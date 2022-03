Framework begint verkoop modulaire laptops in Europa, maar nog niet in Benelux

Klanten uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk kunnen vanaf nu ook een preorder plaatsen voor modulaire 13,5"-laptops van Framework. Het Amerikaanse bedrijf was voorheen alleen in de VS en Canada actief.

Er zijn uiteenlopende modellen modulaire laptops van Framework beschikbaar, zo legt het bedrijf uit. Framework biedt drie vooraf samengestelde varianten aan, beginnend bij 1149 euro. Duurdere modellen worden met een betere processor uitgerust en hebben meer geheugen en opslagruimte. Gebruikers kunnen ook een doe-het-zelfuitvoering samenstellen die ten minste 899 euro kost. Alle varianten hebben een 13,5"-scherm met een resolutie van 2256x1504 pixels.

In februari van 2022 wordt de eerste lading vooraf bestelde laptops in Europa geleverd. Om een preorder te plaatsen, moeten klanten een vooruitbetaling doen van 100 euro. Dit bedrag is weer volledig terug te krijgen wanneer een preorder opgezegd wordt.

Het is nog niet duidelijk wanneer Framework zijn producten in andere landen gaat verkopen. Vooralsnog kiest het bedrijf landen uit op basis van de taalvoorkeuren die gebruikers op de Framework-website invoeren. In 2022 worden de producten in nog meer landen beschikbaar gemaakt. Welke, dat zegt het bedrijf vooralsnog niet, al zou de Framework Marketplace-pagina naar eigen zeggen wel hints bevatten over toekomstige landen. Op die pagina is onder meer een Belgisch toetsenbord zichtbaar, wat de komst van Framework in de Benelux aannemelijk maakt.

Framework onderscheidt zich van conventionele fabrikanten door laptops modulair en gemakkelijk repareerbaar te maken. Onderdelen als bijvoorbeeld het scherm, de accu, het toetsenbord en het moederbord kunnen vervangen worden. Daarnaast kunnen gebruikers de laptops van Framework aanpassen door modules met onder meer extra ssd-opslag, een microSD-kaartlezer of USB-poorten aan te sluiten.