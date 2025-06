Flathub-bèta laat zien of afkomst app geverifieerd is

Flathub, de Linux-appwinkel voor zogenaamde flatpaks, krijgt in de toekomst een verificatiebadge voor apps. De functie is nu als bèta beschikbaar. Het vinkje signaleert dat de app in kwestie ontwikkeld en op Flathub uitgegeven wordt door dezelfde partij.

Volgens It's FOSS hebben op dit moment meer dan 70 apps op Flathub een vinkje. Omdat het om een bètafeature gaat, zijn deze checkmarks alleen te zien in het bètaportaal van Flathub. Desgewenst kan op Flathub ook alleen geverifieerde software getoond worden.

It's FOSS schrijft verder dat ontwikkelaars hun Flathub-app kunnen verifiëren door gebruik te maken van de koppeling tussen hun repo op GitHub of GitLab en Flathub. Een mouse-over bij bijvoorbeeld Mozilla Firefox toont echter een tooltip waarin staat dat die software geverifieerd is door Flathub-personeel. Daarmee lijken er twee methodes van verificatie te zijn.

Een reageerder op Reddit tekende aan dat een onofficiële WhatsApp-client op Flathub een checkmark had gekregen. Hij tekende aan dat dat dubieus voelde omdat het geen software van WhatsApp is, ook al is de afkomst ervan geverifieerd. Flathub haalde dat vinkje later weer weg.

Wanneer de functionaliteit naar de releaseversie van Flathub moet komen, is niet duidelijk. It's FOSS denkt dat dat 'ergens dit jaar' is.

Beelden via It's FOSS