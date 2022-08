BMW en Toyota werken samen aan waterstof-suv die vanaf 2025 te koop moet zijn

BMW en Toyota werken samen aan de ontwikkeling van een waterstofauto die in 2025 in de verkoop moet gaan. BMW zegt dat het om een massaproductie-suv gaat. Beide bedrijven werken aan eigen waterstofauto's en ontwikkelen samen sinds 2013 waterstoftechniek.

In ieder geval BMW gaat de waterstofauto vanaf 2025 in massaproductie nemen en verkopen, zegt BMW-bestuurslid Pieter Nota, verantwoordelijk voor de verkoopafdeling van het bedrijf, tegen Nikkei. Of Toyota de auto ook in productie gaat nemen, is niet duidelijk, maar ligt wel voor de hand. De twee fabrikanten werken al langer samen aan auto's, zoals de BMW Z4 en de Toyota Supra die beide fabrikanten nu verkopen.

Volgens Nota zijn waterstofauto's 'vooral relevant' voor grotere suv's. Waterstofauto's blijven voor BMW belangrijk, 'omdat we niet al onze investeringen in één technologie willen focussen', zegt Nota. Daarom wil de fabrikant naast accu-elektrische auto's, ook waterstofauto's ontwikkelen. De suv die nu in ontwikkeling is bij BMW en Toyota werkt met waterstofcellen, waarbij waterstof wordt omgezet in elektriciteit, die wordt gebruikt om de wielen aan te drijven.

De twee autofabrikanten werken sinds 2013 samen aan de ontwikkeling van waterstofauto's. De bedrijven zeiden toen samen de benodigde brandstofcelstack, waterstoftank, elektromotor en accu te willen ontwikkelen. De accu's van brandstofcelauto's zijn normaliter kleinere bufferaccu's waarmee bijvoorbeeld regeneratief remmen mogelijk wordt. Toen de samenwerking bekend werd gemaakt, gaven de twee bedrijven 2020 als jaartal waarin de genoemde onderdelen klaar moesten zijn.

Los van de nieuwe waterstof-suv, werken Toyota en BMW aan eigen waterstofvoertuigen. De Duitse autofabrikant neemt bijvoorbeeld later dit jaar de iX5 Hydrogen in productie. BMW is niet van plan om veel van deze suv te verkopen en spreekt over 'productie op kleine schaal'. Deze krijgt twee brandstoftanks die elk ongeveer zes kilogram waterstof kunnen bevatten. Hoe lang de iX5 Hydrogen hiermee moet kunnen rijden, is niet bekend.

Toyota verkoopt al sinds 2014 waterstofauto's en introduceerde eind 2020 de tweede versie van de Mirai. Deze sedan heeft drie waterstoftanks met een gecombineerde capaciteit van 5,6kg. Hiermee kan de waterstofauto ongeveer 650 kilometer ver rijden. Naast de twee genoemde fabrikanten, werkt ook Hyundai aan waterstofauto's. Deze fabrikant toonde in 2018 zijn tweede waterstofauto, de Nexo.