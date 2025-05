3d-printerhobbyisten mogen Benchy voortaan aanpassen

Het bekende 3d-benchmarkmodel Benchy bevindt zich voortaan in het publieke domein. De originele ontwerper NTI Groep heeft de licentie veranderd van een CC-BY-ND 4.0-licentie 'zonder afgeleiden' naar een CC0 1.0-licentie. Dat gebeurde na ophef over eerdere verwijderverzoeken.

De licentie van 3DBenchy op Thingiverse is aangepast, bevestigt NTI Group, de nieuwe eigenaar van het model. Benchy is een model van een bootje dat wordt gebruikt als kalibratietool voor 3d-printers; op basis van een print kunnen gebruikers zien welke instellingen ze moeten aanpassen voor een betere print.

'Benchy' is nu verkrijgbaar onder een Creative Commons 1.0-licentie. Daarmee mogen gebruikers het model zonder meer delen, maar ook aanpassen en verder distribueren. Ook is er geen attributie meer nodig. Benchy was eerder nog verkrijgbaar onder een Creative Commons By-ND 4.0-licentie. Onder die licentie moeten gebruikers verplicht credit geven aan de auteur en, belangrijker, mogen ze het model niet aanpassen voor ze dat delen. Het ND staat voor 'no derivates', of 'geen afgeleiden'.

Die laatste licentie zat al op Benchy sinds het model in 2015 werd gepubliceerd, maar in de praktijk betekende dat niks. Benchy werd ontworpen door Creative Tools, dat zogenaamde 'derivaten' juist omarmde. Benchy werd mede daardoor een icoon in de 3d-printcommunity, wat bijvoorbeeld leidde tot subreddits zoals /r/cursedbenchies en andere memes.

In januari veranderde dat echter, nadat Creative Tools werd overgenomen door NTI Group. Kort daarna werden er verwijderverzoeken ingediend bij websites zoals Printables waarbij Benchy-afgeleide prints moesten worden verwijderd. NTI zegt dat het daar zelf niet achter zat, maar dat dat door een derde partij gebeurde. Het bedrijf besloot daarop het licentiemodel van Benchy alsnog aan te passen naar een CC0 1.0-licentie. NTI zegt 'de culturele significantie van Benchy' te erkennen en daarom te willen zorgen dat het model in het publieke domein blijft.