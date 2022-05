System76 brengt Linux-laptop uit met AMD Ryzen 9 5900HX en RTX 3060

System76 heeft de Kudu uitgebracht, een 15,6"-laptop voorzien van een AMD Ryzen 9 5900HX-processor en een Nvidia GeForce RTX 3060-videokaart. De Kudu is speciaal ontworpen om te draaien op Linux en wordt geleverd met Pop_OS of Ubuntu.

De System 76 Kudu is voorzien van een 15,6"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Het paneel heeft een matte afwerking. De laptop komt in verschillende configuraties, waarbij gekozen kan worden voor 8 tot 64GB DDR4-geheugen, een PCIe-Gen 3-M.2-NVMe-ssd van 240GB tot 2TB waar het besturingssyteem op staat en een aanvullende M.2-NVMe-ssd van tussen de 500GB en 2TB. Ook kan de laptop geleverd worden met een externe dvd-writer, een extra 230W-lader en een extern mechanisch Launch-keyboard van System 76 met Kailh-switches.

De laptop is voorzien van Wi-Fi 6, Bluetooth 5, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort, een Mini DisplayPort 1.4-aansluiting, een HDMI-poort, een USB-C 3.2-Gen 2-poort, twee USB-A 3.2-Gen 1-poorten, een USB 2.0-poort, een microfoonaansluiting en een koptelefoonaansluiting. De Kudu is daarnaast voorzien van een rgb-toetsenbord, een 720p-webcam en een 48,96Wh-accu. De laptop weegt 2,2kg.

System 76 levert de Kudu met zijn eigen Pop_OS, wat een Ubuntu-gebaseerd besturingssysteem is, maar gebruikers kunnen kosteloos kiezen voor Ubuntu 20.04 in plaats van Pop_OS. De laptop is in Nederland te koop, maar System 76 levert vanuit de VS. De versie met 8GB geheugen en een enkele 240GB-ssd heeft een beginprijs van 1799 dollar, of 1923 euro inclusief btw, maar exclusief invoerkosten. De prijs kan oplopen tot 3680 euro inclusief btw voor de versie met 64GB geheugen en 4TB ssd-opslag. De laptop is nu te koop. Het mechanische toetsenbord levert System 76 later deze maand.