Framework kondigt moederbordupgrade met 12e generatie Intel-cpu aan

De fabrikant van de modulaire Framework-laptop heeft nieuwe moederborden met Intels Alder Lake-processors aangekondigd. Daarnaast komt er een nieuwe uitbreidingsmodule met een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting en heeft de fabrikant de behuizing van het scherm verstevigd.

Framework brengt drie verschillende nieuwe moederborden uit. Er is keuze uit een Core i5-1240P-, een Core i7-1260P- en een Core i7-1280P-processor. De processors kunnen met behulp van Intel Turbo Boost maximaal 60 watt verbruiken en hebben een continu opgenomen vermogen van 30 watt. Dat is 2 watt hoger dan de base power die Intel voor deze processors opgeeft.

De losse moederborden zijn bedoeld voor gebruikers die al een Framework-laptop bezitten en die hun oude moederbord willen vervangen. Framework zet het nieuwe moederbord ook in kant-en-klare laptops en levert ze mee in de diy-edition van de Framework Laptop. De diy-edition is een goedkopere uitvoering van de laptop, waarbij de gebruiker zelf werkgeheugen, ssd en besturingssysteem moet installeren. De nieuwe Framework Laptop met twaalfdegeneratie-Intel-processor en de nieuwe moederborden zijn per direct vooruit te bestellen, maar worden pas vanaf juli geleverd.

De Framework Laptop met Alder Lake-processor zal ook een nieuwe topcover krijgen. De nieuwe topcover wordt uit een blok 6063-aluminium gefreesd, terwijl de oude door middel van mechanische vervorming werd gemaakt. Het gewijzigde fabricageproces komt volgens Framework de rigiditeit van de topcover ten goede. De nieuwe topcover zal ook los verkocht worden voor 99 euro.

Later dit jaar zal Framework een expansion card met 2,5Gbit/s ethernetaansluiting uitbrengen. De Framework Laptop is voorzien van vier USB-C-aansluitingen, waarin die uitbreidingskaartjes te schuiven zijn. De nieuwe ethernetadapter zal gebruikmaken van een Realtek RTL8156-controller. De prijs en het precieze moment van verkrijgbaarheid zijn nog niet bekend.

Tot slot verlaagt Framework de prijs van zijn eerste generatie laptops met elfdegeneratie-Intel-processor en zal het die blijven verkopen totdat de voorraden op zijn.

Uitvoering Prijs (€) Framework Laptop 12th gen Intel Base (i5-1240P) 1199 Performance (i7-1260P) 1649 Professional (i7-1280P) 2339 Framework Laptop 12th gen Intel diy edition i5-1240P 959 i7-1260P 1339 i7-1280P 1769 Moederbord 12th gen Intel i5-1240P 489 i7-1260P 799 i7-1280P 1189 Upgradekit (12th gen Intel moederbord + topcover) i5-1240P 588 i7-1260P 898 i7-1280P 1288 Topcover 99 Framework Laptop 11th gen Intel Base (i5-1135G7) 1049 (was 1149) Performance (i7-1165G7) 1399 (was 1599) Professional (i7-1185G7) 1979 (was 2279) Framework Laptop 11th gen Intel diy i5-1135G7 829 (was 899) i7-1165G7 1099 (was 1269) i7-1185G7 1399 (was 1699)

