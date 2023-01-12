MechWarrior-ontwikkelaar werkt aan nieuwe singleplayergame voor release in 2024

MechWarrior 5-maker Piranha Games is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe titel in de MechWarrior-reeks, waarbij op een release in 2024 wordt gemikt. Het zou vooral gaan om een singleplayergame.

Tijdens een interview als onderdeel van een podcastaflevering van NoGutsNoGalaxy zegt Piranha Games-directeur Russ Bullock dat er een nieuwe MechWarrior-game in ontwikkeling is. Dit nieuwe project wordt niet MechWarrior Online 2 en de titel kan dus niet gezien worden als een online-pvp-game, maar zal meer lijken op de gameplay van MechWarrior 5. Dat betekent volgens Bullock dat de nieuwe game vooral het pad van singleplayer en co-op in zal slaan.

Het betreft een standalonegame die ergens later dit jaar zal worden aangekondigd, waarschijnlijk in de herfst. De nieuwe game zal uitkomen voor de pc en meerdere niet nader genoemde consoles. Bullock bevestigde later aan PC Gamer dat de nieuwe titel gepland staat voor een release in 2024.

In het interview liet Bullock ook weten dat Piranha Games graag een opvolger voor het in 2013 uitgekomen MechWarrior Online wil uitbrengen, maar dat wordt een lastig verhaal door licentieproblemen. De studio heeft nog tot 2025 de rechten om MechWarrior-games te maken, maar door de onzekerheid voor daarna, zal Piranha Games nu geen MechWarrior Online 2 ontwikkelen. Volgens Bullock is een verlenging van de licentie tot 2030 nodig, omdat er vijf jaar nodig zouden zijn na de release van deze game.

MechWarrior 5: Mercenaries kwam in december 2019 uit in de Epic Games Store, verscheen in mei 2020 in de Microsoft Store en een jaar later was Steam aan de beurt. Het spel kwam in 2021 ook uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles en is onderdeel van het Game Pass-abonnement.