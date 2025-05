Boston Dynamics leert Atlas-robot gereedschap bezorgen op een bouwplaats

De tweebenige Atlas-robot kon al dansen en parkour, maar nu heeft Boston Dynamics de robot geleerd hoe deze op een bouwplaats een tas met gereedschap moet bezorgen. Atlas kan nu, weliswaar in een gesimuleerde omgeving, met een tas een steiger op klimmen en de tas bezorgen.

Het rondlopen en springen op een bouwplaats met een gereedschapstas klinkt misschien in Boston Dynamics' woorden minder indrukwekkend dan bijvoorbeeld de parkourvideo van anderhalf jaar geleden, toch is het volgens het bedrijf voor de robot lastiger om zijn omgeving te manipuleren dan het lijkt. In de video pakt Atlas een plank om deze elders neer te leggen, loopt en springt de robot met een gereedschapstas en duwt Atlas een kist van een verhoging naar beneden.

Boston Dynamics zegt dat ze niet alleen wilden dat de robot al deze taken uit kan voeren, maar dat Atlas dit 'net zo snel' als een mens kan doen. Daardoor zijn sommige taken ingewikkelder geworden, zoals het oppakken van de grote plank. "In plaats van dat Atlas langzaam omdraait en de plank voorzichtig neerlegt, springt de robot 180 graden om terwijl hij de plank vasthoudt." Daardoor moeten de systemen van de robot rekening houden met het momentum van de plank om te voorkomen dat de robot omvalt.

Een ander voorbeeld van een complexe taak is de kist die naar beneden wordt geduwd. Atlas moet hierbij genoeg kracht genereren om de kist naar beneden te duwen, zonder dat de robot zelf meevalt. Ook de laatste sprong naar beneden bleek lastig te zijn, omdat Atlas continu in de knoop raakte met zijn benen. Bij die sprong zou de robot ook 'alle kracht van bijna elk gewricht' gebruiken.

Overigens heeft Boston Dynamics niet het doel om Atlas als bouwplaatsrobot te verkopen. Atlas is een onderzoekplatform waarmee het bedrijf wil onderzoeken en aantonen wat mogelijk is met zijn robottechnologie. Het bedrijf zegt dan ook 'nog ver weg' van mensachtige robots te zijn die routinematig gevaarlijke taken kunnen uitvoeren.