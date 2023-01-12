MechWarrior-ontwikkelaar werkt aan nieuwe singleplayergame voor release in 2024

MechWarrior 5-maker Piranha Games is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe titel in de MechWarrior-reeks, waarbij op een release in 2024 wordt gemikt. Het zou vooral gaan om een singleplayergame.

Tijdens een interview als onderdeel van een podcastaflevering van NoGutsNoGalaxy zegt Piranha Games-directeur Russ Bullock dat er een nieuwe MechWarrior-game in ontwikkeling is. Dit nieuwe project wordt niet MechWarrior Online 2 en de titel kan dus niet gezien worden als een online-pvp-game, maar zal meer lijken op de gameplay van MechWarrior 5. Dat betekent volgens Bullock dat de nieuwe game vooral het pad van singleplayer en co-op in zal slaan.

Het betreft een standalonegame die ergens later dit jaar zal worden aangekondigd, waarschijnlijk in de herfst. De nieuwe game zal uitkomen voor de pc en meerdere niet nader genoemde consoles. Bullock bevestigde later aan PC Gamer dat de nieuwe titel gepland staat voor een release in 2024.

In het interview liet Bullock ook weten dat Piranha Games graag een opvolger voor het in 2013 uitgekomen MechWarrior Online wil uitbrengen, maar dat wordt een lastig verhaal door licentieproblemen. De studio heeft nog tot 2025 de rechten om MechWarrior-games te maken, maar door de onzekerheid voor daarna, zal Piranha Games nu geen MechWarrior Online 2 ontwikkelen. Volgens Bullock is een verlenging van de licentie tot 2030 nodig, omdat er vijf jaar nodig zouden zijn na de release van deze game.

MechWarrior 5: Mercenaries kwam in december 2019 uit in de Epic Games Store, verscheen in mei 2020 in de Microsoft Store en een jaar later was Steam aan de beurt. Het spel kwam in 2021 ook uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles en is onderdeel van het Game Pass-abonnement.

MechWarrior 5

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 09:57 41

12-01-2023 • 09:57

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MechWarrior 5: Mercenaries

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yinx84 12 januari 2023 10:00
In de jaren 90 was MechWarrior echt een begrip! Uren gespendeerd aan MechWarrior 2. Het voelt nu als een vergeten franchise... althans, ik wist niet eens dat er al een deel 5 was. Misschien toch maar eens proberen, want die werd redelijk ontvangen zo te zien.
himlims_ @yinx8412 januari 2023 10:55
Titanfall 1 / 2 (toch ook een mech-warrior achtige game) waren echt super goed qua gameplay, balans en actie. Helaas voor verkeerde keuzes van EA is het niet het succes geworden wat het had kunnen zijn (release zelfde maand als battelfield .....) daarna server en hacker problemen hebben de online gameplay de das om gedaan. Enige wat ik nu nog aantref zijn hyperactieve asiaten of spelers met bots
Cergorach
@himlims_12 januari 2023 11:12
Titanfall had Mechs, maar was zeker niet een mech-warrior achtige game. Dat maakt Titanfall zeker geen slechte game, maar heel anders dan Mechwarrior. De Titanfall Mechs zijn super wendbaar, waarbij Battletech/Mechwarrior Mechs juist logge dingen zijn.
Tintel @Cergorach12 januari 2023 14:43
Idd en het was absoluut niet de bedoeling om zelf rond te rennen (zonder je mech dus). Dat er een beetje overlap met de titans, dat klopt wel. Maar MechWarrior blijft toch een soort eigen genre.

Heeft Titanfall eigenlijk co-op? En zo ja: het idee bij Mech-warrior is toch ook dan dat je verschillende soorten mechs combineert (dus bijv. een snelle maar kwestbare mech of een zware mech met veel fire-power).
Marcbr @himlims_12 januari 2023 12:59
Speel 2 online( op pc) toch nog steeds met plezier alleen de server is nog steeds een ramp met het vinden van een game en de beruchte disconnect error, en de laatste weken tijd join ik een game vaak al terwijl die al begonnen is. Kom wel steeds vaak dezelde spelers tegen. Maar wat een dijk van een game nog steeds, ongeëvenaard qua movement.
LongTimeAgo @yinx8412 januari 2023 10:26
MW5 is vermakelijk. Vooral het onderhouden en upgraden van je Mechs is erg goed.
Veruit grootste nadeel vind ik de VEEL te kleine mappen waar je in wordt gegooid. Letterlijk een paar honderd meter van het veld wordt je gedropped. Geen Kilometers eerst lopen zoals in MechWarrior 2 bijv.
Volgens mij was er wel een mod die dat oplostte, maar kan hem even niet vinden...
deknegt @LongTimeAgo12 januari 2023 10:33
vonBiomes is een hele goede die hele nieuwe werelden toevoegt en het slachtveld vergroten. Alleen is die dan wat minder AI friendly omdat die er niet heel goed doorheen kunnen pathen. Maar met COOP is het wel weer heel tof.

Zeker in combinatie met Coyotes mission mod, die allerlei nieuwe mission types toevoegen. Zoals waar je een hot drop op een live battlefield krijgt, en samenwerkt met een faction om een andere faction te verslaan. Dan zitten er makkelijk 30+ mechs om je heen, met ook nog tanks, vtols en turrets, en dan voel je echt alsof je in een oorlog zit.
LongTimeAgo @deknegt12 januari 2023 10:35
Ah top, dank je voor de tips!
ik stoorde mij zo enorm aan de ongelofelijk kleine maps (en ook redelijke repititief op een gegeven moment)
beerendlauwers @LongTimeAgo12 januari 2023 14:22
De mod list van SplattercatGaming is ook een goeie: https://youtu.be/0UAapRwE1vo
deknegt @LongTimeAgo12 januari 2023 10:40
Als ik het onthoud en als ik later vandaag thuis ben kan ik je nog wel een paar extra mod tips sturen die ik in mijn playlist heb staan voor mijn coop campaign! :)
tw_gotcha @deknegt13 januari 2023 10:12
vraagje, vroeger wel MW2 gespeeld maar wist niet dat MW5 bestond!
Is het wel solo te spelen? ik ben niet zo van de coop...
En verder is de besturing muis/keyboard of meer joystick (mag allebei, maar ben nieuwsgierig.)
deknegt @tw_gotcha14 januari 2023 16:38
Is zeker solo te spelen, maar je moet wel een beetje snappen dat de teammate AI soms heel dom kan doen en je ze een klein beetje moet babysitten. Ik speel persoonlijk met Muis en toetsenbord, maar er zijn mensen die o.a. joystick's gebruiken omdat ze dat leuker/fijner vinden.
tw_gotcha @deknegt14 januari 2023 16:51
dank, ik heb ondertussen wat gameplay filmpjes gekeken
LongTimeAgo @deknegt12 januari 2023 10:44
Graag. Ik stopte namelijk op een gegeven moment gewoon met spelen en heb eigenlijk nooit de campaign uitgespeeld.
HADES2001 @yinx8412 januari 2023 10:23
Vond deel 5 beetje tegenvallen, Deel 4 is nog steeds de favoriet. Daarnaast is er nog de multiplayer versie MechWarrior Online, als je van deathmatch houd is die ook erg aan te raden. Free-to-play en enige wat ik zelf gekocht heb is extra mech bay's om meer Mech's te hebben. Leuke features in updates met XP voor je mech en heel vaak events waar je gratis mechs krijgt. (beetje World of Tanks/Warships idee)
deknegt @HADES200112 januari 2023 10:30
Vanilla MW5 is inderdaad een beetje mwah met een paar rare design keuzes (sized slots) dat het customizen van de mech limiteerd.

Maar dan heb je bijv. de YAML mods die het helemaal openbreken en je de volledige vrijheid geven die je ook in de tabletop hebt, en dan kan je echt hele toffe builds maken. Met CO-OP gameplay erbij is het altijd gegarandeerd een timesink om met je kameraden (want de AI teammates zijn niet snugger) lekker te gaan knallen.
sollitdude @yinx8412 januari 2023 11:29
Mw5 is een helw goede game, maar ik waarschuw wel dat het vanilla vrij snel saai word. Er zijn mods die hele nieuwe mech varianten toevoegd, wapens, biomes, de hele mechlabs van mw online erin doet, zodat je ook dingen zoals de engine en radar kan upgraden. Echt aanraders om het spel gelijk met mods te spelen.
deknegt @sollitdude12 januari 2023 12:58
Het enige wat ik zelf een beetje voor waarschuw is dat een mod zoals YAML (die de customisation gigantisch verbreed) heel erg overwhelming kan zijn voor nieuwe spelers, zeker spelers die niet bekend zijn met BattleTech/Mechwarrior. Voor beginners van de franchise raad ik aan om toch eventjes vanilla te spelen, al dan niet coop met vrienden, en dan de sprong in het diepe te nemen. :)
Sharky @yinx8412 januari 2023 10:05
Klopt, ik wist ook niet dat er nieuwe delen waren uitgekomen. Ik heb MW2: Mercenaries destijds helemaal suf gespeeld. Grafisch waren het toen goede spellen en vooral de muziek was veel aandacht aan besteed, heb de indruk dat dit nu wat minder is.
kortovos @yinx8412 januari 2023 10:14
MW5 is best vermakelijk, met een goede modding scene. Binnen een paar weken komt zelf een nieuwe DLC voor uit. Waarschijnlijk gaat dit wel de laatste zijn, als men aan een nieuwe game aan het werken zijn.
Aganim @yinx8412 januari 2023 10:17
Het is voor mijn gevoel een redelijke nichefranchise inderdaad, maar met BattleTech uit 2018, iets recenter MechWarrior 5 en dan straks weer een nieuw deel heb ik persoonlijk niets te klagen. Minder lange wachttijd dan de nieuwe Elder Scrolls in ieder geval. :+

En zowel BattleTech als MW5 kennen een actieve modcommunity, dus als je het basisspel wel gezien hebt kan je daar nog mee aan de gang. Zeker voor BattleTech heb je mods die voor een heel andere spelervaring zorgen zoals BattleTech Advanced (BTA), BattleTech Extended (BEX) of RogueTech.
redniels @yinx8413 januari 2023 20:13
Je hebt een paar jaar onder een rots gezeten en de revival van mechwarrior compleet gemist!

Mechwarrior ONLINE was/is een redelijke multiplayer hit.

Mechwarrior 5 heeft het zeker niet onaardig gedaan.

Battletech de turn based tactical game, denk mech commander, wordt nog steeds veel gespeeld ook al is die al weer een paar jaar oud en is recent de multiplayer omgevallen..
Vorlayn 12 januari 2023 10:23
5 was het eerste nieuwe deel in laaaaange tijd, 4 kwam uit in 2000. 5 heeft uiteraard veel betere graphics, maar houdt zich niet heel strak aan de lore(als je dat een ding vindt, maar het battletech-universum waar mechwarrior toe behoort heeft ongeveer net zoveel lore als Warhammer).

Een andere aanrader in hetzelfde universum die redelijk recent is uitgekomen is Battletech, een turn-based game waarin je een mercenary company leidt. Op zichzelf al een heel goed spel, maar met mods echt meesterlijk. Er zijn er meerdere (!) waarin het volledige battletech-universum voor meerdere decennia speelbaar is.
LongTimeAgo @Vorlayn12 januari 2023 10:28
Mijn singleplayer tijdlijn liep op een gegeven moment zo ver dat de Clan Invasion eigenlijk allang begonnen was. Helaas nergens een Clan mech te vinden :+
deknegt @Vorlayn12 januari 2023 10:38
BattleTech is volgens mij eerder uitgekomen dan MW5, maar ik beaam wel dat het een top strategy game is. Zelfs de vanilla game heeft mij 100+ uur zoet gehouden, en met mods kan je het zo gek (roguetech) of classic (BTA) maken als je wilt!

MW5 speelt inderdaad een beetje met de lore, maar na idd 20 jaar wachten was het voor fans al cool genoeg dat we weer een nieuwe Singleplayer Mechwarrior kregen (MWO is toch anders).

Er zijn ook mods voor MW5 die veel dingen toevoegen, met o.a. mods die je helemaal door de Clan Wars, Fedcom civil war, en dark ages in loodsen qua mech variants en weapons die uitkomen. In Vanilla was ook Rasalhague al toegevoegd, en die verschijnt ook in het spel als je timeline de 3050s in gaat.
Sn0wblind 12 januari 2023 10:35
Hopenlijk gaat de opvolger weer aan de slag met de clan invasions. Vond de Era van de laatste MW game minder interessant.
deknegt @Sn0wblind12 januari 2023 10:43
SPOILERS:

Maar in de campaign van MW5 word het revealed dat Nikolai (de vader van de protagonist) een clanner is met een link naar Aleksander Kerensky. Dus het is zeker mogelijk dat de story van MW6 voortborduurt op 5 en ons dichter (of in) de clan wars gaat brengen. :)
Sn0wblind @deknegt12 januari 2023 11:34
Moet ik 'm toch maar eens uit gaan spelen, zit ergens in de laatste 30% van de campaign.

Maar ik vond het gewoon een enorm gemis constant om geen Madcats, Raven's en andere clanmechs te zien.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 25 juli 2024 01:54]

Trubbel @Sn0wblind12 januari 2023 12:34
Ik vind het juist wel leuk om de classics te zien. Enne, Raven is geen clanmech toch?
deknegt @Sn0wblind12 januari 2023 12:36
Ja, dat weer wel. Je kan wel even kijken naar YAML en de mods die daarbij komen. En ik weet dat er laatst iemand een MadCat mod heeft gemaakt die zeer goed in elkaar zit. Met YAML (die de mech customisation dichter bij de tabletop/classic stijl brengt) kan je de mods zelf inrichten, en er zijn dan ook nog extra's zoals "Yet Another Clanmech" die Pirate en Clanner mechs/gear het spel in brengen.

Daarbij is er ook nog Advanced Career start zodat je de start date naar de 3050s kan krijgen :)
Ivolution85 12 januari 2023 11:54
MechCommander 2 is een van mijn favoriete games ooit. Hoop dat daar een keer een vervolg op komt! (Ja, ik ben bekend met BattleTech, wat ook een geweldige game was, maar toch nét anders.)
Motaro @Ivolution8512 januari 2023 15:26
zelf vond ik MC1 beter muziek was super maar ook dat je niet wist wat je tegen kwam op map en lekker bossen in brand steken>

MC3 haha
https://www.youtube.com/w...S09Hm5OlBhSid3ivj2g4q32BA
Bloedvat 12 januari 2023 12:52
Hopelijk krijgt het VR support :9
Accretion @Bloedvat12 januari 2023 15:54
Kijk, dat lijkt me een coole toepassing van VR.
smeaggie @Accretion13 januari 2023 02:25
Als je een VR set hebt, probeer Vox Machinae eens: https://store.steampowered.com/app/334540/Vox_Machinae/. Het IS een coole toepassing in VR :*)
kortovos 12 januari 2023 10:13
Ik ben echt aan het hopen op een MechWarrior 6 in de Clan-era. Neem de basis van MW5, geef het een paar extra jaar ontwikkeling en verfijning en je hebt een uitstekende mech-game.
LongTimeAgo 12 januari 2023 10:24
MWO moet eigenlijk een vervanging krijgen inderdaad.
Op sommige fronten gaat t spel nog aardig mee, maar veruit de meeste fronten zie je de datering. Vooral een wisseling van Engine zou t spel al extreem goed doen.

Nu hoop ik stiekem dat de nieuwe MechWarrior 6(?) hetzelfde gaat doen als MW5, maar dan tussen de Clan oorlogen. Hoewel je het met Mods kan oplossen mis ik de ruwe overpowerde kracht van de Clan Mechs in MW5.
Falcon10 12 januari 2023 11:29
Zou prachtig zijn als ze dit soort spelen gewoon in de "Microsoft Flightsimulater" map zouden kunnen droppen. Heb je ineens een bijna ganse wereld om in rond te wandelen met je Mech of Mech Team om missies te doen.
Zal nog wel even ijdele hoop zijn vrees ik.
Mpolos 12 januari 2023 12:51
Ik denk dat Piranha veel kan leren van wat de enorme en goed aangemoedige mod community er van heeft gemaakt. Door de modders is de Mechwarrior5 echt naar een hoger niveau getild en heeft het zo veel meer leven gekregen.

Als Piranha hier op kan bouwen, en wederom (verbeterde) mod support biedt zal MW6 ook echt een plekje in mijn hart en SSD gaan krijgen!

Plus de cliffhanger van MW5 kan heel leuk uitpakken.

CAN_NOT_WAIT XD
darkempire 12 januari 2023 12:59
Was er maar Mechcommander 2 remake ofzo

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