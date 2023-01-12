James Webb-ruimtetelescoop ontdekt zijn eerste exoplaneet

De James Webb Space Telescoop heeft zijn eerste planeet ontdekt die om een andere ster dan onze zon draait. Het gaat om planeet LHS 475 b die op een afstand van 41 lichtjaar staat in het Octant-sterrenbeeld, aan de zuidelijke hemelpool.

Het onderzoeksteam van het Amerikaanse Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory zegt dat de planeet een diameter heeft die voor 99 procent overeenkomt met die van onze aarde. Volgens de onderzoekers is het indrukwekkend dat James Webb in staat is gebleken om ook een dergelijke kleine, rotsachtige planeet te ontdekken: "Deze eerste waarnemingsresultaten van een rotsachtige planeet ter grootte van de aarde openen de deur naar vele toekomstige mogelijkheden voor het bestuderen van de atmosfeer van rotsachtige planeten met James Webb."

Het team begon de James Webb-telescoop in te zetten na het bekijken van potentiële exoplaneetkandidaten op basis van data van de Transiting Exoplanet Survey Satellite. Op basis van gegevens van die satelliet werd al verwacht dat LHS 475 b bestond, maar met de data van James Webb is dat pas definitief vastgesteld. Dit is gedaan met de Near-Infrared Spectrograph of NIRSpec, een geavanceerde spectrograaf die een van de vier wetenschappelijke instrumenten aan boord van de telescoop vormt.

Het bestaan van LHS 475 b is vastgesteld via de bekende transitmethode, waarbij gekeken wordt naar kleine variaties in het licht afkomstig van een ster, wat veroorzaakt kan worden door een planeet die in zijn baan om de ster een kleine hoeveel licht blokkeert als hij voor de ster langs schuift. Dat laatste vond in het geval van LHS 475 b plaats op 31 augustus vorig jaar.

Op de planeet is het een paar honderd graden warmer dan op aarde. LHS 475 b draait in slechts twee dagen om zijn ster heen en staat heel dicht bij zijn ster, maar de ster is een rode dwerg die minder dan de helft van de temperatuur van onze zon haalt, waardoor de onderzoekers denken dat het bestaan van een atmosfeer niet direct is uitgesloten. Mochten er uiteindelijk wolken worden ontdekt, dan zou de conclusie kunnen volgen dat de planeet op Venus lijkt.

James Webb is bij uitstek geschikt om te bepalen of er een atmosfeer aanwezig is en waar deze uit bestaat, maar in dit geval kunnen de wetenschappers dus nog niet zeggen of er een atmosfeer is. Ze zeggen dat de data 'prachtig' is en dat gemakkelijk een veelheid aan verschillende moleculen gedetecteerd kan worden, maar dat daar nu nog geen definitieve conclusies aan kunnen worden verbonden.

Het onderzoeksteam kan nog niet zeggen wat er aanwezig is, maar wel wat er niet aanwezig is. Zo kan er geen sprake zijn van een dikke atmosfeer met veelal methaan, zoals aan de orde is bij Saturnus-maan Titan. Het kan zijn dat LHS 475 b geen atmosfeer heeft, maar de onderzoekers erkennen dat bepaalde atmosfeersamenstellingen nog niet uitgesloten zijn, zoals een atmosfeer met alleen koolstofdioxide. Een dergelijke samenstelling is heel compact en maakt het lastig om te detecteren. In de komende zomer volgen er meer observaties om additionele spectra te nemen.