken werd.
https://www.engadget.com/...g-to-buy-a-big-phone.html

Mensen, ik constateer toch alleen dat Apple wel vaker terugkomt op haar eigen woorden? Ik zeg nergens dat andere bedrijven dat nooit doen. Je hoeft Apple niet te verdedigen.
laptopleon @musje8312 januari 2023 13:09
Aangezien dit (inderdaad!) schering en inslag is bij alle merken in deze industrie, waarom begin je er dan specifiek over dat Apple hier en Apple daar op teruggekomen is? Dan is het toch te verwachten dat mensen daar op reageren met dat het weinig met Apple te maken heeft? Heeft weinig met verdedigen te maken. Had je ook gekregen als je het over pakweg Sony gezegd had.
musje83 @laptopleon12 januari 2023 13:33
Omdat het artikel letterlijk gaat over dat Apple terug komt op haar eigen woorden. Ik geef slechts aan dat dat vaker is gebeurd, gewoon ontopic dus. Zou ik bij Sony ook doen, als daar een artikel over zou worden geschreven.
Als Apple zijn touchscreenplannen doorzet, dan zou dat een ommekeer zijn voor de techgigant. Het bedrijf stelt al jaren dat touchscreens niet goed werken op een laptop. Apple-oprichter Steve Jobs noemde computers met touchscreens 'ergonomisch verschrikkelijk'. Hij stelde dat mensen vermoeide armen krijgen van het gebruik van verticale touchscreens. De huidige ceo Tim Cook behield dat standpunt.

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