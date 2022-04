Pop_OS 22.04 LTS met nieuwe downloadwinkel en updateplanner is uit

System76 heeft LTS-versie 22.04 van zijn Linux-distro Pop_OS uitgebracht. Het besturingssysteem heeft meer opties voor het automatisch uitvoeren van updates, een dynamische darkmode en een nieuw downloadcenter waar gebruikers software kunnen vinden.

Het nieuwe besturingssysteem is volgens de makers gebaseerd op Ubuntu 22.04 LTS, dat vorige week verscheen. System76 zegt dat Pop_OS 22.04 LTS meer mogelijkheden heeft om updates en upgrades te regelen in het besturingssysteem. Gebruikers kunnen upgrades aan het besturingssysteem en updates voor softwarepackages als Debian, Flatpak en Nix handmatig inplannen om bijvoorbeeld alleen 's nachts of op bepaalde dagen uit te worden gevoerd. Ook kunnen gebruikers hun notificaties over updates instellen om alleen op bepaalde momenten uit te worden gevoerd.

In het nieuwe OS hebben gebruikers ook de mogelijkheid om te switchen tussen verschillende achtergronden op basis van welk thema ze gebruiken. Dat betekent dat ze een bepaalde achtergrond kunnen instellen bij een donkere modus en een andere voor wanneer ze de lichte modus kunnen gebruiken. Er zit ook een nieuwe Pop_Shop in het besturingssysteem waarin gebruikers software kunnen downloaden. De Pop_Shop bestond al eerder, maar was door System76 een tijd offline gehaald om die te verbeteren. Volgens het bedrijf is het nieuwe softwarecenter sneller en efficiënter.

Onder de motorkap zijn er ook verschillende toevoegingen aan het OS gedaan. Pop_OS 22.04 gebruikt PipeWire als audio-codec in plaats van PulseAudio. Dat zou volgens de makers voor beter geluid zorgen. Ook optimaliseert de Scheduler in het OS voortaan de vensters die actief in gebruik zijn. Die krijgen dan meer resources waardoor ze sneller draaien.