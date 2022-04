Ontwikkelaars krijgen Asahi Linux 'bruikbaar' op M1-Mac zonder gpu-acceleratie

De ontwikkelaars van Asahi Linux noemen de software 'bruikbaar' voor basisgebruik op een Mac-systeem met M1-soc, ook al werkt gpu-acceleratie nog niet. De ontwikkelaars hebben in september onder andere de nodige drivers gereedgemaakt.

De ontwikkelaars die zich hebben gestort op het werkend krijgen van Linux op Mac-computers met de M1-soc, melden dat er nog veel ruwe kantjes aan hun implementatie zitten en dat er nog veel drivers missen, maar dat Asahi Linux werkbaar is als basisdesktopsysteem. Volgens Hector Martin 'marcan' van het team is de softwarerendering van de desktopomgeving op een M1 dankzij de rekenkracht van die soc zelfs zonder gpu-acceleratie al vlotter dan op een ARM64-soc van Rockchip met hardware-acceleratie.

Het project om Linux werkend te krijgen op de M1 ging in maart van start. Dankzij de geslotenheid van Apples soc is de port niet eenvoudig. In de september-update over de voortgang melden de ontwikkelaars dat de PCIe-bindings, PCIe-driver en USB-C Power Delivery-driver gemerged zijn voor Linux 5.16. Ze hebben goede hoop dat de drivers ook in combinatie met toekomstige Apple-socs werken, omdat het bedrijf de hardware-interfaces compatibel zou houden.

Een officiële installer is er nog niet. Die wil het team pas vrijgeven als de kernel stabieler draait. Tot die tijd is er een alpha-installer die geïnteresseerde ontwikkelaars op verzoek kunnen uitproberen als OS-partitie. De ontwikkelaars willen zich snel op de gpu-kernelinterface richten. Hoe lang dat werk gaat duren is onbekend. Uiteindelijk hoopt Martin met zijn project tot een Asahi Linux-distro met installatiepackage van Arch Linux ARM voor eindgebruikers te komen.