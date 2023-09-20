Fedora overweegt komende versies zonder X11 maar met Wayland te leveren

Fedora overweegt de ondersteuning voor X11 weg te halen uit toekomstige versies met Gnome. De ontwikkelaars stellen die vraag nadat KDE Plasma 6.0 al met alleen X11-alternatief Wayland werd geleverd.

De ontwikkelaars van de Linux-distro hebben een issue aangemaakt waarin ze gebruikers en andere ontwikkelaars vragen of displayserverpakket X11 nog moet worden gebruikt in toekomstige versies van de distro. "Wayland is al lange tijd onze standaard en inmiddels volwassen geworden", schrijven de ontwikkelaars. "Tegelijk wordt X11 niet meer aan de tests onderworpen die het verdient. Bovendien is het een extra druk op de middelen." De ontwikkelaars vragen zich af of toekomstige versies zonder X11 moeten worden geleverd.

Het gaat nog om een voorstel en is geen uitgemaakte zaak. Ontwikkelaars lijken daar verschillend over te denken, maar sommige van hen merken op dat een aantal toepassingen zoals gpu-beheer voor Nvidia en 10bit-kleurondersteuning nog X11 nodig hebben. De Fedora-ontwikkelaars denken dat X11 kan worden vervangen door Wayland. X11 wordt nog vooral in Gnome gebruikt, maar alternatief Wayland wint al jaren aan terrein. In een komende versie, Fedora 40, wordt KDE met Plasma 6.0 uitgebracht. Die maakt helemaal geen gebruik meer van X11. KDE Plasma versie 6 bleek eerder dit jaar klaar te zijn voor testgebruik.