NASA stelt analysesoftware beschikbaar om te helpen bij studie van exoplaneten

NASA vraagt vrijwilligers om hulp bij het bestuderen van exoplaneten. Ook niet-wetenschappers kunnen meedoen. Geïnteresseerden kunnen hun telescoop inzetten, maar er kan ook gezocht worden in data van anderen. Dat laatste gaat via analysesoftware die NASA beschikbaar stelt.

Het gaat om het Exoplanet Watch-programma, dat in 2018 is opgestart. Volgens NASA had dit programma beperkingen in het aantal deelnemers dat data kon doorspitten die vergaard was door andere telescopen, maar nu is die data voor iedereen beschikbaar. De analyses gaan via software met de naam Exoplanet Transit Interpretation Code, ofwel Exotic.

NASA zegt dat voor het gebruik geen ervaring nodig is en er worden gidsen en instructies aangeboden. Voor het gebruik van deze software is een Google-account nodig, omdat Google Colab onderdeel is van het systeem. Dit is software die NASA-wetenschappers ook gebruiken. Geïnteresseerden kunnen data downloaden of via de cloud raadplegen en vervolgens de analysetool inzetten.

De data die geanalyseerd moet worden, is afkomstig van een kleine telescoop die in het Amerikaanse Tucson, Arizona staat. Het project bevat tien jaar aan exoplaneetobservaties en dit jaar komt daar additionele data bij, afkomstig van de twee andere telescopen uit de Table Mountain-faciliteit in Zuid-Californië die door NASA's Jet Propulsion Laboratory worden beheerd.

Deze telescopen worden vooral ingezet om nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat gaat via de bekende transitmethode, waarbij gekeken wordt naar kleine variaties in het licht afkomstig van een ster, wat veroorzaakt kan worden door een planeet die in zijn baan om de ster een kleine hoeveelheid licht blokkeert als hij voor de ster langs schuift. Het is vooral de bedoeling dat participanten al ontdekte planeten observeren, zodat er meer geleerd wordt over hun banen om de ster.

Het idee daarbij is dat de tijd tussen de transits van exoplaneten duidelijk maakt hoe lang het duurt voordat een exoplaneet om zijn moederster draait. Hoe meer transits worden gemeten, hoe nauwkeuriger de lengte van de baan kan worden berekend. Als de timing van de baan niet precies wordt gemeten, kunnen wetenschappers die de planeten in meer detail willen bestuderen met grote telescopen op de grond of in de ruimte waardevolle observatietijd verliezen, omdat ze dan moeten wachten tot de planeet verschijnt. Als vrijwilligers de gegevens doorzoeken, wordt veel reken- en verwerkingstijd bespaard, zo is de gedachte. Daarnaast zullen participanten op zoek gaan naar variaties in de helderheid van sterren.

Geïnteresseerden die over een eigen telescoop beschikken, kunnen ook helpen door data te vergaren. Hoe groter de telescoop, hoe meer doelwitten er te vinden zijn, maar er is volgens NASA geen minimumeis voor de grootte van de telescoop. Het idee is dat er meerdere observaties van hetzelfde doelwit worden gedaan, zodat deze gecombineerd kunnen worden en er een preciezer beeld ontstaat. Bovendien zijn meerdere observaties van een transit vanuit verschillende plekken op aarde nuttig, omdat een transit lang kan duren en dan kan de desbetreffende ster tijdens de transit alweer uit het zicht zijn verdwenen. Er zijn tot op heden al meer dan 5000 exoplaneten ontdekt.