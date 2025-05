Asahi Linux krijgt DP Alt Mode en DirectX 12 in 2025, oprichter vertrekt

Het ontwikkelaarsteam achter Asahi Linux breidt uit met zeven nieuwe personen. Wel vertrekt oprichter marcan. De ontwikkelaars willen in 2025 onder andere DisplayPort Alt Mode en ondersteuning voor DirectX12 en interne microfoons implementeren in de Linux-distro.

De ontwikkelaars van Asahi Linux, een distro specifiek gebouwd voor Apple-apparaten met M-socs, verwachten in 2025 ondersteuning voor DP Alt Mode voor de distro uit te kunnen brengen. Dat gebeurt in ieder geval voor apparaten die op een M1- of M2-soc draaien. Met DP Alt Mode is het mogelijk externe monitors via USB-C aan te sluiten op oudere MacBooks die op het OS draaien.

De makers willen verder in 2025 ook DirectX 12-ondersteuning mogelijk maken. Op het moment ondersteunt de Vulkan-driver die de ontwikkelaars gebruiken alleen DirectX 11, maar de ontwikkelaars willen dat verbeteren.

Tot slot willen de ontwikkelaars ondersteuning bieden voor de interne microfoon van MacBooks. Nu ondersteunt Asahi alleen externe microfoons via de 3,5mm-poort, maar nog geen interne. Volgens de ontwikkelaars is dat lastig, omdat de microfoon op kernelniveau toegang nodig heeft tot meerdere hardwaresystemen in de pc, waaronder de Secure Enclave en de always-onprocessor.

De ontwikkelaars zeggen zich verder te willen richten op kernelupstreaming. In de downstream van Asahi zitten inmiddels meer dan duizend patches, zeggen de ontwikkelaars, die allemaal nog in de Linux-upstream moeten worden geïntegreerd. De makers willen daarom eerst werken aan het wegwerken van die patches.

Ook wil het Asahi-team het testproces verbeteren door een proces van continuous integration te implementeren. Daarmee hopen de makers een duurzamere oplossing te vinden om het project op de lange termijn te kunnen ondersteunen.

Het opzetten van een upstreaming- en een CI-proces krijgt prioriteit in het komende jaar, zeggen de makers, naast de eerdergenoemde nieuwe features. Dat betekent echter wel dat er voorlopig geen werk wordt verricht aan compatibiliteit voor de M3- en M4-processors. "Wel zijn sommige communityleden al bezig met het reverse-engineeren ter voorbereiding voor als de basis straks staat", zeggen de ontwikkelaars.

Oprichter vertrekt

De oprichter van Asahi Linux, Hector Martin, vertrekt bij het project. In een persoonlijke blogpost laat hij weten dat hij graag meer tijd over wil houden. Het ontwikkelen van Asahi en het leiden van het team kosten nu veel tijd, zegt Martin. Wel breidt de rest van het ontwikkelteam uit. Er komen zeven personen bij, waaronder drie kernelontwikkelaars. Ook gaan twee ontwikkelaars zich bezig houden met de Fedora Asahi-variant van het OS en komt er een audio- en een grafisch ontwikkelaar bij het team.