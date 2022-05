"Maker van modulaire Framework Laptop werkt aan nieuwe modulaire producten"

Framework, de maker van de gelijknamige modulaire laptop, heeft een investering binnengehaald van 18 miljoen dollar. Met dat geld gaat Framework nieuwe modulaire en repareerbare producten ontwikkelen, nieuwe modules maken voor de laptop en deze in meer landen verkopen.

Dat schrijft Framework-oprichter Nirav Patel in een blogpost. Het is de eerste grote investeringsronde voor Framework sinds de seedfase, die in de zomer van 2021 plaatsvond. Framework heeft in deze 'Series A'-ronde 18 miljoen dollar opgehaald, met als belangrijkste investeerder Spark Capital, een investeringsbedrijf dat eerder investeerde in onder meer Oculus.

Framework gaat de nieuwe investeringen op korte termijn gebruiken voor de ontwikkeling van 'nieuwe productcategorieën', aldus Patel. Hij zegt dat hij nog niet kan delen welke producten dit zullen zijn, maar hij benadrukt dat de investering bedoeld is om 'meer consumentenelektronica sneller te kunnen upgraden, aanpassen en repareren'. Daarnaast wordt het geld gestoken in het ontwikkelen van nieuwe modules voor de modulaire Framework Laptop en zijn er plannen om de laptop in meer landen te gaan verkopen.

Volgens Patel gaat Framework in 2022 de Framework Marketplace uitbreiden, de winkel die het in november opende voor onderdelen en upgrades. Framework wil in de Marketplace onder meer ruimte bieden voor de verkoop en koop van tweedehands onderdelen en producten. De eerste stappen hiervoor zijn gezet via het Expansion Card Developer Program, dat bedoeld is voor mensen om zelf producten te ontwikkelen voor het uitbreidingsslot van de laptop. Ook komt er in 2022 meer naar het Framework Laptop-ecosysteem, schrijft Patel. De Framework Laptop is sinds december te koop in Europa, maar nog niet in de Benelux.