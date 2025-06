Asahi Linux voor Apples M-cpu's gaat verder als upstream Fedora Asahi Remix

Asahi Linux gaat in de toekomst verder als een upstream van Fedora. De Linux-distributie krijgt daarmee ook een nieuwe naam. De grootste distro voor Apples M2-processor was altijd gebaseerd op Arch, maar gooit het roer nu om.

In de toekomst gaat het besturingssysteem door het leven als Fedora Asahi Remix, schrijven de ontwikkelaars. Die maakten dat eerder al bekend op de Flock to Fedora-ontwikkelaarsconferentie. Fedora Asahi Remix wordt ‘upstream first’, waardoor nieuwe features direct in Fedora kunnen worden geïntegreerd. Dat gebeurde overigens al eerder, met de m1n1-bootloader en de asahi-script-tools die Asahi al aan Fedora beschikbaar stelde. In de toekomst gaat dat ook gebeuren met alle andere aspecten van de distro.

Asahi was altijd gebaseerd op Arch Linux, maar dan als een downstreamdistro. Volgens de makers van Asahi was het vanaf het begin al duidelijk dat dat geen goede manier was om de distro verder te ontwikkelen, onder andere omdat er slechte ondersteuning voor thirdpartyapps was en het zelf onderhouden van een downstreamdistro meer werk is dan een upstream.

De ontwikkelaars van Asahi werken daarom al sinds begin vorig jaar samen met het Fedora-project aan een alternatieve upstreamdistributie. De ontwikkelaars hebben kernelondersteuning, eigen packages en de mesa-forks al uitgebracht voor Fedora. Van de andere kant geeft Fedora tips aan Asahi-ontwikkelaars voor het werken op Arm64-architectuur, waar Fedora beter mee werkt dan Arch.

Asahi Linux is de grootste en bekendste distro die specifiek gemaakt wordt voor Apples M-chips. Vorig jaar werd de eerste werkende build uitgebracht voor de M2. De ontwikkelaars zeggen nu dat ze Fedora Asahi Remix eind deze maand willen uitbrengen. Er is al wel een testbuild beschikbaar, maar de makers waarschuwen dat die mogelijk nog niet goed werkt.