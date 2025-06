Fedora 38 gaat standaard toegang geven tot ongefilterd Flathub-softwarecenter

De ontwikkelaars achter Fedora gaan volledige toegang tot Flathub mogelijk maken. Momenteel kunnen gebruikers een beperkte hoeveelheid Flathub-apps gebruiken, maar vanaf versie 38 krijgen ze toegang tot een ongefilterde lijst.

Het Fedora Engineering and Steering Committee heeft definitief akkoord gegeven op die wijziging. Dat gebeurt vanaf Fedora 38, dat op 18 april uitkomt. In die versie krijgen gebruikers toegang tot een allowlist waarin geen beperkingen meer zijn opgelegd aan de apps die in het softwarecenter worden aangeboden.

Sinds versie 35, die uitkwam in 2021, kunnen Fedora-gebruikers appwinkel Flathub configureren via het eerste Gnome-keuzescherm dat ze bij installatie te zien krijgen. Dat softwarecenter wordt echter gefilterd door een allowlist. Daardoor is maar een beperkt aantal apps beschikbaar.

Het was altijd wel mogelijk om de ongefilterde versie van Flathub te gebruiken om zo de meer dan 2000 apps te krijgen, maar gebruikers moesten Flathub daarvoor zelf herconfigureren via de commandline. Dat hoeft vanaf Fedora 38 niet meer. De ontwikkelaars schrijven niet waarom de regels worden teruggedraaid. In Fedora 35 werd de allowlist toegevoegd om meer controle te kunnen houden over de apps die in de winkel staan.