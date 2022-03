Dell presenteert concept voor duurzame laptop met modulaire onderdelen

Dell heeft een conceptlaptop gepresenteerd om de mogelijkheden te verkennen van een duurzamere laptop. Onder de naam Concept Luna laat Dell zien hoe een het bedrijf een duurzame laptop voor zich ziet.

Ontwerpers en engineers bij Dell hebben met Concept Luna gekeken hoe een duurzame laptop eruit zou kunnen te zien. De laptop heeft bijvoorbeeld een kleiner moederbord om kosten en materiaal te besparen en een zuiniger beeldscherm zodat de accu langer mee gaat.

Daarnaast moeten onderdelen modulair worden en eenvoudig vervangen en hergebruikt kunnen worden. Ook heeft Dell de conceptlaptop met het minimale aantal schroeven in elkaar gezet. Hierdoor wordt materiaal bespaard, maar moet de laptop ook met slechts vier schroeven uit elkaar te halen zijn.

Het is vooralsnog een concept en Dell doet geen concrete aankondiging over wanneer we een dergelijke laptop kunnen verwachten. Concept Luna is voor het team bij Dell vooral een manier om te verkennen wat er mogelijk is. Het team denkt op basis van dit eerste concept dat de ecologische voetafdruk van dit soort hardware met 50 procent kan worden teruggebracht.

Dell is niet het eerste bedrijf dat naar meer mogelijkheden kijkt om duurzamere hardware te produceren, die makkelijker kan worden gerepareerd en hergebruikt. Onlangs kondigde Apple aan dat het iPhone- en Mac-onderdelen gaat verkopen voor reparaties.

Ook zijn er kleinere fabrikanten die werken aan modulaire hardware. De Nederlandse fabrikant Fairphone werkt al een aantal jaar aan een duurzame smartphone en heeft eerder dit jaar het eerste model uitgebracht dat naar eigen zeggen 'afvalneutraal' is. Ook zijn er al computerfabrikanten die experimenteren met laptops die makkelijker te repareren zijn en modulaire componenten hebben. Fabrikant Framework kondigde afgelopen zomer aan zijn modulaire laptop ook voor de Europese markt uit te brengen. Vrijwel alle onderdelen van deze laptop zijn te vervangen.