Hyundai en Iveco presenteren elektrische bestelbus met waterstofcelsysteem

Hyundai en Iveco presenteren tijdens IAA Transportation 2022 de eDaily Fuel Cell Electric Vehicle, een bestelbus met een waterstofcel van de Zuid-Koreaanse autofabrikant. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer het betreffende voertuig in massaproductie gaat.

De eDaily FCEV is uitgerust met een 90kW-waterstofcelsysteem en een elektrische motor met een vermogen van 140kW. In totaal hebben de zes individuele waterstoftanks van de Hyundai-cel een capaciteit van 12 kilogram waterstof. Daarmee zou de bestelbus een actieradius van 350 kilometer hebben en binnen 15 minuten weer volgetankt kunnen worden. Er kan maximaal 3 ton aan vracht met de bus vervoerd worden. De batterij van het voertuig wordt geleverd door FPT Industrial, een dochterbedrijf van het Italiaanse Iveco.

Het prototype van de elektrische bestelbus is het eerste tastbare dat voortvloeit uit het samenwerkingsverband tussen Hyundai en Iveco. Eerder dit jaar werd deze samenwerking aangekondigd, al lag de focus toen vooral op elektrische bussen van Iveco met waterstofcelsystemen van Hyundai HTWO. Het laatstgenoemde bedrijf is al langer bezig met voertuigen aangedreven door waterstof, vooral gericht op de transportsector en een enkele uitstap naar personenauto's.