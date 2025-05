Hyundai biedt vanaf 2023 enkel EV’s aan in Noorwegen

Vanaf 1 januari 2023 zal Hyundai enkel elektrische wagens verkopen in Noorwegen. De Zuid-Koreaanse autofabrikant stopt dan met het aanbieden van hybride wagens in het Scandinavische land. Noorwegen wordt het eerste land waar Hyundai een dergelijke beslissing neemt.

De Zuid-Koreaanse autofabrikant motiveert zijn beslissing niet concreet, maar stelt wel dat het momenteel een marktaandeel heeft van 93 procent in Noorwegen, wat betreft de verkoop van elektrische voertuigen. Sinds 2020 zou het automerk in het land meer dan 25.000 personenwagens hebben verkocht en ongeveer 90 procent daarvan zouden volledige elektrische wagens geweest zijn. Het aandeel verwachte verkopen waarvan Hyundai afscheid neemt met deze zet, lijkt dus beperkt.

Het Aziatische automerk verkoopt sinds 2020 enkel plug-inhybridepersonenvoertuigen in Noorwegen en geen personenvoertuigen meer met alleen een verbrandingsmotor. Het is onduidelijk of Hyundai binnenkort ook enkel en alleen elektrische wagens gaat aanbieden in andere landen in de Europese Unie. De EU heeft deze zomer beslist om de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden vanaf 2035.