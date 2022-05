Renault presenteert concept-EV met 40kWh-accu en waterstofcel voor meer bereik

Renault presenteert de Renault Scénic Vision, een conceptauto die een nieuw platform demonstreert waarbij een 40kWh-accu wordt gecombineerd met een waterstofbrandstofcel. Renault denkt het platform vanaf 2030 te kunnen gebruiken in productieauto's.

De accu van de Renault Scénic Vision is klein voor een EV, maar de auto krijgt daarnaast een waterstofbrandstofcel van 16kW. Hiermee is volgens Renault in de toekomst 800km te rijden met tussendoor één keer tanken. Deze combinatie van waterstofcel en accu belast volgens de autofabrikant het milieu minder dan vergelijkbare accu-elektrische auto's, omdat er voor de kleinere accu bijvoorbeeld minder grondstoffen nodig zijn.

Om deze combinatie van elektrisch rijden en rijden op waterstof realistisch te maken, moet volgens Renault wel eerst het netwerk van waterstofstations worden uitgebreid. De Franse fabrikant verwacht dat dit netwerk in 2030 voldoende zal zijn om de eerste auto's met deze technologie uit te rusten. Tegen Autocar zegt Renault het waterstofplatform te ontwikkelen, zodat het bedrijf extra opties heeft als de ontwikkeling en productie van EV-accu's later tegenvallen.

De Renault Scénic Vision heeft overigens niet voor niets de naam van de mpv-lijn van Renault. De fabrikant kondigt aan dat er ook een nieuwe Renault Scénic op de markt komt in 2024. Dit zal een EV zijn die nog volledig accu-elektrisch is en dus geen waterstofcel krijgt. Daarnaast wordt het volgens Renault een kruising tussen een mpv en een suv, die in grote lijnen zal lijken op het ontwerp van de conceptauto die is gepresenteerd.