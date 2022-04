Hyundai heeft overname van robotmaker Boston Dynamics afgerond

Hyundai heeft de overname van Boston Dynamics afgerond. De overname werd eind vorig jaar aangekondigd. Autofabrikant Hyundai heeft nu 80 procent van de aandelen in handen. SoftBank, de vorige eigenaar, heeft de overige 20 procent.

Volgens een persbericht is het roboticabedrijf dankzij de deal 1,1 miljard dollar waard. Wat er precies betaald is door Hyundai, is niet bekendgemaakt. In december vorig jaar bevestigde Hyundai dat het Boston Dynamics zou overnemen, nadat daar al langer geruchten over gingen.

Hyundai zegt met de overname van de robotmaker 'een nieuw hoofdstuk in mobiliteit' te starten. De autofabrikant heeft een promotiefilmpje gemaakt waarin diverse projecten van Boston Dynamics worden getoond. Volgens Hyundai is de overname onderdeel van een bedrijfstransformatie, de autofabrikant wil een smart mobility solution provider worden.

Boston Dynamics blijft na de overname bestaan als losstaand robotbedrijf. Het is de bedoeling dat Hyundai en Boston Dynamics elkaars sterke punten op het gebied van productie, logistiek en automatisering gaan benutten. De bedrijven willen samen werken aan componenten voor robots en concrete toepassingen. Hyundai zegt de groeiende productie en verkoop van Boston Dynamics-robots te gaan ondersteunen.

Robotmaker Boston Dynamics is vooral bekend van de Spot-robothond, die onder andere door de Nederlandse politie wordt gebruikt. In maart presenteerde het bedrijf een robot die dozen in een magazijn snel kan verplaatsen.

Boston Dynamics is een Amerikaans roboticabedrijf dat in 1992 is ontstaan als een spin-off van universiteit MIT en in 2013 werd gekocht door Google. In 2017 werd het bedrijf overgenomen door het Japanse SoftBank.